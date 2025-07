Update zu den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR)

Es wurde viel über die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) geschrieben, denen sich die meisten Länder ab dem 19. Juli (nächste Woche) unterwerfen werden. Viele befürchten einen Verlust an Souveränität, Zensur, Gier der Unternehmen und Interessenkonflikte. Aber die meisten übersehen das Wesentliche, nämlich die schiere und offenkundige Dummheit und den Irrtum, auf dem die gesamte Pandemie-Agenda beruht.

Der 19. Juli ist der letzte Tag, an dem die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von den IHR-Änderungen zurücktreten können (ohne ein mehrjähriges Rücktrittsverfahren einzuleiten). Wenn sie sich nicht zurückziehen, verpflichten sie ihre Steuerzahler dazu, die wichtigsten Überwachungsaspekte einer rasch expandierenden Industrie zu finanzieren, die der pandemische industrielle Komplex ist. Sie müssen ein umfangreiches Netz aufbauen, um nach bekannten Naturphänomenen zu suchen, einschließlich der Tendenz von Viren, zu Varianten zu mutieren. Dieses Phänomen ist seit Hunderten von Millionen Jahren Teil der Natur, aber es zu demonstrieren, ist in jüngster Zeit durch das Zusammentreffen von technologischen Fortschritten und intensivem Marketing sehr profitabel geworden.

Erstens haben wir die Fähigkeit entwickelt, Varianten mit Technologien wie PCR und Gensequenzierung zu erkennen. Dies hilft auch, viele Viren zu finden, die wir vorher nicht bemerkt hatten, da sie meist harmlos sind. Zweitens haben wir digitale Identifizierungs- und Kommunikationstechnologien entwickelt, die ein noch nie dagewesenes Maß an massenmedialer Koordination und öffentlichem Zwang ermöglichen – was Goebbels auf nationaler Ebene tun konnte, können wir jetzt fast global tun. Drittens: Wir haben Medikamente mit modifizierter RNA (Impfstoffe) entwickelt, die wirklich billig sind, aber durch den Einsatz von Angst und Zwang fast allen Menschen injiziert werden können und ausgezeichnete Gewinne abwerfen.

Der Text der IHR-Änderungen liest sich recht harmlos. Nur wenige Länder werden ihre Annahme ablehnen. Die Menschen, die die Entscheidungen treffen, haben oft ohnehin Karriereinteressen in der Pandemieindustrie, und die Politiker sehen keinen großen Vorteil darin, sich gegen die Finanzströme zu stellen. Diese werden nach oben fließen, wie es bei Covid der Fall war, aber ein Teil davon fließt in ihre Wahlkampfkasse. Die meisten halten es für besser, dass sie diese Mittel erhalten als ihre Gegner. Leider, aber offensichtlich, geht es in modernen Demokratien sehr stark um Geld.

Abgesehen von der Politik lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Die letzte große natürliche Pandemie war die Spanische Grippe in den Jahren 1918–19. Das war vor der Erfindung moderner Antibiotika (die meisten Grippetoten starben wahrscheinlich an bakteriellen Sekundärinfektionen) und vor all dem Schnickschnack und der Raffinesse der modernen Medizin. Seitdem ist die Zahl der Todesfälle durch Infektionskrankheiten sehr stark gesunken, weil wir uns besser ernähren, bessere sanitäre Einrichtungen haben und unter besseren Bedingungen leben, moderne Kliniken haben und all das, was die Technologie uns bietet. Wenn sich die Spanische Grippe jetzt ausbreitet, ist es unvorstellbar, dass ein vergleichbares Virus die gleiche Sterblichkeitsrate verursachen könnte, es sei denn, wir wollten es wirklich. Ein Jahrhundert an Fortschritten in der Medizintechnik und der menschlichen Widerstandsfähigkeit sind nicht so bedeutend, wie viele medizinische Autoritäten glauben machen wollen, die davon profitieren.

Die moderaten Grippepandemien in den späten 1950er und 1960er Jahren waren die einzigen Ereignisse seither, bei denen ein Ausbruch eines Atemwegsvirus die jährliche Sterblichkeitsrate tatsächlich signifikant über dem Ausgangswert ansteigen ließ (die Schweinegrippe [H1N1] im Jahr 2009 tat dies nicht). Dann kam Covid-19, das in den wohlhabenden Ländern mit einem Sterbealter knapp über dem Durchschnitt assoziiert wurde und höchstwahrscheinlich aus der Forschung der gleichen Pandemie-Industrie hervorging, die dann davon profitierte.

Dies führt zu einem enormen Glaubwürdigkeitsproblem bei der Rechtfertigung der Pandemie-Agenda, die jetzt die öffentliche Gesundheit beherrscht. Diesem Problem wird begegnet, indem die Öffentlichkeit und die Politiker mit Geschichten bombardiert werden, die so absurd sind, dass man sie zu glauben beginnt. Wir haben immer noch den Drang zu glauben, dass Institutionen wie die WHO, die Weltbank und die G20 nicht irgendetwas erfinden würden, um uns zu täuschen. Unbeeindruckt vom Mangel an Beweisen hat sich die WHO daran gemacht, mit ihren beiden wichtigsten Veröffentlichungen der letzten fünf Jahre über Krankheitsausbrüche, Managing Epidemics und Future Surveillance, die beide im Jahr 2023 veröffentlicht wurden, eine Fiktion zu schaffen. Früher, da bin ich mir sicher, hätte die WHO so etwas nicht getan. Sie stützt ihre Behauptung, dass die Zahl der Krankheitsausbrüche zunimmt, auf eine einzige Grafik, die zeigt, dass es im Jahr 2000 keine Krankheitsausbrüche gab, aber seitdem eine stetige Zunahme zu verzeichnen ist. Die WHO beharrt darauf, dass Krankheiten wie Cholera, Pest, Gelbfieber und Grippe, die in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten weitaus schlimmer waren, jetzt tatsächlich zunehmen. Jemand wurde dafür bezahlt, diese Grafik zu entwerfen, um Überzeugungsarbeit zu leisten, anstatt die Wahrheit zu vermitteln. Es ist schwierig, dies nicht als Betrug zu bezeichnen, aber es stimmt mit den Botschaften der WHO zu diesem Thema seit Anfang 2020 überein.

In den 20 Jahren vor Covid-19 konnten Experten, die von der G20 angeworben wurden, um Beweise zur Unterstützung der IHR-Änderungen vorzulegen, nur Ausbrüche in Höhe von etwa 190.000 Todesfällen in den 20 Jahren vor Covid finden („see major infectious disease outbreaks“ in Annex D des G20-Berichts 2022). Bei diesen Zahlen sind fast alle (163.000) auf die Schweinegrippe im Jahr 2009 zurückzuführen (etwa ein Viertel der normalen jährlichen Grippesterblichkeit). Die restlichen Todesfälle sind auf den geografisch begrenzten Ebola-Ausbruch in Westafrika und den Cholera-Ausbruch in Haiti zurückzuführen, der durch das Austreten von Abwasser aus einem Gebäude der Vereinten Nationen verursacht wurde. Im Gegensatz dazu sterben derzeit jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen an Tuberkulose und über 600.000 Kinder an Malaria. In demselben Zeitraum von 20 Jahren starben etwa 100 Millionen Menschen an Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS zusammen. Unerschrocken kam das G20-Sekretariat zu dem Schluss, dass der oben beschriebene akute Ausbruch eine „existenzielle Bedrohung“ darstellt, die weitaus mehr Mittel rechtfertigt.

Die Weltbank hat sich mit der WHO zusammengetan, um in ihrem offiziellen Bericht eine erläuternde Grafik zu erstellen, die unsere Regierungen davon überzeugen soll, Mittel für Pandemien statt für die wichtigsten endemischen Krankheiten – Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS – bereitzustellen. Um zu rechtfertigen, dass öffentliche Gelder in die profitable Pandemievorsorge statt in Krankheiten mit hoher Krankheitslast fließen, mussten sie zeigen, dass Pandemien die Volkswirtschaften viel mehr kosten. Sie zogen eine Linie für Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS, die zusammen 22 Milliarden Dollar pro Jahr betragen (d. h. wahrscheinlich etwa 1 oder 2 % der tatsächlichen Kosten). Dann zogen sie eine Wellenlinie darüber, um anzuzeigen, dass SARS1 (840 Todesfälle) und MERS (etwa 800 Todesfälle) 50–70 Mrd. $ kosten; die Kosten für Covid werden auf über 9 Billionen Dollar beziffert, was eindeutig die Kosten für Sperrungen und Anreizpakete für die außergewöhnliche Reaktion einschließt. In einem Lancet-Artikel, dem die WHO früher zugestimmt hätte, werden die jährlichen wirtschaftlichen Kosten allein für Tuberkulose auf 508 Milliarden Dollar geschätzt, aber die WHO und die Weltbank haben sich für 22 Milliarden Dollar für TB, Malaria und HIV zusammen entschieden. Die WHO ist der Ansicht, dass ein Virus, das im Durchschnittsalter von etwa 80 Jahren tötet, um Größenordnungen teurer ist als drei Krankheiten, an denen in nur 20 Jahren etwa 100 Millionen Menschen, meist Kinder und junge Erwachsene, gestorben sind.

Es gibt viel mehr ausführliche Beweise dafür, dass die WHO und ihre Partnerorganisationen die Öffentlichkeit, die Medien und die Regierungen in die Irre führen, um die Pandemie-Agenda zu fördern. Es macht keinen Spaß, darüber zu schreiben. Es ist eine absichtliche Falschdarstellung, die darauf abzielt, Gelder an reichere Nationen, ihre Unternehmen und Investoren umzuleiten, die Ungleichheit zu erhöhen und einen Nettoschaden zu verursachen. Der private Sektor und einige wenige Länder können durch spezifizierte Finanzierung den größten Teil der Arbeit der WHO kontrollieren. Die Mitgliedstaaten machen mit, weil die Delegierten einen Job bei denselben Agenturen wollen oder sich weigern zu akzeptieren, dass diese Agenturen eine Geschichte erfinden, selbst wenn eine flüchtige Überprüfung zeigt, dass ihre Behauptungen übertrieben oder unbegründet sind.

Auch wenn die Hauptbefürworter der IHR-Änderungen keine schlüssigen Argumente für diese vorbringen können, werden sie in Kraft treten. Es geht einfach nur darum, eine Industrie aufzubauen, die Covid wiederholen soll; Geld von den größeren, aber weniger profitablen Krankheitslasten zu nehmen, mehr zu drucken und diesen Reichtum bei denjenigen zu konzentrieren, die den neuen Normalzustand fördern. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die WHO eigentlich tun sollte.

Die Vereinigten Staaten und Argentinien haben ihre Absicht erklärt, die WHO zu verlassen. Wir werden sehen, wie lange das anhält. Die Ära der Grundsätze und Ideale ist im internationalen Gesundheitswesen längst vorbei. Mehr Geld wird in immer größere Bürokratien fließen, deren einzige Funktion, deren einzige Daseinsberechtigung darin besteht, theoretische Bedrohungen zu identifizieren, die dazu benutzt werden können, Volkswirtschaften zu schließen, anderen die Lebensgrundlage zu entziehen und mehr von ihrem verbleibenden Reichtum zu gewinnen. Die unglücklichen Bewohner der WHO-Mitgliedstaaten scheinen keine wirklichen Führer mehr zu haben. Irgendwann wird das ganze Gebäude unter dem Gewicht seiner eigenen Irrtümer und seiner wirtschaftlichen Unhaltbarkeit zusammenbrechen. In der Zwischenzeit wird das traurige korporatistische Durcheinander, zu dem das internationale Gesundheitswesen geworden ist, weiterhin verschuldet sein und die Öffentlichkeit demoralisieren.