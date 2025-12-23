Zensierte Studie, die mRNA-Impfstoffe mit Krebs und chronischen Erkrankungen in Verbindung bringt, wurde nun begutachtet und veröffentlicht

Dies ist ein GROSSER Sieg gegen das Kartell der akademischen Fachzeitschriften und seinen PubPeer-Mob-Durchsetzungsapparat.

Nicolas Hulscher, MPH

Endlich können wir einen großen Sieg gegen das Kartell der akademischen Fachzeitschriften und seinen PubPeer-Mob-Durchsetzungsapparat verkünden.

Anfang dieses Jahres wurde unsere bahnbrechende Studie –

„Synthetische mRNA-Impfstoffe und transkriptomische Dysregulation: Evidenz aus neu aufgetretenen unerwünschten Ereignissen und Krebserkrankungen nach der Impfung“ – zu einem der meistgelesenen und meistheruntergeladenen Preprints weltweit.

Kurz darauf wurde sie von MDPI aus einem vagen und nicht erklärten Grund abrupt zurückgezogen.

Sie wurde außerdem von ResearchGate gelöscht, sodass keinerlei Spur dieser wichtigen Studie zurückblieb.

Wir stellten fest, dass diese unethische Entfernung höchstwahrscheinlich das Ergebnis koordinierten Drucks des bio-pharmazeutischen Komplexes sowie von Angriffen eines PubPeer-Mobs war, mit dem Ziel, die tödliche mRNA-Plattform zu schützen.

Ihre Bemühungen sind kläglich gescheitert.

Nun ist unsere wegweisende Studie –

Synthetic messenger RNA vaccines and transcriptomic dysregulation: Evidence from new-onset adverse events and cancers post-vaccination – die schwere, langanhaltende transkriptomische Störungen nach COVID-19-mRNA-Injektionen dokumentiert, offiziell peer-reviewt und im World Journal of Experimental Medicine veröffentlicht worden, einer bei PubMed.gov indexierten Fachzeitschrift.

Die Studie wurde von Wissenschaftlern von Neo7Bioscience (Dr. John Catanzaro, Dr. Natalia von Ranke, Dr. Wei Zhang, Dr. Philipp Anokin), der McCullough Foundation (Dr. Peter McCullough und Nicolas Hulscher) sowie Medicinal Genomics (Kevin McKernan) durchgeführt.

Mithilfe hochauflösender RNA-Sequenzierung von Blutproben und einer Analyse der differentiellen Genexpression stellten wir fest, dass COVID-19-„Impfstoffe“ die Expression von Tausenden von Genen schwerwiegend stören – und dabei mitochondriales Versagen, eine Umprogrammierung des Immunsystems sowie onkogene Aktivierung auslösen, die Monate bis Jahre nach der Injektion anhält.

METHODEN

Die Studie analysierte RNA-Profile aus Vollblut von:

3 Patienten mit neu aufgetretenen unerwünschten Ereignissen (neurologisch, kardiovaskulär, chronische Erschöpfung) nach mRNA-Impfung

7 Patienten mit neu diagnostiziertem Krebs nach mRNA-Impfung

803 gesunden Kontrollpersonen

Zentrale Werkzeuge und Analysen:

Bulk-RNA-Sequenzierung (Illumina NextSeq) von Blutproben der Patienten

DESeq2 zur Analyse der differentiellen Genexpression

Gene-Set-Enrichment-Analyse (GSEA) zur Identifikation gestörter biologischer Signalwege

STRING + Cytoscape zur Visualisierung von Protein-Protein-Interaktionsnetzwerken (PPI) dysregulierter Gene

ERGEBNISSE

mRNA-Impfstoffe lösen transkriptomisches Chaos aus

Beide Gruppen mit Impfschäden zeigten im Vergleich zu gesunden Kontrollen massive Gen-Dysregulationen – Hunderte von Genen waren hoch- oder herunterreguliert, insbesondere in Signalwegen, die mit Folgendem verbunden sind:

Mitochondriale Dysfunktion

Stress bei Proteinfaltung und -abbau (Proteasom-Signalwege)

Ribosomale Überlastung und Nonsense-vermittelte mRNA-Degradation (NMD)

Chronische systemische Entzündung

Onkogene Aktivierung (MYC) und Unterdrückung von Tumorsuppressoren (p53, KRAS)

Gemeinsame Kennzeichen in beiden Gruppen

Mitochondriale Dysfunktion & oxidativer Stress

Störungen von Komplex I und Überproduktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) – zentrale Merkmale chronischer Erschöpfung und Neurodegeneration.

Störungen von Komplex I und Überproduktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) – zentrale Merkmale chronischer Erschöpfung und Neurodegeneration. Ribosomaler Stress & übermäßige Translation

Synthetische mRNA mit modifizierten Basen (N1-Methylpseudouridin) scheint eine ribosomale Überlastung, Übersetzungsfehler und die Aktivierung der RNA-Überwachung auszulösen. Diese Stresssignaturen stimmen auch mit Wirtsreaktionen auf fremdes genetisches Material überein und könnten auf eine Rücktranskription der mRNA durch endogene LINE-1-Aktivität, verbleibende Plasmid-DNA oder vektorbedingte Promotoraktivität hinweisen – was die Möglichkeit einer persistierenden Transkription oder genomischen Integration aufwirft.

Synthetische mRNA mit modifizierten Basen (N1-Methylpseudouridin) scheint eine ribosomale Überlastung, Übersetzungsfehler und die Aktivierung der RNA-Überwachung auszulösen. Diese Stresssignaturen stimmen auch mit Wirtsreaktionen auf fremdes genetisches Material überein und könnten auf eine Rücktranskription der mRNA durch endogene LINE-1-Aktivität, verbleibende Plasmid-DNA oder vektorbedingte Promotoraktivität hinweisen – was die Möglichkeit einer persistierenden Transkription oder genomischen Integration aufwirft. Proteasom-Aktivierung

Wahrscheinlich infolge der Persistenz des Spike-Proteins und der Ansammlung fehlgefalteter Proteine.

Wahrscheinlich infolge der Persistenz des Spike-Proteins und der Ansammlung fehlgefalteter Proteine. Endotheliale Dysfunktion & Koagulopathie

Gene, die Angiogenese und Gerinnung regulieren, waren herunterreguliert – im Einklang mit thrombotischen Komplikationen nach der Impfung.

Gene, die Angiogenese und Gerinnung regulieren, waren herunterreguliert – im Einklang mit thrombotischen Komplikationen nach der Impfung. Onkogene Signale

Aktivierung von MYC sowie Unterdrückung von p53- und KRAS-Inhibitoren, was den Boden für Tumorwachstum bereitet.

Zusätzliche Warnsignale in der Krebs-Gruppe

Genomische Instabilität & epigenetische Umprogrammierung

Starke Hochregulation von Genen, die mit Chromatin-Remodelling, DNA-Methylierung und Nukleosomen-Verschiebung verbunden sind – Kennzeichen früher Tumorentstehung.

Starke Hochregulation von Genen, die mit Chromatin-Remodelling, DNA-Methylierung und Nukleosomen-Verschiebung verbunden sind – Kennzeichen früher Tumorentstehung. Hyperaktivierung von Typ-I-Interferon- und Toll-like-Rezeptor-(TLR-)Signalwegen

Anhaltende Stimulation des Immunsystems über TLRs, IRFs und JAK-STAT – typisch für chronische Entzündung und Krebs-Immunflucht.

Anhaltende Stimulation des Immunsystems über TLRs, IRFs und JAK-STAT – typisch für chronische Entzündung und Krebs-Immunflucht. ACE2-Herunterregulierung

Beide Gruppen zeigten eine starke Unterdrückung von ACE2, wodurch die Ang-II → AT1R → NF-κB/MAPK-Kaskade aktiviert wird – ein bekannter tumor- und entzündungsfördernder Kreislauf.

Nach unserem Kenntnisstand ist dies die erste Studie, die langfristige genetische Störungen bei Menschen zeigt, die durch COVID-19-mRNA-Injektionen geschädigt wurden.

Diese Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass:

mRNA-Impfstoffe Genexpressionsprofile induzieren können, die mit Tumorbildung und chronischen Erkrankungen vereinbar sind

mRNA-geimpfte Personen ein erhöhtes Risiko für Krebs, Immundysfunktion und entzündliche Erkrankungen haben könnten

die synthetische mRNA und das langanhaltende Spike-Protein einen anhaltenden zellulären Stress erzeugen, der die normale genetische Regulation stört

die Signaturen auf eine mögliche genomische Integration der Impf-mRNA und/oder von Plasmid-DNA hinweisen

Der Weg dieser Studie – von rekordverdächtigem öffentlichen Interesse über koordinierte Zensur bis hin zur schließlich erfolgten peer-reviewten Veröffentlichung – legt eine tiefgreifende Krise der modernen wissenschaftlichen Governance offen.

Der Versuch, diese Arbeit durch Rückzug des Preprints, Löschung von Plattformen und mob-artige Durchsetzung zu begraben, widerlegte die Daten nicht. Er bestätigte lediglich die Bedrohung, die diese Ergebnisse für den bio-pharmazeutischen Komplex darstellen.

Trotz all dieser Bemühungen bestand die Wissenschaft fort. Die Daten hielten unabhängiger Prüfung stand. Das Manuskript bestand das externe Peer-Review. Und die Schlussfolgerungen bleiben bestehen.

Nun müssen zwei Dinge geschehen:

Der sofortige Marktrückzug der mRNA-Injektionen

Formelle RICO-Untersuchungen gegen das Kartell der akademischen Fachzeitschriften und seinen PubPeer-Durchsetzungsapparat

Von Ranke NL, Zhang W, Anokhin P, Hulscher N, McKernan K, McCullough P, Catanzaro J. Synthetic messenger RNA vaccines and transcriptomic dysregulation: Evidence from new-onset adverse events and cancers post-vaccination. World J Exp Med. 2025;15(4):113869. doi:10.5493/wjem.v15.i4.113869

