Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán inszeniert sich seit Jahren als Friedenspolitiker: Er spricht von „Ende des Krieges“, mahnt Dialog und nationale Interessen an. Doch während er diese Rhetorik pflegt, holt er genau jene Akteure ins Land, die Europa am stärksten mit Kriegsmaterial versorgen: den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall – jetzt mit einem neuen „hybriden Werk“ in Szeged.

Was wie ein wirtschaftspolitisches Prestigeprojekt verkauft wird, ist in Wahrheit Teil einer strategischen Militarisierungswelle in Europa, die Orbán aktiv mitträgt:

Rheinmetall, ein Konzern, der seine Produktion massiv auf Kriegsbedarf ausgerichtet hat , baut in Osteuropa Werke für Rüstungstechnik.

, baut in Osteuropa Werke für Rüstungstechnik. Neben Munition und Komponenten liefert das Unternehmen auch technische Ausstattung direkt in die Ukraine – inklusive Anlagen für Munitionsproduktion vor Ort .

– inklusive Anlagen für . Rheinmetall ist zudem an Joint Ventures beteiligt, die in der Ukraine Panzer reparieren und produzieren sollen , was die Frontlogistik direkt unterstützt.

, was die Frontlogistik direkt unterstützt. Lieferungen von Artillerie-Treibladungen zeigen, dass Rüstungsgüter konkret an die ukrainische Verteidigungsarmee gehen.

Während Orbán öffentlich von Frieden spricht, wird seine Politik hier zur Aufforderung an den Rüstungskapitalismus: Nutze Europa als Produktions- und Lieferbasis für einen Krieg, der Realpolitik und humanitären Schaden jeden Tag neu schreibt.

pic.twitter.com/CfwYRWxhRx — Don (@Donuncutschweiz) December 21, 2025

Orbáns „Hybridwerk“ ist daher mehr als nur ein Industrieprojekt – es ist ein symbolisches wie praktisches Bindeglied zwischen ziviler Wirtschaftspropaganda und militärischer Realität:

Arbeit statt Krieg? Rheinmetall schafft Arbeitsplätze in der Rüstungsproduktion – aber im Kontext eines Krieges, der täglich Menschenleben fordert .

. Friedensmanager? Orbán zieht jene Investoren an, die die europäische Verteidigungsindustrie am stärksten antreiben.

Autonomie versus Abhängigkeit? Der Konzern produziert dort, wo nationale Regierungen Frieden predigen, aber Waffen exportieren.

Diese Doppelbödigkeit ist kein Zufall: Sie ist das Ergebnis der Militarisierungsstrategie der EU und ihrer Verbündeten, wo politische Rhetorik und ökonomische Realität zunehmend auseinanderdriften.

Orban mag Frieden rufen – aber mit Rheinmetall holt er sich den Kriegspartner direkt ins Land.

