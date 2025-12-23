Von Pepe Escobar

PALERMO, Sizilien – Im Zweifelsfall sollten Europäer immer Tacitus noch einmal lesen. Als echter Römer war er der Ansicht, dass Opfer nur dann würdig seien, wenn sie im Dienste des Vaterlandes gebracht würden. Zu seiner Zeit war das das Römische Reich. In unserer Zeit wäre das der Zivilisationsstaat Italien.

Tacitus war ein begeisterter Schüler des Widerstands – er reflektierte über die Würde des heldenhaften Todes derer, die von Nero und Domitian zum Selbstmord verurteilt worden waren. Er verfolgte alle Rechtsstreitigkeiten, die Verurteilung von Laienmärtyrern wie Seneca. Er spricht mit Ehrfurcht über sie, brandmarkt ihr Opfer jedoch als sinnlos.

Tacitus widerstand der Versuchung des Heldentums – und fragte sich, ob zwischen der Glut der Verachtung und der abscheulichen Unterwürfigkeit ein Weg zu finden sei, der frei von Prahlerei sei.

Er sah diesen Weg sicherlich nicht in der Zukunft Roms. Er erlebte das Leben unter absoluter Macht – heute wäre das unter dem Joch der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Kommission (EK) – und stellte fest, dass es gleichermaßen erniedrigend sei, diese Macht auszuüben oder sich ihr zu unterwerfen.

Die Fragen, die er nicht beantworten konnte, sind ewig. Ob ein Volk, das Protagonist der Geschichte ist und Herrschaft genießt, dieser würdig sein kann; ob es für diejenigen, die regieren, möglich ist, weise zu bleiben; und was diejenigen, die unterworfen sind, tun können, um sich nicht zu erniedrigen.

In Bezug auf Geschichte und Politik stellte Tacitus nur moralische Fragen. Für ihn würde die einzige mögliche Erlösung durch moralische Heilung kommen.

Er zitierte einige Verse des brillanten Dichters Lucan, der ebenfalls ein Opfer Neros war – dieser schrieb, dass man angesichts „der schwersten Katastrophen“ den Beweis habe, dass „die Götter nicht um unsere Sicherheit besorgt sind, sondern um unsere Bestrafung“.

All diese Fragen gelten heute für die Europäer, die von erschreckend mittelmäßigen, kriegstreiberischen Eliten unterworfen werden, die nur einen negativen Strudel beschleunigen, der weitaus schwerwiegender ist als der Niedergang Roms. Während „die Götter“ olympisch blind sind für die Strafe, die den einfachen – steuerzahlenden – Sterblichen auferlegt wird.

Geld in ein schwarzes Loch werfen

Hier kommt der neueste Betrug der europäischen Elite ins Spiel: die Entscheidung, der „kriminellen Organisation“ in Kiew – so die Terminologie von Präsident Putin – einen gemeinsamen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für 2026-2027 zu einem Zinssatz von 0 % zu gewähren. Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik haben sich offiziell geweigert, sich an diesem Betrug zu beteiligen.

Diese gemeinsame EU-Kreditaufnahme – Gelder, die sie gar nicht haben – wird automatisch zu EU-Schulden. Die Last wird auf den Steuerzahlern in der gesamten EU lasten. Nicht nur, dass ihnen 90 Milliarden Euro ihres hart verdienten Einkommens in Verbindung mit hohen Steuern genommen werden, sie werden auch noch die europäischen Banken für dieses „Privileg” bezahlen. Jeder in den Fluren der Europäischen Kommission in Brüssel weiß, dass die EU-Mitgliedstaaten allein an Zinsen über 3 Milliarden Euro pro Jahr zahlen müssen.

Die zwingende Folge: Die Mittel für Gesundheitsdienste, Bildung und soziale Rechte werden noch mehr als bisher verloren gehen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieses günstige Darlehen nur zwei Jahre lang reichen wird, um die Kiewer Bande am Leben zu erhalten. Danach wird es sich um einen weiteren Betrug handeln. Und selbst das günstige Darlehen wird für 2026-2027 nicht ausreichen – es deckt nur zwei Drittel des schwarzen Lochs in Kiew ab.

Die Bedingungen für das Darlehen sind verblüffend. Kiew wird es zurückzahlen, wenn – und das entscheidende Wort ist ein unmögliches „wenn“ – es „vollständige Reparationen“ von Russland erhält. Die Europäische Kommission in Brüssel hat den Gesamtbetrag auf über eine halbe Billion Euro festgelegt.

Es wird noch spannender. Vor der Darlehensvergabe hatte die Europäische Kommission die Ukraine für zahlungsunfähig erklärt und angekündigt, dass sie Kiew keine Darlehen gewähren könne. Dennoch zwang sie sich, dieses neueste süße Darlehen zu gewähren: eine Direktfinanzierung, de facto ein Zuschuss.

Laut dem ukrainischen Verhandlungsführer Rustem Umerov „gibt es zwei Szenarien: 1 – wenn der Konflikt endet, fließen die Mittel in den Wiederaufbau des Landes; 2 – wenn die Aggression weitergeht, erwartet die Ukraine jährlich 40 bis 45 Milliarden Euro für Verteidigung und Sicherheit.“

Beide Szenarien sind absurd. Erstens: Moskau – als Sieger in diesem Konflikt – wird niemals zustimmen, den Wiederaufbau der Ukraine über seinen eigenen, von den Europäern gestohlenen Staatsfonds zu finanzieren. Zweitens: Die Bande in Kiew positioniert sich bereits, um mit noch mehr Gratisgeld überschüttet zu werden, wie in „wenn die Aggression weitergeht …“.

Dieser ganze Zirkus findet statt, weil es der EU nicht gelungen ist, die russischen Staatsfonds endgültig zu stehlen – ungeachtet der Flut von Spekulationen darüber, wer letztendlich wen „verraten“ hat (wohl hat Frankreichs Le Petit Roi den deutschen BlackRock-Kanzler in der Endphase der Verhandlungen fallen gelassen).

Letztendlich zählt nur, dass einige wenige Ökonomen mit einem IQ über der Raumtemperatur in Brüssel ihre „Führer“ gewarnt haben, dass die Nationen, die Staatsfonds halten – von Asien bis zum Persischen Golf –, diese nicht als Ersparnisse, sondern als hochriskante Investitionen betrachten würden, wenn der „Raub“ (Putins Terminologie) Russlands weiterginge, was katastrophale Folgen hätte.

In Moskau gibt es keine Illusionen. Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, stellte fest, dass die „Brüsseler Diebe” ihre Pläne nicht aufgegeben haben. Darüber hinaus hatte die giftige Medusa an der Spitze der Europäischen Kommission bereits erklärt, dass russische Vermögenswerte nur durch eine qualifizierte Mehrheit – beispielsweise zwei Drittel oder drei Viertel der Gesamtzahl der Stimmen der Mitgliedstaaten – freigegeben werden können.

Tacitus hätte Putins lapidare Bewertung der EU gutgeheißen: „Sie [die vorherige US-Regierung] glaubten, Russland könne leicht zerschlagen und demontiert werden. Die europäischen ‚Schweineuntertanen‘ schlossen sich sofort den Bemühungen der vorherigen amerikanischen Regierung an, in der Hoffnung, vom Zusammenbruch unseres Landes zu profitieren: um das zurückzugewinnen, was in früheren historischen Perioden verloren gegangen war, und um eine Form der Rache zu üben. Wie nun allen klar geworden ist, sind alle diese Versuche, alle destruktiven Pläne gegen Russland, vollständig und gänzlich gescheitert.“

Beobachten Sie diese europäischen Anleihen

Das 90 Milliarden Euro schwere Darlehen ist nur die Spitze eines sehr, sehr großen Eisbergs. Hinzu kommen die – noch nicht vorhandenen – Mittel, um Kiew weiter zu bewaffnen sowie Gas, Treibstoff und elektrische Energie zu kaufen, da die Ukraine vollständig von der EU abhängig ist. Gleichzeitig hat die EU den russischen Markt verloren: Im Jahr 2021, vor Beginn der SMO, exportierte die EU jährlich Waren im Wert von 90 Milliarden Euro nach Russland.

Die brennende Frage, wie viel der Wiederaufbau der Ukraine kosten wird, hat nun das Ausmaß eines Waldbrands erreicht. Eine Studie der Weltbank aus dem Jahr 2024 bezifferte die Kosten auf 600 Milliarden Euro – die vollständig von einer EU zu tragen wären, die in einer „Forever War”-Denkweise gefangen ist.

Angesichts der Tatsache, dass Russland derzeit wichtige militärische Infrastrukturen der Ukraine bombardiert, könnten die endgültigen Kosten des europäischen Abenteuers – nach Napoleon und Hitler ist nun die EU/NATO-Koalition der Hölle an der Reihe – leicht 1 Billion Euro erreichen und sogar übersteigen, verbunden mit einer europaweiten Deindustrialisierung, dem Verlust der globalen Wettbewerbsfähigkeit, dem Verlust des russischen Marktes, einer Reihe von US-Zöllen und einer vollständigen Vasallisierung durch das Imperium des Chaos.

Als ob all diese konzentrische schwarze Leere noch nicht genug wäre, warnen deutsche Finanzexperten, dass die Rendite europäischer Anleihen rapide steigt. Schließlich wird niemand, der bei klarem Verstand ist, diesen „Eliten” der ewigen Kriege Geld zu einem niedrigen Zinssatz leihen.

Das Spiel heißt jetzt also hohes Risiko – auf systemischer Ebene. Dazu gehören: Regierungen, die ihre Schulden zu höheren Zinssätzen refinanzieren; Unternehmen, die zu noch schlechteren Konditionen refinanzieren; Banken, die ihre Kreditvergabestandards verschärfen.

Kurz gesagt: Das Kapital fließt aus schwachen Bilanzen ab. Und Anleihen reagieren immer zuerst, weil sie Cashflows bewerten und nicht europäische kriegstreiberische Narrative.

Jede ernsthafte Krise beginnt mit steigenden Zinsen. 0 % für die Ukraine sind nicht einmal ein Märchen. Was zunächst einmal zählt, ist, was die Bankhaie für diesen süßen 90-Milliarden-Zuschuss verlangen werden.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass eine europäische Achse der Vernunft plötzlich einschreitet, um die ehemalige Spitze der Zivilisation zu retten. Das könnte Generationen dauern. In der Zwischenzeit gilt Tacitus. Die Götter scheinen sich an der Bestrafung der einfachen – steuerzahlenden – Sterblichen zu ergötzen.