Jon Fleetwood

Ein jüngster Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP), der mit dem Tod von 26 Wildschweinen nahe Barcelona in Verbindung steht, könnte nach Angaben des spanischen Landwirtschaftsministeriums durch ein Laborleck verursacht worden sein.

Eine genetische Analyse habe bestätigt, dass der Erreger „sehr ähnlich“ einem Stamm sei, der in der Impfstoffentwicklung und in experimentellen Studien verwendet wird.

Die Genomsequenzierung durch ein Madrider Labor zeigte, dass der Ausbruchsstamm „sehr ähnlich“ einem Stamm ist, der erstmals 2007 in Georgien entdeckt wurde und heute weit verbreitet in Forschung und Impfstoffentwicklung genutzt wird, bestätigte Reuters .

. Vertreter des Landwirtschaftsministeriums erklärten, dass „die Entdeckung eines Virus, das dem in Georgien zirkulierenden ähnlich ist, daher die Möglichkeit nicht ausschließt, dass sein Ursprung in einer biologischen Sicherheitsanlage liegen könnte“.

„Der Bericht legt nahe, dass es möglich ist, dass der Ursprung des Virus nicht in Tieren oder tierischen Produkten aus einem der Länder liegt, in denen die Infektion derzeit vorkommt.“

Die spanische Polizei durchsuchte vergangene Woche im Rahmen einer Untersuchung ein staatlich finanziertes Labor in der Nähe von Barcelona.

Die Polizei durchsuchte das Forschungslabor 14 Stunden lang.

Die Durchsuchung des Centre for Research in Animal Health (Cresa) wurde von einem örtlichen Ermittlungsrichter angeordnet.

Sie ist Teil von Vorermittlungen, die „für geheim erklärt“ wurden.

Die Europäische Kommission erklärte, bislang sei „kein offensichtlicher Weg“ identifiziert worden, über den das mutmaßliche Virus die Einrichtung hätte verlassen können.

Kataloniens oberster Landwirtschaftsbeamter Òscar Ordeig sagte, dass auch andere Labore untersucht werden könnten.

Ordeig erklärte, weitere Sequenzierungen müssten „so schnell wie möglich“ abgeschlossen werden, um auszuschließen, dass der in den toten Wildschweinen gefundene Stamm mit einem der 28 Stämme übereinstimmt, die im Zentrum für Experimente verwendet werden, heißt es in einem separaten Bericht.

Die Schweinepest gilt als für den Menschen harmlos, kann jedoch für Schweine und Wildschweine tödlich sein.