Der Kampf gegen die Technokratie ist entscheidend für das Leben

Pro-Leben-Aktivisten und -politiken werden von den Eliten des Westens unerbittlich bekämpft. Die Vereinten Nationen fördern den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen als internationale Norm. Führende Politiker der Europäischen Union kritisieren ständig die Pro-Life-Gesetze in Polen und Ungarn und versuchen, sie zu unterdrücken.1 Alle einflussreichen medizinischen Fachzeitschriften der Welt – das „New England Journal of Medicine“, das „Journal of the American Medical Association“, das „British Medical Journal“ usw. – betrachten die Angemessenheit der Abtreibung als eine Frage der grundlegenden Patientenrechte, und einige gehen jetzt dazu über, den assistierten Suizid zu unterstützen.2 Und natürlich lehnen praktisch alle Mainstream-Medien die Befürwortung der Unantastbarkeit des Lebens als eine Selbstverständlichkeit ab.

Trotz dieses heulenden Gegenwinds hat die Pro-Life-Bewegung die im Westen verfügbaren internationalen Freiheiten genutzt, um die gegen die Heiligkeit des Lebens gerichteten Orthodoxien und Politiken im öffentlichen Raum und in den Hallen der Regierung anzufechten – und nicht nur die Abtreibung zu bekämpfen, sondern auch die Legalisierung der Euthanasie/des assistierten Suizids, die moralische Angemessenheit der embryonalen Stammzellenforschung und anderer Biotechnologien, die Bedrohung des medizinischen Gewissens und ähnliches. Aber wenn die „Technokratie“ kommt, könnte eine Zeit kommen, in der „Verbotszonen“ Aktivisten, die sich für die Heiligkeit des Lebens einsetzen, daran hindern, der Allgemeinheit gegenteilige Ideen zu präsentieren und öffentliche Maßnahmen im Rahmen der üblichen demokratischen Prozesse zu ergreifen.

Die Gefahr der Technokratie

Was meine ich mit „Technokratie“? Im Wesentlichen bedeutet das Wort „Herrschaft durch Experten“. Aber in seiner derzeitigen Ausprägung bedeutet es viel mehr als das. Die sich abzeichnende Technokratie droht, den „Experten“ – Wissenschaftlern, Bioethikern und gesellschaftlichen „Influencern“ – eine umfassende Kontrolle über die meisten wichtigen Aspekte des Lebens aufzuerlegen, aber sie birgt auch die Gefahr einer eisernen Durchsetzung kultureller Orthodoxien und Politiken, nicht nur per Gesetz, sondern auch durch freiwillige Maßnahmen mächtiger Teile des privaten Sektors.

Die Technokratie ist ein sanfter Autoritarismus. Sie richtet keine Gulags ein, um Andersdenkende zu inhaftieren, und verhängt keine tyrannischen Hinrichtungen, um die Aufmüpfigen zu bestrafen. Stattdessen erstickt eine Technokratie die demokratische Willensbildung, indem sie den Großteil der Entscheidungsfindung über wichtige politische Maßnahmen vom Volk durch seine gewählten Vertreter auf eine Expertenklasse überträgt, deren Entscheidungen auf ihrer Ausbildung und Erfahrung sowie auf den Daten beruhen, die sie für wichtig halten. Mit anderen Worten: Anstelle von Gesetzen, die von den Vertretern des Volkes verabschiedet werden, werden Vorschriften von Bürokraten auf der Grundlage technokratischer Meinungen und Ratschläge erlassen. Wie der Autor John H. Evans vor einigen Jahren schrieb:

Das erste Merkmal der Technokratie … ist eine „tief sitzende Feindseligkeit gegenüber der Politik selbst“ und gegenüber der Fähigkeit der Öffentlichkeit, Entscheidungen zu treffen. Aber es ist nicht nur so, dass in der Technokratie die Experten regieren werden. Das zweite und wichtigere Merkmal der Technokratie besteht darin, dass die Herrschaft der Experten dadurch gerechtfertigt wird, dass politische Entscheidungen scheinbar nur über Fakten getroffen werden, die feststehen, und nicht über Werte, die sich von Gruppe zu Gruppe unterscheiden. Dies wird dadurch erreicht, dass Debatten über Werte aus der Politik verschwinden und politische Entscheidungen nur noch über die Auswahl der effizientesten Mittel zur Durchsetzung angenommener Werte getroffen werden.3

Wie sind wir an den Punkt gelangt, an dem Experten drohen, die tatsächliche Kontrolle über die Gesellschaft zu übernehmen? Schuld daran ist die Covid-Krise, die bei den Möchtegern-Technokraten eine gewisse Kühnheit und bei den Menschen, die sich in Sicherheit wiegen wollen, eine gewisse Ängstlichkeit ausgelöst hat. Die Globalisten haben den einmaligen Moment genutzt, um ihre Macht auf internationaler Ebene in einem noch nie dagewesenen Ausmaß auszubauen. Wie Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, erklärte, bestand der „Silberstreif“ der Pandemie darin, zu zeigen, „wie schnell wir unseren Lebensstil radikal ändern können“.4

Um eine noch stärkere Unterwerfung der Öffentlichkeit zu erreichen, hat das WEF die „Great Reset Initiative“ ins Leben gerufen, mit dem Ziel, „alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften, von der Bildung bis hin zu Sozialverträgen und Arbeitsbedingungen“ zu erneuern und „jede Branche, von Öl und Gas bis hin zur Technologie, zu verändern“.

Mit dem „Great Reset“ soll die Wirtschaft weltweit neu geordnet werden, indem neue technokratische Imperative als Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels eingeführt werden. In Bezug auf das Thema dieses Artikels hat Dr. Anthony Fauci kühn erklärt, dass die Bekämpfung künftiger Infektionskrankheiten die verblüffende Aufgabe erfordert, „die Infrastrukturen der menschlichen Existenz neu aufzubauen“, indem internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation ermächtigt werden, die „radikalen Veränderungen“ durchzusetzen, die seiner Meinung nach erforderlich sind.5 Das bedeutet, so Fauci und sein Mitautor David M. Morens, dass praktisch alles in der Gesellschaft umgestaltet werden muss, „von Städten über Wohnungen und Arbeitsplätze bis hin zu Wasser- und Abwassersystemen sowie Freizeit- und Versammlungsorten“.

Der Umfang und das Ausmaß ihrer Ambitionen sind verblüffend anmaßend. „Bei einer solchen Umgestaltung“, so schreiben sie, „müssen wir vorrangig die menschlichen Verhaltensweisen ändern, die ein Risiko für das Auftreten von Infektionskrankheiten darstellen. Dazu gehören vor allem die Verringerung des Gedränges zu Hause, am Arbeitsplatz und an öffentlichen Plätzen sowie die Minimierung von Umweltbelastungen wie Abholzung, intensive Verstädterung und intensive Tierhaltung.“

Überlegen Sie, was das alles bedeuten würde! Zumindest würde die gigantische Aufgabe beispiellose und einschneidende staatliche Regulierungen und die Verlagerung der politischen Kontrolle von der nationalen auf die internationale Ebene erfordern – nichts Geringeres als ein internationales technokratisches und autoritäres übergeordnetes Regierungssystem – mit der Macht, zu bestimmen, wie wir als Familie, Freunde und in der Gemeinschaft miteinander umgehen. Wer glaubt, dass sich eine solche übergreifende Macht auf die Bekämpfung des Klimawandels oder die Abwehr künftiger Pandemien beschränken würde, hat die menschliche Natur und die Verführungskraft der Macht nicht verstanden.

Technokratie und die Fragen des Lebens

In einer Technokratie wären Bioethiker bei Themen, die Pro-Leben-Aktivisten am meisten am Herzen liegen – d.h. Politiken wie Abtreibung und Sterbehilfe, die sich auf die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens auswirken – wahrscheinlich die einflussreichsten „Experten“, auf die man sich bei der Beeinflussung der öffentlichen Politik verlassen würde. Dies wirft zwei Fragen auf: Was ist Bioethik und wer sind Bioethiker?6

Bioethik ist eine Kurzform von „biomedizinische Ethik“. Es handelt sich um eine Disziplin, die hauptsächlich aus einer elitären Gruppe von akademischen Moralphilosophen, Ärzten, Juristen, Theologen und anderen Mitgliedern der medizinischen Intelligenz besteht, die sich der Aufgabe verschrieben haben, den öffentlichen und fachlichen Diskurs über die medizinische Ethik und die allgemeineren Fragen der Gesundheitspolitik so zu beeinflussen, dass er ihren ideologischen Wünschen entspricht. Sofern ein Bioethiker nicht einen Modifikator wie „katholisch“ oder „konservativ“ vor seinem Namen trägt, stehen Bioethiker im Allgemeinen den traditionellen moralischen Werten und ethischen Traditionen der Unantastbarkeit des Lebens feindselig gegenüber, die Pro-Leben-Befürworter zu vertreten pflegen.

Während sich die Medizinethik auf das Verhalten von Ärzten in ihrem Berufsleben gegenüber ihren Patienten konzentriert, ist die Bioethik breiter angelegt und konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen Medizin, Gesundheit und Gesellschaft. Dieses letzte Element erlaubt es Bioethikern, sich ein moralisches Fachwissen von atemberaubender Ambition und Hybris anzumaßen. Viele sehen sich buchstäblich als die Schmiede des „Rahmens für moralische Urteile und Entscheidungen „7, die „die moralischen Prinzipien“ schaffen, die bestimmen, wie „wir leben und handeln sollen“, und sich dabei auf eine „Weisheit“ stützen, die sie als „besonders geeignet für die medizinischen Wissenschaften und die medizinischen Künste“ ansehen.8 Einige behaupten sogar, dass „Bioethik über die Ethikkodizes der verschiedenen betroffenen Berufsgruppen hinausgeht. Sie impliziert ein neues Denken über Veränderungen in der Gesellschaft oder sogar globale Gleichgewichte.“9 (meine Hervorhebung). Mit anderen Worten: Technokratie.

Die Gefahr, die die Technokratie für die ethische Medizin darstellt

Bioethik-Technokraten glauben nicht an den Hippokratischen Eid. Wie der verstorbene Dr. Sherwin Nuland im „New England Journal of Medicine“ zugunsten der Legalisierung der Euthanasie feststellte:

Diejenigen, die sich auf den Eid berufen, um ihre ethischen Standpunkte zu formulieren oder zu legitimieren, müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Erklärung in den letzten 200 Jahren eher als Symbol für den beruflichen Zusammenhalt denn wegen ihres Inhalts angenommen wurde. Ihre prägnanten Sätze können nicht als allumfassende Maximen verwendet werden, um die persönliche Verantwortung zu umgehen, die mit der Ausübung der Medizin verbunden ist. Letztlich ist das Verhalten des Arztes am Krankenbett eine Frage des individuellen Gewissens.

Was für ein erschreckender Gedanke. Wenn ich meinen Zuhörern erzähle, dass nur etwa 13 Prozent der Ärzte den hippokratischen Eid ablegen – wenn überhaupt -, reagieren sie stets mit lautem, schockiertem Aufschrei. Die Patienten sind der Meinung, dass Ärzte gegenüber ihren Patienten bestimmte unumstößliche berufliche Verpflichtungen haben, die nicht verletzt werden dürfen, unabhängig von den individuellen Überzeugungen des Arztes. In der Tat betrachten die Patienten den Hippokratischen Eid zu Recht als eine ihrer wichtigsten Verteidigungsmaßnahmen gegen die überwältigende Macht über unser verletzliches Leben, die wir zwangsläufig in die Hände unserer Ärzte legen. Diese Verpflichtung wird in dem hippokratischen Grundsatz zusammengefasst, dass ein Arzt einem Patienten „keinen Schaden zufügen“ darf – auch wenn der Patient dies vielleicht anders wünscht.

Doch die meisten Bioethiker sehen das anders. Die einflussreichsten unter ihnen halten sich eher an einen utilitaristischen Ansatz der „Lebensqualität“, bei dem einige Leben mehr zählen oder einen größeren Anspruch auf rechtlichen Schutz haben als andere. Hier liegt das Problem: Überlegungen zur Lebensqualität sind in Ordnung, wenn sie ein Faktor bei der medizinischen Entscheidungsfindung sind, d.h. wenn der Patient der Meinung ist, dass die potenziell schädlichen Auswirkungen einer vorgeschlagenen Behandlung das Risiko wert sind, um den angestrebten gesundheitlichen Nutzen zu erzielen. Es wird jedoch zu einer Form von Bigotterie, wenn die beurteilte Lebensqualität eines Patienten zu einem Bestimmungsfaktor für seinen moralischen Wert wird.

In dieser Form wird sie oft als „Lebensqualitätsethik“ bezeichnet. Nach dieser Auffassung muss sich ein Mensch seinen Wert durch bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften verdienen. Der Princetoner Bioethiker Peter Singer erklärt in „Rethinking Life and Death“:

Wir sollten Menschen entsprechend ihrer ethisch relevanten Eigenschaften behandeln. Einige dieser Eigenschaften sind in der Natur des Menschen angelegt. Dazu gehören das Bewusstsein, die Fähigkeit zur körperlichen, sozialen und geistigen Interaktion mit anderen Lebewesen, die bewusste Entscheidung für ein Weiterleben und die Möglichkeit, angenehme Erfahrungen zu machen. Andere relevante Aspekte hängen von der Beziehung des Wesens zu anderen ab, z. B. dass man Verwandte hat, die um einen trauern werden, oder dass man so in einer Gruppe verankert ist, dass die anderen um ihr eigenes Leben fürchten, wenn man getötet wird. All diese Dinge haben Einfluss auf die Achtung und den Respekt, den wir einem solchen Wesen entgegenbringen sollten.11

Die Gefahr von Singers Ansatz sollte für jeden Leser offensichtlich sein. Die Maßstäbe, die Singer anwendet, um den menschlichen Wert zu messen, sind seine Maßstäbe, die darauf beruhen, was er für wichtig und „relevant“ hält. Und genau hier liegt der Kern des Problems. Bei subjektiven Vorstellungen vom menschlichen Wert geht es letztlich um rohe Macht und darum, wer das Urteil fällen darf.

In unserer nicht allzu fernen Vergangenheit wurden beispielsweise Entscheidungen getroffen, die den moralischen Wert einer Untergruppe von Menschen, nämlich der Schwarzen, herabsetzten, um deren Unterdrückung und Ausbeutung auf der Grundlage der angeblich relevanten Merkmale der Hautfarbe und kultureller Stereotypen zu rechtfertigen. Bei der Ethik der Lebensqualität ist es nicht anders – nur die „relevanten Merkmale“ haben sich geändert, nicht die Falschheit des Ansatzes. Lebensqualität als moralischer Maßstab entzieht Menschen aufgrund von Gesundheit oder Behinderung ebenso sicher Wert und Würde wie Rassismus aufgrund von Hautpigmentierung, Haarbeschaffenheit oder Augenform.12

Okay, Wesley. Ich verstehe die theoretische Gefahr. Aber wie könnte sich das in der realen Welt auswirken, wenn Bioethiker in einer Technokratie befugt wären, die Gesundheitspolitik zu bestimmen? Ich bin froh, dass Sie gefragt haben. Hier sind nur ein paar mögliche Beispiele:

Schwangerschaftsabbruch bis zum neunten Monat: Mainstream-Bioethiker sind nicht nur der Meinung, dass die Abtreibung legal sein sollte, sondern sie betrachten sie als ein positives Recht, auf das jede schwangere Frau moralisch Anspruch hat, wenn sie es wünscht. Das bedeutet, dass alle zeitlichen und methodischen Beschränkungen der Abtreibung aufgehoben werden müssen.

New York hat bereits ein solches Gesetz erlassen. Wie von Richard Doerflinger im „Catholic Standard“ beschrieben:

Es erweitert die legalen Abtreibungen ab der 24. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt aus Gründen der „Gesundheit“ (was im Zusammenhang mit Abtreibung emotionales und soziales „Wohlbefinden“ bedeutet, ein Rezept für Abtreibung auf Verlangen). Das Gesetz erlaubt die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen durch andere „Gesundheitspraktiker“ als Ärzte. Außerdem werden 10 Bestimmungen des New Yorker Gesetzes aufgehoben. Darunter: Eine Bestimmung, die besagt, dass eine Abtreibung nur mit der Zustimmung der Frau legal ist; ein Gesetz, das eine Anklage wegen Totschlags gegen einen Abtreiber ermöglicht, der den Tod der Frau während der Abtreibung verursacht; ein Gesetz, das von selbst herbeigeführten Abtreibungen (die Miller als „selbst verwaltet“ bezeichnet) abrät; ein Gesetz, das die Versorgung eines Kindes vorschreibt, das bei einer versuchten Spätabtreibung lebend geboren wird; ein Gesetz, das es verbietet, einer anderen Person ein Medikament oder ein anderes Instrument zur „rechtswidrigen Herbeiführung einer Fehlgeburt bei einer Frau“ zur Verfügung zu stellen.13

In einer Technokratie könnte man erwarten, dass eine solche abtreibungsfreundliche Politik auf internationaler Ebene durchgesetzt wird.

Legale Suizidhilfe/Euthanasie: Die Legalisierung von Euthanasie und assistiertem Suizid ist die Standardeinstellung in der Mainstream-Bioethik, wobei die meisten prominenten Praktiker das unterstützen, was sie euphemistisch „Hilfe beim Sterben“ nennen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ironischerweise spricht sich Ezekiel Emanuel – einer der einflussreichsten Bioethiker des Landes und ein führender Berater von Präsident Joe Biden – trotz seiner Ablehnung der Ethik der Unantastbarkeit des Lebens gegen die Legalisierung des assistierten Suizids aus (mehr zu Emanuels Ansichten weiter unten).

Rationierung der Gesundheitsversorgung: Die meisten Bioethiker befürworten auch eine Rationierung der Gesundheitsversorgung. Eine solche Politik könnte verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel die „vergebliche Pflege“, bei der Bioethikausschüsse in Krankenhäusern ermächtigt werden, Patienten auf der Grundlage einer Beurteilung der Lebensqualität von einer gewünschten lebensverlängernden Behandlung abzuschneiden. 14 Vergebliche Pflege ist mehr oder weniger eine Ad-hoc-Rationierung. Viele Bioethiker würden eine formale Rationierung bevorzugen, wie z. B. das System des „qualitätsbereinigten Lebensjahres“ (QALY), bei dem der Zugang zu einer bestimmten Behandlung auf der Grundlage von Lebensqualitätsformeln, die von Bürokraten des Gesundheitswesens festgelegt werden, erlaubt oder verweigert wird. 15

Vergebliche Pflege ist mehr oder weniger eine Ad-hoc-Rationierung. Viele Bioethiker würden eine formale Rationierung bevorzugen, wie z. B. das System des „qualitätsbereinigten Lebensjahres“ (QALY), bei dem der Zugang zu einer bestimmten Behandlung auf der Grundlage von Lebensqualitätsformeln, die von Bürokraten des Gesundheitswesens festgelegt werden, erlaubt oder verweigert wird. Zerstörung des medizinischen Gewissens: Bioethiker setzen sich zunehmend dafür ein, dass der Zugang zu Abtreibung oder assistiertem Suizid zu einem einklagbaren Recht wird. Dies ist ein riesiger Schritt über das hinaus, was ich als „bloße Legalisierung“ bezeichne, denn es würde erfordern, dass die Regierung den Zugang garantiert – was in der Praxis bedeuten würde, dass medizinisches Fachpersonal rechtlich gezwungen würde, sich daran zu beteiligen, selbst wenn es gegen ihre religiösen Überzeugungen oder ihr moralisches Gewissen verstößt. Das würde bedeuten, dass Gesetze und ethische Regeln erlassen werden müssten, die Ärzte und andere Angehörige der Gesundheitsberufe dazu verpflichten, entweder die Tat auf Anfrage auszuführen oder eine andere Fachkraft zu vermitteln, von der der ursprüngliche Arzt weiß, dass sie abtreiben, euthanasieren usw. wird – manchmal auch als „wirksame Überweisung“ bezeichnet.

Der Angriff auf das ärztliche Gewissen hat bereits begonnen. Emanuel hat sich im „New England Journal of Medicine“ für einen solchen Zwang ausgesprochen.16 Der australische Bundesstaat Victoria verlangt eine solche Beteiligung an Abtreibungen und hat mindestens einen Arzt bestraft, weil er sich weigerte, an einer Abtreibung mit Geschlechtsselektion teilzunehmen.17 Die erzwungene Teilnahme an allen legalen medizinischen Verfahren – insbesondere an Abtreibung und Euthanasie – wird in Ontario, Kanada, durch medizinische Ethikregeln vorgeschrieben, die durch ein Urteil des Berufungsgerichts bestätigt wurden 18 (ein erwünschter Nebeneffekt solcher Maßnahmen wäre aus Sicht der Technokraten, dass Ärzte, Krankenschwestern und Apotheker, die für das Leben eintreten, aus ihren Berufen gedrängt würden).

Die Gefahr für die Versammlungs- und Meinungsfreiheit

In letzter Zeit mache ich mir Sorgen, dass eine Technokratie im Westen viele der sozialen Kontrollstrategien übernehmen wird, die von der Kommunistischen Partei Chinas eingesetzt werden, um die Konformität der Menschen in China zu erzwingen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass ein technokratischer Autoritarismus Andersdenkende in Lager stecken oder heterodoxe Ideen gewaltsam unterdrücken wird. Aber ich glaube, dass wir eine Form von privatwirtschaftlich erzwungener sozialer Exkommunikation derjenigen erleben könnten, die sich nicht an „akzeptable“ Ideen halten oder etwas vorschlagen, was als diskriminierende – d. h. lebensbejahende – Politiken definiert wird.

Das grobe Modell wäre das „Sozialkreditsystem“, das im kommunistischen China aufgebaut wird. Diese bösartige Tyrannei soll folgendermaßen funktionieren, sobald sie vollständig online ist: Durch den Einsatz leistungsfähiger, hochmoderner Computertechnologien wie Gesichtserkennung, künstliche Intelligenz und GPS überwacht die Regierung das individuelle Verhalten und die Verbindungen des chinesischen Volkes – und belohnt diejenigen, die sich sozial konform verhalten, und bestraft diejenigen, die sich an missliebigen „asozialen“ Aktivitäten beteiligen – insbesondere Christen oder andere religiöse Gläubige.19 Computeralgorithmen analysieren die gesammelten Daten und berechnen die „sozialen Punkte“ jedes chinesischen Bürgers.

Das Sozialkreditsystem könnte zum effektivsten Mittel der sozialen Kontrolle werden, das je entwickelt wurde, da die „Punktzahl“ dazu dient, die Einhaltung der Vorschriften zu belohnen oder Widerstand zu bestrafen. Zu den Vorteilen eines hohen Sozialkredits können niedrigere Mieten gehören. Die Folgen eines niedrigen Punktestands sind jedoch drakonisch: Verlust des Arbeitsplatzes, Unmöglichkeit, eine Wohnung zu mieten, sogar der Ausschluss vom Busfahren in der Innenstadt. Aber es kommt noch schlimmer. Die sozialen „Sünden“ der Eltern werden von den Kindern getragen. Ein Kind kann von der Universität geworfen und seiner eigenen Arbeitsfähigkeit beraubt werden, was wiederum die Zukunft des Kindes zerstören kann, indem es zum Beispiel nicht in der Lage ist, einen Ehepartner zu finden oder an den sozialen Gruppen einer Gemeinschaft teilzunehmen. Es ist eine Sache, die Konsequenzen zu akzeptieren, wenn man seine persönlichen Überzeugungen auslebt, aber es könnte eine ganz andere sein, wenn das Leben der eigenen Kinder als Folge des eigenen Handelns ruiniert wird.

Ich erwarte nicht, dass die Regierungen im Westen so despotisch vorgehen. Die Verfassung würde es hier sicher verbieten. Aber ich mache mir Sorgen, dass eine weniger strenge Form der technokratisch implementierten und vom Privatsektor erzwungenen sozialen Kontrolle von „woken“ Großunternehmen eingesetzt werden könnte, um sozial konservative Einzelpersonen und Gruppen, die sich den herrschenden politischen Orthodoxien widersetzen, zu isolieren und zu marginalisieren.

Hören Sie mich an. Was wäre, wenn der private Sektor damit beginnen würde, die von einer bioethischen Technokratie auferlegten Nützlichkeits- und Lebensqualitätsgrundsätze durchzusetzen? Darüber brauchen wir uns nicht zu wundern. Es hat bereits mit dem begonnen, was oft als „Cancel Culture“20 bezeichnet wird.

Als Indiana ein Gesetz zur Wiederherstellung der Religionsfreiheit (Religious Freedom Restoration Act) erließ, um die freie Religionsausübung im Staat zu schützen, drohten einige der mächtigsten Unternehmen der Welt mit einem Boykott des Staates, bis die Gesetzgeber das Gesetz änderten.21 Dasselbe geschah, als North Carolina ein „Toilettengesetz“ verabschiedete, das Menschen dazu verpflichtete, öffentliche Toiletten zu benutzen, die ihrem biologischen Geschlecht entsprechen.22

In jüngerer Zeit haben wir die Unterdrückung heterodoxer Ideen auf dem Universitätscampus erlebt. Versuchen Sie einmal, eine Einladung zu einem Vortrag auf einem säkularen Universitätscampus anzunehmen, wenn Sie ein bekannter Befürworter der Abtreibung sind. Die Chancen stehen gut, dass die Progressiven auf dem Campus wütende Proteste organisieren werden, die die Verwaltung dazu veranlassen, die Einladung zu stornieren.

Oder stellen Sie ein YouTube-Video ein, das bei Themen, die für Pro-Leben-Aktivisten von Interesse sind, gegen die orthodoxe Meinung verstößt. Nicht nur, dass das Video wahrscheinlich vom Netz genommen wird, die Technologieunternehmen werden auch verhindern, dass eine Organisation, die das Video gesponsert hat, ihre Ansichten zu Geld macht.23

Es könnte noch schlimmer kommen. Wir erleben bereits, dass Finanzinstitute unter Druck gesetzt werden, keine Geschäfte mit missliebigen Branchen wie Waffenherstellern oder Einzelhändlern zu machen.24 Was wäre, wenn Banken in ähnlicher Weise erfolgreich unter Druck gesetzt würden, keine Geschäfte mit „bigotten“ Gruppen zu machen, die für eine Einschränkung der „reproduktiven Freiheiten“ eintreten oder die sich gegen Transgender-Agenden oder andere sozial korrekte Agenden wehren? Das könnte nicht nur passieren, sondern es geschieht bereits. Sehen Sie sich an, was dem Bäcker in Colorado beinahe passiert wäre, der sich weigerte, eine Torte für eine gleichgeschlechtliche Hochzeit zu backen. Es bedurfte eines Urteils des Obersten Gerichtshofs der USA, um ihn vor dem Ruin zu bewahren.25

Schlussfolgerung

So viel ist sicher: In dem Maße, wie die internationale Technokratie an Macht und Einfluss gewinnt – von der Auferlegung verbindlicher Covid-Politiken über die Annahme utilitaristischer Ansichten zu bioethischen Fragen bis hin zur Unterdrückung der Kommunikation heterodoxer Meinungen und Perspektiven -, könnte es für Pro-Leben-Aktivisten schwieriger denn je werden, „ihre Sache durchzusetzen“.

Das bedeutet jedoch nicht, dass wir die demokratischen Grundsätze zugunsten der Herrschaft von Experten aufgeben sollten. Aleksandr I. Solschenizyn, der große sowjetische Dissident, schrieb in Bezug auf unsere aktuelle Situation: „Sollte man darauf hinweisen, dass seit der Antike nachlassender Mut als der Anfang vom Ende gilt?“ Eine Technokratie der oben beschriebenen Art kann nur erfolgreich sein, wenn sie einem feigen Volk aufgezwungen wird. Wenn die Pro-Life-Bewegung etwas bewiesen hat, dann, dass ihre Aktivisten keine Feiglinge sind.

Das bedeutet natürlich nicht, dass sie rücksichtslos handeln oder in einer Weise um sich schlagen, die den Normen des Engagements in einer freien Gesellschaft zuwiderläuft. Aber in dieser sich anbahnenden Krise sollten wir nicht davor zurückschrecken, trotz der möglichen Kosten voll und ganz als freie Männer und Frauen zu leben – und dazu gehört auch der Widerstand gegen die Auferlegung einer internationalen Herrschaft durch Experten. Denn wenn sich ein solcher Autoritarismus erst einmal durchgesetzt hat, wird er kaum noch rückgängig zu machen sein.

