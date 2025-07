Andreas Korybko

Die Türkei sieht eine Chance, ihren Aufstieg als eurasische Großmacht entlang der gesamten südlichen Peripherie Russlands zu beschleunigen, und zwar auf eine Weise, die sich autonom mit den großen strategischen Interessen der USA deckt.

Die Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan sind aufgrund zweier Skandale in Schwierigkeiten geraten. Der erste betrifft die jüngste Polizeirazzia gegen mutmaßliche aserbaidschanische Kriminelle in Jekaterinburg, bei der zwei von ihnen unter Umständen starben, die nun untersucht werden. Dies veranlasste Baku, sich offiziell bei Moskau zu beschweren, woraufhin in den sozialen Medien und sogar bei einigen staatlich finanzierten Sendern eine bösartige Infokriegskampagne gestartet wurde, in der behauptet wurde, Russland sei „islamfeindlich“, „imperialistisch“ und „verfolge Aseris“.

Kurz darauf folgte eine Polizeirazzia in Sputniks Büro in Baku, das sich in einer rechtlichen Grauzone bewegte, nachdem die Behörden die Organisation im Februar faktisch geschlossen hatten, was zur Inhaftierung mehrerer Russen führte. Es wurde vermutet, dass diese frühere Entscheidung mit dem Unmut Aserbaidschans über die russische Reaktion auf das Flugzeugunglück Ende Dezember im Nordkaukasus zusammenhängt, das durch einen ukrainischen Drohnenangriff verursacht wurde. Mehr darüber erfahren die Leser hier und hier.

Bevor man feststellt, wer für die jüngsten Probleme in den bilateralen Beziehungen verantwortlich ist, sollte man sich den größeren Kontext vergegenwärtigen, in dem sich all dies abspielt. Vor dem Vorfall Ende Dezember entwickelten sich die russisch-aserbaidschanischen Beziehungen im Einklang mit dem strategischen Partnerschaftspakt, den Präsident Ilham Alijew mit Putin am Vorabend der Sonderoperation Ende Februar 2022 unterzeichnet hatte. Diese baut auf Russlands Rolle bei der Beendigung des zweiten Karabach-Krieges im November 2020 auf.

Zuletzt besuchte Putin im vergangenen August Baku, dessen Bedeutung analysiert wurde hier und hier. Danach besuchte Alijew Moskau im Oktober im Zusammenhang mit dem Gipfeltreffen der GUS-Staatschefs. Kurz vor dem Flugzeugunglück Ende Dezember gab Alijew dann ein ausführliches Interview mit dem Leiter von Rossiya Segodnya, Dmitry Kiselyov, in Baku, in dem er auf die bündnisübergreifende Außenpolitik Aserbaidschans und das neu entdeckte Misstrauen gegenüber den regionalen Absichten des Westens im Südkaukasus einging.

In diesem Zusammenhang versuchte die Biden-Administration, die Niederlage Armeniens im zweiten Karabach-Krieg auszunutzen, um das Land radikaler gegen Russland zu wenden und es so in ein gemeinsames französisch-amerikanisches Protektorat zu verwandeln, um die Region aufzuteilen und zu regieren, was die Beziehungen zu Aserbaidschan verschlechterte. Die Trump-Administration scheint dies jedoch zu überdenken und könnte sogar zugestimmt haben, Armenien stattdessen ein gemeinsames aserbaidschanisch-türkisches Protektorat werden zu lassen. Es ist diese Wahrnehmung, die die jüngsten Unruhen in Armenien auslöste.

Aus russischer Sicht könnte das französisch-amerikanische Protektoratsszenario einen weiteren regionalen Krieg auslösen, der außer Kontrolle geraten könnte, mit unvorhersehbaren Folgen für Moskau, wenn es das Wiederaufleben des armenischen Revanchismus als Waffe einsetzt. In ähnlicher Weise könnte das aserbaidschanisch-türkische Protektoratsszenario den Aufstieg der Türkei zur eurasischen Großmacht beschleunigen, wenn es zu einer Ausweitung ihres (insbesondere militärischen) Einflusses in Zentralasien führt. Das ideale Szenario ist daher, dass Armenien zu seinem traditionellen Status als russischer Verbündeter zurückkehrt.

Nachdem der Kontext, in dem sich die jüngsten Unruhen abspielen, erläutert wurde, ist es nun an der Zeit, die Verantwortlichen zu ermitteln. Objektiv gesehen haben die aserbaidschanischen Behörden auf die jüngste Polizeirazzia in Jekaterinburg überreagiert, die der Zivilgesellschaft signalisierte, dass es (zumindest vorläufig) akzeptabel ist, eine bösartige Infokriegskampagne gegen Russland zu führen. Einige Beamte mit einer unklaren Verbindung zu Alijew genehmigten dann die Razzia in Sputniks Büro als Eskalation unter dem impliziten Vorwand einer asymmetrischen Reaktion.

Angesichts der Unklarheit über Alijews Rolle bei Aserbaidschans Überreaktionen ist es verfrüht, daraus zu schließen, dass er beschlossen hat, die strategischen Beziehungen zu Russland zu gefährden, die er selbst kultiviert hat, obwohl er die Verantwortung dafür übernehmen muss, selbst wenn Beamte der mittleren Ebene dies auf eigene Faust getan haben. Das liegt daran, dass Bakus offizielle Beschwerde an Moskau und die Razzia in Sputniks Büro staatliche Maßnahmen sind, im Gegensatz zu der jüngsten Polizeirazzia in Jekaterinburg, die eine lokale Aktion ist. Er wird also wahrscheinlich bald mit Putin sprechen müssen, um alles zu klären.

Die obige Beobachtung erklärt nicht, warum Beamte der mittleren Ebene auf die Polizeirazzia in Jekaterinburg überreagiert haben könnten, was auf die tief sitzenden Ressentiments einiger Aserbaidschaner gegen Russland und spekulativen ausländischen Einfluss zurückzuführen ist. Was den ersten Punkt betrifft, so hegen einige Aserbaidschaner (aber natürlich nicht alle und anscheinend nicht die Mehrheit) solche Gefühle, während der zweite Punkt mit dem Szenario zusammenhängen könnte, dass die USA Armenien zu einem gemeinsamen aserbaidschanisch-türkischen Protektorat werden lassen.

Die USA und Frankreich würden sich schwer tun, Armenien zu ihrem eigenen gemeinsamen Protektorat zu machen, da Georgien erfolgreich mehrere Runden von Unruhen der Biden-Ära zurückgeschlagen hat, die darauf abzielten, die Regierung unter Druck zu setzen, damit sie eine „zweite Front“ gegen Russland eröffnet und sie stürzt, falls sie sich weigert. Die militärische Logistik, die erforderlich ist, um Armenien in eine Bastion zu verwandeln, von der aus die Region geteilt und regiert werden könnte, ist daher nicht mehr zuverlässig, da sie realistischerweise nur über Georgien laufen könnte.

Dementsprechend könnte die Trump-Administration beschlossen haben, die strategischen Verluste ihres Vorgängers zu begrenzen, indem sie Armenien an die Türkei und Aserbaidschan „verschenkt“, wodurch die gestörten Beziehungen, die er zu beiden Ländern geerbt hat, wieder hergestellt würden. Im Gegenzug könnten die USA sie aufgefordert haben, eine härtere Gangart gegenüber Russland einzuschlagen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, wohl wissend, dass keiner der beiden Staaten Sanktionen verhängen wird, da dies ihren eigenen Volkswirtschaften schaden würde, aber in der Hoffnung, dass sich in Zukunft eine Situation entwickelt, die als Vorwand für eine Eskalation der politischen Spannungen dient.

Beamte der mittleren Ebene wären in solche Gespräche nicht eingeweiht, aber die oben erwähnte spekulative Bitte könnte von ihren Vorgesetzten zu ihnen durchgesickert sein, von denen einige die staatliche Zustimmung zu einer Überreaktion auf eine bevorstehende „Gelegenheit“ impliziert haben könnten. Diese Abfolge von Ereignissen könnte Alijew in die Lage versetzen, seine Rolle bei den Ereignissen im Rahmen einer Deeskalationsvereinbarung mit Putin „plausibel zu leugnen“. Der ganze Zweck dieser Scharade könnte darin bestehen, Russland zu signalisieren, dass sich in der gesamten Region eine neue Ordnung herausbildet.

Wie bereits erläutert, könnte diese Ordnung unter türkischer Führung zustande kommen, wenn Ankara und Baku Armenien als ihr gemeinsames Protektorat unterstellen, woraufhin sie die militärische Logistik auf dem gesamten Territorium straffen, um die „Organisation der Turkstaaten“ (OTS) zu einer wichtigen Kraft entlang der gesamten südlichen Peripherie Russlands zu machen. Um es klar zu sagen: Die OTS wird nicht vom Westen kontrolliert, aber ihr türkischer Führer und ihr zunehmend gleichberechtigter aserbaidschanischer Partner könnten in diesem Szenario die strategische Agenda des Westens gegenüber Russland immer noch autonom vorantreiben.

Genauso wie die USA und Frankreich über eine unzuverlässige Militärlogistik nach Armenien verfügen, hat auch Russland Schwierigkeiten, eine aserbaidschanische (türkische?) Invasion seines nominellen, aber eigensinnigen OVKS-Verbündeten, wenn Baku (und Ankara?) seine jüngsten Unruhen ausnutzt (z. B. wenn Ministerpräsident Nikol Paschinjan stürzt). Außerdem ist der optimalste Zweig des Nord-Süd-Transportkorridors (NSTC) verläuft durch Aserbaidschan, das ihn blockieren könnte, wenn Russland entschiedene Maßnahmen zur Verteidigung Armeniens ergreift (auch wenn diese aufgrund der Sonderoperation begrenzt sind).

Um es klar zu sagen: Russland hat nicht die Absicht, Aserbaidschan zu bekämpfen, aber Aserbaidschans Überreaktion auf die jüngste Polizeirazzia in Jekaterinburg könnte ein Trick sein, um präventiv den Eindruck zu erwecken, dass Russland daraufhin „einen Rückzieher“ macht, wenn Moskau keine entschlossenen Maßnahmen zur Abschreckung Bakus ergreift, falls sich die regionalen Spannungen wegen Armenien verschärfen. Hätte es diesen Überfall nicht gegeben, wäre vielleicht ein anderer Vorwand ausgenutzt oder ausgeheckt worden, aber der Punkt ist, dass Russland und Aserbaidschan polar entgegengesetzte Visionen von Armeniens geopolitischer Zukunft haben.

Diese Zukunft ist, wie geschrieben, entscheidend für die Zukunft der gesamten Region, aber Russland hat aufgrund seiner komplexen strategischen Verflechtung mit Aserbaidschan im Hinblick auf den NSTC und seiner verständlichen militärischen Priorisierung der Sonderoperation nur begrenzte Möglichkeiten, den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Die vorgenannten Zwänge liegen auf der Hand, und Alijew (und Erdogan?) könnte sich darauf vorbereiten, sie auszunutzen, ermutigt durch den vermeintlichen Rückschlag Russlands in Syrien nach dem Sturz Assads.

Aserbaidschan ist sich seiner unersetzlichen Rolle für den Aufstieg der verbündeten Türkei zur eurasischen Großmacht bewusst, die auf die Unterwerfung Armeniens angewiesen ist, um dann die militärische Logistik des OTS zwischen Kleinasien und Zentralasien über den Südkaukasus zu straffen. Wenn Alijew zu der Überzeugung gelangt ist, dass sein Land als Teil einer türkisch geführten regionalen Ordnung statt einer russisch geführten eine bessere Zukunft hat, insbesondere wenn die USA, wie spekuliert, ihre Zustimmung dazu signalisiert haben, dann macht die Überreaktion Bakus auf die jüngsten Ereignisse mehr Sinn.

Der von Moskau vermittelte armenisch-aserbaidschanische Waffenstillstand vom November 2020 sieht die Schaffung eines Korridors unter russischer Kontrolle durch Armeniens südliche Provinz Syunik vor, den Baku als „Zangezur-Korridor“ bezeichnet, um beide Teile Aserbaidschans zu verbinden. Paschinjan hat sich bisher aufgrund des Drucks des Westens und der armenischen Diaspora geweigert, diesen Korridor zu verwirklichen. Sollte Trump jedoch beschließen, Armenien stattdessen an Aserbaidschan und die Türkei zu „verschenken“, könnte er dies tun, allerdings erst, nachdem er Russland von dieser Route verdrängt hat.

Die russische Kontrolle würde die Türkei daran hindern, ihre Militärlogistik nach Zentralasien durch diesen Korridor zu leiten, um den russischen Einfluss dort durch den eigenen zu ersetzen, als Teil eines großen strategischen Machtspiels, das sich autonom an die westliche Agenda im zentralen eurasischen Kernland anpasst. Aserbaidschan (und die Türkei?) könnten daher in Syunik einmarschieren, wenn ihr geplanter Klient Paschinjan entweder eine Kehrtwende macht, um Russland zu verdrängen, oder bevor Russland im Falle seines Sturzes von einer neuen Regierung dorthin eingeladen wird.

Die Folgen eines ungehinderten militärischen Zugangs der Türkei zu Zentralasien könnten für Russland in beiden Fällen katastrophal sein, da sein Einfluss dort bereits von der Türkei, der EU und den USA – und sogar dem Vereinigten Königreich, das gerade ein zweijähriges Militärabkommen mit Kasachstan abgeschlossen hat – in Frage gestellt wird. Dieses Land, mit dem Russland die längste Landgrenze der Welt teilt, hat sich dem Westen zugewandt, wie hier im Sommer 2023 bewertet wurde, und dieser beunruhigende Trend könnte sich in diesem Fall leicht beschleunigen.

In Anbetracht all dieser Erkenntnisse könnte der jüngste Ärger in den russisch-aserbaidschanischen Beziehungen daher Teil eines türkisch-amerikanischen Machtspiels sein, dem Trump mit Erdogan zugestimmt haben könnte und Alijew später auf den Zug aufgesprungen ist, aber möglicherweise immer noch seine Zweifel hat. Dies würde seine „plausibel zu leugnende“ Rolle bei Aserbaidschans Überreaktion auf die jüngsten Ereignisse erklären. Wenn dieses Machtspiel zu Ende gedacht wird, könnte Aserbaidschan mit der Zeit zum Juniorpartner der Türkei werden, was er bisher durch seine Politik der Blockbildung zu vermeiden suchte.

Wenn das der Fall ist, könnte es für Putin noch nicht zu spät sein, dieses Szenario abzuwenden, solange er Alijew davon überzeugen kann, dass Aserbaidschan eine bessere Zukunft als Teil einer anderen regionalen Ordnung hat, einer Ordnung, in deren Mittelpunkt Aserbaidschan seinen russisch-türkischen Balanceakt fortsetzt, anstatt den Aufstieg der Türkei voranzutreiben. Die NSTC könnte in diesem Paradigma eine wichtige Rolle spielen, aber das Problem ist, dass die Beziehungen Aserbaidschans zum Iran und zu Indien derzeit sehr angespannt sind, so dass Aserbaidschan voraussichtlich eine Annäherung vermitteln müsste, damit dies geschehen kann.

Auf jeden Fall ist es verfrüht anzunehmen, dass die jüngsten Schwierigkeiten in den russisch-aserbaidschanischen Beziehungen der neue Normalzustand sind oder dass sie sogar einer scheinbar unvermeidlichen Krise vorausgehen könnten, obwohl beide Möglichkeiten durchaus glaubwürdig sind und vom Kreml für den Fall der Fälle ernst genommen werden sollten. Im besten Fall halten Alijew und Putin bald ein Gespräch ab, um die Probleme, die ihre Beziehungen plötzlich vergiftet haben, einvernehmlich zu lösen, andernfalls könnte das Schlimmste noch bevorstehen, was für beide von Nachteil sein könnte.

