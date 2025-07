Der jüdische Staat baut ein Ghetto

Gideon Levy

Wenn Mordechai Anielewicz heute noch leben würde, wäre er gestorben. Der Anführer der Jüdischen Kampforganisation während des Aufstands im Warschauer Ghetto wäre vor Scham und Schande gestorben, hätte er von den Plänen des Verteidigungsministers – mit voller Unterstützung des Premierministers – gehört, im südlichen Gazastreifen eine „humanitäre Stadt” zu errichten. Anielewicz hätte niemals geglaubt, dass jemand 80 Jahre nach dem Holocaust einen so teuflischen Plan in Betracht ziehen würde.

Hätte er gehört, dass dieser Plan von der Regierung des jüdischen Staates, der auf den Opfern seines Ghettos gegründet wurde, ins Auge gefasst wurde, wäre er am Boden zerstört gewesen. Wäre ihm klar geworden, dass Israel Katz, der Mann, der diese Idee vorbrachte, der Sohn der Holocaust-Überlebenden Meir Katz und Malcha (Nira) geb. Deutsch aus der rumänischen Region Maramures war, die den größten Teil ihrer Familie in den Vernichtungslagern verloren hatten, hätte er es niemals geglaubt. Was würden sie zu ihrem Sohn sagen?

Als Anielewicz sich der Apathie und Untätigkeit bewusst wurde, die der Plan in Israel und bis zu einem gewissen Grad auch in der Welt, einschließlich Europas und sogar Deutschlands hervorrief, wäre er ein zweites Mal gestorben, diesmal an gebrochenem Herzen.

Der jüdische Staat errichtet ein Ghetto. Was für ein schrecklicher Satz. Es ist schon schlimm genug, dass der Plan so präsentiert wurde, als könnte er in irgendeiner Weise legitim sein – wer ist für ein Konzentrationslager und wer ist dagegen? –, aber von dort aus könnte der Weg zu einer noch schrecklicheren Idee verkürzt werden: Jemand könnte als Nächstes ein Vernichtungslager für diejenigen vorschlagen, die den Screening-Prozess am Eingang des Ghettos nicht bestehen. Israel tötet ohnehin massenhaft die Bewohner Gazas, warum also nicht den Prozess rationalisieren und das Leben unserer kostbaren Soldaten schonen? Jemand könnte auch ein kompaktes Krematorium auf den Ruinen von Khan Yunis vorschlagen, zu dem der Zutritt, wie zum nahe gelegenen Ghetto in Rafah, rein freiwillig sein wird. Natürlich so freiwillig wie in der „humanitären Stadt”. Nur das Verlassen der beiden Lager wird nicht mehr freiwillig sein. Das hat der Minister vorgeschlagen.

Das Wesen des Völkermords besteht darin, dass er nicht über Nacht entsteht. Man wacht nicht eines Morgens auf und gelangt von der Demokratie nach Auschwitz, von der Zivilverwaltung zur Gestapo. Der Prozess verläuft schrittweise. Nach der Phase der Entmenschlichung – die sowohl die Juden in Deutschland als auch die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland zu ihrer jeweiligen Zeit durchlaufen haben – geht es weiter zur Dämonisierung, die beide Nationen ebenfalls erlebt haben. Dann kommt die Phase der Angst – es gibt keine Unschuldigen im Gazastreifen, der 7. Oktober als existenzielle Bedrohung für Israel, die jederzeit wieder auftreten könnte. Danach folgen die Aufrufe zur Evakuierung der Bevölkerung, bevor jemand die Idee der Ausrottung äußert.

Wir befinden uns jetzt in dieser letzten Phase, der letzten Phase vor dem Völkermord. Deutschland hat seine Juden in den Osten deportiert; auch der Völkermord an den Armeniern begann mit einer Deportation, die damals als „Evakuierung” bezeichnet wurde. Heute sprechen wir von einer Evakuierung in den Süden des Gazastreifens.

Jahrelang habe ich es vermieden, Vergleiche mit dem Holocaust anzustellen. Jeder solche Vergleich barg die Gefahr, die Wahrheit zu verfehlen und der Sache der Gerechtigkeit zu schaden. Israel war nie ein Nazi-Staat, und nachdem diese Tatsache feststand, folgte daraus, dass es, wenn es kein Nazi-Staat war, ein moralischer Staat sein musste. Man braucht den Holocaust nicht, um schockiert zu sein. Man kann schon von viel weniger schockiert sein, zum Beispiel vom Verhalten Israels im Gazastreifen.

Aber nichts hat uns auf die Idee der „humanitären Stadt” vorbereitet. Israel hat kein moralisches Recht mehr, das Wort „humanitär” zu verwenden. Wer auch immer den Gazastreifen zu dem gemacht hat, was er heute ist – ein Massengrab und eine Ödnis aus Ruinen – und dies mit Gleichgültigkeit hinnimmt, hat jeglichen Bezug zur Menschlichkeit verloren. Wer nur das Leiden der israelischen Geiseln im Gazastreifen sieht und nicht erkennt, dass die israelischen Streitkräfte alle sechs Stunden so viele Palästinenser töten, wie es lebende Geiseln gibt, hat jegliche Menschlichkeit verloren.

Wenn 21 Monate, in denen man den Tod von Babys, Frauen, Kindern, Journalisten, Ärzten und anderen Unschuldigen mitansehen musste, nicht genug waren, sollte der Ghetto-Plan alle Warnlampen aufleuchten lassen. Israel verhält sich, als plane es Völkermord und Vertreibung. Und wenn es derzeit nicht daran denkt, dies zu tun, hat es sich selbst in die ernsthafte Gefahr gebracht, schnell und unwissentlich das eine oder das andere Verbrechen zu begehen.