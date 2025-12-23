Der Kampf um die Zulassung von Sachverständigengutachten – Update zu den niederländischen Strafverfahren gegen Bill Gates & Co.

Dr. Joseph Sansone

Am 7. Dezember legte der niederländische Anwalt Peter Stassen beim Hohen Gericht in Amsterdam Berufung ein, um die Aussagen von fünf Experten als Beweismittel in einem Verfahren zuzulassen, in dem behauptet wird, die „Impfstoffe“ seien Biowaffen und stellten einen Akt des Völkermords durch niederländische Politiker sowie andere Akteure wie Bill Gates und Albert Bourla dar.

Das Gericht in Leeuwarden hatte am 20. Oktober entschieden, dass die Aussagen von Catherine Austin Fitts, Sasha Latypova, Dr. Joseph Sansone, Katherine Watt und Dr. Mike Yeadon von den Klägern nicht als Beweismittel eingebracht werden dürfen.

Die juristischen Dokumente sind hier zu finden:

https://rechtoprecht.online/

Transkript – Interview mit Rechtsanwalt Peter Stassen durch Djamila le Pair, 15. Dezember 2025, Leeuwarden (NL)

Interviewauszug

Peter Stassen

…Was aus diesen Beweisen klar hervorgeht, ist, dass diese COVID-19-Injektionen kein Impfstoff sind, sondern einer Biowaffe gleichkommen. Ich denke, das ist eines der klarsten Ergebnisse der vorgelegten Beweise…

Pressekonferenz-Ausschnitt

Ido Dijkstra (Journalist)

Das ist ein bedeutender Fall. Sie haben ihn zusammen mit [Arno] van Kessel begonnen. Ist das alleine überhaupt machbar?

Stassen

Ja, das ist machbar. Ja.

Interviewauszug:

Stassen

…Unter diesem Regime gibt es keinerlei Sicherheit. Es gibt keine Regeln. Man entwickelt ein Produkt ohne Regeln, weil es sich um eine Gegenmaßnahme handelt…

Interview:

Le Pair

Guten Tag. Es ist Montag [15. Dezember 2025], kurz nach 14 Uhr. Wir stehen hier vor dem Gericht in Leeuwarden. Mein Name ist Djamila le Pair. Ich stehe hier mit dem Anwalt Herrn Stassen. Herr Stassen hat zusammen mit dem Anwalt Arno van Kessel ein Verfahren eingeleitet. Wann genau war der Beginn?

Stassen

Am 14. Juli 2023 haben wir hier beim Gericht in Leeuwarden das Verfahren begonnen.

Le Pair

Inzwischen wurde der Anwalt Arno van Kessel inhaftiert, und Herr Stassen führt dieses Verfahren mutig weiter. Sie hatten gerade eine Pressekonferenz in Bezug auf die Beweise, die Sie am 7. Dezember beim Gericht eingereicht haben, wie ich verstanden habe, und um Menschen weltweit dazu einzuladen, alle Dokumente, die Sie auf Ihrer Website – auch auf Englisch – veröffentlicht haben, einzusehen und selbst Gerichtsverfahren zu starten.

Können Sie mir, weil Sie sehr viel gesagt haben und es wahrscheinlich unmöglich ist, das jetzt alles zu übersetzen, kurz sagen, worum es in der Pressekonferenz hauptsächlich ging?

Stassen

Ja, natürlich. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist, dass ich von der Stiftung Recht Oprecht eingeladen wurde, die Beweise vorzustellen, die am 7. Dezember an dieses Gericht sowie an das Gericht in Amsterdam, das Berufungsgericht, geschickt wurden, wo ein weiteres Verfahren für meine Mandanten anhängig ist.

Was passiert ist: Wir hatten zuvor eine Anhörung [am 9. Juli 2025] zur Beweisaufnahme. Dabei ging es um den Antrag, fünf Experten zu hören – fünf, meiner Meinung nach, der besten Experten der Welt, wie Michael Yeadon und Sasha Latypova, Catherine Austin Fitts, Katherine Watt und Joseph Sansone. Alle waren sehr bereit, ihr Wissen und ihre Beweise darüber darzulegen, was die Wahrheit über die COVID-19-Injektionen ist.

Und was aus diesen Beweisen klar hervorgeht, ist, dass diese COVID-19-Injektionen kein Impfstoff sind, sondern einer Biowaffe gleichkommen. Ich denke, das ist eines der klarsten Ergebnisse der vorgelegten Beweise.

Ein weiterer bedeutungsvoller Punkt, um besser zu verstehen, was während der sogenannten COVID-Krise und Pandemie geschehen ist – die keine Krise, sondern ein Projekt war – ist, dass dieses Projekt COVID-19: The Great Reset genannt wird. Wir haben das in unseren Gerichtsunterlagen sehr ausführlich dargelegt.

Wir haben jetzt auch eine sehr klare Vorstellung davon, wie unter dem Regime der sogenannten Gegenmaßnahmen, die in den USA entwickelt wurden, die COVID-19-Injektionen als Gegenmaßnahmen gegen chemische, bakteriologische, radiologische und nukleare Bedrohungen entwickelt wurden.

So wurden sie entwickelt, und unter diesem Regime gibt es keinerlei Sicherheit. Es gibt keine Regeln. Man entwickelt ein Produkt ohne Regeln, weil es sich um eine Gegenmaßnahme handelt. Und genau das wurde der Welt und auch Europa über die Europäische Arzneimittel-Agentur gebracht.

Tatsächlich hat man der Öffentlichkeit gesagt: „Das ist ein Impfstoff“, obwohl man wusste, dass es sich um eine Gegenmaßnahme ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen handelte.

Das wird insbesondere von Sasha Latypova und Katherine Watt sehr ausführlich und sehr gut mit zahlreichen Dokumenten beschrieben, die belegen, dass dies rechtlich tatsächlich so geschehen ist.

Auch für das hier in Leeuwarden laufende Gerichtsverfahren ist das von großer Bedeutung. Wir können dem Gericht nun wirklich zeigen: „Schauen Sie, das ist passiert. Das ist der rechtliche Weg, über den dieses Produkt – eine Gegenmaßnahme, kein Impfstoff – hierherkam und meine Mandanten erreichte.“

Das gesamte Verfahren dreht sich darum, wie meine Mandanten dazu verleitet wurden, dieses Produkt einzunehmen, das ihnen als Impfstoff verkauft wurde.

Le Pair

Ihre Mandanten sind Opfer der Injektionen, der gentherapeutischen Injektionen. Zunächst möchte ich fragen: Frau Watt und Frau Latypova haben Beweise zu den Impfstoffen geliefert. Mike Yeadon – worum ging es in seinem Gutachten im Kern?

Stassen

Er hat ein sehr, sehr wichtiges Gutachten geliefert. Der Kern seiner Aussage liegt in seiner Expertise in der Produktentwicklung und im Lesen von Entwicklungsdesigns. Aus seiner Erfahrung kann er erklären: Wenn man sich ansieht, wie dieses Produkt hergestellt wurde, welche Substanzen verwendet wurden, welche Formulierung gewählt wurde, kann man nur zu einem Schluss kommen: Es war nicht beabsichtigt, sicher oder wirksam zu sein. Nach seinem fachlichen Wissen kann er sehr genau erklären, warum dieses Produkt – wenn man es als Experte betrachtet – als gefährlich einzustufen ist. Sicher kann es nicht sein.

Le Pair

Worin unterscheidet sich das von den Aussagen von Latypova und Watt?

Stassen

Ihr Fokus liegt, denke ich, stärker auf der rechtlichen Seite des Falls. Sie erklären, wie eine Biowaffe durch diese Gesetzgebung zu uns gelangt ist und als sogenannter Impfstoff verbreitet wurde. Das ist, glaube ich, der Kern.

Le Pair

Und Catherine Austin Fitts – worum geht es in ihrer Aussage?

Stassen

Ihre Aussage ist vor allem im Hinblick auf den Projektcharakter wichtig. Also COVID-19: The Great Reset. Mit ihrer Expertise im finanziellen und politischen Bereich kann sie aufzeigen, dass dieses Projekt der Senkung der Lebenserwartung mit einem finanziellen Ziel bereits seit langer Zeit läuft. Sie beschreibt dies aus ihren eigenen Erfahrungen als Beraterin in der Administration von [US-Präsident George] Bush senior.

Sie ordnet es in einen viel größeren Kontext ein – als ein Projekt mit einem klaren Ziel, nämlich einem tatsächlich stattfindenden Reset. Viele Menschen leugnen, dass es einen Reset gibt, obwohl sich alles verändert. Für diesen Aspekt ist ihre Erklärung von großer Bedeutung.

Le Pair

Und wer ist der fünfte Experte?

Stassen

Joseph Sansone. Er hat einen wertvollen Hintergrund auch in der Psychologie. Aber besonders wichtig ist, dass er engen persönlichen Kontakt zu Professor [Francis A.] Boyle hatte, der inzwischen verstorben ist. Professor Boyle war bereit, hier vor Gericht in Leeuwarden auszusagen. Er war einer der ersten, der uns bestätigte, dass er ohne jeden Zweifel bereit war, dies zu tun. Er war der Experte für die Gesetzgebung zu Biowaffen.

Le Pair

Und er ist unerwartet und ungeklärt nur wenige Wochen nach seiner Zusage, auszusagen, verstorben.

Stassen

Das ist korrekt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir den Kontakt zu Joseph Sansone gesucht haben. Er führt auch Verfahren in den USA, insbesondere in Florida, und nutzt dort die eidesstattlichen Erklärungen von Boyle. Er kann aus eigener Erfahrung über diese Verfahren sprechen, in denen er auch Erfolge erzielt, und belegen, dass das, was Boyle gesagt hat, real ist.

Le Pair

Auf Twitter habe ich gesehen, dass es möglicherweise eine weitere Zeugin gibt. Stimmt das?

Stassen

Ich habe keine sozialen Medien, daher bekomme ich vieles nicht mit. Ich konzentriere mich auf das, was real ist. Mir ist keine weitere Zeugin bekannt.

Le Pair

Technisch gesehen: Sie haben 2023 gemeinsam mit Arno van Kessel einen Fall für mehrere durch die gentherapeutischen Injektionen geschädigte Personen begonnen. Dann gab es einen Vorfall, bei dem Herr Gates sagte: „Dieses Gericht ist nicht zuständig.“ Das Gericht entschied jedoch: „Doch, wir sind zuständig.“ Danach gab es eine weitere Anhörung zu den Zeugen.

Haben sich inzwischen weitere Geschädigte bei Ihnen gemeldet, oder bringe ich da etwas durcheinander?

Stassen

Wir haben zwei Gerichtsverfahren laufen. Eines haben wir 2023 hier in Leeuwarden für sieben Kläger begonnen, von denen einer inzwischen verstorben ist. Alles, was Sie beschrieben haben, gehört zu diesem Verfahren – mit Ausnahme der Anhörung vom 9. Juli 2025 zur Zeugenvernehmung. Diese ist rechtlich ein völlig separates Verfahren für drei andere Mandanten.

Der Kontext ist jedoch derselbe. Es ging darum, das Gericht hier in Leeuwarden in einem gesonderten Verfahren zu bitten, die Experten zu hören. Formal war das also ein anderes Verfahren.

Was dann geschah: Das Gericht entschied, dass sich diese beiden Verfahren „in die Quere kommen“ würden. Dieses Argument war rechtlich falsch, da es sich um zwei getrennte Verfahren handelt. Dennoch wurde die Anhörung der Experten blockiert, weshalb ich Berufung eingelegt habe.

Zunächst wurde Berufung beim Obergericht in Leeuwarden eingelegt. Dieses Gericht ließ den Fall monatelang liegen und teilte mir dann mit, dass zwei der Verteidiger zugleich als sogenannte Nebenrichter tätig seien. Deshalb wurde der Fall nach Amsterdam verwiesen.

Le Pair

Das Zeugenverfahren liegt also nun in Amsterdam, während wir auf den nächsten Haupttermin hier in Leeuwarden warten.

Stassen

Genau. Der nächste Termin im Hauptverfahren in Leeuwarden ist noch zu planen. Ich wurde gebeten, meine Verfügbarkeit von März bis Oktober 2026 anzugeben. Das Berufungsgericht in Amsterdam bat um Termine für Februar und März 2026, was früher sein wird.

In Amsterdam wurde den Beklagten mitgeteilt, dass sie sich noch nicht inhaltlich äußern müssen, sondern nur zur formalen Frage, ob eine Berufung zulässig ist.

Denn wir haben in den Niederlanden ein neues Beweisrecht. Danach ist eine Berufung grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings gibt es gefestigte Rechtsprechung, dass bei Verletzung fundamentaler Rechtsgrundsätze dennoch Berufung eingelegt werden kann. Genau darauf stütze ich mich.

Le Pair

Für ausländische Zuschauer ist es vermutlich verwirrend zu hören, dass das Recht auf Berufung abgeschafft wurde. Können Sie erklären, seit wann das gilt und worauf es sich bezieht?

Stassen

Es gilt für Beweisbeschaffungsverfahren, die in diesem Jahr begonnen wurden. In diesen Fällen hat der Gesetzgeber eine Ausnahme vom Berufungsrecht eingeführt. Wird ein Antrag auf Beweisbeschaffung abgelehnt, ist keine Berufung vorgesehen. Genau das ist hier geschehen.

Le Pair

Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg für den weiteren Verlauf des Verfahrens.

Stassen

Danke.

*

Dr. Joseph Sansone ist Psychotherapeut und Gegner psychopathischen Autoritarismus.

