Eine mehrjährige Studie unter 808 Bestattern in fünf Ländern ergab, dass 75,2 % von ihnen weiße, faserige Gerinnsel in Leichen beobachteten

Von The Vigilant Fox

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Focal Points und wurde mit Genehmigung erneut veröffentlicht.

Gastbeitrag von Nicolas Hulscher, MPH

Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie im International Journal of Innovative Research in Medical Science hat ein Phänomen offiziell dokumentiert, über das Einbalsamierer seit Jahren berichten: ungewöhnliche weiße faserige Strukturen, die in den Venen und Arterien verstorbener Personen gefunden wurden.

Die Studie wurde von Thomas F. Haviland, einem pensionierten Major der US-Luftwaffe, Mathematiker und Datenanalysten, gemeinsam mit Laura Kasner und Daniel Santiago, PharmD, geleitet. Über vier aufeinanderfolgende Erhebungsjahre von 2022 bis 2025 sammelten die Forscher Antworten von Einbalsamierern in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien und Neuseeland.

Über die vier Erhebungsjahre hinweg nahmen 808 Einbalsamierer teil.

Bei Zusammenfassung der Ergebnisse aus den verschiedenen Jahren gaben 75,2 % der Einbalsamierer an, weiße faserige Klumpen beobachtet zu haben, und es wurde geschätzt, dass diese Strukturen bei insgesamt 23,4 % der einbalsamierten Leichen vorhanden waren.

BREAKING: Multi-Year Study of 808 Embalmers Across 5 Countries Finds 75.2% Observed Unusual White Fibrous Clots in Corpses



The anomalous clots were estimated to be present in 23.4% of all embalmed corpses overall.



Reports of these white fibrous clots accelerated in 2021,… https://t.co/zcwYQsHr8V pic.twitter.com/CmVVPdu9i4 — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) July 2, 2026

Übersetzungen von „X“: BREAKING: Mehrjährige Studie mit 808 Präparateuren aus 5 Ländern stellt fest, dass 75,2 % ungewöhnliche weiße faserige Gerinnsel in Leichen beobachtet haben Die anomalen Gerinnsel wurden insgesamt in 23,4 % aller einbalsamierten Leichen geschätzt. Berichte über diese weißen faserigen Gerinnsel nahmen 2021 zu, was mit der Einführung der COVID-19-„Impf“-Kampagnen zusammenfiel. Das darf nicht länger ignoriert werden, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

100 % DER COVID-GEIMPFTEN HATTE PRION-ÄHNLICHE AMYLOID-MIKROTHROMBEN IN EINER KÜRZLICH PEER-REVIEWS EINGEREICHTEN STUDIE Diese anomalen Strukturen häufen sich zu den MASSIVEN weißen fibrösen Thromben an, die nun aus 20-40 % der weltweit Verstorbenen entfernt werden. Strafrechtliche Anklagen sind erforderlich.

Den Befragten zufolge sind die Gebilde in der Regel weiß oder cremefarben, zäh, gummiartig und oft mehrere Zoll bis über einen Fuß lang. Viele Einbalsamierer berichteten, dass sie Blutgefäße verstopften, den Abfluss behinderten und die normale Verteilung der Einbalsamierungsflüssigkeit beeinträchtigten. Erfahrene Fachleute beschrieben sie als etwas anderes als die klassischen „Hühnerfett“- und „Johannisbeergelee“-Gerinnsel, die bei der Einbalsamierung häufig anzutreffen sind.

Einer der bemerkenswertesten Befunde betraf den zeitlichen Zusammenhang. In der Umfrage von 2022 berichteten die Einbalsamierer von einem deutlichen Anstieg der ersten Beobachtungen, der 2020 einsetzte und sich 2021 beschleunigte. Dieser Anstieg fiel mit der weltweiten Einführung der COVID-19-„Impf“-Kampagnen zusammen, in deren Rahmen weltweit Milliarden von Dosen verabreicht wurden.

Eine zweite Studie, die am selben Tag veröffentlicht wurde, ging über die Umfragedaten hinaus und führte Laboranalysen an repräsentativen Proben dieser faserigen Strukturen durch. Diese Studie wurde von Daniel Santiago, PharmD, zusammen mit Greg Harrison, Miklós Veres, Mark File und Dennis Planner geleitet und nutzte Raman-Mikrospektroskopie, Proteinquantifizierung und Aminosäureprofilierung, um das Material zu charakterisieren.

Die Forscher fanden deutliche Proteinsignaturen und kamen zu dem Schluss, dass es sich bei den Strukturen offenbar um atypische Proteinaggregate handelt, die sich von herkömmlichen postmortalen Thromben unterscheiden. Spektroskopische Analysen deuteten auf eine Entwicklung von einem nativen α-Helix-Zustand hin zu einer fortgeschritteneren, an β-Faltblättern reichen Konfiguration, was mit einer stufenabhängigen Proteinaggregation übereinstimmt.

Einfach ausgedrückt fanden die Forscher Hinweise darauf, dass es sich bei diesen Strukturen nicht lediglich um gewöhnliche Blutgerinnsel handelt. Stattdessen scheinen sie aus abnormen Proteinaggregaten zu bestehen, die im Laufe der Zeit zunehmend organisierter und kompakter werden. Diese fortschreitende strukturelle Reifung könnte erklären, warum Einbalsamierer sie häufig als lang, gummiartig, elastisch und schwer zu entfernen beschreiben.

Zwar lieferte die Studie Hinweise auf eine β-Faltblatt-reiche Proteinaggregation – eines der typischerweise mit der Amyloidbildung assoziierten Merkmale –, doch betonten die Autoren, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, bevor die Strukturen als echte Amyloidfibrillen klassifiziert werden können.

Diese Ergebnisse sind besonders bedeutsam, wenn man sie im Zusammenhang mit einer zuvor veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten Studie betrachtet, in der bei 100 % der geimpften Teilnehmer Amyloid-Mikrogerinnsel festgestellt wurden, einschließlich aller geimpften „gesunden Kontrollpersonen“.

In dieser Studie wurden die pathologischen Mikrogerinnsel mithilfe von Thioflavin-T, einem Amyloid-bindenden Farbstoff, identifiziert, und es zeigte sich, dass gereinigtes Spike-Protein direkt die Bildung unlöslicher, fibrinolyseresistenter Amyloid-Aggregate induzierte.

Zusammengenommen lassen diese Erkenntnisse die Möglichkeit offen, dass die zuvor im Blut dokumentierten mikroskopisch kleinen amyloidogenen Aggregate ein früheres Stadium desselben pathologischen Proteinaggregationsprozesses darstellen könnten, der sich letztendlich in den großen, gummiartigen, weißen Faserabgüssen manifestiert, von denen derzeit Einbalsamierer weltweit berichten.

Das Fazit ist einfach: Hunderte von Einbalsamierern in zahlreichen Ländern berichten von demselben ungewöhnlichen Phänomen, und vorläufige Laboranalysen deuten darauf hin, dass es sich bei diesen Strukturen nicht um gewöhnliche postmortale Blutgerinnsel handelt.

Das darf nicht länger ignoriert werden.