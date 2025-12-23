EXKLUSIV: Der Zusammenbruch Kanadas sollte jeden freien Menschen auf der Erde erschrecken | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

So sieht die letzte Phase einer kontrollierten Sprengung aus – und das nicht nur in Kanada.

In Kanada geschieht etwas Erschreckendes – und es wird auch auf den Rest von uns zukommen.

Während die Regierung daran arbeitet, die Bibel unter Strafe zu stellen, sagt Tajana Cekic, dass Kanadier ihre Jobs kündigen, sich dem Schwarzmarkt zuwenden und sich still und leise auf den Zusammenbruch vorbereiten.

Warum? Weil das System darauf ausgelegt ist, sie zu brechen – bis digitale IDs und ein universelles Grundeinkommen als einzige Lösung erscheinen.

Und sobald dieser Schalter umgelegt ist, gehören Ihnen weder Ihr Geld noch Ihr Zuhause … oder sogar Ihre Stimme.

Wir haben diese Woche berichtet, dass Kanada dabei ist, die Bibel unter Strafe zu stellen. Ja, genau das Buch und das Glaubenssystem des Westens werden angegriffen, und man macht nicht einmal mehr einen Hehl daraus.

Dies ist in Großbritannien, Australien und mehreren anderen westlichen Ländern der Fall. Was hat es also mit diesem aggressiven Angriff auf das Christentum und die westlichen Werte auf sich? Und wie ist es dazu gekommen?

Tajana Cekic ist eine lautstarke kanadische Verfechterin von Freiheit und Unabhängigkeit, die in den sozialen Medien hochwertige Analysen aktueller Ereignisse im Lichte der Neuen Weltordnung veröffentlicht. Da sie ursprünglich aus Osteuropa stammt und diese Entwicklung selbst erlebt hat, ist sie in einer einzigartigen Position, um über den Aufstieg totalitärer Regierungen zu sprechen.

Tajana gibt uns einen Einblick, wie Kanada in diesen Wahnsinn abgerutscht ist, welche Muster sie im gesamten Westen beobachtet und was man dagegen tun kann.

Tajana Cekic begann das Interview mit einer Geschichte, die schwer zu vergessen und unmöglich zu ignorieren ist.

Sie wurde in Jugoslawien geboren und floh als Kind vor dem Krieg, woraufhin sie fünf Jahre in einem Schweizer Flüchtlingslager verbrachte. Jahre später teilten ihr Ärzte mit, dass sie nur noch vier Monate zu leben habe. Dieser Moment zwang sie zu einer Abrechnung. Er veranlasste sie, nach dem Sinn des Lebens zu suchen, Autoritäten in Frage zu stellen und sich intensiv mit der Funktionsweise von Macht auseinanderzusetzen. Mit der Zeit begann sie, die Zusammenhänge zu erkennen.

Dann kam das Jahr 2020 – und plötzlich wurde ihr alles klar.

„Ich dachte mir: Jetzt oder nie“, sagte sie. „Ich werde nicht schweigen.“

Ihre Äußerungen hatten ihren Preis. 17 ihrer Konten wurden gelöscht, ihre Websites mehr als einmal gehackt und sie wurde mit unerbittlichen Verleumdungskampagnen konfrontiert, die sie zum Schweigen bringen sollten. Dennoch machte sie weiter.

„Auch wenn man mich für verrückt hält“, fügte sie hinzu, „ist mir klar, dass ich bei einigen dieser Menschen emotionale Wunden schlage und dass sie aufwachen.“

Eine ihrer größten Warnungen betraf Kanadas Versuch, die Bibel unter Strafe zu stellen.

Im Rahmen des Gesetzentwurfs C-9 werden bestimmte Passagen als „Hassrede” neu klassifiziert – Tajana sieht darin jedoch etwas viel Tiefgreifenderes: einen ideologischen Krieg.

„Sie wollen, dass Sie aufhören, an Gott zu glauben, und dass die Regierung Ihr Gott wird”, sagte sie. Dazu gehört auch, echte Wissenschaft durch „die Wissenschaft, die sie auswählen” zu ersetzen.

Und es handelt sich nicht nur um einen Angriff auf die Religion. Es ist ein kalkulierter Versuch, die Familie zu zerstören, Christen als Extremisten zu brandmarken und friedliche Bürger zu vermeintlichen Bedrohungen zu machen.

„Sie müssen uns zu Monstern machen“, erklärte sie – denn wenn die Öffentlichkeit Sie fürchtet, kann die Regierung es rechtfertigen, Sie zu kontrollieren.

Und das, so warnte sie, sei das Endziel: „die vollständige Kontrolle über das kanadische Volk“.

Im Laufe des Gesprächs wiesen Maria und Tajana auf eine „Verschwörungstheorie“ hin, die immer mehr wie eine Verschwörungsrealität erscheint.

Das Ziel? „Ersatzmigration“, sagte Maria und verwies auf ein tatsächliches UN-Dokument, in dem die Agenda dargelegt wird.

Tajana erklärte, dass viele Neuankömmlinge das Regime verteidigen – nicht weil sie Teil davon sind, sondern weil Kanada selbst im Zusammenbruch immer noch sicherer erscheint als die Länder, aus denen sie geflohen sind.

„Sie wissen gar nicht, wie frei wir früher waren“, sagte sie. „Und wenn sie es merken, wird es zu spät sein.“

„Sie sind da, um es zu zerstören“, fügte sie hinzu.

Unterdessen werden die einheimischen Bürger immer desillusionierter, schweigen und haben Angst, sich zu äußern.

„Es ist beängstigend, die Wahrheit zu sehen“, sagte sie – warnte aber davor, dass sich dasselbe Modell bereits im gesamten Westen ausbreitet.

Zu dieser Wahrheit gehört auch ein jahrzehntelanger, unerbittlicher Angriff auf das Christentum.

Laut Tajana geschieht dies in Kanada seit über 60 Jahren. Religionsunterricht gibt es an öffentlichen Schulen nicht mehr. Beten in einem Restaurant? Rechnen Sie mit feindseligen Blicken. Und jeder, der traditionelle Werte vertritt, wird heute als „Extremist“ bezeichnet.

„Amerika ist unsere letzte Hoffnung”, sagte sie. „Ihre Liebe zu Gott, ihrem Land und der Meinungsfreiheit ist der Grund, warum sie noch bestehen.”

Aber ihre Warnung war glasklar: „Wenn wir zulassen, dass die Vereinigten Staaten erobert werden … ist die ganze Welt verloren.”

Da das Vertrauen schwindet und die Preise steigen, wenden sich laut Tajana immer mehr Kanadier von der offiziellen Wirtschaft ab.

Sie kaufen Rohmilch, Fleisch und Zigaretten schwarz – weil dies für viele die einzige Möglichkeit ist, zu überleben.

Unterdessen werden Landwirte für den Verkauf von Rohmilch bestraft, während gewalttätige Kriminelle ungestraft davonkommen. „Das ist absolut verrückt“, sagte sie.

Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit breitet sich schnell aus. Immer mehr Menschen stellen sich dieselbe Frage: Warum sollte ich arbeiten, um eine Familie zu unterstützen, die gerade erst hierher gekommen ist und mehr Rechte hat als ich?

Das sei keine Faulheit, erklärte sie, sondern eine Niederlage. Das System sei darauf ausgelegt, die Menschen zu demoralisieren, bis das Grundeinkommen und die digitale ID als unvermeidlich empfunden werden.

„Sie erniedrigen deine moralische Seele, saugen sie aus, bis du schließlich aufgibst und dich der Regierung unterwirfst.“

Je stärker der Druck von oben wird, desto wichtiger wird es, sich von unten zu wehren.

Das war der Punkt, an dem das Gespräch landete – bei echten Lösungen. Und für Tajana beginnt alles auf lokaler Ebene.

„Die einzige Kontrolle, die wir haben, ist auf kommunaler Ebene“, sagte sie. „Wenn wir unsere eigenen Gemeinden schützen, bauen wir eine Mauer gegen die Globalisten.“

Sie forderte die Menschen auf, lokale Handelsnetzwerke zu schaffen, das Vertrauen zwischen Nachbarn wieder aufzubauen und sich nicht mehr auf Systeme zu verlassen, die zum Scheitern verurteilt sind.

„Wenn sie uns das Internet wegnehmen und wir lokal ein kleines System-Ökosystem haben und dann beginnen, mit anderen Gemeinden Handel zu treiben, können sie uns absolut nichts anhaben“, sagte sie. Aber das funktioniert nur, wenn wir in der realen Welt organisiert sind.

„Sie brauchen unsere Zustimmung“, sagte sie. „Wenn wir auf keiner Ebene zustimmen, haben wir eine Chance, uns zu wehren.“

Sehen Sie sich das vollständige Interview an: