Der Kampf um eine neue Weltordnung von der Goldenen Renaissance bis zur Multipolaren Allianz

1) Könnten Sie sich zu Beginn dieses Interviews den französischsprachigen Zuhörern vorstellen?

A : Aber sicher. Ich bin Journalist und schreibe regelmäßig für die Strategic Culture Foundation, The Cradle, die Washington Times und einige andere Medien. Außerdem bin ich Chefredakteur der Canadian Patriot Review, die ich 2012 gegründet habe, Vizepräsident der gemeinnützigen Rising Tide Foundation, die ich zusammen mit meiner Frau leite, und Senior Fellow an der American University in Moskau. Darüber hinaus bin ich Gastgeber einer wöchentlichen geopolitischen Talkshow namens „The Great Game“ auf Rogue News.

2) Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen der Außenpolitik unter Trump und der unter Biden?

A : Während er versuchte, vier Jahre Russland-Hexenjagd zu überstehen, konzentrierte Präsident Trump seine Bemühungen darauf, die USA zu ihren historischen Traditionen zurückzubringen, die in der Monroe-Doktrin und dem Protektionismus als Grundlage eines „America first“-Programms liegen.

Während die Monroe-Doktrin in den fast zwei Jahrhunderten seit ihrer Ausarbeitung durch John Quincy Adams (Außenminister unter James Monroe) offensichtlich von verschiedenen imperialistisch gesinnten Führern missbraucht wurde, waren die wesentlichen Merkmale dieser außenpolitischen Perspektive: 1) die USA davor zu bewahren, von imperialen Kräften in Europa in fremde Kriege hineingezogen zu werden, und 2) den gesamten amerikanischen Kontinent von der Unterwanderung und Manipulation durch britische, französische und spanische oligarchische Interessen freizuhalten, die immer noch auf der alten Ordnung der erblichen Macht basierten, von der sich die Gründerväter 1776 losgesagt hatten.

Trumps Bemühungen, die USA von ihren Verpflichtungen gegenüber der NATO, der Weltgesundheitsorganisation, der Welthandelsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen zu befreien, waren in dieser Hinsicht äußerst wichtig. Seine Bemühungen, die CIA von den konventionellen Streitkräften zu trennen, waren ebenso wichtig wie die Streichung der Mittel für die CIA-Operationen des National Endowment for Democracy in Hongkong, Xinjiang, der Ukraine und darüber hinaus, von denen jeder, der nicht seit 20 Jahren unter einem Felsen lebt, weiß, dass sie lediglich als Deckmantel für farbrevolutionäre asymmetrische Kriegsführungsmethoden dienen.

Trumps Bemühungen, die Sorgen der amerikanischen Politik auf die tatsächlichen Eigeninteressen des Landes zu konzentrieren, wozu die Sicherung der Grenze, der Wiederaufbau der verkümmerten Infrastruktur und der industriellen Kapazitäten bei gleichzeitiger Wiederherstellung einer protektionistischen Agenda durch die Abschaffung von NAFTA gehören, waren allesamt äußerst wichtig. Seine Bemühungen, eine Allianz zwischen den USA, Russland und China voranzutreiben, die 2019 ihren Höhepunkt erreicht, war wahrscheinlich die wichtigste Komponente seiner außenpolitischen Perspektive.

Joe Bidens präsidiale Prioritäten sind jedoch genau die Umkehrung der oben skizzierten. Unter Biden haben wir eine Säuberung von allen nationalistischen Einflüssen innerhalb des Militärs, der Wissenschaft und des öffentlichen Dienstes erlebt, wobei der Schwerpunkt auf der Wiedereingliederung der USA in eine Ideologie als globaler Hegemon unter dem Einfluss eben jener globalistischen Institutionen lag, die Trump zu entmachten versuchte. Das Weltwirtschaftsforum, die Welthandelsorganisation (WTO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Dekarbonisierungsagenda der COP26, die NATO-Institutionen usw. wurden alle unter Bidens von Rhodes-Stipendiaten verwaltetem Programm rehabilitiert, das die USA wieder in eine Sklavennation verwandelt hat, die nicht den Interessen des Volkes, sondern einer supranationalen Finanzoligarchie unterworfen ist, die darauf aus ist, die Weltbevölkerung zu reduzieren und eine postnationale Weltordnung zu errichten.

3) Wie analysieren Sie die selbstmörderische Sanktionspolitik in Europa?

A : Dies berührt meine vorherige Antwort. Die Führung der europäischen Nationen, die derzeit an der Macht sind, besteht hauptsächlich aus Männern und Frauen, die in ihren 40ern, 50ern und frühen 60ern sind, ohne jegliche reale Weltkenntnisse oder Lebenserfahrung vor dem Zeitalter des postsowjetischen Unipolarismus.

Biden mag mit seinen 79 Jahren eine Ausnahme von dieser Regel sein, aber sein Verstand ist auch Gelee und sein moralischer Kompass seit langem irreparabel beschädigt, weshalb er im Weißen Haus installiert wurde.

In den Denkfabriken und atlantischen akademischen Institutionen in Washington und Brüssel gibt es eine giftige Tradition, die den religiös anmutenden Glauben aufrechterhält, dass ein post-nationalstaatliches Zeitalter der Global Governance das unvermeidliche evolutionäre Ziel der Menschheit ist. Die Ideologen, die darauf konditioniert sind, dieser giftigen deterministischen Sichtweise anzuhängen, können nicht erkennen, dass dieses Skript der Neuen Weltordnung für die Welt nach 2013 nicht mehr gilt. Seit Xi Jinping im Oktober 2013 die Schaffung des Gürtels und der Straße ankündigte, die zunehmend in die Eurasische Wirtschaftsunion Russlands integriert wird, ist ein alternatives multipolares Skript entstanden, das auf einem völlig anderen Paradigma beruht, das mit den utopischen Verpflichtungen der den Großen Reset liebenden Transhumanisten von Davos unvereinbar ist.

Nach dem Skript der „Neuen Weltordnung“, das die Weltanschauung und die politischen Aussichten der heutigen WEF-konditionierten Regierungsklasse prägt, sollten Russland, China, Indien usw. in dasselbe Haus gesperrt werden, in dem die transatlantische Gemeinschaft leben soll, während die Brandstifter es in Brand setzen. Die Tatsache, dass China, Russland und ihre wachsende Zahl von Verbündeten nicht nur dieses brennende Haus verlassen haben, sondern auch einen langen Weg zurückgelegt haben, um ein alternatives neues Haus mit einer tragfähigen Struktur zu schaffen, ist für die Mehrheit der westlichen Technokraten von heute unverständlich.

4) Welches Interesse haben die Vereinigten Staaten an der Aufrechterhaltung eines De-facto-Protektorats über Europa?

A : Ihre Frage setzt die Existenz der USA als souveräner Nationalstaat voraus, der für seine eigenen Interessen handelt. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Die Wahrheit ist, dass die „USA“ seit der Ermordung John Kennedys und seines Bruders Robert, der 1968 Präsident geworden wäre, einen Staatsstreich von Kräften erlitten haben, die von den alten oligarchischen Nestern in Europa aus gesteuert werden, deren Zentrum die City of London ist, die vor 1688 ihre Kommandozentrale in Venedig hatte.

Natürlich stützte sich diese Übernahme nach 1968 auf fünfte Kolonnen, die seit 1776 innerhalb des tiefen Staates der USA von britisch-imperialistischen Loyalisten unterhalten wurden, die sich als amerikanische Familien und Institutionen ausgaben – allerdings nur dem Namen nach. Die größten Präsidenten, die sich diesem vom Ausland gesteuerten Parasiten im Herzen der USA widersetzten, überlebten nur selten ihre Amtszeit (so starben insgesamt 8 Präsidenten während ihrer Amtszeit, die Morde an Alexander Hamilton 1804, Martin Luther King und Bobby Kennedy 1968 nicht mitgerechnet).

Die heutigen USA sind wieder unter die Kontrolle dieses supranationalen Einflusses geraten, der darauf abzielt, alle lebensfähigen Traditionen europäischer und amerikanischer Souveränität zu zerstören, die sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle und politische Komponenten umfassen. Unter dem Einfluss von Globalisten wie Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski und vielen anderen CFR-verbundenen Agenten während des gesamten 20. Jahrhunderts dienten die USA als eine Art stummer Riese im Auftrag der britischen Großstrategen. Churchill beschrieb die Welt, die unter anglo-amerikanischer Kontrolle steht, als ein System, das „von britischem Verstand und amerikanischer Macht“ geführt wird.

5) Ist Ihrer Meinung nach ein Krieg mit Russland zu befürchten?

A: Ja, das ist eine sehr reale Gefahr.

6) Liegt es im Interesse des amerikanischen Deep State, eine Konfrontation mit China zu haben?

A: Niemand hat ein Interesse an einer Konfrontation zwischen zwei Atommächten, schon gar nicht zwei Nationen, die so sehr auf die Gesundheit und das Wohlergehen des anderen angewiesen sind. Selbst der amerikanische tiefe Staat würde von einer solchen Konfrontation nicht profitieren, aber das ist die Natur des Wahnsinns, der die „Methodik“ infiziert, die hinter der Anti-China-Kriegshaltung steht.

Natürlich hat China in den letzten 14 Jahren ein hohes Maß an wirtschaftlicher Souveränität erlangt, die es ihm ermöglicht hat, einen Zusammenbruch seiner westlichen Handelspartner zu überstehen, der 2008 oder früher nicht möglich gewesen wäre. Vergleichen Sie diese wirtschaftliche Souveränität mit dem beklagenswerten Fall der USA, die im gleichen Zeitraum nur kontinuierlich geschrumpft sind. Da Amerika über keine nennenswerten industriellen Produktivkräfte verfügt, ist es derzeit viel stärker von der Existenz Chinas abhängig als umgekehrt.

Diese existenzielle Schwäche und die Angst vor dem Erfolg Chinas als Grundlage eines alternativen sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Systems neben Russland zwingt den amerikanischen Tiefenstaat dazu, seine wahnhaften Bemühungen zu verdoppeln, China zu zerstören, indem er alle ihm zur Verfügung stehenden Formen der Kriegsführung unter Biden einsetzt. Zu den wichtigsten dieser Formen gehören: 1) Wirtschaftskrieg (Sanktionen, Spekulation) und 2) farbige revolutionäre Bemühungen, die in Hongkong, Xinjiang und Tibet größtenteils gescheitert sind. Außerdem sehen wir 3) Biokriegsführung durch US-Biolabore in Südkorea im Rahmen der US-Programme Centaur und Jupitr, und dann 4) die konventionelle „harte“ Kriegsführung, die von der Absicht angetrieben wird, eine pazifische NATO zu errichten, die einige als die „Quad“ bezeichnen, die Japan, Australien, die USA und Indien zu einem gegen China gerichteten Militärblock vereint.

Das andere Element, das hier am gefährlichsten ist, ist die militärische Einkreisung Chinas mit 100.000 US-Soldaten, die in verschiedenen militärisch-industriellen Kolonien im Pazifik stationiert sind, mit dem THAAD-Raketenschild und mit Kriegsspielen, die in Chinas Hinterhof stattfinden. Taiwan spielt in gewisser Weise auch die Rolle einer „Ukraine des Pazifiks“ mit einem Marionettenregime, das auf eine stärkere Integration in die militärische Kontrolle der USA drängt, ohne jegliche Verbindung zu China. Die chinesische Führung hält nicht nur daran fest, dass Taiwan eine integrale Provinz Chinas ist, sondern hat auch verlauten lassen, dass jegliche Bemühungen der USA, die Insel als Teil eines umfassenderen antichinesischen Kriegsplans zu nutzen, eine rote Linie darstellen, die nicht ohne schwerwiegende Folgen überschritten werden kann.

7) Wie sehen Sie den Platz Frankreichs in der Welt? Wie erklären Sie sich den Niedergang der französischen Diplomatie?

A : Genau wie in den USA gibt es in Frankreich zwei gegensätzliche politische Traditionen, wobei die schlechtere der beiden derzeit einen dominierenden Einfluss ausübt.

Die bessere Tradition hat ihre Wurzeln in der dirigistischen Führung von Karl dem Großen, König Ludwig XI., Heinrich IV. von Navarra, Kardinal Jules Mazarin und seinem Schützling Jean-Baptiste Colbert, die sich für den großen Westfälischen Frieden von 1648 und seine wirtschaftlichen Korrelate einsetzten, die auf einer Win-Win-Zusammenarbeit mit den Nachbarn in den folgenden Jahren beruhten. Dies diente ironischerweise auch als treibende Inspiration für das beste republikanische Regierungssystem Amerikas, in dem eine neue Form wissenschaftlicher Staatsmänner entstand, die ein wunderschönes Konzept des Naturrechts vertraten, wobei „harte Wissenschaften“ und „moralische/politische Wissenschaften“ zwei Seiten desselben Phänomens sind.

Zu den politisch orientierten Anhängern von Benjamin Franklins Vision eines Zeitalters der Vernunft gehörten im späten 18. Jahrhundert so bedeutende Persönlichkeiten wie der französische Marquis Lafayette, Jean Sylvain Bailey (Astronom und Präsident der Assemblee“) und der Chemiker Antoine Lavoisier. Selbst nachdem Napoleon die Kontrolle über das Chaos des jakobinischen Terrors und des konterrevolutionären Blutbads der Girondins übernommen hatte, fanden diese besseren Kräfte ihre Verfechter in den Persönlichkeiten von Gaspard Monge und Lazare Carnot – den Leitern der Ecole Polytechnique, deren Führung Frankreich inmitten der existenziellen Stürme der Jahre 1795-1815 wohl am Leben hielt.

Am Ende des 19. Jahrhunderts fand diese Tradition der besseren französischen Politik ihren Verfechter in Lazare Carnots Enkel, Präsident Sadi Carnot, und seinem brillanten Außenminister Gabriel Hanotaux, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine Entente mit Russland, Deutschland und sogar China anstrebte, zusammen mit einer Politik des Protektionismus im Stil des „Amerikanischen Systems“, des industriellen Wachstums und der Integration der Eisenbahn im Inland und mit Frankreichs Nachbarn.

Im 20. Jahrhundert wurde diese bessere außen- und innenpolitische Doktrin mit Präsident Charles de Gaulle wieder lebendig, der Dutzende von Attentatsversuchen durch denselben mit Gladio verbundenen Attentatskomplex überlebte, der in den 1960er bis 1970er Jahren Mattei, Kennedy und viele andere führende Politiker ermordete. Ich glaube, dass diese Politik zuletzt in Jacques Chiracs Widerstand gegen den Irak-Krieg und die breitere Politik des Regimewechsels nach dem 11. September 2001 ein geschwächtes, aber echtes Wiederaufleben erlebte. Seit dem Wahlsieg von Sarkozy, der die Wiederaufnahme Frankreichs in die NATO zur Folge hatte, muss ich leider feststellen, dass ich in den Korridoren der Macht keinen kohärenten Ausdruck dieser besseren außenpolitischen Perspektive gesehen habe.

8) Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation in Kanada? Sehen Sie irgendwelche Ähnlichkeiten mit Frankreich?

A : Ja, in vielerlei Hinsicht ist Kanadas Justin Trudeau ein Klon von Macron – nur mit deutlich geringerer Intelligenz. Beide Männer sind nachweislich künstliche Hüllen, die von Kräften in ihre Positionen eingesetzt wurden, die nur Verachtung für die tatsächliche Bevölkerung Frankreichs oder Kanadas übrig haben und die ihre Pappfiguren benutzen, um eine Politik voranzutreiben, die letztlich darauf abzielt, dem Volk das bisschen Macht zu nehmen, das es derzeit besitzt, um sich vor einem technokratischen Regime neofeudaler Oberherren zu schützen, die eine post-nationalstaatliche Great-Reset-Agenda einführen wollen, die auf Bevölkerungsreduktion ausgerichtet ist.

9) Wie sehen Sie die Zukunft in den nächsten Monaten?

A : Das ist schwer zu sagen. Für diejenigen von uns, die zur transatlantischen Gemeinschaft gehören, erwarte ich keine ruhige Fahrt. Das Finanzsystem ist reif für eine Kernschmelze, und die politische Führung, die benötigt wird, um die Nationen und die Menschen vor den tödlichen Auswirkungen eines solchen Zusammenbruchs zu schützen, ist in den meisten Nationen des Five-Eyes-Einflussbereichs nicht in der Nähe der tatsächlichen Machtzentren zu finden.

Die Bevölkerung leidet auch unter einem Zusammenbruch ihrer angeborenen Weisheitskräfte aufgrund des jahrzehntelangen oligarchischen Kultur- und Bildungszerfalls, der das Wachstum gereifter Identitäten behindert hat, was meiner Meinung nach eine noch wichtigere Krise darstellt als der Mangel an Führung (obwohl beide Probleme in einem dynamischen Wechselspiel Ursache und Wirkung füreinander sind).

Das beste Szenario ist, dass die nationalistische Führung Eurasiens ihr multipolares System der Win-Win-Kooperation weiter vorantreibt, das bereits mehr als 140 Nationen in unterschiedlichem Maße für seine Sache gewonnen hat, einschließlich eines großen Teils Afrikas, Südwestasiens und Iberoamerikas, das an Einfluss gewinnt.

Wenn diese tragfähige sozio-politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Ordnung, die auf Bevölkerungswachstum, nationaler Souveränität, Zusammenarbeit sowie wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt beruht, weiterhin aufblühen kann, dann gibt es Hoffnung. Es handelt sich um eine Entwicklung, die von einem national kontrollierten Zentralbankwesen, einer groß angelegten produktiven Kreditschöpfung und einem auf den Menschen ausgerichteten Wirtschaftsparadigma angetrieben wird, das den Wert nicht auf der Grundlage von „was auch immer die Märkte verlangen“ oder der „Verringerung des CO2-Fußabdrucks“, sondern vielmehr auf der messbaren Steigerung der Produktivkräfte der Arbeit begründet. In dem Maße, in dem sich dies ohne Sabotage entfalten kann, hat die Menschheit meines Erachtens eine echte Chance auf langfristiges Überleben. Außerdem gibt dies den patriotischen Kräften innerhalb der transatlantischen Gemeinschaft, die sich den transhumanistischen Zielen widersetzen, einen praktikablen Rahmen, mit dem sie arbeiten können und vor dem der Feind in den kommenden Monaten und Jahren versteinert ist.

10) Welche Bücher würden Sie empfehlen, um die aktuellen Themen besser zu verstehen?

A: Zunächst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein wenig schamlose Eigenwerbung zu betreiben, denn ich habe gerade den dritten und letzten Band der Trilogie Der Kampf der zwei Amerikas“ abgeschlossen, die ich zusammen mit meiner brillanten Frau geschrieben habe (Titel: Die Geburt eines eurasischen Manifest Destiny“). Diese Trilogie dient als Fortsetzung unserer vierteiligen Reihe Untold History of Canada, die Sie alle auf unserer Website www.canadianpatriot. org – Darüber hinaus habe ich großen Wert auf Carol Quigleys „Anglo-America Establishment“ (1980), Graham Lowrys „How The Nation Was Won“ (1984), Daniel Gansers „NATO’s Secret Armies“ (2005), David Talbots „Devil’s Chessboard“ (2015), Jim Garrisons „On the Trail of the Assassins“ (1991) gelegt. Anton Chaitkins „Treason in America“ (1984) und Fletcher Proutys „The CIA, Vietnam and the Plot to Assassinate JFK“ (1992).

Was die Methodik betrifft (da das WIE wir über alles nachdenken, immer unendlich viel wertvoller ist als das WAS wir über eine bestimmte Sache denken), würde ich Geschichtsstudenten dringend empfehlen, sich mit Platon anzufreunden, indem sie sich in das Studium der platonischen Dialoge vertiefen, um ein Gespür für die Kunst zu entwickeln, fruchtbare Fragen zu stellen und Paradoxien aufzuspüren.