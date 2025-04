Der Kampf um Ihr Gehirn hat BEREITS begonnen

Von James Corbett

Gedankenkontrolle. Nanobots. Neurohacking.

Wenn Sie diese Themen mit einem Durchschnittsbürger ansprechen, wird er Ihnen sagen, dass dies alles Science-Fiction ist.

Aber diese Konzepte sind keine Cyberpunk-Fantasien aus der überbordenden Fantasie eines Schriftstellers. Sie befinden sich derzeit in der Entwicklung.

Letzte Woche haben wir uns mit der Realität des Kampfes um das Gehirn befasst, von der langen Geschichte psychologischer Experimente und Social Engineering bis hin zu der Behauptung moderner Militärs, dass der „kognitive Raum“ Teil ihres Einsatzgebiets sei.

Diese Woche wollen wir uns mit den Technologien befassen, die das Militär heute in seinem Kampf um Ihr Gehirn einsetzen will, und untersuchen, wie diese Technologien gegen Sie als Waffen eingesetzt werden.

Gehirnchips für alle!

Mittlerweile weiß jeder, dass Elon Musk das öffentliche Gesicht der Bewegung ist, die die menschliche Bevölkerung mit Gehirnchips ausstatten will.

Im Jahr 2017 stellte der „dunkle MAGA“-Cosplayer der Welt sein neuestes erstaunliches transhumanistisches Projekt vor: Neuralink, ein privates Unternehmen, das sich der Entwicklung einer funktionierenden Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer verschrieben hat.

Bis 2021 hatte Neuralink etwas vorzuweisen: ein Video, in dem ein Affe mit seinen Gedanken „Pong“ spielt.

Nicht zu sehen in diesem Video waren die mehr als 1.000 Tiere, die Neuralink im Namen seines grausamen Strebens nach der Verschmelzung von Mensch und Maschine gequält und getötet hat, darunter:

„ein männlicher Rhesusaffe, der 7 Jahre alt war“, als er sich der experimentellen Gehirnchip-Operation des Unternehmens unterzog und wiederholt versuchte, den chirurgisch an seinem Schädel befestigten „Port-Anschluss“ herauszuziehen, wodurch dieser sich löste und infizierte, was zur Einschläferung des Affen führte

„Eine weibliche Rhesusmakaken, die zum Zeitpunkt der Operation 10 Jahre alt war“ und deren sechsstündige Operation dazu führte, dass sich die an ihrem Schädel verschraubte und mit „Gelfoam“ befestigte Titanplatte infizierte, was zu ihrer Einschläferung führte.

„Eine weibliche Rhesusmakake, die etwa 6 Jahre alt war“, als sie der Neuralink-Operation unterzogen wurde und die – wie der Obduktionsbericht nach ihrer Euthanasie ergab – aufgrund von „verbleibenden Elektrodenfäden“ in ihrem Gehirn an einer Hirnschwellung litt.

Angesichts der Schreckensliste, die die Annalen der Neuralink-Experimente darstellen, hätte man erwarten können, dass die Forschung sofort nach Aufdeckung dieser Verbrechen eingestellt worden wäre. Aber man hätte sich getäuscht.

Stattdessen setzten Musk und seine Handlanger ihre grausamen Verfahren ungehindert fort. Das Ergebnis ist eine Liste von „Erfolgen“, die von unseren Freunden in den etablierten Medien lautstark verkündet werden.

Im Januar 2024 verkündete Scientific American (ja, genau das Scientific American) triumphierend, dass „Elon Musks Neuralink seinen ersten Chip in ein menschliches Gehirn implantiert hat“, und forderte seine Leser auf, darüber nachzudenken: „Was kommt als Nächstes?“

Genau ein Jahr später war es an der Associated Press, Elon zu lobpreisen und zu „berichten“, dass „Elon Musk sagt, ein dritter Patient habe ein Neuralink-Hirnimplantat erhalten“, und pflichtbewusst anzumerken: „Die Arbeit ist Teil eines boomenden Forschungsgebiets.“

Im März dieses Jahres schlugen die Stenographen des Establishments biblische Töne an, als Newsweek unkritisch die Behauptung eines Auftragnehmers des Außenministeriums zitierte, er werde „in diesem Jahr mit einem Gehirnchip das Augenlicht eines Blinden wiederherstellen“. (Und wir alle wissen, wie genau der technokratische Scharlatan mit seinen Zeitplanvorhersagen ist!

Anfang dieses Monats schließlich schrieben die Spitzenjournalisten von Men’s Health den Artikel „Ja, er hat Elon Musk einen Chip in sein Gehirn implantieren lassen“, in dem sie der Welt Noland Arbaugh vorstellten, einen Tetraplegiker, der dank des Neuralink-Implantats in seinem Schädel nun mit seinen Gedanken im Internet surfen kann.

Sie mögen denken, ich mache Witze, wenn ich sage, dass die Berichterstattung über diese Entwicklungen in den Mainstream-Medien nach Götzenverehrung riecht, aber ich versichere Ihnen, dass ich das nicht tue.

Natürlich ist Musk, wie jede andere „erstaunliche“ Entwicklung, die in der öffentlichen Vorstellung mit dem realen Tony Stark in Verbindung gebracht wird, weder der Erfinder dieser Technologie noch ihr wichtigster Befürworter.

Wir könnten auf andere Superschurken in den Reihen der Globalisten verweisen, die in der Vergangenheit für die Gehirnchip-Technologie geworben haben, darunter Klaus Schwab:

Und Regina Dugan:

Aber diese Technologie hat auch nicht mit diesen Super-Gophers und globalistischen Handlangern begonnen. Sie hat ihren Ursprung in einer weitaus dunkleren und weniger untersuchten Ecke der globalen Machtstruktur. . . .

Das ist Ihr Gehirn unter dem Einfluss von DARPA

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ist – wie langjährige Verschwörungsforscher inzwischen wissen – die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums. Früher bekannt als ARPA, förderte sie die Entwicklung des „ARPANET“, das die technologische Grundlage für das heutige Internet bildete. Aber DARPA ist seit Jahrzehnten an vielen albtraumhaften, seltsamen, gruseligen und geradezu verrückten Ideen zur Militarisierung modernster Technologien beteiligt, von synthetischem Blut über Cyborg-Insekten bis hin zu intelligenter Staub und pflanzenfressenden Robotern.

Aber eines der vielleicht beunruhigendsten Projekte der DARPA ist ihr fortwährender Versuch, das menschliche Gehirn zu kartografieren, zu kontrollieren und zu manipulieren.

Dass die DARPA seit ihrer Gründung von Gehirnen besessen ist, ist allgemein bekannt. In einem ausführlichen Bericht für Propaganda In Focus mit dem Titel „The Rise of Big Mind and Nano-Totalitarianism“ (Der Aufstieg des Big Mind und des Nano-Totalitarismus) erklärt der investigative Journalist John Hawkins, wie diese Besessenheit bis zum Gründungsdirektor der Behörde, J. C. R. Licklider, zurückreicht.

Es ist allgemein bekannt, dass das Pentagon das Internet seinen Partnern in Wirtschaft und Wissenschaft geschenkt hat, um seinen Einfluss weltweit weiter auszubauen. Dies war das Ergebnis einer visionären Idee, die Joseph Carl Robnett Licklider, der erste Direktor der ARPA, für die Nutzung und Zukunft des Internets hatte. Licklider blieb nur zwei Jahre bei ARPA, aber er sah voraus, wie das Internet als „Symbiose von Geist und Computer“ genutzt werden könnte, ein System, das er in seiner Abhandlung von 1960 skizzierte. Eine Zusammenfassung seiner Arbeit lautet: „Licklider vertrat die damals radikale Überzeugung, dass eine Verbindung des menschlichen Geistes mit dem Computer letztendlich zu besseren Entscheidungen führen würde.“

Dieses Interesse an der „Symbiose zwischen Geist und Computer“ hält bis heute an.

Im Jahr 2013 startete der damalige US-Präsident Obama die BRAIN-Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), ein mit 100 Millionen Dollar dotiertes öffentlich-privates Forschungsprojekt, um „die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien zu beschleunigen, die es Forschern ermöglichen, dynamische Bilder des Gehirns zu erstellen, die zeigen, wie einzelne Gehirnzellen und komplexe neuronale Schaltkreise mit der Geschwindigkeit des Denkens interagieren“. Es überrascht nicht, dass DARPA einen wesentlichen Beitrag zu dieser Initiative leistete und Forschern mehrere zehn Millionen Dollar an Fördermitteln zur Verfügung stellte, um „die Technologien zu entwickeln, die für die zuverlässige Gewinnung von Informationen aus dem Nervensystem“ und andere Methoden zur Untersuchung und Kartierung des Gehirns erforderlich sind.

Und 2018 startete die DARPA das Programm „Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3)“ mit dem ausdrücklichen Ziel, „leistungsstarke, bidirektionale Gehirn-Maschine-Schnittstellen“ zu entwickeln.

Hat also die jahrzehntelange, von der DARPA geförderte Forschung das US-Militär näher denn je an die Verwirklichung von Lickliders Traum von einer „Symbiose zwischen Geist und Computer“ gebracht?

Darauf können Sie wetten!

Im Jahr 2016 prahlte DARPA mit der Entwicklung von implantierbarem „neuronalem Staub“, einem „millimetergroßen drahtlosen Gerät, das klein genug ist, um in einzelne Nerven implantiert zu werden, die elektrische Aktivität von Nerven und Muskeln tief im Körperinneren erkennen kann und Ultraschall für die Energieübertragung und Kommunikation nutzt“.

Im Jahr 2017 stellte DARPA sein Programm „Neural Engineering System Design“ (NESD) vor, dessen angebliches Ziel die Entwicklung einer „hochauflösenden Neurotechnologie“ war, die „die Auswirkungen von Verletzungen und Krankheiten auf das Seh- und Hörsystem von Militärangehörigen mildern“ sollte. In Wirklichkeit bedeutete dies die Entwicklung von „neuronalen Implantaten, die hochauflösende Signale von 1 Million Neuronen aufzeichnen können“ und bidirektional sind, d. h. nicht nur Signale aus dem Gehirn aufzeichnen, sondern auch Signale an das Gehirn übertragen können.

Im Jahr 2019 enthüllte IEEE Spectrum den wahren Zweck des N3-Programms: Es sollte nicht dazu dienen, verkrüppelten Veteranen zu helfen, ihre Prothesen mit dem Gedanken zu steuern, sondern Soldaten in die Lage zu versetzen, Waffen mit dem Gedanken zu steuern. „Durch einfaches Aufsetzen eines Helms oder Headsets könnten Soldaten Kontrollzentren steuern, ohne eine Tastatur zu berühren, Drohnen intuitiv mit einem Gedanken fliegen und sogar Eindringlinge in ein sicheres Netzwerk spüren“, schwärmte die Publikation damals.

LiveScience war in seiner Einschätzung des N3-Programms und seines letztendlichen Ziels noch deutlicher. In „The Government Is Serious About Creating Mind-Controlled Weapons“ (Die Regierung meint es ernst mit der Entwicklung gedankengesteuerter Waffen) enthüllte Edd Gent, dass das Streben der DARPA nach gedankengesteuerten Waffensystemen keine reine Science-Fiction-Fantasie sei.

DARPA, die Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums, bezahlt Wissenschaftler dafür, Methoden zu entwickeln, mit denen Soldaten mithilfe von Gentechnik am menschlichen Gehirn, Nanotechnologie und Infrarotstrahlen sofort Gedanken lesen können. Das Endziel? Gedankengesteuerte Waffen, wie Drohnenschwärme, die jemand mit einem einzigen Gedanken in die Luft schickt, oder die Fähigkeit, Bilder von einem Gehirn zum anderen zu übertragen.

Und wie wollen die von der DARPA finanzierten Eierköpfe das erreichen? Natürlich durch genetische Manipulation des menschlichen Gehirns!

Konkret sieht der Plan vor, DNA in bestimmte Neuronen einzufügen, die diese dazu befähigen, zwei Arten von Proteinen zu produzieren: eines, das „Licht absorbiert, wenn ein Neuron feuert, wodurch neuronale Aktivität erkannt werden kann“, und eines, das „sich an magnetische Nanopartikel bindet, sodass die Neuronen magnetisch stimuliert werden können, um zu feuern, wenn das Headset ein Magnetfeld erzeugt“.

Natürlich werden die meisten Forschungsprojekte der DARPA unter dem gleichen Deckmantel wie Neuralink an die Öffentlichkeit verkauft: Sie sollen den Kranken helfen, nicht die Massen kontrollieren! Wie können Sie es wagen, Krüppeln zu verbieten, mit ihren Gedanken auf Twitter zu surfen, Sie Schurke!

In Wirklichkeit ist das potenzielle Gute, das aus diesen Technologien entstehen könnte, natürlich nur ein nachträglicher Gedanke. Der wahre Zweck besteht nicht darin, Behinderten beim Tippen oder Blinden beim Sehen zu helfen, sondern die Gedanken der Öffentlichkeit manipulieren, beeinflussen und sogar kontrollieren zu können. Das ist schließlich der Grund, warum diese N3-Geräte sowohl die Fähigkeit besitzen, Gehirnaktivitäten aufzuzeichnen als auch Signale an das Gehirn zu übertragen.

Die gute Nachricht ist, dass Gehirnchips, neuronale Netze und andere Implantate derzeit noch offensichtliche und invasive Technologien sind, die einen chirurgischen Eingriff erfordern. Diese Technologien sind kaum zu verbergen. Selbst wenn die Zielpersonen solcher Eingriffe nicht kooperativ wären, würden sie zumindest wissen, dass sie gechipt wurden.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass Militärs auf der ganzen Welt damit beschäftigt sind, Neurowaffen zu entwickeln, die das Gehirn ohne die Zustimmung oder sogar ohne das Wissen der Zielpersonen beeinflussen, stören, kontrollieren oder vollständig außer Gefecht setzen können.

Wenn du sie nicht besiegen kannst, schlag sie!

Die Annalen der Militärgeschichte sind reich an verrückten Wissenschaftlern.

Nehmen wir zum Beispiel Herman Kahn, den Handlanger der RAND Corporation, dessen Überlegungen, wie man einen thermonuklearen Krieg „gewinnen“ könnte, Stanley Kubrick als Inspiration für seinen Film Dr. Seltsam dienten.

Oder Andrew Marshall, der in Verteidigungskreisen liebevoll „Yoda“ genannte Achtzigjährige, der ein halbes Jahrhundert lang als „Chef-Zukunftsforscher“ des Pentagon tätig war und dessen Fieberträume von Klimawandel und Ressourcenkriegen die Militärplaner jahrzehntelang leiteten.

Aber keiner dieser Charaktere scheint so abgedreht zu sein wie die neue Riege verrückter Wissenschaftler der Mad Scientist Initiative der US-Armee. Nein, das ist kein farbenfroher Spitzname, sondern der tatsächliche Name einer echten Initiative der US-Armee, die – nach eigenen Angaben – „zukünftige Operationen in mehreren Domänen (d. h. zu Lande, in der Luft, auf See, im Cyberspace und im Weltraum) gestaltet“.

Die Initiative veranstaltet Konferenzen und Events, auf denen zukünftige militärische Szenarien und Strategien zu Themen wie „2050 Cyber“ („Cyberfähigkeiten werden für Staaten, Nichtstaaten und supermächtige Einzelpersonen zugänglich sein“), „Enemy after Next“ („heute geht es um Elektron gegen Elektron, in Zukunft wird es um Algorithmus gegen Algorithmus gehen“) und natürlich „Human Dimension“ („Messung des kognitiven Potenzials, Mensch-Maschine-Schnittstelle (Zentaur-Schach), Genomsequenzierung, Wearables/Embeddables, kontinuierliche Diagnostik und Leistungssteigerer“) diskutiert werden. („Messung des kognitiven Potenzials, Mensch-Maschine-Schnittstelle (Zentauren-Schach), Genomsequenzierung, Wearables/Implantables, kontinuierliche Diagnostik und Leistungssteigerer“).

Das Konzept der Symbiose zwischen Geist und Computer ist genau das Richtige für die Mad Scientists, daher ist es natürlich ein häufiges Thema in ihrem Podcast „The Convergence“. In einer besonders offenen Folge dieses Podcasts – „One Brain Chip, Please! Neuro-AI with two of the Maddest Scientists“ – diskutierten Dr. James Canton und Dr. James Giordano (ja, genau der James Giordano) über die neuesten Fortschritte im Bereich der Neurowaffen im Zeitalter der KI.

Ihre unverblümten Äußerungen zu diesem Thema sind ebenso erschreckend wie aufschlussreich. Die Idee, Neurotechnologie wie Gehirnchips und kognitive Waffen einzusetzen, um „Menschen zu instrumentalisieren“ – d. h. sie zu Marionetten zu machen oder zu manipulieren, damit sie dem Militär mit oder ohne ihr Wissen bei der Erreichung seiner Ziele helfen –, wird von diesen Veteranen der Neurokriege als altbacken angesehen. Sie sind bereits über solche grundlegenden Konzepte hinausgegangen und diskutieren stattdessen – wie der Podcast selbst auf der offiziellen Mad Scientist-Blogseite zugibt – den Einsatz von Cyberwaffen gegen andere Spezies, um das Militär bei Bedarf bei seinen Operationen zu unterstützen:

Es gibt Möglichkeiten, die über die Instrumentalisierung von Menschen hinausgehen. Andere Spezies könnten als Kooperationspartner oder Stellvertreter für menschliches Handeln eingesetzt werden, oder sogar nicht-menschliche Entitäten wie biomimetische Drohnen. [Hervorhebung im Original.]

Diese selbsternannten „verrückten Wissenschaftler“ machen keinen Hehl aus ihren Absichten oder der Art der Waffen, die sie für das Arsenal des Pentagon entwickeln. Tatsächlich schreiben und veröffentlichen sie Artikel über genau diese Technologien.

Nehmen wir zum Beispiel „Redefining Neuroweapons: Emerging Capabilities in Neuroscience and Neurotechnology“ (Neurowaffen neu definiert: Neue Möglichkeiten in der Neurowissenschaft und Neurotechnologie). Der Artikel wurde von Joseph DeFranco, Diane DiEuliis und James Giordano verfasst und in PRISM veröffentlicht – “ einer führenden Fachzeitschrift für provokative Artikel zu nationalen und internationalen Sicherheitsfragen“ – argumentiert der Artikel: “Die laufenden Entwicklungen in den Neurowissenschaften und -technologien (NeuroS/T), die einen Fortschrittstrend von fünf bis zehn Jahren aufweisen, machen die Gehirnwissenschaften für den operativen Einsatz in den Bereichen Kriegsführung, Nachrichtendienste und nationale Sicherheit (WINS) valide, praktikabel und zunehmend wertvoll.“

Die Autoren listen dann beiläufig die „aktuellen und kurzfristigen NeuroS/T-Ansätze zur Beeinflussung/Beeinträchtigung von Gegnern“ auf, darunter:

Neuropharmakologische Wirkstoffe (Beruhigungsmittel, Stimmungsverändernde Mittel, Dissoziativa, Halluzinogene usw.);

Neuromikrobielle Wirkstoffe (Viren, Bakterien, Prionen, geneditierte neuartige mikrobielle Wirkstoffe);

Organische Neurotoxine (Bungarotoxine, Conotoxine, Naja-Toxine, Saxitoxine usw.); und

Neurotechnologische Geräte (gerichtete Energieabgabesysteme, transkranielle Neuromodulationssysteme, Neuro-Nanomaterialien).

Dass diese Arten von Waffen und Wirkstoffen vom US-Militär (und natürlich auch von anderen großen Militärmächten) aktiv erforscht und entwickelt werden, wird nur diejenigen schockieren, die Giordano noch nicht zugehört haben, wenn er seine gut einstudierte Rede über „Drogen, Bakterien, Giftstoffe und Geräte“ hält, die die kognitiven Funktionen ihrer Ziele entweder verbessern oder stören können, wie beispielsweise die „hochgradig aggregierten Nanopartikel“, die laut Giordano „im Gehirn oder im Gefäßsystem verklumpen“ und „im Wesentlichen etwas erzeugen, das wie eine hämorrhagische Diathese aussieht“. Nanopartikel, die laut Giordano „sich im Gehirn oder im Gefäßsystem ansammeln“ und „im Wesentlichen etwas erzeugen, das wie eine hämorrhagische Diathese aussieht“.

Zweifellos werden unter dem Mantel der Geheimhaltung in den Tiefen des Pentagon und in von der DARPA finanzierten Labors noch weitaus fortgeschrittenere Neurowaffen entwickelt. Wenn Sie sich für die Details dieser Waffen und Technologien interessieren, können Sie mehr darüber im kommenden Symposium „OMNIWAR: THE BRAIN“ erfahren, das von Patrick Wood von technocracy.news und Catherine Austin Fitts von Solari.com organisiert wird. Das Symposium findet am Samstag, dem 22. April, statt und bietet Vorträge von renommierten Wissenschaftlern über den Kampf um das Gehirn und die Neurotechnologien, die gegen uns eingesetzt werden.

So interessant es auch ist, darüber zu diskutieren, welche Art von Neurowaffenforschung möglicherweise im Geheimen betrieben wird, so bemerkenswert ist es doch, dass so viel über diese Geräte, Wirkstoffe, Waffen und Programme, von neuralem Staub über N3 bis hin zu NESD, von den selbsternannten „verrückten Wissenschaftlern“ der US-Armee öffentlich zugegeben und offen diskutiert wird und in Artikeln und Berichten auf verschiedenen .mil-Websites detailliert beschrieben wird.

Das reicht aus, um sich zu fragen, ob die lautstarke Verkündung dieser Neurowaffen nicht selbst Teil des Informationskrieges ist.

Der Kampf ist eröffnet

Ob wir es wissen oder nicht, wir befinden uns im Krieg.

Wie wir in den letzten zwei Wochen dieser Untersuchung gesehen haben, findet ein Kampf um unsere Gedanken statt. Unsere Feinde in diesem Kampf – die Technokraten, Sozialingenieure und Möchtegern-Herrscher der Menschheit – bereiten sich seit über einem Jahrhundert vor, indem sie die Gedanken der Öffentlichkeit sorgfältig kartografieren, erforschen, manipulieren und analysieren, um herauszufinden, was uns antreibt, was uns zum Reden bringt und welche Schwachstellen ausgenutzt werden können, um unsere kognitiven Prozesse zu beeinflussen, zu manipulieren und zu stören.

Wir wissen, dass Gehirnchips, neuraler Staub und andere weit hergeholte Science-Fiction-Technologien aktiv entwickelt werden. Aber wir wissen das, weil sie es uns selbst gesagt haben, in Artikeln, auf Konferenzen, in öffentlichen Vorträgen, sogar in Podcasts und auf YouTube.

Vielleicht ist die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit über diese Technologien zu informieren, selbst ein Trick, der darauf abzielt, uns Angst und Panik einzuflößen. So wie das „gruselige Psyops-Video der Armee“ darauf abzielte, die Öffentlichkeit in Angst vor den unglaublichen Fähigkeiten der Psyops-Krieger zu versetzen, könnte auch die Absicht des Mad Scientists-Podcasts und ähnlicher Veröffentlichungen und Pressemitteilungen darin bestehen, uns Angst vor den beeindruckenden Fähigkeiten der furchterregenden neurologischen Waffen der US-Streitkräfte zu machen.

Aber wenn das der Fall ist, unterstreicht es nur einen Punkt, den ich in der Vergangenheit schon oft gemacht habe und der hier wiederholt werden sollte: Die Tatsache, dass das Militär (und die globalistischen Kräfte, die das Militär lenken) so unglaubliche Anstrengungen unternimmt, um uns zu beeinflussen und uns bestimmte Dinge glauben zu machen, zeigt, dass das, was wir denken, WICHTIG ist!

Schließlich geht es bei der Informationskriegsführung, bei psychologischen Operationen und bei kognitiver Kriegsführung im Allgemeinen darum, die Meinung der Öffentlichkeit zu beeinflussen oder zu manipulieren. Wenn das, was wir denken und glauben, nicht wichtig wäre, warum sollten sie dann versuchen, uns auf diese Weise zu beeinflussen?

Und das bringt uns zurück zu einer grundlegenden Wahrheit: Unsere kognitive Souveränität ist von größter Bedeutung. Die Möchtegern-Herrscher der Welt mögen ihr Bestes versuchen, um unsere Souveränität zu untergraben, aber zumindest im Moment kontrollieren wir noch, was wir denken.

Wir haben immer noch die Fähigkeit, uns unsere eigene Meinung zu bilden. Informationen selbst abzuwägen und zu unseren eigenen Schlussfolgerungen zu gelangen. Wir können als souveräne Menschen leben und nicht als transhumane Cyborgs auf dem Weg zu einer „Symbiose von Geist und Computer“.

Solange wir also noch die Möglichkeit haben, selbst zu denken, kann sich jeder von uns die Frage stellen: „Wenn Elons Gehirnchip bei meinem Tesla-Händler vor Ort erhältlich ist und jeder ihn sich einbauen lässt, werde ich dann auch Schlange stehen, um ihn in meinen Schädel einsetzen zu lassen?“