Der Kauf von Roomba durch Amazon ist die „gefährlichste und bedrohlichste Übernahme in der Geschichte des Unternehmens“.

„Aus Sicht des Datenschutzes ist dies ein Albtraum“, sagte ein Kartellrechtskritiker. „Aus kartellrechtlicher Sicht ist dies eine der mächtigsten Datensammlungsfirmen der Welt, die einen weiteren riesigen und aufdringlichen Datensatz erwirbt.“

childrenshealthdefense.org: Amazon hat am Freitag seine Fähigkeit erweitert, sich mit den Häusern und dem Privatleben der Verbraucher zu verbinden und Informationen darüber zu sammeln, indem es seinen Plan ankündigte, die iRobot Corp. zu kaufen, den Hersteller des beliebten Roomba-Staubsaugers.

Der E-Commerce-Riese gab bekannt, dass er das Unternehmen für 1,7 Milliarden Dollar übernehmen wird. Damit übernimmt er die Kontrolle über einen seiner Konkurrenten, nachdem Amazon im vergangenen Jahr seinen eigenen „intelligenten“ Haushaltsassistenten Astro auf den Markt gebracht hat, der sich zwischen den Räumen einer Wohnung bewegen und Gesichter erkennen kann.

Doch laut Robert Weissman, Präsident der Verbraucherschutzorganisation Public Citizen, geht es bei dem Kauf nicht nur darum, dass Amazon ein weiteres Gerät auf seinem Marktplatz verkauft.

„Es geht darum, dass das Unternehmen noch intimere Details unseres Lebens erfährt, um sich einen unfairen Marktvorteil zu verschaffen und uns mehr Produkte zu verkaufen“, sagte er.

Wie Amazons andere Heimprodukte, darunter Alexa und Ring, kann sich Roomba mit Smartphones und WiFi verbinden. Der Staubsauger erstellt eine Karte der Wohnung des Nutzers und kann so erkennen, wo sich Möbel und Türen befinden, während er den Boden reinigt.

„Mit Ring, Alexa und jetzt Roomba verfolgt Amazon ALLES, was in Ihrem Haus passiert (sogar, wer Sie besucht)“, so der Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer Raoul Pal.

2017 erklärte Colin Angle, CEO von iRobot, gegenüber Reuters, dass sein Unternehmen in Erwägung ziehe, die von den Roombas gesammelten Daten aus den Wohnungen der Kunden an Unternehmen wie Amazon und Google zu verkaufen, um den Konzernen bei der Entscheidung zu helfen, welche Produkte wie vermarktet werden sollen.

„Karten von Ihrem Zuhause können viel über eine Person verraten“, sagte Jamie Williams, Anwalt der Electronic Frontier Foundation, damals gegenüber BuzzFeed. „Wie Sie Ihr Wohnzimmer einrichten, könnte zum Beispiel verraten, ob Fernsehen ein zentraler Bestandteil Ihres Lebens ist.

Es könnte Aufschluss darüber geben, ob Sie Haustiere haben. Wie oft Sie Ihre Möbel umstellen. Diese Informationen wären für Werbetreibende nicht viel wert, wenn sie keine hochsensiblen Informationen über das Innere der Wohnung preisgeben würden.“

Der Kauf von iRobot erfolgt zwei Wochen, nachdem Amazon die Übernahme von One Medical, einem privaten Gesundheitsdienstleister, für 3,9 Milliarden Dollar angekündigt hat.

Senator Bernie Sanders (I-Vt.) gehörte zu den Kritikern des Geschäfts und warnte, dass Amazons Vorstoß in die medizinische Versorgung nicht dazu führen würde, „allen Menschen auf kosteneffiziente Weise eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten“, sondern nur dazu dienen würde, Amazon-Gründer Jeff Bezos „noch reicher“ zu machen.

Ron Knox, Forscher am Institute for Local Self-Reliance, sagte, Amazons Kauf von iRobot „könnte die gefährlichste, bedrohlichste Akquisition in der Geschichte des Unternehmens sein“, und fügte hinzu, dass es „schlecht ist, selbst wenn man sich nur darüber Sorgen macht, ob der Deal dem Wettbewerb schadet.“

„Jeff Bezos hat gesagt, dass Amazon sich den Weg zur Dominanz erkaufen will“, so Knox. „Durch die Übernahme von Roomba und die Kombination mit seiner enormen Monopolmacht, die durch sein Prime-System gestützt wird, würde er genau das tun.“

„Aus Sicht des Datenschutzes ist dies ein Alptraum“, fügte er hinzu. „Aus kartellrechtlicher Sicht handelt es sich um eines der mächtigsten Datenerfassungsunternehmen der Welt, das einen weiteren riesigen und einschneidenden Datensatz erwirbt. So gehen Datenschutzbedenken und Kartellrecht Hand in Hand“.

Weissman sagte, die Bundesaufsichtsbehörden „sollten Amazon nicht erlauben, iRobot/Roomba aufzusaugen“.

„Das Letzte, was Amerika und die Welt brauchen, ist, dass Amazon noch mehr unserer persönlichen Daten aufsaugt“, sagte er. „Amazon sollte nicht die Erlaubnis erhalten, seine Marktmacht im Einzelhandel auszunutzen, um seinen Marktanteil bei vernetzten Heimgeräten zu erhöhen.