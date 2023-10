Der Journalist Max Blumenthal analysiert Israels massiven Einfluss auf die US-Außenpolitik

In einem am 12. Oktober veröffentlichten Videobeitrag warnt der unabhängige Journalist Max Blumenthal davor, dass der Konflikt in Israel „schneller auf einen heißen Krieg zusteuert als die Situation zwischen Russland und der Ukraine“.

Blumenthal versucht, sein Publikum darüber zu informieren, warum und wie die Welt an den Rand eines globalen Krieges geführt wird, der das gefährliche Potenzial hat, nuklear zu werden.

„Wir werden gleichzeitig in drei potenziell nukleare katastrophale Konflikte hineingezogen – mit dem Iran, Russland und China.“

Da Israel damit droht, eine Bodenoffensive im Gazastreifen zu starten, und US- und britische Kriegsschiffe sich in die Region bewegen, argumentiert Blumenthal, dass die Maßnahmen der Biden-Regierung die Situation absichtlich in Richtung des langfristigen Ziels eines Krieges mit dem Iran anheizen.

In Richtung eines regionalen Krieges

Während humanitäre Hilfe willkommen ist, sagt Blumenthal: „Das ist nicht das, was die Biden-Administration hier sucht – sie haben zwei Flugzeugträger in die Region geschickt. Sie heizen die Stimmung auf und nehmen uns mit auf eine Bahn in Richtung eines regionalen Krieges.“

Darüber hinaus behauptet er, dass dieser Krieg ein politisches Ziel des derzeitigen israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu war. Es handelt sich seiner Meinung nach um „die Art von Krieg gegen den Iran, in den Benjamin Netanyahu die USA verwickeln wollte, seit er ins Amt des Premierministers zurückgekehrt ist.“

Warum der Krieg nach Israel kam

Blumenthal ist deutlich in Bezug auf die Gründe für den Krieg in Israel.

„In dieser Situation geht es wirklich um die heiligen Stätten Jerusalems, aber auch um die Themen Besatzung und Belagerung, unter denen die Palästinenser fast kontinuierlich seit 1948 leben“, erklärt der Journalist.

Nach einer ausführlichen Untersuchung der bewegten Geschichte des Staates Israel erinnert Blumenthal sein Publikum daran, warum der Hamas-Angriff, der zur Kriegserklärung führte, „Aqsa Flood“ genannt wurde.

Er sagt, die Hamas-Operation sei das Ergebnis einer bewussten Provokation gewesen.

„Zunächst einmal diente sie dazu, die religiösen nationalistischen Eindringlinge in das Al-Aqsa-Gelände in Jerusalem zurückzudrängen – der drittheiligsten Stätte des Islam.“

Es handelt sich um eine Stätte, die derzeit nicht als Ort für jüdisches Gebet angesehen wird.

„Nach dem orthodoxen jüdischen Gesetz dürfen Juden dort eigentlich nur unter besonderen Umständen beten“, fügt er hinzu.

Blumenthal erklärt, dass die Eindringlinge nicht von gewöhnlichen religiösen Juden, sondern von einer bestimmten Fraktion mit einer speziellen Agenda durchgeführt werden.

„Es handelt sich um eine Sekte innerhalb der israelischen Gesellschaft, die nicht nur entschlossen ist, in das Gelände einzudringen, sondern es durch einen dritten jüdischen Tempel zu ersetzen, um die Ankunft des jüdischen Messias zu verkünden“, erklärt er weiter. „Dies wird als Affront gegenüber der gesamten islamischen Welt angesehen.“

Nationale Unsicherheit

Das Gelände wurde früher streng überwacht, aber mit der Präsenz von Itamar Ben-Gvirs „Jewish Power“ Siedler-Zionistenpartei in der israelischen Regierung sind die Eindringlinge häufiger geworden.

Ben-Gvir, der der Nationale Sicherheitsminister Israels ist, hat mehrere dieser Eindringlinge selbst angeführt und damit international Empörung in der islamischen Welt ausgelöst. Er wurde kürzlich vom Leiter des Shin Bet, dem israelischen Sicherheitsdienst, davor gewarnt, dies erneut zu tun.

Blumenthal sagt, dass es in diesem Spannungspunkt auf beiden Seiten politische Möglichkeiten gibt.

„Hamas positioniert sich als Beschützer des Islam, indem es die Operation ‚Aqsa Flood‘ nennt. Niemand sonst schützt dieses Gelände, niemand sonst kann es tun, daher ist dies ein politischer Schachzug für sie.“

Wessen nationales Interesse?

Mit der Beschreibung dieser Ereignisse rund um eine so sensible Stätte, deren Verletzung die gesamte islamische Welt mobilisieren könnte, beschreibt er die Situation als brisant. Nach seiner Meinung handelt es sich um eine Situation, die „schneller auf einen heißen Krieg zusteuert als die Situation zwischen Russland und der Ukraine“.

Warum ist das so? Blumenthal erklärt den Grund, warum die USA sich rasch einem Krieg mit dem Iran nähern, obwohl es „nicht im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten“ ist.

„Es gibt einen X-Faktor, den Sie in der Situation zwischen Russland und der Ukraine nicht haben – der in dieser Situation besonders gefährlich ist“, erklärt er.

„Jeder gibt es zu, aber es ist verboten, darüber zu sprechen. Sie werden als Antisemit bezeichnet, oder ich werde als selbsthassender Jude bezeichnet – aber Sie haben eine sehr mächtige Israel-Lobby in den Vereinigten Staaten.“

Im Gegensatz dazu sagt er: „…es gibt eigentlich keine Ukraine-Lobby.“

Er erklärt weiter die erstaunliche Menge an israelischem Einfluss auf den höchsten Ebenen der US-Politik und warum die historischen Vorbehalte einiger hochrangiger US-Beamter sie von öffentlichen Ämtern ausschließen sollten.

Den US-Präsidenten beeinflussen

„Sie haben eine Israel-Lobby, die auf viele Arten den Kongress und den Präsidenten beeinflussen kann – egal ob Demokrat oder Republikaner – um ausschließlich im Interesse Israels zu handeln, ohne das nationale Interesse der Vereinigten Staaten zu berücksichtigen“, argumentiert Blumenthal und fügt hinzu: „Es spielt keine Rolle, wie sehr Sie Israel lieben – die USA haben unterschiedliche nationale Interessen [als Israel] – und es liegt nicht im nationalen Interesse der USA, den Iran anzugreifen.“

Trotzdem, so Blumenthal, „haben wir Donald Trump unter dem Einfluss der Israel-Lobby gesehen“.

Blumenthal beschreibt, wie ein Witz von Donald Trump vor einem jüdischen Publikum zu seinem Engagement führte, einen iranischen General zu töten und Netanyahu zu unterstützen.

„Er sagte, ich bin ein Vermieter – viele von euch sind Vermieter – und wir machen gerne Geschäfte. Wir sind Geschäftemacher. Warum können wir keinen Deal zwischen Israel und den Palästinensern machen?“

Blumenthal sagt: „Ich dachte mir, ‚das hat Trump gesagt? Das ist sehr vernünftig.‘ Er wurde als Antisemit dafür bezeichnet. Ihm wurde vorgeworfen, Juden als Vermieter zu stereotypisieren.“

Was wäre, wenn Jared Kushner Palästinenser wäre?

Blumenthal sagt, dass dadurch Sheldon Adelson in Trumps Wahlkampf eingeführt wurde.

„Einer der reichsten Männer in Amerika – der Besitzer des Las Vegas Sands Casino – der eine Beziehung zu Trumps Schwiegersohn [Jared Kushner] hatte.“

Adelson finanzierte sowohl den ursprünglichen Wahlkampf von Trump als auch seine Wiederwahl im Austausch für eine Vereinbarung zugunsten israelischer Politik.

„Adelson sagt, alles, was Sie machen müssen, ist eine maximalen Druckkampagne gegen den Iran zu führen. Fangen Sie an, mit Netanyahu zusammenzuarbeiten. Das endet mit der Tötung von Qassam Soleimani, dem zweitmächtigsten Militär in Iran… was tatsächlich zu Verletzungen amerikanischer Soldaten führt“, behauptet Blumenthal.

In Bezug auf den iranischen Vergeltungsschlag mit Raketen sagt er: „Sie wurden zur Ramin Militärflughafen transportiert, als Irans ballistische Rakete zuschlug. Sie erlitten Hunderte von traumatischen Kopfverletzungen.“

Blumenthal besteht darauf, dass nicht nur Trump „manipuliert“ wurde, sondern dass dies eine Erweiterung der engen Beziehungen von Kushner zu Israel war.

„Dies alles, weil Trump aus innenpolitischen Gründen in einen Konflikt manipuliert wurde und weil sein Schwiegersohn eine leidenschaftliche Bindung zu Israel hat“, argumentiert er.

Wie tief sind die familiären Bindungen der Kushner-Familie zu Israel? Blumenthal merkt an, dass der aktuelle israelische Premierminister Netanyahu, als er noch in der Opposition war, im Haus von Kushners Vater übernachtete.

„Und Jared musste tatsächlich aus seinem Bett aussteigen und im Zimmer seiner Eltern schlafen, und Netanyahu würde buchstäblich in seinem Bett schlafen.“

Blumenthal sagt über Trump: „Stellen Sie sich vor, sein Schwiegersohn wäre Palästinenser?“

Bipartisane Übereinstimmung

Blumenthal weist darauf hin, dass die Clintons und Barack Obama einen „Sheldon Adelson in ihrem Lager“ haben. Sein Name ist Haim Saban.

Blumenthal sagt: „Saban ist der größte Einzelspender für Bill Clinton, Hillary Clinton und Barack Obama“, und er gibt offen zu, „ein Ein-Themen-Mensch“ zu sein, wobei dieses Thema Israel ist.

Blumenthal sagt, Saban „hat seine Frau Cheryl von Obama zur UN-Sonderbotschafterin ernennen lassen, weil er ihm so viel Geld gegeben hat.“

Was hat Saban im Gegenzug gefordert?

„Alles, was er von Obama wollte, war, dass er die palästinensischen Forderungen ignoriert und die Besatzung beendet und tut, was immer Israel will“, argumentiert Blumenthal.

Verbindungen zur Deep State

Blumenthals explosive Untersuchung des israelischen Einflusses auf die US-Regierung endet hier nicht. Er zitiert die Verbindungen des Chief Diplomat der USA zur israelischen Geheimdienstagentur Mossad.

„Tony Blinken – der US-Außenminister – ist derzeit in Israel und nimmt an deren Kriegskabinettssitzungen teil“, sagt Blumenthal und bemerkt, dass Blinken „Mitglied der Israel-Lobby“ ist, aber er soll unser oberster Diplomat sein. Er setzt Amerika hier nicht an erste Stelle. Er kann es nicht.“

Unter Hinweis auf die unklaren Absichten des US-Außenministers erklärt Blumenthal die erstaunlichen familiären Verbindungen des ranghöchsten Diplomaten in den USA.

„Es ist unklar, was er an erste Stelle setzt, aber sein Großvater hat tatsächlich in den 1930er-Jahren ein Think-Tank gegründet, um für die zionistische Bewegung in Palästina zu lobbyieren.“

Danach enthüllt er, dass Blinkens „Schwiegervater – der ihn seit seinem neunten Lebensjahr aufgezogen hat – Samuel Pisar“ war.

Von Blumenthal als „eine wichtige Figur in der französischen jüdischen Welt“ beschrieben, war Pisar „sehr pro-israelisch und Berater von [dem ehemaligen französischen Präsidenten] Francois Mitterand, aber er war auch der Berater von Robert Maxwell.“

Der ehemalige britische Pressebaron Robert Maxwell verschwand unter ungeklärten Umständen. Maxwells Tochter Ghislaine war enge Mitarbeiterin von Jeffrey Epstein.

Was mehr ist, Blumenthal stellt fest, dass Robert Maxwell selbst ein „Mossad-Agent war, der in Israel ein Staatsbegräbnis im Deep State hatte.“

Was ist die Verbindung zu Blinken?

„Samuel Pisar ist der Mann, der Tony Blinken aufgezogen hat, und der letzte Anruf, den Robert Maxwell gemacht hat, bevor er mysteriös von seiner Jacht fiel, ging an Samuel Pisar“, fuhr Blumenthal fort.

Blumenthal fragt, ob diese Abstammung einen passenden Chefdiplomaten ergibt.

„Also soll Tony Blinken über eine Lösung dieses Konflikts mit all diesen leidenschaftlichen Bindungen und familiären Beziehungen präsidieren? Er sagte, er habe sein Engagement für die Stärke Israels geerbt, und ich denke, was wir in einem Diplomaten wollen, ist jemanden, der alle Seiten betrachtet, abwägt und versucht, zu einer friedlichen Lösung zu kommen.“

Stattdessen sagt Blumenthal: „…aber was Sie hier haben, ist jemand, der alles persönlich nimmt.“

Diese persönlichen Bindungen und vererbten Vorbehalte, argumentiert Blumenthal, werfen auch Zweifel an der Eignung von Blinken für jede Rolle in den Verhandlungen mit Russland auf.

„[Blinken] hat auch gesagt, ‚Ich habe Familie aus der Ukraine – deshalb unterstütze ich die Ukraine‘.“

„Das ist das Gegenteil von Diplomatie. Das ist derzeit so gefährlich. Wir haben alle Zutaten für den Dritten Weltkrieg, weil wir nicht rational denken, wir nicht auf die Geschichte schauen und wir uns weigern, die Bedürfnisse beider Seiten zu betrachten“, warnt Blumenthal.

Seine offene Einschätzung der Richtung der US-Außenpolitik und ihrer desaströsen Diplomatie endet mit einer Warnung.

„Wir hören nur diese verrückten Verurteilungen: ‚Hamas ist Isis.‘ ‚Hamas ist Al-Qaida.‘ ‚Das ist ein weiteres 9/11′“, sagt Blumenthal. „Nun, wohin hat uns 9/11 geführt? Es hat uns in den Irak geführt, nach Afghanistan – und wir sind nie daraus entkommen.“