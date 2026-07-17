Der Kampf um die Straße von Hormus wird zeigen, ob die Welt ohne Öl aus dem Persischen Golf überleben kann oder nicht

Von Michael Snyder

Nun werden wir erleben, was wirklich mit der Weltwirtschaft geschieht, wenn die Straße von Hormus über einen längeren Zeitraum vollständig gesperrt ist. Vor dem Krieg flossen etwa 45 Prozent aller asiatischen Ölimporte durch die Straße von Hormus. Die Chinesen beziehen normalerweise mehr Öl aus dem Nahen Osten als jedes andere Land, und die Menge an Rohöl, die sie importieren, ist eingebrochen. Das ist für die Chinesen nicht tragbar, und sie werden zunehmend wütend. Gleichzeitig haben unerbittliche Drohnenangriffe auf die russische Energieinfrastruktur die Russen dazu gezwungen, Benzin aus Indien zu kaufen. Sollte die Straße von Hormus über Monate hinweg vollständig gesperrt bleiben, wird die weltweite Energieversorgung extrem knapp werden und der Ölpreis wird in noch nie dagewesene Höhen steigen.

Am Montag war die Welt schockiert, als zwei Öltanker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von iranischen Marschflugkörpern getroffen wurden…

Iranische Marschflugkörper trafen zwei Öltanker in der Straße von Hormus; dabei kam ein Besatzungsmitglied ums Leben und acht wurden verletzt, teilte das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate am Montag mit. Die Angriffe ereigneten sich, als die Tanker – „Mombasa“ und „Al Bahiyah“ – die südliche Schifffahrtsroute der Meerenge passierten, die dicht an der Küste Omans entlangführt, so das Verteidigungsministerium. Der Iran besteht darauf, dass Handelsschiffe eine separate Fahrrinne nahe der iranischen Küste nutzen und die Genehmigung der iranischen Behörden einholen. Der Iran hat sich öffentlich nicht zu den mutmaßlichen Angriffen geäußert. Das getötete Besatzungsmitglied und sechs verletzte Besatzungsmitglieder waren laut Angaben der Vereinigten Arabischen Emirate indische Staatsangehörige, zwei der Verletzten stammten aus der Ukraine.

Die Iraner haben gewarnt, dass alle Handelsschiffe, die versuchen, die Straße von Hormus ohne ihre Erlaubnis zu durchqueren, angegriffen werden können, und das war kein leeres Drohgebärde.

Am Dienstag wurden zudem drei unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker von den Iranern angegriffen…

Das Zentrum für maritime Sicherheit in Oman teilte am Dienstag mit, dass drei unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker bei verschiedenen Vorfällen vor der omanischen Küste angegriffen worden seien. Dem Zentrum zufolge wurde die „Al Bahyah“, die der Firma Al Bahyah Inc. mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehört, etwa 9,6 Seemeilen vor der Küste der Provinz Musandam angegriffen. Ein Schiff der Königlichen Marine von Oman beobachtet die Lage, und 18 Besatzungsmitglieder wurden von in der Nähe befindlichen Schiffen evakuiert, während drei Besatzungsmitglieder weiterhin vermisst werden, wie Behördenvertreter mitteilten.

Diese Angriffe haben den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zum Erliegen gebracht.

Angesichts der anhaltenden Angriffe zwischen iranischen und US-amerikanischen Streitkräften im Persischen Golf gibt der IRGC heute bekannt, dass er feindliche Waffen- und Ersatzteillager in Bahrain und Kuwait ins Visier genommen habe. Dies geschah, nachdem die USA offenbar einige wichtige iranische Infrastruktureinrichtungen auf Küsteninseln angegriffen hatten.

Der IRGC hat am Dienstag über staatliche Medien eine neue Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: „Solange das Böse der USA in der Region verbleibt, wird kein Tropfen Öl und kein Tropfen Gas aus der Region exportiert werden.“

Wow.

Das ist eine ziemlich deutliche Aussage.

Unterdessen hat Präsident Trump beschlossen, eine „vollständige Blockade“ für den gesamten Schiffsverkehr von und nach Iran zu verhängen…

Das passiert wirklich.

Schon vor diesen jüngsten Entwicklungen war der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen gesunken…

Der Tankerverkehr durch die Straße von Hormus sank am Sonntag auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen, da die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran bei den Reedereien erneut Bedenken hinsichtlich der Sicherheit an diesem wichtigen Engpass für Öl und LNG schürte.

Nachdem die Iraner nun gezeigt haben, dass sie es mit der Durchsetzung der Sperrung der Meerenge ernst meinen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Reedereien es wagen werden, sie auf die Probe zu stellen.

Selbst die kleinsten Öltanker kosten Millionen von Dollar, und wer einen besitzt, möchte natürlich nicht, dass dieser von einer Marschflugrakete auf den Grund des Ozeans geschickt wird.

Und die US-Marine wird dafür sorgen, dass kein iranisches Öl aus der Region verschifft wird.

Die US-Blockade gegen den Iran wird die Chinesen wirklich verärgern, denn sie sind auf dieses Öl angewiesen.

Am Dienstag forderten sie die Wiederaufnahme der „normalen und sicheren Durchfahrt“ durch die Meerenge…

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums forderte am Dienstag die Wiederherstellung einer „normalen und sicheren Durchfahrt“ durch die Straße von Hormus, bevor die Vereinigten Staaten ihre Seeblockade gegen iranische Häfen wieder in Kraft setzten. Lin Jian äußerte sich dazu, als er von iranischen Staatsmedien zu der erneuten militärischen Blockade der USA befragt wurde und dazu, ob Peking „bereit sei, konkrete Schritte zu unternehmen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen gegen den Iran abzumildern und seine wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit mit dem Iran zu vertiefen“. Präsident Donald Trump erklärte am Montag, er verhänge die Blockade erneut, da der Iran das jüngste Waffenstillstandsabkommen gebrochen habe, indem er Raketenangriffe auf kommerzielle Tanker durchgeführt und versucht habe, die Straße von Hormus zu sperren. „China ist zutiefst besorgt über die Wiederaufnahme des militärischen Konflikts in der Golfregion. China fordert die betroffenen Parteien auf, dem nachdrücklichen Ruf nach Frieden und Stabilität aus der Region und darüber hinaus Gehör zu schenken, Ruhe zu bewahren und Zurückhaltung zu üben, den hart erkämpften Waffenstillstand zu wahren, eine Rückkehr zum Krieg zu vermeiden und vor allem zu verhindern, dass sich die Kämpfe ausweiten und noch mehr unschuldige Menschen zu Schaden kommen“, sagte Lin Jian am Dienstag.

Die gute Nachricht für die Chinesen ist, dass sie über größere Ölreserven verfügen als alle anderen.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass Chinas Rohölimporte auf ein extrem niedriges Niveau gesunken sind…

Chinas Rohölimporte sind im Juni auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren eingebrochen, da die geringeren Liefermengen durch die Straße von Hormus die Ölpreise in die Höhe trieben und die Nachfrage der Raffinerien nach teurem Rohöl zurückging. Insgesamt brachen die chinesischen Rohölimporte im Juni gegenüber dem Vorjahr um 41,3 % ein und beliefen sich laut den am Dienstag veröffentlichten offiziellen chinesischen Zolldaten auf nur noch 29,27 Millionen Tonnen bzw. 7,12 Millionen Barrel pro Tag (bpd).

Sollte diese Krise lange genug andauern, wird China gezwungen sein, Maßnahmen zu ergreifen, um den Ölfluss wiederherzustellen.

Solange jedoch keine der beiden Seiten bereit ist, nachzugeben, besteht keine Aussicht darauf, dass diese Krise in absehbarer Zeit beendet wird.

Wie der ehemalige Pentagon-Beamte Jason H. Campbell betont hat, werden Luftangriffe auf den Iran nicht ausreichen, um den Kampf um die Straße von Hormus zu gewinnen…

„Es ist sehr schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem man die Straße von Hormus ohne Bodentruppen zufriedenstellend sichern könnte“, sagte Campbell. Dazu wären Zehntausende Soldaten erforderlich, so Campbell, nicht nur, um die versteckten Munitionsvorräte des Iran zu zerstören, sondern auch, um Hunderte von Meilen Küstenlinie und weite Teile des Hinterlands zu sichern. Die US-Truppen müssten wahrscheinlich mit Angriffen von Aufständischen rechnen. Der Aufbau einer solchen Streitmacht würde einige Monate dauern und mit „sehr hohen Kosten“ verbunden sein, so Campbell.

Genau das habe ich die ganze Zeit gesagt.

Luftangriffe auf den Iran werden das Problem nicht lösen, aber den Einsatz von Bodentruppen ist undenkbar.

Wie geht es also nun weiter?

Vorerst gehen die Bombardements auf den Iran weiter.

Am Dienstag haben die Iraner Bahrain mit Streumunition angegriffen, und die Reaktion der USA hat bereits begonnen…

Uns wird außerdem berichtet, dass die USA erneut die Insel Qeshm angreifen…

Am Dienstag schlugen Geschosse auf der iranischen Golfinsel Qeshm in der Nähe der Straße von Hormus ein, berichtete der staatliche iranische Rundfunk unter Berufung auf lokale Beamte, die die USA dafür verantwortlich machten. „Um 19:00 Uhr wurde ein Ort auf der Insel Qeshm von Geschossen des amerikanischen Feindes getroffen“, teilte das Büro des Gouverneurs von Hormozgan laut IRIB mit.

Das ist es also.

Der Dritte Iran-Krieg ist da.

Die israelische Armee (IDF) ist zwar noch nicht aktiv beteiligt, aber der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnt die Iraner, dass sie einen wirklich harten Schlag abbekommen werden, sollte Israel angegriffen werden…

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnte den Iran am Dienstag, dass Israel im Falle eines Angriffs zurückschlagen werde. „Rechnet nicht damit, dass alles ruhig bleibt, wenn ihr uns angreift“, sagte Netanjahu auf einer Konferenz in Dimona im Südosten Israels in einem von seinem Büro veröffentlichten Video. „Die Zeiten sind vorbei, in denen jemand uns angreift und wir nicht mit einem entschlossenen Schlag zurückschlagen.“

Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder iranische Raketen auf Israel abgefeuert werden.

Und dann wird es erst richtig verrückt werden.

Apropos verrückt: Die Houthis haben gerade einen Flughafen in Saudi-Arabien beschossen, nachdem einer ihrer eigenen Flughäfen von den Saudis bombardiert worden war…

Unterdessen wuchs die Gefahr, dass die vom Iran unterstützten Houthis in den Krieg hineingezogen werden könnten, als Saudi-Arabien erklärte, die militante Gruppe habe ballistische Raketen und Drohnen auf einen Zivilflughafen in der südwestlichen Stadt Abha abgefeuert. Die Angriffe waren die ersten größeren Kampfhandlungen seit dem Waffenstillstand von 2022, der einen siebenjährigen Konflikt zwischen den mit Teheran verbündeten Machthabern im Norden des Jemen und mehreren arabischen Ländern beendete. Die militante Gruppe hatte den Saudis vorgeworfen, ihren Flughafen in der Hauptstadt Sanaa bombardiert zu haben, um die Landung eines Flugzeugs zu verhindern, das die Houthi-Delegation von der Beerdigung des ermordeten iranischen Führers Ali Khamenei zurückbrachte.

Ein ausgewachsener Krieg zwischen den Houthis und den Saudis könnte jederzeit ausbrechen.

Und das könnte Pakistan mit hineinziehen, da die Pakistaner kürzlich einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag mit den Saudis unterzeichnet haben…

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif erklärte am Dienstag in einem Beitrag auf X, Pakistan „verurteile aufs Schärfste“ die ballistischen Raketenangriffe der Houthis auf den Süden Saudi-Arabiens. Er bezeichnete diese als Verletzung der Souveränität des Königreichs und bekräftigte Islamabads „unerschütterliche Unterstützung“ für dessen Sicherheit.

Die Zeit der Worte ist vorbei.

Ich bin überzeugt, dass wir bald Zeugen einiger absolut schockierender Eskalationen werden und dass die Straße von Hormus für einen längeren Zeitraum gesperrt sein wird.

Dies wird eine echte Bewährungsprobe für die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft sein.

Die Ölvorräte gehen stetig zur Neige, und sobald sie niedrig genug sind, wird es zu einer enormen Panik kommen.