Woher kommt die kranke Entvölkerungsphantasie?

Analyse von Tessa Lena

Es ist kein großes Geheimnis, dass zumindest einige der Wahnsinnigen, die uns regieren, sich entvölkern wollen

Sie fliehen davor, Teil des Ganzen zu sein – und erschaffen eine synthetische Welt, in der sie „die Kontrolle haben“

Einige der populären Theorien, die von der Managerklasse entwickelt wurden, lassen sich durch die Eitelkeit und Inkohärenz der „Gelehrten“ erklären

Von Malthus über den Club of Rome bis hin zu einer ganzen Reihe von Eugenikern – es mangelt nicht an Menschen, die glauben, es sei ihre Aufgabe, die Fortpflanzungstendenzen anderer Menschen zu „regulieren“

Es ist an der Zeit, die Absurdität des Lebens unter einem verrückten Mob zu erkennen; es ist schon zu lange her

Die Denkweise hinter dem Wunsch zu entvölkern

Es ist kein großes Geheimnis, dass zumindest einige der aufstrebenden Herrscher entvölkern wollen. Sie äußern sich seit Jahrzehnten lautstark und nicht schüchtern. Darüber hinaus hat die menschliche Geschichte viele grausame Völkermorde gesehen, die von machthungrigen Individuen organisiert wurden, um ihre Macht weiter auszubauen. Es gibt viele Belege dafür, dass machtgierige Menschen oft Massenmord als ihr wichtigstes Instrument zur Erreichung ihres Ziels, maximale Macht zu erlangen, wählen.

Heißt das, dass jeder einzelne Verrückte, der an der Macht ist, die Bevölkerung entvölkern will? Ich vermute, dass dies nicht der Fall ist. Ich vermute, dass einige der Verrückten die Entvölkerung für notwendig halten, um die größte Macht zu erlangen, während andere die Strategie der Zucht gehorsamer Sklaven bevorzugen – zumindest für den Moment.

Schließlich sind Roboter trotz des ganzen Hypes um wunderbare Roboter immer noch „unausgereift“, und der massenhafte Ersatz von Menschen durch Roboter ist immer noch ein Hirngespinst (das Hirngespinst eines Soziopathen, aber ein Hirngespinst ist es trotzdem).

Ob die Wahnsinnigen nun davon träumen, die Menschen zu entvölkern oder gehorsame Sklaven zu züchten, eines haben sie gemeinsam: Sie haben keinerlei Respekt vor uns – und sind bereit, uns vor den Bus zu werfen. Menschen mit der psychologischen und spirituellen Neigung, sich als „Besitzer von allem“ zu sehen, haben null Respekt vor uns und noch weniger Liebe. Sie sind von der Liebe abgekoppelt.

Weil sie von der Liebe abgetrennt sind, haben sie Angst, ihre Macht zu verlieren. Sie sind paranoid und misstrauisch gegenüber jedem. Sie sind ständig auf der Suche nach einem Rausch. Und natürlich ist das Erleben von Macht über andere ein Hochgefühl.

Auf dem Weg zum Kaninchenbau

Selbst die intellektuell am weitesten entwickelten Verrückten sind unerhört verrückt – und so ist für sie der Akt des Bruchs grundlegender geistiger Gesetze eine Droge. Je mehr sie die Naturgesetze mit einem Gefühl der Straffreiheit verbiegen, desto „mächtiger“ fühlen sie sich. Sie verleugnen die Tatsache, dass alles in diesem Universum schließlich zu einem Gleichgewicht kommt und selbst die dunkelsten Pfade schließlich zum Licht führen (allerdings nicht, ohne den Preis dafür zu zahlen, nicht ohne den Preis zu zahlen).

Wenn sie die Tatsache akzeptieren würden, dass sie ein Teil der Schöpfung sind, ein Teil des Ganzen, ein Teil der Liebe, müssten sie akzeptieren, dass sie nur die Kontrolle über ihren eigenen freien Willen haben, aber nicht über den großen Plan, „wie die Dinge im Universum funktionieren“. Weil sie den Wunsch haben, die Kontrolle über das große Ganze zu haben, fliehen sie davor, Teil des Ganzen zu sein, und finden kurzfristigen Trost in synthetischen Fantasien über eine synthetische Welt, in der sie „die Kontrolle“ haben.

Leider ziehen sie viele Menschen in ihr Spiel hinein, um ihre synthetische Fantasie nachzuspielen und sie als „real“ erscheinen zu lassen – und eine der einfachsten Möglichkeiten, die Menschen dazu zu bringen, das Spiel als „real“ zu akzeptieren, besteht darin, die Menschen zu missbrauchen und ihnen große Schmerzen zuzufügen. Das Gefühl des Schmerzes ist schwer zu vernachlässigen. Das Vorhandensein von Schmerz und das Gefühl, der Stiefel zu sein, machen das ganze Spiel der Kontrolle „real“.

Und so ist die gesamte jahrhundertealte Struktur, die von Steven Newcomb wortgewandt als System der Herrschaft bezeichnet wurde, ein synthetisches Konstrukt, eine Simulation, die als Schmerzmittel für die Menschen existiert, die sich dafür entscheiden, auf der dunklen Seite zu stehen und den Schmerz zu fühlen, der daraus resultiert, von der Liebe getrennt zu sein. Und so erschaffen sie aus Diebstahl den Schmerz in anderen Menschen, um den ihren nicht zu spüren.

Die Macht der Wiederholung von Kauderwelsch

Und dann sind da noch die mittleren Manager und cleveren Berater. Wenn es um verschiedene populäre Theorien geht, die von der Manager- und Akademikerklasse aufgestellt werden (wie die Malthusianische Theorie), sollten wir die Macht der Eitelkeit und Inkohärenz bei „gelehrten“ Männern nicht unterschätzen. Es mangelt nicht an sehr arroganten „gelehrten“ Männern, die sich für klug halten, nur weil sie gelobt werden.

Auf der Jagd nach Eitelkeit kommen sie oft mit wohlklingenden Theorien daher, die nichts damit zu tun haben, wie die Dinge tatsächlich funktionieren – und wenn ihre Theorien zufällig den „Besitzern“ helfen, werden sie hochgehoben und befördert, und dann müssen die unschuldigen Kinder den ganzen Tag lang Unsinn lernen und Unsinn wiederholen, und zwar aufrichtig.

Bedenken bezüglich der Bevölkerung

Eine Reihe von Personen sind für ihre Bevölkerungstheorien und -anliegen bekannt. Hier sind nur einige von ihnen. Thomas Malthus (1766 – 1834) war ein englischer Wirtschaftswissenschaftler, der heute für seine Theorie zum Bevölkerungswachstum bekannt ist. Sein berühmtes Werk trug den Titel „An Essay on the Principle of Population„.

„Es war zwar nicht das erste Buch über die Bevölkerung, aber Malthus‘ Buch heizte die Debatte über die Größe der Bevölkerung in Großbritannien an und trug zur Verabschiedung des Volkszählungsgesetzes von 1800 bei. Dieses Gesetz ermöglichte die Durchführung einer nationalen Volkszählung in England, Wales und Schottland, die 1801 begann und bis heute alle zehn Jahre stattfindet. Die 6. Auflage des Buches (1826) wurde unabhängig voneinander sowohl von Charles Darwin als auch von Alfred Russel Wallace als wichtiger Einfluss bei der Entwicklung der Theorie der natürlichen Selektion zitiert.

Malthus glaubte, dass das Bevölkerungswachstum unweigerlich das Nahrungsangebot übersteigen würde und dass die Verbesserung der Menschheit ohne eine strenge Begrenzung der Fortpflanzung unmöglich sei. Diese Art des Denkens wird gemeinhin als Malthusianismus bezeichnet.

Paul Ralph Ehrlich (geb. 1932) ist ein amerikanischer Biologe und Pädagoge, der 1990 gemeinsam mit dem Biologen E.O. Wilson den von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften verliehenen Crafoord-Preis erhielt.

„Obwohl ein Großteil seiner Forschung auf dem Gebiet der Entomologie stattfand, war Ehrlichs Hauptanliegen das unkontrollierte Bevölkerungswachstum. Er war besorgt darüber, dass die Menschheit die Erde wie ein Raumschiff mit begrenzten Ressourcen und einem stark belasteten Lebenserhaltungssystem behandeln sollte; andernfalls, so fürchtete er, „wird sich die Menschheit in die Vergessenheit hineinzüchten“. Er veröffentlichte eine Zusammenfassung seiner zahlreichen Artikel und Vorträge zu diesem Thema in The Population Bomb (1968) und schrieb Hunderte von Abhandlungen und Artikeln zu diesem Thema.“

Der Club of Rome

Der Club of Rome ist eine ambitionierte globalistische Denkfabrik, die 1968 gegründet wurde. Die Gruppe ist bekannt für ihren Bericht von 1972 mit dem Titel „Die Grenzen des Wachstums„, in dem die Möglichkeit eines exponentiellen Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums bei endlichen Ressourcen erörtert und mit Hilfe von Computersimulationen untersucht wurde. In der Studie wurde ein MIT World3-Computermodell verwendet, um die Folgen der Wechselwirkungen zwischen der Erde und den menschlichen Systemen zu simulieren. (Ein Computermodell, ich verstehe!)

Ihr Nachfolgebuch von 1991, „The First Global Revolution„, enthält einen Abschnitt mit dem Titel „Der gemeinsame Feind der Menschheit ist der Mensch“, in dem es heißt

„Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen können, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dafür in Frage kämen. In ihrer Gesamtheit und ihren Wechselwirkungen stellen diese Phänomene tatsächlich eine gemeinsame Bedrohung dar, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Aber wenn wir diese Gefahren als Feind bezeichnen, tappen wir in die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also der Mensch selbst.“

Und hier ist eine Präsentation des Club of Rome über die Fortsetzung im Jahr 2022, „Limits and Beyond„.

„Verhaltenssinkflug“

„Behavioral sink“ ist ein Begriff, der von dem Ethologen John Calhoun geprägt wurde, um einen Zusammenbruch des Verhaltens zu beschreiben, der durch Überbelegung entstehen kann. Calhouns Konzept basierte auf einer Reihe von Experimenten, die er zwischen den späten 1950er und den frühen 1970er Jahren an Nagetieren durchführte. In diesen Experimenten schufen Calhoun und sein Team eine Reihe von „Utopien“ für Nagetiere – geschlossene Räume, in denen sie unbegrenzten Zugang zu Nahrung und Wasser hatten, was ein ungehindertes Bevölkerungswachstum ermöglichte.

Calhouns Arbeit wurde als Tiermodell für den gesellschaftlichen Zusammenbruch verwendet, und seine Studie gilt als Prüfstein für die Stadtsoziologie und die Psychologie im Allgemeinen. Das berühmteste von Calhouns Experimenten war „Universe 25“, ein Experiment, das er 1968 durchführte.

In diesem Substack-Artikel heißt es: „Universe 25 versuchte, die Auswirkungen der Überbevölkerung auf das Verhalten und die gesellschaftlichen Strukturen zu verstehen, indem er Mäusekolonien als Versuchspersonen in einem Garten Eden für Nagetiere einsetzte. Universe 25 war ein sorgfältig gestaltetes Gehege von 9 Fuß im Quadrat mit 4,5 Fuß hohen Seiten. Innerhalb dieses Raums schuf Calhoun eine Art Maus-Utopie.

Das Gehege war in vier gleich große Abschnitte unterteilt, jeder mit einem zentralen Nistbereich, der über Rampen mit mehreren Futter- und Wasserspendern verbunden war. In dieser Welt gab es keine Raubtiere, und durch die regelmäßige Reinigung wurden Krankheiten auf ein Minimum reduziert. Mit einem unbegrenzten Angebot an Futter und Wasser hatten die Mäuse alles, was sie zum Gedeihen brauchten. Doch am Tag 600 in diesem Mäuseparadies wurde das letzte Baby geboren. Am Tag 920 starb die letzte verbliebene Maus.

Ein paar Gedanken dazu. Dieses Experiment wird gewöhnlich unter dem Aspekt „Bevölkerung“ und „Raum“ betrachtet, aber ging es wirklich nur darum?

Ging es vielleicht um den unvermeidlichen Sturzflug, den die synthetische Realität auf lange Sicht erlebt? Kann ein eingezäunter Innenbereich als Paradies betrachtet werden? War es nicht doch eine künstliche Situation, die den Mäusen von den „gelehrten Männern“ aufgezwungen wurde? Gehört das Überwinden von Herausforderungen in der freien Natur nicht zum Spaß am Leben – und hat das Fehlen natürlicher Herausforderungen zum Verfall ihrer Sinne und damit zu ihrem Untergang geführt? Eine Menge Stoff zum Nachdenken!

Kissinger-Bericht

Das National Security Study Memorandum 200, auch bekannt als „Kissinger-Bericht„, ist eines der bekanntesten Dokumente zur Bevölkerungskontrolle. Wikipedia bietet eine interessante Interpretation des Dokuments, als ob man es als eine Reihe von Maßnahmen abtun wollte, die nichts mit der heutigen Zeit zu tun haben:

„Das „National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests“ (NSSM200), auch bekannt als „Kissinger Report“, war eine nationale Sicherheitsrichtlinie, die am 10. Dezember 1974 vom Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten unter der Leitung von Henry Kissinger auf Anweisung von Präsident Richard Nixon fertiggestellt wurde. NSSM200 wurde überarbeitet und am 26. November 1975 von Präsident Gerald Ford durch NSDM 314 als offizielle Politik der Vereinigten Staaten angenommen. Das Memorandum war zunächst über ein Jahrzehnt lang geheim, wurde aber Anfang der 1990er Jahre von Forschern eingesehen. Das Memorandum und die daraus entwickelte Politik wurden als eine Möglichkeit der Vereinigten Staaten betrachtet, die menschliche Bevölkerung zu kontrollieren, um die politische Macht unterentwickelter Nationen zu begrenzen, die einfache Gewinnung ausländischer natürlicher Ressourcen zu gewährleisten, die Geburt junger, gegen das Establishment gerichteter Menschen zu verhindern und amerikanische Unternehmen im Ausland vor der Einmischung von Nationen zu schützen, die ihre wachsende Bevölkerung unterstützen wollen.“

Wie intellektuelle Trends geboren werden

Wie hat sich die Entvölkerungsideologie durchgesetzt? Auf dieselbe Weise wie andere „geniale“ Ideen. Nehmen wir an, die superreichen Verrückten – oder zumindest einige von ihnen – glauben, dass sie in ihrer „kontrollierten Umgebung“ für die Bevölkerungsentwicklung verantwortlich sind. Nehmen wir an, sie machen sich Sorgen um die sich fortpflanzenden Bauern und wollen, dass diese sich zurückhalten und nicht mehr viele (oder gar keine) Kinder bekommen.

Was geschieht dann? Sie gründen „Denkfabriken“ und ernennen die „Vordenker“, die ihre Ziele unterstützen. Leider gibt es in unserer kaputten Welt keinen Mangel an traumatisierten oder schwankenden Menschen, die ihnen dabei eifrig helfen! Je kaputter die Menschen sind, desto geringer ist die Chance, dass sie tiefe, originelle Gedanken denken. Und so haben wir am Ende verherrlichte Papageien, die wohlklingendes Kauderwelsch von sich geben – und einen harten Wettbewerb um die Plätze der verherrlichten Papageien!

„Kinder sind schlecht für die Erde“

Zur Veranschaulichung hier ein unbeholfener Artikel von NBC News mit dem Titel: „Die Wissenschaft beweist, dass Kinder schlecht für die Erde sind. Die Moral rät uns, sie nicht mehr zu bekommen“. Der Artikel wurde von einem Bioethiker verfasst, Sie ahnen es, einem Bioethiker. Und die Redakteure von NBC News haben sogar die seltsamsten Bilder von Kindern ausgewählt, die sie leblos aussehen lassen. Mein Gott!

„Obwohl kulturell umstritten, ist die wissenschaftliche Seite dieser Position ziemlich gut etabliert. Vor einigen Jahren haben Wissenschaftler gezeigt, dass ein Kind zu bekommen, insbesondere für die Wohlhabenden dieser Welt, eines der schlimmsten Dinge ist, die man für die Umwelt tun kann“, sagt der Autor.

Eugenik?

Die Eugenik war einst eine etablierte wissenschaftliche Disziplin mit dem Ziel, die menschliche Rasse zu „verbessern“. Eugeniker haben etwa 60.000 Amerikaner zwangssterilisiert, Tausenden die Heirat verboten, Tausende in „Kolonien“ zwangssegregiert und unzählige Menschen auf eine Art und Weise verfolgt, die wir gerade erst erfahren. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde fast die Hälfte aller Zwangssterilisationen in Kalifornien durchgeführt, und auch nach dem Krieg entfiel auf diesen Bundesstaat ein Drittel aller derartigen Eingriffe.“

„Eugenik wäre nur bizarres Geschwätz, wenn sie nicht von der Carnegie Institution, der Rockefeller Foundation und dem Harriman-Eisenbahnvermögen umfassend finanziert worden wäre. Sie alle standen im Bunde mit einigen der angesehensten amerikanischen Wissenschaftler von so renommierten Universitäten wie Stanford, Yale, Harvard und Princeton. Diese Akademiker vertraten die Rassentheorie und die Rassenwissenschaft und fälschten und verdrehten Daten, um den rassistischen Zielen der Eugenik zu dienen [sagen Sie das nicht].„

Der offizielle „Vater“ der Eugenik (und der „Normalität„) war Francis Galton, ein Cousin von Charles Darwin. „Galton war ein Anthropologe und der Begründer der Eugenik, der für seine „bahnbrechenden“ (laut Encyclopedia Britannica) Studien zur menschlichen Intelligenz bekannt ist. Er war zunächst Arzt und verließ dann die Medizin, um sich dem aufstrebenden Gebiet der Statistik zuzuwenden. Im Jahr 1909 wurde er zum Ritter geschlagen.

Ab 1904 finanzierte die Carnegie Institution (eine von Andrew Carnegie 1902 gegründete, privat finanzierte wissenschaftliche Forschungseinrichtung) „die Station für experimentelle Evolution in Cold Spring Harbor, Long Island, die das vom Bund finanzierte Eugenics Record Office beherbergte. Mit der finanziellen Unterstützung von Carnegie wurde das ERO schnell zum wichtigsten Zentrum für Eugenik-Forschung in Amerika.“ Und hier einige weniger bekannte Fakten:

In Schweden wurden im Rahmen eines staatlich genehmigten Rassenreinheitsprogramms, das zwischen 1935 und 1976 lief, bis zu 63.000 Menschen, meist Frauen, zwangssterilisiert.

In Großbritannien ist „Eugenik das schmutzige kleine Geheimnis der britischen Linken. Die Namen der ersten Verfechter lesen sich wie ein Appell an die besten und klügsten Köpfe des britischen Sozialismus: Sidney und Beatrice Webb, George Bernard Shaw, Harold Laski, John Maynard Keynes, Marie Stopes, der New Statesman und sogar … der Manchester Guardian.“

„Der verehrte Pazifist, Abbauer und philosophische Titan Bertrand Russell hatte eine Idee, die selbst die Eugeniker in Nazideutschland zum Erröten gebracht hätte. Er schlug vor, der Staat solle farblich gekennzeichnete „Fortpflanzungstickets“ ausgeben. Wer es wagte, sich mit Inhabern einer andersfarbigen Eintrittskarte fortzupflanzen, sollte mit einer hohen Geldstrafe belegt werden. Auf diese Weise würde der hochkarätige Genpool der Elite nicht durch proletarischen oder, schlimmer noch, ausländischen Dreck verunreinigt. Führende Köpfe des britischen Sozialismus hatten keine Geduld mit der Gleichheit. Der Kommunist und frühere Herausgeber des Daily Worker, JBS Haldane, hielt Gleichheit für ein „merkwürdiges Dogma … wir sind nicht gleich geboren, ganz im Gegenteil“. Viele Linke gehörten dem Großbürgertum oder der niederen Aristokratie an und waren überzeugt, dass ihre höheren intellektuellen Fähigkeiten vor einer Ansteckung durch das Proletariat geschützt werden müssten. Eine beliebte Idee jener Zeit war die Förderung der künstlichen Befruchtung – nicht um den Unfruchtbaren zu helfen, sondern um Frauen aus der Arbeiterklasse mit dem Sperma von Männern mit hohem IQ zu befruchten … In diesem Zusammenhang gab es nur Verachtung für die einfachen Leute, die als ‚Untermenschen‘ betrachtet wurden, die man – über den Wohlfahrtsstaat – wie eine Rinderherde hegen und pflegen sollte.“

Seufz, anscheinend sind sowohl „Kapitalisten“ als auch „Sozialisten“ ganz hervorragend in Eugenik, und „Bevölkerungskontrolle“ ist nur ein weiterer Ausdruck des Herrschaftsdenkens. Nur jemand, der glaubt, das Recht zu haben, über andere gegen deren Willen zu herrschen, würde über solche Dinge auch nur phantasieren!

Ist das Bevölkerungswachstum eine Bedrohung?

Meiner Ansicht nach hat das Problem des „gesellschaftlichen Verfalls“ damit zu tun, dass wir unter einem Mob leben, in einer synthetischen Welt, und alles auf dem Kopf steht. Außerdem ist es nicht so, dass derzeit zu viel gezüchtet wird, sondern dass es nicht genug ist. In den Industrieländern ist das Verhältnis zwischen Älteren und Jüngeren bereits auf unnatürliche Weise gekippt, und es hat den Anschein, dass auch die „Entwicklungsländer“ schnell aufholen (oder besser gesagt: abholen).

Und auf jeden Fall hat die Erde genügend „Ressourcen“ für alle … wenn nur nicht eine Handvoll sehr gieriger und sehr verrückter Individuen versuchen würde, sich auf die meisten „Ressourcen“ zu setzen und den Rest von uns zu beherrschen!

Hinzu kommt, dass die Zahl der chronischen Krankheiten sprunghaft ansteigt – auch unter den Menschen im arbeitsfähigen Alter -, was bedeutet, dass im Laufe der Zeit immer weniger Menschen in der Lage sein werden, zu arbeiten. In der Zwischenzeit sind ihre Roboter noch lange nicht so weit, dass sie uns Bauern in großem Umfang ersetzen können! Das passiert nicht! Nein! Die Herren müssen so sehr von ihrer Entvölkerungsphantasie besessen sein, dass sie vergessen haben, ihre „Modelle“ mit der realen Welt zu vergleichen!

Und sogar die „Wissenschaft“ beginnt zuzustimmen. Zum Beispiel kommt diese 2020 in The Lancet veröffentlichte Studie mit dem Titel „Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study“ (ironischerweise von der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert) zu dem Schluss, dass der wahre demografische Trend der Bevölkerungsrückgang ist. Darin heißt es:

„Im Referenzszenario wird die Weltbevölkerung im Jahr 2064 mit 9-73 Milliarden (8-84-10-9) Menschen ihren Höchststand erreichen und im Jahr 2100 auf 8-79 Milliarden (6-83-11-8) zurückgehen … China wird bis 2035 zur größten Volkswirtschaft aufsteigen, aber im Referenzszenario wird prognostiziert, dass die USA im Jahr 2098 wieder die größte Volkswirtschaft sein werden. Unsere alternativen Szenarien deuten darauf hin, dass die Erfüllung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Bildung und Verhütungsmittel im Jahr 2100 zu einer Weltbevölkerung von 6-29 Milliarden (4-82-8-73) und einer Bevölkerung von 6-88 Milliarden (5-27-9-51) führen würde, wenn man von 99-prozentigen Änderungsraten bei diesen Faktoren ausgeht. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die anhaltende Entwicklung des Bildungsniveaus der Frauen und der Zugang zu Verhütungsmitteln den Rückgang der Fruchtbarkeit beschleunigen und das Bevölkerungswachstum verlangsamen wird. Eine anhaltende TFR [Gesamtfruchtbarkeitsrate], die in vielen Ländern, darunter China und Indien, unter dem Reproduktionsniveau liegt, hätte wirtschaftliche, soziale, ökologische und geopolitische Folgen. Politische Optionen zur Anpassung an eine anhaltend niedrige Fruchtbarkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung und Verbesserung der reproduktiven Gesundheit von Frauen werden in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung sein [Hervorhebung von mir].“

Vox, 2017:

„Eine einfache Frage lautet: Wie viele Menschen können die Vereinigten Staaten ernähren? Nun, unsere Netto-Agrarexporte machen etwa 25 Prozent des physischen Volumens der landwirtschaftlichen Produktion aus, was darauf schließen lässt, dass die USA wahrscheinlich etwa 25 Prozent mehr Menschen ernähren könnten, wenn wir diese Exporte ins Inland umleiten würden. Dabei wird von der derzeitigen Technologie, der derzeitigen Ernährung und der derzeitigen Landnutzung ausgegangen. Kurz gesagt, wir könnten insgesamt mehr als 400 Millionen Menschen ernähren, wenn wir nur das, was wir jetzt exportieren, vor Ort verbrauchen würden.“

Und dieser Wired-Artikel aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „The World Might Actually Run Out of People“ handelt von „Empty Planet: The Shock of Global Population Decline“, das Buch von John Ibbitson und Darrell Bricker. Das Buch geht davon aus, dass die Weltbevölkerung schrumpft und dass die „Entwicklungsländer“ die „Industrieländer“ in dem Trend, immer weniger Kinder zu bekommen, einholen.

Die Bedeutung der geistigen Stärke

Ich glaube, dass ein Teil des Spiels der Betrüger darin besteht, uns dazu zu bringen, uns selbst zu verraten, damit sie vor dem Schöpfer einen Fall vorbringen und sagen können: „Aber sie haben dem zugestimmt! Sie haben sich selbst verraten!“ Es ist wirklich ein sehr hartes Spiel für die Menschen. Es ist schwer, stark zu sein, wenn man schikaniert wird. Aber so wird unsere einzigartige persönliche Mischung aus Weisheit und Furchtlosigkeit geboren!

Und es scheint mir, dass der einzige Weg, das Gleichgewicht langfristig zugunsten der Harmonie zu kippen, darin besteht, uns selbst zu schützen, für unsere Würde einzustehen, uns selbst und unsere Freunde absolut nicht zu verraten – und gleichzeitig zu lernen, keine Angst vor den Monstern zu haben, sondern so viel Liebe zu erzeugen und so viel Liebe in diese Welt zu bringen, dass auch sie davon berührt werden. Und langsam, ganz langsam beginnen sie sich daran zu erinnern, dass auch sie ein Teil des Ganzen sind.

