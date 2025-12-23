Wie US-NATO Mark Rutte die Fakten und die Geschichte verdreht

Wie Mark Rutte die Fakten und die Geschichte verdreht

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt NATO-Generalsekretär Mark Rutte bei seiner Ankunft in Berlin am 15. Dezember 2025. Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs, der NATO-Generalsekretär und amerikanische Unterhändler nahmen in der Berliner Bundeskanzlei an einem Treffen teil, um an einem Waffenstillstand im anhaltenden Krieg mit Russland in der Ukraine zu arbeiten. | Fotografie von Emmanuele Contini | NurPhoto

Faktencheck von Ruttes Kriegspropaganda

Mark Rutte, Generalsekretär der NATO, hielt am 11. Dezember eine Rede in Berlin, in der er erklärte, Europa sei „das nächste Ziel“ Russlands, und zu einer drastischen Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben aufrief. „Wir müssen auf das Ausmaß eines Krieges vorbereitet sein, wie ihn unsere Großeltern oder Urgroßeltern erlebt haben“, sagte er. De Andere Krant überprüfte Ruttes Aussagen und kommt zu dem Schluss, dass Rutte wiederholt Desinformation verbreitet und die Geschichte äußerst einseitig darstellt.

Rutte begann seine Rede wie folgt:

„Vor etwas mehr als 36 Jahren, in einer inzwischen berühmten Nacht im November, sprang NATO-Generalsekretär Manfred Wörner in sein Auto und fuhr die ganze Nacht hindurch nach Berlin. (…) Manfred kehrte nach Deutschland zurück, um sich der Menschenmenge anzuschließen, die den Fall der Berliner Mauer feierte. Heute steht ein Teil dieser Mauer beim NATO-Hauptquartier. Sie war eine Barriere, um Menschen drinnen zu halten und Ideen draußen. Heute ist sie ein Denkmal für die Kraft der Freiheit, eine Erinnerung an die Macht der Einheit und eine Lehre, dass wir stark, selbstbewusst und standhaft bleiben müssen. Denn die dunklen Kräfte der Unterdrückung sind erneut auf dem Vormarsch.“

Rutte verfälscht hier die Geschichte. Er vergisst zu erwähnen, dass es Deutschland war, das Russland im Zweiten Weltkrieg angriff und dabei 20 Millionen Russen tötete. Dass die Russen Ostdeutschland besetzten, ist daher nicht ungewöhnlich. Unter dem sowjetischen Staatschef Gorbatschow zogen sich die Russen vor 36 Jahren freiwillig und friedlich aus dem Land zurück, das sie angegriffen hatte – unter der Bedingung, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Dies geschah dennoch, bis an die russische Grenze.

Rutte: „Wir müssen vollkommen klar über die Bedrohung sein. Wir sind das nächste Ziel Russlands, und wir befinden uns bereits in der Gefahrenzone … Denn in diesem Jahr ist Russland gegenüber der NATO und gegenüber der Ukraine noch dreister, rücksichtsloser und gnadenloser geworden. Während des Kalten Krieges warnte Präsident Reagan vor den ‚aggressiven Impulsen eines bösartigen Imperiums‘. Heute ist Präsident Putin erneut dabei, ein Imperium aufzubauen.“

Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass „wir“ das „nächste Ziel“ Russlands sind oder dass Putin dabei ist, ein „Imperium“ aufzubauen. Russland ist aus klaren Gründen in die Ukraine einmarschiert: um den russischsprachigen Osten des Landes vor militärischer Aggression der nationalistischen Regierung in Kiew zu schützen und um zu erzwingen, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Putin hat wiederholt erklärt, dass Russland keine Absicht hat, den Rest Europas anzugreifen oder ein „Imperium“ zu errichten. Wenn es ein Land gibt, das ein Weltimperium aufgebaut hat, dann sind es die Vereinigten Staaten, der Führungsstaat der NATO, die weltweit Militärbasen unterhalten und seit 2004 umfangreiche militärische Unterstützung für die Ukraine leisten und dort sogar fünfzehn CIA-Stützpunkte errichtet haben, direkt an der Grenze zu Russland. Was Ronald Reagan betrifft: Er unterstützte die jihadistischen Mudschahedin, die Vorläufer von Al-Qaida, marschierte in Grenada ein, unterstützte die mörderischen Todesschwadronen der Contras in Nicaragua und bombardierte Libyen – um nur einige seiner „Heldentaten“ zu nennen.

Rutte: „Putin setzt alles, was er hat, gegen die Ukraine ein, wobei er Soldaten und Zivilisten tötet und die Zufluchtsorte der Menschlichkeit zerstört: Häuser, Schulen und Krankenhäuser.“

Es ist offensichtlich, dass sich russische Bombardierungen ausschließlich gegen militärische Ziele und Energieinfrastruktur richten – genau wie es die USA und die NATO in Ländern wie Irak, Afghanistan und Serbien getan haben. Würde Russland gezielt „Schulen und Krankenhäuser“ zerstören, würde es mit Sicherheit nicht von China und dem Rest der Welt unterstützt werden. Das russische Vorgehen steht im starken Kontrast zu den Praktiken der USA, etwa beim „Shock and Awe“-Bombardement Bagdads 1993, bei dem Tausende Zivilisten starben, den jüngsten Bombardierungen Somalias und Jemens oder den historischen Bombardierungen Kambodschas und Vietnams, bei denen die USA chemische Waffen einsetzten – sowie der Tötung von inzwischen 93 Menschen in Motorbooten in der Karibik und im Pazifik. Das Paradebeispiel eines Krieges gegen die Zivilbevölkerung ist selbstverständlich der Krieg Israels in Gaza, zu 100 Prozent unterstützt und finanziert von den USA.

Rutte: „Allein in diesem Jahr hat Russland mehr als 46.000 Drohnen und Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Russland produziert vermutlich 2.900 Angriffsdrohnen pro Monat (…). Und 2025 produzierte Russland etwa 2.000 Marschflugkörper und ballistische Raketen für Landangriffe.“

Wenn Russland 2.900 Drohnen pro Monat produziert – also 34.800 pro Jahr – plus 2.000 Raketen, ist es bemerkenswert, dass es 46.000 Waffen auf die Ukraine abgefeuert haben soll. Dann müsste Russland Drohnen und Raketen importieren. Rutte ignoriert dabei die ukrainische Drohnenproduktion. Die Ukraine produziert in diesem Jahr 2,5 bis 3 Millionen Drohnen verschiedenster Typen. „Die ukrainische Drohnenindustrie ist zu einer der größten der Welt geworden“, schreibt das Fachmagazin Army Recognition. „Die Drohnenproduktion in der Ukraine wächst weiterhin stürmisch.“

Rutte: „Während Putin versucht, die Ukraine zu zerstören, zerstört er auch sein eigenes Land. Seit Beginn seines Krieges 2022 gab es mehr als 1,1 Millionen russische Opfer, und in diesem Jahr verliert Russland durchschnittlich 1.200 Soldaten pro Tag. (…) Putin bezahlt seinen Stolz mit dem Blut seines eigenen Volkes, und wenn er bereit ist, gewöhnliche Russen auf diese Weise zu opfern, wozu ist er dann uns gegenüber bereit?“

In der anschließenden Fragerunde fügte Rutte hinzu: „Und dieser Kerl war noch letzten Monat bereit, 25.000 seiner eigenen Leute sterben zu lassen. 25.000 Menschen tot. Nicht schwer verwundet. Nein, getötet. Tot. 25.000.“

Rutte spricht von 1,1 Millionen „Casualties“, was den Eindruck erweckt, es handle sich um Tote, obwohl der englische Begriff auch Schwerverwundete umfasst. Laut dem BBC-nahen, prowestlichen Portal MediaZona sind von Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 bis zum 4. Dezember 2025 auf russischer Seite 153.171 Soldaten gefallen. Im ersten Halbjahr 2025 waren es laut MediaZona 9.849 russische Gefallene. Ruttes Behauptung, Russland verliere 1.200 Menschen pro Tag und habe allein im letzten Monat 25.000 Tote erlitten, ist zweifellos falsch. Zudem suggeriert er, Putin opfere „das Blut seines eigenen Volkes“, verschweigt jedoch, dass Russen freiwillig dienen – und dies in zunehmender Zahl. 2023 hatte das russische Militär 400.000 aktive Soldaten, 2024 waren es 500.000, Anfang 2025 600.000 und Mitte 2025 700.000 (unter anderem laut Selenskyj). Würden so viele Freiwillige eintreten und würde die russische Truppenstärke so stark wachsen, wenn Russland derart enorme Verluste erleiden würde? Was Rutte ebenfalls nicht erwähnt: Auf jeden russischen Verlust kommt ein Vielfaches an ukrainischen Verlusten. Bei der Übergabe gefallener Soldaten im Jahr 2025 lag das Verhältnis bei 1 Russen zu 24 oder mehr Ukrainern. Laut ChatGPT verfügen die ukrainischen Streitkräfte weiterhin über 880.000 Soldaten. Obwohl Russland stetig Geländegewinne erzielt, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass das Land nach einem mühsamen Sieg in der Ukraine ganz Europa besetzen könnte.

Rutte: „Die russische Wirtschaft ist inzwischen auf Kriegsführung ausgerichtet, nicht auf den Wohlstand ihrer Bevölkerung. Russland gibt fast 40 Prozent seines Haushalts für Aggression aus, und rund 70 Prozent aller Industriemaschinen werden für militärische Produktion verwendet. Steuern steigen, die Inflation ist explodiert, und Benzin wird rationiert.“

Die russische Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen – deutlich stärker als etwa die deutsche, die 2023 und 2024 geschrumpft ist. Volkswagen kündigte vergangene Woche erstmals in seiner Geschichte die Schließung eines deutschen Werks an. Die deutsche Chemieindustrie steckt in einer tiefen Krise. Die russische Staatsverschuldung beträgt 17 Prozent des BIP, während die von Frankreich und Italien weit über 100 Prozent liegt. Dass in Russland „Benzin rationiert wird“, ist Unsinn. Laut der Nachrichtenagentur Reuters ist die russische Ölproduktion in diesem Jahr aufgrund ukrainischer Angriffe auf Raffinerien um 3 Prozent gesunken. Russland gibt zwar 30 bis 40 Prozent seiner Staatsausgaben für Verteidigung aus, doch die gesamten Staatsausgaben Russlands liegen deutlich unter denen Deutschlands und der USA. Russlands Staatsausgaben betragen 18,6 Prozent des BIP, die Deutschlands 48 Prozent, die der USA 36 bis 38 Prozent. Russland gibt in diesem Jahr 7 Prozent seines BIP für Verteidigung aus – also nur geringfügig mehr als die neue NATO-Zielmarke von 5 Prozent.

Rutte: „Putins nächste Wahlkampfslogan sollte lauten: Macht Russland wieder schwach. Wobei er sich natürlich nicht wirklich um freie und faire Wahlen sorgt.“

Putin erhielt bei den Präsidentschaftswahlen 2024 über 87 Prozent der Stimmen. Wie „frei und fair“ diese Wahlen waren, ist fraglich, doch Umfragen zeigen, dass Putin große Unterstützung in der russischen Bevölkerung genießt. Selenskyj hingegen sorgt sich ebenfalls nicht um freie und faire Wahlen: Er hat die Wahlen im Frühjahr 2024 vollständig abgeschafft.

Rutte: „Bislang hat Putin nur dann den Friedensstifter gespielt, wenn es ihm passte – um Zeit zu gewinnen und seinen Krieg fortzusetzen. Präsident Trump will das Blutvergießen nun beenden, und er ist der Einzige, der Putin an den Verhandlungstisch bringen kann.“

Putin hat Ende 2014 und Anfang 2015 zweimal ein Friedensabkommen unterzeichnet (Minsk I und II) und in den ersten zwei Monaten nach der Invasion sogar dreimal ein Friedensabkommen mit der Ukraine erzielt – einmal unter türkischer Vermittlung und einmal unter Vermittlung des israelischen Premierministers Naftali Bennett. Alle drei Abkommen wurden vom Westen sabotiert, das Istanbuler Abkommen persönlich durch den ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson, der dafür eigens nach Kiew flog. Dass Trump der Einzige ist, der Putin an den Verhandlungstisch bringen kann, liegt daran, dass europäische Politiker nicht mit Putin sprechen wollen und kein einziges ernsthaftes Angebot gemacht haben.

Rutte: „Stellen Sie sich vor, Putin bekommt, was er will: eine Ukraine unter russischer Besatzung, seine Truppen entlang einer längeren NATO-Grenze und ein erheblich erhöhtes Risiko eines bewaffneten Angriffs auf uns. Das würde eine wirklich gigantische Verschiebung unserer Abschreckungs- und Verteidigungsstrategie erfordern. Die NATO müsste ihre militärische Präsenz entlang der Ostflanke erheblich verstärken, und die Bündnispartner müssten viel weiter und schneller bei Verteidigungsausgaben und Produktion vorangehen.“

Auch hier verdreht Rutte die Geschichte. Es ist die NATO, die sich seit 1990 stetig bis an die russische Grenze ausgedehnt hat. Dass Russland dadurch direkt an die „Ostflanke“ der NATO grenzt, ist die logische Folge. Russland forderte, dass die Ukraine eine neutrale Pufferzone bleibt – eine Forderung, die die NATO seit 2007 ignoriert. Wäre dem entsprochen worden, hätte es keinen Krieg gegeben.

Rutte: „Russland eskaliert bereits seine verdeckte Kampagne gegen unsere Gesellschaften. Die russische Liste von Sabotagezielen beschränkt sich nicht auf kritische Infrastruktur, die Rüstungsindustrie und militärische Einrichtungen. Es gab Angriffe auf kommerzielle Lagerhäuser und Einkaufszentren, Sprengstoffe wurden in Paketen versteckt, und Polen untersucht inzwischen Sabotage an seinem Schienennetz. In diesem Jahr haben wir zudem rücksichtslose Verletzungen des Luftraums durch Russland erlebt – ob durch Drohnen über Polen und Rumänien oder Kampfflugzeuge über Estland. Solche Vorfälle gefährden Leben und erhöhen das Eskalationsrisiko.“

Selbst die Tageszeitung Trouw kam kürzlich nach umfangreicher Recherche zu dem Schluss, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die in Europa gesichteten Drohnen aus Russland stammen. Auch für russische Angriffe auf „Lagerhäuser und Einkaufszentren“ gibt es keine Belege. Bart Schuurman, Professor für Terrorismus und politischer Gewalt an der Universität Leiden, behauptet, über eine Datenbank russischer Sabotageakte aus den Jahren 2022, 2023 und 2024 zu verfügen, und erklärte im Universitätsblatt Leidraad, er stelle diese jedem Journalisten zur Verfügung. Wir haben dreimal darum gebeten, doch Schuurman weigert sich, die Daten herauszugeben. Laut Leidraad sagt Schuurman, dass „die Zuordnung der Taten zu Russland schwierig ist, da die russischen Behörden keine Spuren hinterlassen“. Wie er dies dennoch belegen will, bleibt unklar.

Rutte: „Ihr gesamtes Verteidigungsbudget (Russlands) beträgt 200 Milliarden Dollar, und kaufkraftbereinigt ist das ungefähr gleich viel wie das, was die gesamte europäische NATO gemeinsam für Verteidigung ausgibt.“

Russland gab laut dem renommierten Institut SIPRI im Jahr 2024 rund 149 Milliarden Dollar für Verteidigung aus, die europäischen NATO-Staaten 454 Milliarden Dollar. Für 2025 werden ähnliche Ausgaben erwartet, wie aus verschiedenen von ChatGPT genannten Quellen hervorgeht. Kaufkraftbereinigt lägen die russischen Ausgaben laut ChatGPT bei 250 bis 300 Milliarden Dollar – deutlich unter den Ausgaben der europäischen NATO-Staaten. Warum erwähnt Rutte nicht die Ausgaben der USA und Kanadas von 980 beziehungsweise 44 Milliarden Dollar? Laut SIPRI entfallen 55 Prozent (1.510 Milliarden Dollar) der weltweiten Militärausgaben von insgesamt 2.745 Milliarden Dollar auf die NATO. „Die Verteidigungsausgaben der NATO stellen die Russlands vollständig in den Schatten“, schreibt das Militärfachblatt Defense News. Dennoch fordert Rutte, dass die NATO-Staaten ihre Verteidigungsausgaben erheblich steigern, ja sogar verdoppeln.