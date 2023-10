Studie zeigt: Große Anzahl der Bevölkerung besorgt über Sicherheit von COVID-19-Auffrischungsimpfungen

Eine große Anzahl der Bevölkerung hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von COVID-19-Impfungen: Neue Studie aus Arizona

Warum war die Akzeptanz von Auffrischungsimpfungen gegen COVID-19 während der letzten Impfkampagne so gering? Nur etwa 17% der berechtigten Bevölkerung haben sich tatsächlich für die letzte Auffrischungsimpfung gegen COVID-19 entschieden. Warum ist das so? Forscher, die mit der University of Arizona verbunden sind, haben Daten von 2196 erwachsenen Teilnehmern aus der Arizona CoVHORT analysiert, einer bevölkerungsbasierten Kohorte in den USA, die im Mai 2020 gegründet wurde. An dieser Beobachtungsstudie nahmen Personen teil, die mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten und zwischen dem 13. Februar und dem 29. März 2023 auf Umfragen geantwortet hatten. In diesen Umfragen wurde abgefragt, ob sie eine zweifache Auffrischungsimpfung erhalten haben oder, wenn sie sich dagegen entschieden haben, aus welchen Gründen. Es wurden deskriptive Statistiken verwendet, einschließlich der Häufigkeiten der Antworten nach Teilnehmermerkmalen, und eine multivariate logistische Regression wurde durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen den Teilnehmermerkmalen und ausgewählten Gründen für das Nichterhalten der zweifachen Auffrischung zu analysieren.

Die jüngsten Ergebnisse wurden in der Peer-Review-Zeitschrift Vaccine veröffentlicht.

Die Ergebnisse

Unter der Leitung der Epidemiologin Elizabeth Jacobs, Ph.D., berichtet das Forschungsteam, dass die häufigsten genannten Gründe die folgenden sind:

Grund für keine Impfung

Anteil der Antwort

Frühere SARS-CoV-2-Infektion

39,5%

Bedenken hinsichtlich der Nebenwirkungen des Impfstoffs

31,5%

Glaube, dass die Auffrischung keinen zusätzlichen Schutz über die vorherige Impfung hinaus bietet

28,6%

Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Auffrischung

23,4%

Die Auffrischung würde nicht vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützen

23,1%

In Bezug auf Gründe, die mit dem Nichterhalten einer Auffrischungsimpfung zusammenhängen, waren Personen im Alter von 60 Jahren oder älter weniger geneigt, Elemente im Zusammenhang mit Wissen (OR: 0,24; 95%-KI: 0,11–0,55) oder logistischen Bedenken (OR: 0,09; 95%-KI: 0,03–0,30) über den Impfstoff auszuwählen. Personen, die sich als hispanischer Abstammung angaben, waren eher geneigt, Bedenken hinsichtlich der Logistik zu äußern als Personen, die sich als nicht-hispanischer Abstammung angaben (OR: 2,15; 95%-KI: 1,08–4,30).

Schließlich waren Personen mit etwas College- oder technischer Schulausbildung im Vergleich zu Hochschulabsolventen signifikant eher geneigt, Elemente im Zusammenhang mit unklaren Risiken und Vorteilen der zweifachen Impfung als Gründe für das Nichterhalten der Auffrischung auszuwählen (OR: 2,41; 95%-KI: 1,69–3,43).

Führende Forscherin / Untersucherin:

Elizabeth Jacobs, Ph.D., Mel and Enid Zuckerman College of Public Health, University of Arizona, Tucson, AZ, Vereinigte Staaten.