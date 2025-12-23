Andrea Zhok

Vor einigen Tagen hat der Rat der Europäischen Union, ein Exekutivorgan, den Oberst Jacques Baud sowie elf weitere Personen (natürliche und juristische) sanktioniert. Die Sanktionen beinhalten das Einfrieren von Vermögenswerten, das Verbot für alle Bürger und Unternehmen der EU, ihnen Gelder zur Verfügung zu stellen, ihnen finanzielle Aktivitäten zu ermöglichen oder wirtschaftliche Ressourcen zu gewähren, sowie ein Reiseverbot. Im Wesentlichen kommt dies der Erklärung des zivilen Todes des Betroffenen gleich: Er kann rechtlich auf keine Einkommensform mehr zugreifen – weder auf bestehende noch auf neue – und er kann sich nicht mehr frei bewegen.

Zwei Dinge sind hervorzuheben.

Erstens wird diese drakonische Strafe für etwas verhängt, das exakt und ausschließlich ein „Meinungsdelikt“ ist, da es keinerlei Vorwürfe wegen Gesetzesverstößen gibt – weder strafrechtlich noch zivilrechtlich.

Zweitens wird die Strafe nicht von einem richterlichen Organ verhängt, sondern von einer Exekutive, also ohne Durchlaufen eines Verfahrens zur Feststellung etwaiger Verantwortlichkeiten.

Nebenbei – zum Vergnügen derer, die sich mit solchen Dingen befassen – steht diese Form des Eingriffs in direktem und offenem Widerspruch zu den Artikeln 11 und 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die jeweils lauten:

Artikel 11.1. „Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt ist, gilt bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle zur Verteidigung erforderlichen Garantien gehabt hat, als unschuldig.“

Artikel 12. „Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.“

Wer nun meint, diese Zurschaustellung diktatorischer Willkür sei ein bloßer Ausrutscher, irrt sich gewaltig.

Die Regierung der Europäischen Union ist seit geraumer Zeit das Reich der totalen Willkür.

Man denke an die Frage der Aneignung der eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Diese offenkundige Verletzung des Völkerrechts ist (vorerst) nur aus einer zufälligen Konstellation heraus nicht erfolgt, nämlich wegen der Präsenz eines US-Präsidenten, der mit diesen Geldern andere Pläne hat, und wegen der Präsenz in Belgien – dem finanziell am stärksten involvierten Land – eines Premierministers mit einem Mindestmaß an gesundem Menschenverstand. Nebenbei bemerkt: Für diese vorsichtige Haltung wurde Premierminister Bart De Wever – trotz massiver Unterstützung in der Bevölkerung – von der belgischen Presse mit Vorwürfen des Putinismus angegriffen. Die Kettenreaktionen einer derart massiven Verletzung des Wirtschaftsrechts wären potenziell verheerend, umso mehr, als die EU als letzten verbliebenen Aktivposten auf internationaler Ebene nur noch den Status einer finanziellen Supermacht mit stabiler Währung besitzt.

Von der Leyen ist jene Präsidentin, die für eine zweite Amtszeit gewählt wurde, nachdem sie Dutzende Milliarden europäischer Gelder in einem privaten, per SMS ausgehandelten und geheim gehaltenen Vertrag mit Pfizer verbrannt hatte. Ergo: Ihre willkürliche Handlungsweise wurde von der EU insgesamt abgesegnet.

Die EU ist jene Institution, die die europäische Industrie zur Schlachtbank geführt hat, um zeitweilig den grünen Lobbys zu folgen (die mit Ökologie offensichtlich nichts zu tun haben), nur um später festzustellen, was Dutzende Experten sofort gesagt hatten: dass die Ziele einer flächendeckenden Elektrifizierung abstrakt und unrealistisch waren (und zudem nutzlos für die offiziell erklärten Zwecke, in Ermangelung von Abkommen mit dem Rest der industrialisierten Welt).

Die EU ist jene multinationale Entität, die dabei ist, eine Geheimdienstagentur unter direkter Kontrolle dessen zu eröffnen, der jeweils der Kommission vorsitzt (derzeit von der Leyen), als wäre er ein nationaler Regierungschef, demokratisch gewählt.

Die EU hat den Digital Services Act hervorgebracht, einen Zensurmechanismus, der vollkommen willkürlich (also ohne Durchlaufen gerichtlicher Instanzen) jede Plattform sanktionieren kann, die Inhalte beherbergt, die als „Desinformation“ gelten – also jeden Inhalt, der nicht mit der europäischen Exekutive übereinstimmt und signifikant Einfluss hat.

Die EU behauptet systematisch, dass Wahlen mit Ergebnissen, die ihrer Agenda widersprechen, illegitim seien und wiederholt werden müssten; dass Sieger von Wahlen mit antieuropäischen Programmen verhaftet werden müssten; dass euroskeptische Parteien verboten werden müssten, selbst wenn sie die Mehrheit der Stimmen erhalten.

Während in unseren Schulen die Stunden für Staatsbürgerkunde von Hausierern der Wunder des vereinten Europas gekapert werden; während akademische Karrieren über die Vergabe europäischer Fördergelder entschieden werden, die entweder streng harmlosen Projekten oder solchen zufallen, die sich der eurokratischen Agenda unterwerfen; während man im Eiltempo auf die digitale Brieftasche zusteuert – mit der die heute gegen Jacques Baud verhängten Sanktionen umfassender, schneller und flächendeckender werden können – während all dies geschieht, dämmert die europäische Bevölkerung größtenteils weiter vor sich hin.

Die libertären Liberalen wollen mehr Freiheit nur für die Besitzer von Kapital.

Die Progressiven trällern „Bella ciao“ und jagen imaginären Faschisten hinterher.

Die Gruppen des Dissenses sind zu sehr damit beschäftigt, einander zu beneiden oder zu verleumden, um sich um etwas anderes zu kümmern.

Die souveränistische Rechte verkauft weiterhin das Vaterland stückweise im Tausch gegen Posten und Fototermine.

Alte, benommene Europäer klammern sich weiter an den „europäischen Traum“, weil sie über die Grenze fahren können, um zu tanken, ohne Ausweise vorzuzeigen.

Die Industriellen, zunehmend abhängig von europäischen Subventionen, schweigen angesichts einer EU, die erstmals in der europäischen Geschichte katastrophale Beziehungen zur gesamten übrigen Welt pflegt: im Kriegszustand mit Russland, zerstörte Beziehungen zu China wegen der „Seidenstraße“, aus Afrika hinausgeworfen, von den USA verachtet.

Die einzigen, die prosperieren, sind die Ja-Sager, die luxuriösen Konformisten, die hochrangigen Rädchen im Getriebe, die akademischen Hilfskräfte, die Rädchen der Justiz.

Nur sehr wenige scheinen die Tragweite dieses historischen Übergangs zu begreifen, in dem in den Institutionen jener Thunfischfalle namens Europäische Union bezahlte Männlein und Weiblein, abhängig von ausgedünnten Finanzoligarchien, die letzten Schritte zur vollständigen und unumkehrbaren Unterwerfung der europäischen Bürger vollziehen: kulturelle, wirtschaftliche, materielle, verhaltensbezogene Unterwerfung. Eine Unterwerfung jedoch anderer Art als in Autokratien, denn sie ist roh, undurchsichtig, kopflos, beraubt sogar jenes kleinen Luxus, das Gesicht dessen zu kennen, der dich unterdrückt. An der Spitze steht nicht ein einzelner Mann auf dem Balkon, sondern ein sich selbst erhaltender Apparat – ein Apparat, errichtet von einem System finanzieller Lobbygruppen, ein Apparat ohne anderes Projekt als Macht um der Macht willen, Wertabschöpfung um ihrer selbst willen, für den Europa und seine Bürger nichts weiter sind als Rohstoff, Arbeitskraft, erobertes Land.