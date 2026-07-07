Der jüngste „Debanking“-Skandal in Großbritannien sollte jedem zu denken geben

Von Tyler Durden

Verfasst von Nick Corbishley auf NakedCapitalism.com,

Leser aus Großbritannien erinnern sich vielleicht an den Moment vor fast genau drei Jahren, als der Begriff „Debanking“ in den britischen Sprachgebrauch Einzug hielt. Die renommierte Londoner Privatbank Coutts hatte gerade beschlossen, das Bankkonto von Nigel Farage aufgrund seiner fragwürdigen politischen Ansichten und angeblicher Verbindungen zu Russland zu schließen. Diese Entscheidung erwies sich als sehr kostspielig.

Fast augenblicklich tat Farage das, was er am besten kann: Er löste einen massiven Medienrummel aus. Innerhalb kürzester Zeit fielen zwei hochrangige Köpfe in der Bankenbranche: Dame Alison Rose, die Geschäftsführerin der Mutterbank von Coutts und des „Big-Four“-Kreditinstituts Natwest (ehemals Royal Bank of Scotland), sowie Peter Flavel, der Geschäftsführer von Coutts.

Innerhalb eines Monats war der Aktienkurs von Natwest um 8 % eingebrochen, wodurch 1 Milliarde Pfund von der Marktkapitalisierung des Unternehmens abging, die zum Großteil mit öffentlichen Mitteln gestützt wurde, und was den Hedgefonds, die Leerverkäufe tätigten, saftige Gewinne bescherte. Wie wir damals berichteten, lenkte der daraus resultierende Skandal die dringend benötigte öffentliche Aufmerksamkeit auf einen seit Langem bestehenden, sich jedoch beschleunigenden Trend – das „De-Banking“ von Personen und Organisationen mit politisch unbequemen Ansichten:

Dies ist kaum ein Einzelfall: Wie ich bereits vor einigen Wochen berichtete, sperren Banken auf beiden Seiten des Atlantiks ihren Kunden zunehmend die Konten, oft ohne Erklärung. Ich führte das Beispiel des in Kalifornien lebenden Schriftstellers, Aktivisten sowie gesellschaftspolitischen Kommentators Elad Nehorai an, dessen politische Ansichten und Ideale nicht weiter von denen Nigel Farages abweichen könnten. Doch auch ihm wurde sein Konto bei der Bank of America, bei der er seit vielen Jahren Kunde war, kurzerhand und ohne erkennbare Vorwarnung oder Erklärung gekündigt… Ohne Bankkonto ist es fast unmöglich, am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Und es wird immer schwieriger, da der Zugang zu Bargeld und dessen Verwendung immer mehr eingeschränkt werden. Wie Alex Lo schreibt für die „South China Morning Post“: „Bankgeschäfte sind eine grundlegende Versorgungseinrichtung wie Wasser und Strom, und genau deshalb greifen demokratische Gesellschaften zunehmend darauf zurück, um Zensur und Unterdrückung zu betreiben.“

Die daraufhin durchgeführte Untersuchung der Regierung kam jedoch zu dem Schluss, dass Kunden nicht aus politischen Gründen „aus dem Bankensystem ausgeschlossen“ wurden. Infolgedessen wurde das „Debanking“ nicht nur fortgesetzt, sondern den betroffenen Kunden droht nun auch, dass sie keine neuen Konten bei anderen Banken mehr eröffnen können, wie der „Telegraph“ am Montag berichtete:

Banken planen, „debanked“ Kunden daran zu hindern, Konten bei anderen Kreditinstituten zu eröffnen, was dazu führen könnte, dass unschuldige Menschen faktisch vom Finanzsystem ausgeschlossen werden, wie „The Telegraph“ aufdecken kann. Die Lobbygruppe UK Finance entwickelt derzeit eine Plattform, über die Banken Daten über ihre Kunden austauschen können, wenn sie „Anzeichen für Wirtschaftskriminalität“ feststellen. Lloyds, Barclays und Revolut haben nach einem Pilotprojekt im Jahr 2024 bereits damit begonnen, Daten über Kunden auszutauschen, was zur Sperrung oder Schließung von Konten geführt hat, wie „The Telegraph“ erfahren hat. Die Plattform zum Datenaustausch wird auf diesem Pilotprojekt aufbauen, um ein landesweites System in Großbritannien zu schaffen, das Personen automatisch daran hindern könnte, ein weiteres Konto zu eröffnen. Es wurden jedoch Bedenken geäußert, dass Tausende unschuldiger Kunden und Unternehmen, denen zu Unrecht der Zugang zum Bankwesen verwehrt wurde, daran gehindert werden könnten, ein Konto bei einer anderen Bank zu eröffnen, wodurch sie faktisch vom Finanzsystem ausgeschlossen würden.

Das jüngste Opfer des „Debanking“-Trends ist die linke Nachrichtenwebsite The Canary, die der Lloyds Banking Group vorwirft, „einen erheblichen Teil unseres Geldes zurückzuhalten“ – und das nach fast einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit. Das Nachrichtenmedium – das sich selbst als „radikales Medium der Arbeiterklasse“ bezeichnet – erklärt: „Lloyds hat nicht erklärt, warum es diese Maßnahme ergriffen hat … trotz mehrfacher Kontaktaufnahmen unsererseits“.

In einer Erklärung vom Dienstag spekulierte „The Canary“ über mögliche Gründe für die Entscheidung von Lloyds, darunter auch die antizionistische und pro-palästinensische Haltung des Portals:

Auch wenn wir die Gründe für unsere Kontosperrung derzeit noch nicht kennen, dürfen wir in dieser Angelegenheit nicht naiv sein. Wir wissen, dass zahlreiche andere politisch engagierte Menschen in jüngster Zeit ähnliche Maßnahmen seitens anderer Banken erfahren haben. Uns ist durchaus bewusst, dass mächtige Banken in der Lage sind, die finanziellen Aktivitäten von antizionistischen und pro-palästinensischen Organisationen sowie Einzelpersonen einzuschränken. Es ist empörend, dass „The Canary“ ohne Vorwarnung oder Erklärung seitens Lloyds kurzerhand in eine finanzielle Instabilität gestürzt wurde.

Starmers letzter Angriff

Es wäre kaum überraschend, wenn der Angriff eine Reaktion auf die pro-palästinensische Haltung von „The Canary“ wäre. Die britische Regierung hat alles in ihrer nicht unerheblichen Macht Stehende getan, um pro-palästinensischen, gegen Völkermord gerichteten Aktivismus zu kriminalisieren, unter anderem durch die Abschaffung des alten Rechts auf ein Schwurgerichtsverfahren. Mit ihrem neuen Nationalen Sicherheitsgesetz versucht die scheidende Regierung unter Keir Starmer, buchstäbliche Gesetze gegen Gedankenverbrechen durchzusetzen – in Orwells Heimatland, dem Vereinigten Königreich.

Here is Section 12(1A) of the Terrorism Act in full: "A person commits an offence if the person expresses an opinion or belief that is supportive of a proscribed organisation."



No action required. No material support. A literal thought crime, which outlaws analysis & journalism. — Richard Medhurst (@richimedhurst) July 1, 2026

Übersetzungen von „X“: Ich muss dir etwas sehr Wichtiges erklären. Das Gesetz, das die Regierung genutzt hat, um mich zu verhaften, Paragraph 12(1A) — der allererste Einsatz gegen einen Journalisten — ist eine sehr kurze Zeile. Es ist absichtlich vage. Und genau diese Zeile haben sie in das neue „National Security Bill“ übernommen.

Hier ist Abschnitt 12(1A) des Terrorism Act in voller Länge: „Eine Person begeht eine Straftat, wenn die Person eine Meinung oder Überzeugung äußert, die eine verbotene Organisation unterstützt.“ Keine Handlung erforderlich. Keine materielle Unterstützung. Ein wörtliches Gedankenverbrechen, das Analyse & Journalismus verbietet.

Du kannst etwas sagen, das zu 100 % faktenbasiert ist, aber wenn es eine „verbotene Organisation“ — selbst eine, die dem Vereinigten Königreich nie geschadet hat — in einem „guten“ Licht darstellt, kannst du 14 Jahre Gefängnis bekommen. (Das ist ebenfalls aus dem Terrorism Act übernommen). Alles, was du sagst, kann verdreht werden.

Ein Artikel in The Canary erläutert, wie ernst die Bedrohung ist, die das neue Nationale Sicherheitsgesetz für den Journalismus und politische Dissidenten darstellt, und beschreibt es als „einen letzten Machtgriff“ der scheidenden Regierung unter Keir Starmer:

Während ich hier sitze und dies schreibe, überkommt mich ein Gefühl der Angst. Ich bin Journalistin. Es ist meine Aufgabe, über das Weltgeschehen Bescheid zu wissen. Bei „The Canary“ sind wir stolz darauf, den Menschen die Nachrichten zu liefern, an die sich die Mainstream-Medien nicht heranwagen. Doch diese Angst ist absolut nichts im Vergleich zu dem, was andere Menschen gerade empfinden müssen. Diese radikale Instrumentalisierung der neuen Gesetzgebung wird marginalisierte Gemeinschaften als Erste und am härtesten treffen. Journalisten und Sozialarbeiter, die direkte, hautnahe und schmerzhafte Verbindungen zu globalen Konfliktgebieten haben, sehen sich einer massiven rechtlichen Falle gegenüber. Wenn ein Reporter auch nur eine Organisation zitiert, die der Innenminister als Bedrohung eingestuft hat, droht ihm sofortige Strafverfolgung. Bürgerrechtsgruppen warnen, dass das Gesetz dem Innenministerium absolute Macht einräumen wird, zu entscheiden, wer sich äußern darf. Und indem die Definition von „Unterstützung einer als Bedrohung eingestuften Organisation“ vage gehalten wird, hat der Staat ein totales Monopol auf die Deutung der Ereignisse geschaffen. Es wird wohl ganz klar so aussehen: Entweder man folgt ihrem Weg und hält sich an die Regeln, oder man kommt ins Gefängnis. Das unabhängige Medienunternehmen Zeteo warnte vor der großen Gefahr dieser neuen Machtübernahme. Das Unternehmen warnte, dass Journalisten allein schon wegen der Durchführung von Interviews im öffentlichen Interesse mit verbotenen Gruppen mit sofortiger Festnahme rechnen müssen. Die Menschen werden nur eine Seite der Geschichte erfahren. Uns wird nur eine einzige Darstellung präsentiert … und das wird die der Regierung sein.

Der Zeitpunkt, zu dem die Lloyds Bank The Canary als Kunden abgemeldet hat, ist ebenfalls merkwürdig, da dies nur zwei Monate nach der Ankündigung der Einführung einer täglich erscheinenden linken Print-Boulevardzeitung geschah – und zwar einer, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt. Nach einer Finanzspritze im vergangenen Jahr durch Cecil Hetherington, den Gründer einer Website für Gebrauchtwagen und Immobilien, lobte Canary-Direktor Steve Topple die neue Boulevardzeitung als Alternative zur Unternehmenspresse.

Nach der Kontosperrung befindet sich „The Canary“ nach eigenen Angaben nun in einer „finanziell prekären Lage“ und weiß nicht, wann „das von Lloyds einbehaltene Geld zurückgezahlt wird“ oder wie sich dies auf „unsere Möglichkeiten auswirken wird, in Zukunft ein neues Bankkonto zu eröffnen“.

„Die unmittelbare Folge ist, dass wir weder Mitarbeiter noch Auftragnehmer bezahlen können“, erklärte Topple gegenüber Novara Media. „Wir haben ein großes Team, und alle sind nun äußerst verzweifelt und in einer ungewissen Lage. Viele von ihnen gehören zu marginalisierten Gruppen, und die Situation hat sie sehr hart getroffen. Wir versuchen unser Bestes, um die Lage zu entschärfen, und haben bisher sehr willkommene Unterstützung aus der Öffentlichkeit erhalten.“

Das Vorgehen von Lloyds hat bereits eine Welle von Protesten aus dem gesamten politischen Spektrum ausgelöst.

This is a disgraceful move by @LloydsBank



Be under no illusion, it's an attack on all independent media in UK that doesn't tow the government line



If Lloyds doesn't sort this immediately, a widespread boycott campaign should ensue https://t.co/VbdqcKcI9i — Matt Kennard (@kennardmatt) July 1, 2026

Übersetzungen von „X“: Dies ist ein schändlicher Schachzug von @LloydsBank. Lassen Sie sich nicht täuschen, es ist ein Angriff auf alle unabhängigen Medien im Vereinigten Königreich, die nicht die Linie der Regierung verfolgen Falls Lloyds das nicht sofort in Ordnung bringt, sollte eine flächendeckende Boykottkampagne folgen.

AKTUELL: Canary von Lloyds abgewertet Lloyds hat die Canary ohne Vorwarnung oder Erklärung abgewertet, was den Sender in eine schwere finanzielle Krise stürzt https://thecanary.co/uk/analysis/2026/06/30/lloyds-canary/

Corbyn told the Canary that the anti-democratic attempt to silence an independent news site was "a very dangerous road"



Via @skwawkbox https://t.co/rgxQhu6HmI — Canary (@TheCanaryUK) July 2, 2026

Übersetzung von „X“: Corbyn erklärte gegenüber „The Canary“, dass der antidemokratische Versuch, eine unabhängige Nachrichtenseite zum Schweigen zu bringen, „ein sehr gefährlicher Weg“ sei.

The Canary has been debanked by Lloyds.



Debanking is one of the most pernicious forms of cancellation that an individual or organisation can face — something the FSU is only too familiar with.



Lloyds has provided no explanation for its decision and has not told The Canary when… https://t.co/Y2YKbFC1wu — The Free Speech Union (@SpeechUnion) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: Die Canary wurde von Lloyds abgebucht. Debanking ist eine der bösartigsten Formen der Ausgrenzung, mit der ein Individuum oder eine Organisation konfrontiert sein kann – etwas, mit dem die FSU nur allzu vertraut ist. Lloyds hat keine Erklärung für seine Entscheidung gegeben und The Canary nicht mitgeteilt, wann seine Gelder zurückerstattet werden. Wir sind in Kontakt mit The Canary und bereit, zu helfen.

Ein zunehmendes Phänomen

Das erste große Ziel des „Debanking“ im Vereinigten Königreich vor weit über einem Jahrzehnt waren Mitglieder der britischen muslimischen Gemeinschaft, insbesondere diejenigen, die sich im pro-palästinensischen Aktivismus engagierten. Doch anders als im Fall von Farage stieß ihre Notlage in den Mainstream-Medien auf völliges Schweigen, wie der erfahrene Journalist Peter Oborne im folgenden Video schildert.

Peter Oborne Exposes Nigel Farage Banking Bigotry @OborneTweets pic.twitter.com/sir2vSAPlq — Double Down News (@DoubleDownNews) July 11, 2023

Übersetzung von „X“: Peter Oborne deckt Nigel Farages Vorurteile gegenüber Banken auf

Als Farage im Sommer 2023 den Zugang zu den Bankdienstleistungen von Coutts verlor, schlossen Banken im Vereinigten Königreich täglich fast tausend Konten; im Jahr 2022 wurden etwas mehr als 343.000 Konten geschlossen, verglichen mit etwa 45.000 im Jahr 2017.

Nach der Farage-Affäre führte die Financial Conduct Authority eine Untersuchung zu den „Debanking“-Praktiken der Banken durch, deren Ergebnis lautete, dass die Banken die Konten ihrer Kunden nicht aus politischen Gründen geschlossen hatten. Farage bezeichnete das Ergebnis als „lächerlich“.

In den USA zählt Scott Ritter, der ehemalige Waffeninspekteur der Sonderkommission der Vereinten Nationen (UNSCOM) und prominente Kritiker des US-amerikanischen und westlichen Imperialismus, zu den jüngsten Opfern von „Debanking“. Im Januar schloss seine Bank, bei der er seit 26 Jahren Kunde war – die Citizens’ Bank –, alle seine Konten, einschließlich der gemeinsamen Konten mit seiner Frau und ihren Töchtern, ohne eine Erklärung abzugeben, wie er in den ersten Minuten des folgenden Interviews mit Richter Napolitano berichtet:

In einem Schreiben an die Ritter Citizens Bank wurde offenbar mitgeteilt, dass die Bank nicht nur nicht verpflichtet sei, die Gründe für die Schließung seiner Konten offenzulegen, sondern dass die Richtlinien der Citizens Bank jegliche Offenlegung von Informationen bezüglich der Entscheidung zur Kontoschließung aktiv verhindern. Wie das Cato Institute feststellt, hängt dieses Schweigen oft mit Geheimhaltungsgesetzen zusammen:

Allerdings sind dies keine Gesetze, die dazu dienen, die finanzielle Privatsphäre der Kunden zu schützen. Vielmehr soll diese Geheimhaltung verhindern, dass Bürger erfahren, dass gegen sie strafrechtlich ermittelt wird. Beispielsweise unterliegen Meldungen, die gemäß dem Bank Secrecy Act eingereicht werden, so strengen Beschränkungen, dass Banken weder Einzelheiten der Meldungen weitergeben noch überhaupt zugeben dürfen, dass eine solche Meldung vorliegt.

Zwar kennt Ritter die genauen Gründe für seine „Debanking“-Maßnahme nicht, doch vermutet er, dass jemand beim FBI, der über die „Gesamtheit [seiner] Banktransaktionen“ informiert war, die Citizens Bank über „verdächtige Aktivitäten“ „informiert“ habe, was dazu führte, dass die Citizens Bank einen SAR [Suspicious Activity Report, Verdachtsmeldung] erstattete.“

Ritter glaubt, dass Spenden, die er erhalten hatte, und anschließende Barabhebungen vor seinen drei Reisen nach Russland im Jahr 2025 – das dank der Sanktionen der USA und der EU von der westlichen Wirtschaft abgeschnitten ist – diesen Schritt ausgelöst haben könnten. Laut Ritter besteht der „Zweck des ‚De-Banking‘ darin, eine bestimmte Person zu schikanieren“, selbst wenn keine Beweise vorliegen, die auf kriminelle Aktivitäten hindeuten.

Die Gründe für eine Kontoschließung sind den betroffenen Kunden zwar oft ein Rätsel, umfassen jedoch häufig operative Gründe. Einfach ausgedrückt: Ein Finanzinstitut beschließt, das Konto eines Kunden zu schließen, weil die Reputationsrisiken, die mit der Verbindung zu diesem Kunden verbunden sind, schlichtweg zu hoch sind. In einigen prominenten Fällen scheinen jedoch politische oder ideologische Motive eine Rolle zu spielen.

Das eindeutigste Beispiel hierfür war die Entscheidung der kanadischen Regierung im Februar 2022, das Notstandsgesetz anzuwenden, um Banken zu zwingen, die Konten der Demonstranten des „Freedom Convoy“ zu sperren, die mehrere wichtige Grenzübergänge blockiert hatten. Laut dem Protokoll eines Treffens zwischen Kanadas Wirtschaftsministerin, Vizepräsidentin und WEF-Vorstandsmitglied Chrystia Freeland und hochrangigen Bankmanagern am Tag vor der Auslösung des Gesetzes äußerte ein CEO die Befürchtung, dass es, sollten Banken zur Schließung von Konten gezwungen werden, so aussehen könnte, als werde der Sektor „als Arm der Regierung“ oder sogar „als politische Waffe“ eingesetzt.

Im Jahr 2022 sperrte PayPal die Konten der in Großbritannien ansässigen „Free Speech Union“, ihres Gründers Toby Young und seiner Online-Publikation, dem Daily Sceptic, wegen angeblicher Verstöße gegen seine Richtlinien gegen Hassrede. Schlimmer noch: Der Fintech-Riese fügte heimlich eine Zeile in seine Nutzungsbedingungen ein, die ihm das Recht einräumte, Kunden mit einer Geldstrafe von 2.500 Dollar für die Verbreitung von Falschinformationen zu belegen. Als die Nachricht bekannt wurde und eine massive öffentliche Gegenreaktion auslöste, behauptete PayPal, alles sei ein großer Fehler gewesen.

Natürlich hat PayPal, wie die NC-Leser EssCetera und Rev Kev in Kommentaren zu einem früheren Beitrag hervorhoben, eine lange, bewegte Geschichte solcher Vorfälle, die bis zur Sperrung des Wikileaks-Kontos im Jahr 2010 zurückreicht. Und Banken in den USA schließen bereits seit mindestens 2014 die Konten von Beschäftigten in der Pornoindustrie im Rahmen der „Operation Chokepoint“, die sich gegen bestimmte unerwünschte, aber legale Wirtschaftssektoren richtete (h/t Michaelmas).

Vom „Debanking“ zum „zivilen Tod“

Wenn es ein Schicksal gibt, das schlimmer ist als das „Debanking“, dann ist es die Tortur des „zivilen Todes“. Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, wurde vor etwa einem Jahr mit US-Sanktionen belegt, die sie und ihre Familie nicht nur vom US-Bankwesen, sondern auch von Reise- und Technologiedienstleistungen abschotteten.

In Albaneses Fall war ihr klar, warum sie Einschränkungen unterworfen wurde, die normalerweise Drogenbaronen und Terroristen vorbehalten sind: Sie hatte gerade einen UN-Bericht veröffentlicht, in dem sie die mehr als 60 (größtenteils westliche) multinationalen Konzerne anprangerte, die angeblich an der militärischen Besetzung des Gazastreifens durch Israel mitschuldig sind und davon profitieren.

„Diese Wut [entstand], weil ich den Bären gereizt habe“, sagte sie. „Nicht in ein Auge, sondern in beide Augen.“

👉 “The moment I pointed to the fact that there are businesses who are profiting from it, yes, I get sanctioned.”



The first UN expert in 80 years to be sanctioned by the U.S. explains why she now faces a U.S. travel ban, frozen accounts, no ability to bank anywhere, cancelled… https://t.co/ia3WLhmyV7 — Drop Site (@DropSiteNews) December 11, 2025

Übersetzung von „X“: „In dem Moment, als ich darauf hingewiesen habe, dass es Unternehmen gibt, die davon profitieren, ja, da werde ich mit Sanktionen belegt.“ Die erste UN-Expertin seit 80 Jahren, gegen die die USA Sanktionen verhängt haben, erklärt, warum sie nun mit einem US-Reiseverbot, eingefrorenen Konten, der Unmöglichkeit, irgendwo Bankgeschäfte zu tätigen, einer gekündigten Krankenversicherung und sogar stornierten Hotelbuchungen in Europa konfrontiert ist. Die UN-Sonderberichterstatterin @FranceskAlbs hatte bereits berichtet, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen einen Völkermord darstelle. Doch Washington ging gegen sie vor, nachdem sie die Komplizenschaft von Unternehmen dokumentiert hatte – darunter Amazon, Google, Microsoft, Palantir, Banken, Pensionsfonds und andere, die eine „Wirtschaft der Besatzung, die sich in eine Wirtschaft des Völkermords verwandelt“, ermöglichen. Israel zu kritisieren habe nicht ausgereicht, um Vergeltungsmaßnahmen der USA auszulösen, sagt sie. Aufzudecken, wer von dem profitiert, was Carlson als „Massenmord“ bezeichnete, reichte hingegen aus. Albanese sprach mit @TuckerCarlson in dem unten gezeigten Interviewausschnitt. Der Link zum vollständigen Interview ist in der Antwort zu finden. https://x.com/ase/status/199

In dem folgenden Video erklärt Albanese (auf Französisch), während sie mit den Tränen kämpft, in welchem Ausmaß ihr seit der Verhängung der US-Sanktionen gegen sie die Teilnahme am normalen zivilen Leben verwehrt wird:

„Ich kann weder mit meiner funktionierenden Kreditkarte bezahlen noch Überweisungen tätigen; meine Krankenversicherung wurde gekündigt, ich kann keine Hotelreservierungen vornehmen … Ich werde behandelt, als wäre ich Pablo Escobar.“

UN official Albanese described financial and insurance restrictions imposed on her following her public statement characterizing Israeli actions as genocide.



"I can't make payments with my working credit card nor can I do transfers; my health insurance has been canceled, I can't… pic.twitter.com/zAH7paGjxm — HatsOff (@HatsOffff) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: UN-Beamtin Albanese beschrieb die finanziellen und versicherungstechnischen Einschränkungen, die ihr auferlegt wurden, nachdem sie in einer öffentlichen Erklärung die israelischen Aktionen als Völkermord bezeichnet hatte. „Ich kann keine Zahlungen mit meiner funktionierenden Kreditkarte tätigen, noch kann ich Überweisungen vornehmen; meine Krankenversicherung wurde gekündigt, ich kann keine Hotelreservierungen machen.“

Zu den weiteren Opfern des „zivilen Todes“, diesmal durch EU-Behörden, gehören der deutsche Journalist Hüseyin Doğru und Jacques Baud, ein pensionierter Schweizer Oberst und ehemaliger leitender strategischer Analyst der NATO. In beiden Fällen waren die Begründungen offen ideologischer Natur. Baud wurde vorgeworfen, als „Sprachrohr“ für pro-russische Propaganda zu fungieren und „Verschwörungstheorien“ über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten, während Doğru wegen seiner Berichterstattung über den Gazastreifen ins Visier geriet.

Im Fall von Doğru wurden auch seine Frau und seine Mutter mit Sanktionen belegt (h/t vao). In keinem der beiden Fälle wurden strafrechtliche Anklagen erhoben, und da die Sanktionen innerhalb der EU-Bürokratie als Verwaltungsmaßnahme definiert sind, können weder Baud noch Doğru in ihren jeweiligen Wohnsitzländern (Belgien und Deutschland) vor einem Gericht Rechtsmittel einlegen. Das ist die Definition von „kafkaesk“.

Schlimmer noch: Diese Art von Verfahren könnte bald fast flächendeckend automatisiert werden, wie ich in meinem 2022 erschienenen Buch Scanned gewarnt habe:

Die Kombination von digitalen Währungen der Zentralbanken mit digitalen Ausweisen bei gleichzeitiger schrittweiser Abschaffung oder sogar einem Verbot der Bargeldnutzung würde Regierungen und Zentralbanken die Möglichkeit geben, nicht nur jeden Kauf zu verfolgen, den wir tätigen (und in der Vergangenheit getätigt haben), sondern auch zu bestimmen, wofür wir unser Geld ausgeben dürfen und wofür nicht. Sie könnten zudem bestimmte „unerwünschte“ Personen daran hindern, überhaupt etwas zu kaufen. Wer eine Sperrvermerkung in seiner digitalen Identität hat, wäre „damit nicht in der Lage, viele der grundlegendsten Dinge selbstständig zu erledigen“, sagt [der deutsche Finanzjournalist Norbert] Häring.

Übrigens ist der digitale Euro bereits de facto Realität geworden, nachdem der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments (EP) grünes Licht für die digitale Zentralbankwährung (CBDC) der Eurozone letzte Woche gegeben hat. Vermutlich war diese Tatsache selbst vielen Mitgliedern unserer gut informierten Leserschaft nicht bewusst, da dies alles vor dem Hintergrund eines fast vollständigen Schweigens der Medien geschah.

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