Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“): Er ist ein amerikanischer Schriftsteller, der in Moskau lebt. Er arbeitete fast vier Jahre lang bei RT (seine offizielle Position war „leitender Redakteur“, aber seine täglichen Aufgaben waren nicht so illuster, wie der Titel vermuten lässt)

Der stellvertretende Sprecher der Staatsduma, Pjotr Tolstoi, kündigte am Dienstag an, dass die russischen Gesetzgeber die Beziehungen Moskaus zur WHO, einem globalen Mörderclub, der von Dutzenden von Ländern gesponsert wird, die davon träumen, Russland zu ermorden, neu bewerten würden. Dies war eine sehr gute Nachricht.

Wie Ihr bescheidener Moskauer Korrespondent jedoch vor zwei Tagen und auch vor einem Monat feststellte, gibt es viele leidenschaftliche WHO-Liebhaber in Russlands Führungsetagen. Viel zu viele, um genau zu sein. Wir wollten keine Spaßbremse sein, indem wir darauf hinwiesen; wir hielten es nur für wichtig, die Realität anzuerkennen.

Machen Sie sich bereit für die vorhersehbarste kalte Dusche der Welt.

Russlands Gesundheitsministerium: „Die Zusammenarbeit mit der WHO ist effektiv und für beide Seiten vorteilhaft.“

Kurz nach Tolstois Ankündigung veröffentlichte die Journalistin und Rundfunksprecherin Anna Shafran (sie hat eine Sendung auf Spas TV und ist eine beliebte Radiomoderatorin bei Vesti FM und Komsomolskaya Pravda) einen ekelerregenden Brief, in dem das russische Gesundheitsministerium seine unerschütterliche Verbundenheit mit der Weltgesundheitsorganisation erklärte.

In dem Schreiben vom 17. Mai heißt es: „Die Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation und der WHO ist effektiv und für beide Seiten von Vorteil. Wir halten es für sinnvoll, sie in ihrer Gesamtheit fortzusetzen“.

„Die Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation und der WHO ist effektiv und für beide Seiten von Nutzen. Wir halten es für sinnvoll, sie in ihrer Gesamtheit fortzusetzen“.

„Die Beamten des Gesundheitsministeriums leben offensichtlich in einer parallelen Realität“, schloss Shafran und fügte hinzu:

Übrigens habe ich keinen Zweifel daran, dass diese Zusammenarbeit für einige Beamte des Gesundheitsministeriums sehr vorteilhaft ist. Und ich bin sehr daran interessiert, wie lange diese schizophrene Situation andauern wird, wenn das ganze Land die Grundsätze der Beziehungen zu ausländischen und internationalen Organisationen radikal überarbeitet und nur im Gesundheitsministerium alles beim Alten bleibt, alles zum gegenseitigen Vorteil ist?

Leider war Shafran ein wenig zu optimistisch: mehr als ein russisches Ministerium hält an der WHO fest.

Russlands Außenministerium: Wir mögen die WHO

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Briefes teilte das russische Außenministerium mit, dass Sergej Lawrow ein freundliches Gespräch mit dem Traummann Tedros geführt hat:

Am 18. Mai hatte Sergej Lawrow auf Initiative der russischen Seite ein Telefongespräch mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom. Dabei wurde Russlands Unterstützung für die zentrale Rolle der WHO bekräftigt und unsere Bereitschaft bekräftigt, sich weiterhin aktiv an den Aktivitäten der Organisation zu beteiligen und einen wichtigen Beitrag zur Lösung globaler Gesundheitsprobleme zu leisten, auch im Zusammenhang mit der laufenden Feinabstimmung des internationalen Systems zur Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche Notfälle. Während des Gesprächs wurden Fragen zur Vorbereitung der 75. Tagung der Weltgesundheitsversammlung erörtert. Sergej Lawrow betonte die Notwendigkeit, politisierte Entscheidungen zu vermeiden, die eine Gefahr für die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich darstellen und die effektive Interaktion der Mitgliedsländer mit der WHO ernsthaft stören könnten.

Im Grunde heißt das: Einen Tag, nachdem Tolstoi gesagt hatte, die Duma könnte die Partnerschaft Russlands mit der WHO aufkündigen, rief Lawrow Dr. T. an und versicherte ihm, dass Moskau ihn immer noch sehr mag und sich darauf freut, bei der bevorstehenden Weltmordversammlung in Genf an der „laufenden Feinabstimmung des internationalen Systems zur Vorbereitung und Reaktion auf gesundheitliche Notfälle“ mitzuwirken.

Sehr schön.

Vielleicht wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, alle daran zu erinnern, dass Putin mit der WHO völlig einverstanden zu sein scheint. Vielleicht waren seine zahlreichen Erklärungen zur Unterstützung dieser Organisation ein hinterhältiges 5D-Schattenspiel? Mag sein. Aber wissen Sie, wahrscheinlich nicht.

Putins einziges Problem mit der WHO ist, dass sie Russlands unbewiesenen genetischen Brei, „Sputnik V“, nicht zugelassen hat.

November 2021:

Die Rolle der Weltgesundheitsorganisation wird immer bedeutender, und ihre Aktivitäten verdienen natürlich jede Unterstützung. Schritte, die die Vorrechte der WHO, die unter der Schirmherrschaft der UNO arbeitet, verletzen würden, sind inakzeptabel, sagte [Putin] am Freitag auf dem APEC-Gipfel per Videokonferenz. Der russische Staatschef wies darauf hin, dass die WHO mit der allgemeinen Unterstützung der APEC-Teilnehmer „noch aktiver an der Massenimpfung der Bevölkerung mitwirken könnte, da viele Länder, die sie benötigen, noch keinen Zugang zu Impfstoffen haben.

November 2021:

Die Tätigkeit der WHO verdient jede Unterstützung, und sie könnte sich noch aktiver für die Massenimpfung einsetzen, sagte der Präsident. Darüber hinaus forderte der russische Staatschef die WHO auf, die Verfahren zur Requalifizierung und Bewertung der Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit neuer Impfstoffe und Medikamente gegen das Coronavirus zu beschleunigen.

Zuvor hatte Wladimir Putin erklärt, dass eine möglichst rasche gegenseitige Anerkennung von Impfstoffen und nationalen Zertifikaten eine schnellere Wiederaufnahme der weltweiten Aktivitäten ermöglichen würde.

Dezember 2021:

Der russische Präsident Wladimir Putin ruft die Russen dazu auf, die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu beherzigen. Das meldet RIA Novosti. Wir müssen natürlich aktiver und sinnvoller mit der Weltgesundheitsorganisation zusammenarbeiten und auf ihre Empfehlungen hören, sagte das Staatsoberhaupt auf dem Kongress des Russischen Verbands der Industriellen und Unternehmer (RSPP).

Sollte es Russland gelingen, sich von der WHO zu trennen, so wird dieses Wunder mit ziemlicher Sicherheit das Ergebnis des Aktivismus der Bevölkerung sein.

Es ist ein harter Kampf, aber es ist nicht unmöglich: Die Entscheidung der Bundesregierung, ihre perverse Fantasie eines nationalen Kennzeichnungssystems für Rinder (vorübergehend?) aufzugeben, war das Ergebnis des lautstarken Widerstands der einfachen Russen. Wenn Tolstoi und sein Team die gleiche Empörung auf sich ziehen können, die QR-Codes ausgebremst hat, kann die Staatsduma Russland vielleicht vor Tedros retten. Es ist einen Versuch wert.