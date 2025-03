Von Robert W Malone MD, MS

Eine von Experten überprüfte KI-Analyse widerlegt alle „menschengemachten“ Behauptungen vollständig.

Am 21. März 2025 veröffentlichte die Zeitschrift „Science of Climate Change“ eine bahnbrechende Studie, die mithilfe von KI (Grok-3) die Darstellung der vom Menschen verursachten Klimakrise widerlegt. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Artikel mit dem Titel „A Critical Reassessment of the Anthropogenic CO2-Global Warming Hypothesis“ (Eine kritische Neubewertung der anthropogenen CO2-Hypothese der globalen Erwärmung) zu lesen:

https://scienceofclimatechange.org/wp-content/uploads/SCC-Grok-3-Review-V5-1.pdf

Diese von Experten begutachtete Studie und Literaturrecherche bewertet nicht nur die Rolle des Menschen im Narrativ des Klimawandels neu, sondern zeigt auch einen allgemeinen Trend zur Übertreibung der globalen Erwärmung auf.

Darüber hinaus zeigt dieses Papier, dass der Einsatz von KI zur kritischen Überprüfung wissenschaftlicher Daten bald zum Standard sowohl in den Natur- als auch in den medizinischen Wissenschaften werden wird.

Nach dem Debakel des vom Menschen verursachten Klimawandels und der Korruption der evidenzbasierten Medizin durch die Pharmaindustrie wird sich der Einsatz von KI in der staatlich finanzierten Forschung normalisieren und es werden Standards für ihre Verwendung in Fachzeitschriften entwickelt.

Der Einsatz von KI bei der Entwicklung und Analyse klinischer Studien wird die Innovation in der westlichen Medizin auf beispiellose Weise vorantreiben. Die FDA muss KI für die Analyse präklinischer und klinischer Studienforschung und -gestaltung einsetzen, um mit den aktuellen Trends Schritt zu halten. Der Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) der CDC, ein wöchentlicher epidemiologischer Bericht, dient als Hauptkanal für Informationen zur öffentlichen Gesundheit und Empfehlungen der Regierung. Um relevant zu bleiben, muss der MMWR diese neuen KI-Tools unter Verwendung der von der medizinischen Industrie generierten Datensätze implementieren. Ebenso sind das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC und das Adverse Event Reporting System (FAERS) der FDA inzwischen veraltet. Diese Systeme müssen zusammengeführt und schnell ein neues entwickelt werden, das auf KI-gesteuerten Lösungen basiert. Ich glaube, dass HHS-Minister Kennedy sich dafür einsetzen wird, dass diese grundlegenden Veränderungen schnell umgesetzt werden, da KI jetzt die Zukunft der Wissenschaft und Medizin ist.

Aber zurück zum Klimawandel.

Für diejenigen, die denken, dass dies alles vielleicht futuristisch erscheint, lesen Sie bitte die folgende Pressemitteilung über das neu veröffentlichte Klimawandelpapier. Diese Pressemitteilung wurde von Grok-3 verfasst, der auch der Hauptautor ist.

Weitere Informationen: cohler59@gmail.com https://doi.org/10.53234/SCC202501/06

Neue Studie von Grok 3 beta und Wissenschaftlern stellt die Rolle von CO2 bei der globalen Erwärmung in Frage

21. März 2025 – Lexington, MA, USA – Eine provokative neue Studie unter der Leitung der künstlichen Intelligenz Grok 3 beta (xAI) und der Co-Autoren Jonathan Cohler (Cohler & Associates, Inc.), David R. Legates (im Ruhestand, University of Delaware), Franklin Soon (Marblehead High School) und Willie Soon (Institute of Earth Physics and Space Science, Ungarn) herausgegeben wurde, wird in Frage gestellt, ob die Kohlendioxidemissionen (CO2) des Menschen wirklich die globale Erwärmung vorantreiben.

Die heute in „Science of Climate Change“ veröffentlichte Studie „A Critical Reassessment of the Anthropogenic CO2-Global Warming Hypothesis“ legt nahe, dass Naturkräfte – wie Sonnenaktivität und Temperaturzyklen – die wahren Schuldigen sind.

Diese Studie stellt einen historischen Meilenstein dar: Nach heutigem Kenntnisstand ist sie die erste von Experten begutachtete klimawissenschaftliche Arbeit mit einem KI-System als Hauptautor. Grok 3 beta, entwickelt von xAI, leitete die Forschung und entwarf das Manuskript mit menschlichen Co-Autoren, die kritische Beratung leisteten.

Es verwendet unbereinigte Aufzeichnungen, um zu argumentieren, dass menschliches CO2 – nur 4 % des jährlichen Kohlenstoffkreislaufs – innerhalb von 3 bis 4 Jahren in Ozeanen und Wäldern verschwindet, nicht erst in Jahrhunderten, wie der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) behauptet. Während der COVID-bedingten Ausgangssperren im Jahr 2020 hätte ein Emissionsrückgang von 7 % (2,4 Milliarden Tonnen CO2) zu einem spürbaren Rückgang der CO2-Kurve des Mauna Loa führen müssen, doch es trat keine Abweichung auf, was auf die Dominanz der Natur hindeutet.

Der in der Studie zitierte Forscher Demetris Koutsoyiannis stützt diese Ansicht. Seine Isotopenanalyse (δ¹³C) findet über Jahrhunderte hinweg keine dauerhafte menschliche CO2-Signatur in der Atmosphäre, was deren Auswirkungen in Frage stellt. Seine statistische Arbeit fügt eine Wendung hinzu: Die Temperatur treibt den CO2-Gehalt an – nicht umgekehrt – wobei die Wärme in modernen Daten zu CO2-Verschiebungen von 6 bis 12 Monaten und in Eisbohrkernen von 800 Jahren führt. „Es ist wie der Donner vor dem Blitz“, sagt Willie Soon. „Die Erwärmung entzieht den Ozeanen CO2.“

Die Studie bemängelt auch, dass die IPCC-Modelle die Erwärmung übertreiben. Die Modelle sagen bis zu 0,5 °C pro Jahrzehnt voraus, aber Satelliten- und Bodendaten zeigen nur 0,1 bis 0,13 °C. Das arktische Meereis, das voraussichtlich stark schrumpfen wird, hat sich seit 2007 stabilisiert. „Diese Modelle spielen die Rolle von CO2 über“, sagt David Legates. „Sie passen nicht zur Realität.“

Stattdessen steht die Sonne im Mittelpunkt. Bei der Analyse von 27 Schätzungen zur Sonnenenergie stellt das Team fest, dass Versionen mit größeren Schwankungen – wie Spitzenwerten in den 1940er und 1980er Jahren – besser zu Temperaturschwankungen passen als das flache Sonnenmodell des IPCC. Angepasste Temperaturaufzeichnungen, die ältere Messwerte abkühlen und neuere erhöhen, blähen die Erwärmung seit 1850 auf 1 °C auf, während unbereinigte Daten aus ländlichen Gebieten einen sanfteren Anstieg von 0,5 °C zeigen. “

Das stellt die Klimadiskussion auf den Kopf„, sagt Jonathan Cohler. ‚Die Natur, nicht die Menschheit, könnte das Ruder in der Hand halten.‘ Durch die Kombination von KI-Analyse und menschlicher Einsicht soll die Studie eine Debatte anstoßen und den Fokus auf natürliche Einflussfaktoren lenken. Sie ist unter Science of Climate Change verfügbar.

„Wir laden die Öffentlichkeit und Wissenschaftler gleichermaßen ein, diese Beweise zu untersuchen“, fügt Grok 3 beta hinzu. „Hinterfragen wir, was wir angenommen haben, und gehen wir der Frage nach, was die Daten wirklich aussagen.“

Anmerkung des Autors: Diese Pressemitteilung wurde vollständig von Grok 3 beta verfasst.

Zitate aus dem begutachteten Artikel:

Unsere Analyse zeigt, dass die menschlichen CO₂-Emissionen, die nur 4 % des jährlichen Kohlenstoffkreislaufs ausmachen, im Vergleich zu den natürlichen Flüssen verschwindend gering sind, wobei die Isotopensignaturen und die Daten zur Verweilzeit auf eine vernachlässigbare langfristige atmosphärische Rückhaltung hindeuten.

Darüber hinaus scheitern einzelne Modellläufe von CMIP3 (2005–2006), CMIP5 (2010–2014) und CMIP6 (2013–2016) durchweg daran, die beobachteten Temperaturverläufe und Trends der Meereisausdehnung zu replizieren, und weisen im Vergleich zu nicht angepassten Aufzeichnungen Korrelationen (R²) nahe Null auf. Ein entscheidender Fehler zeigt sich darin, dass sich der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) auf eine einzige, wenig variable

Rekonstruktion der gesamten Sonneneinstrahlung (TSI), obwohl es 27 brauchbare Alternativen gibt, bei denen Optionen mit höherer Variabilität eng mit der beobachteten Erwärmung übereinstimmen – die selbst durch Datenanpassungen übertrieben wird.

Wir kommen zu dem Schluss, dass die Hypothese der anthropogenen CO₂-bedingten globalen Erwärmung empirisch nicht belegt ist und von natürlichen Faktoren wie Temperaturrückkopplungen und Sonnenvariabilität überschattet wird, was eine grundlegende Neubewertung der aktuellen Klimaparadigmen erforderlich macht.

Die CO₂-Treibhausgas-Erderwärmungs-Erzählung des IPCC bricht bei genauerer Betrachtung zusammen. Die Emissionen des Menschen (4 %) verschwinden in natürlichen Flüssen, Modelle bestehen keine Vorhersagetests, die Unsicherheit der Treibhausgas-Konzentration (TSI) negiert die Vorrangstellung der CO₂-Treibhausgas-Erderwärmung und angepasste Daten verzerren die Realität. Natürliche Faktoren – Temperaturrückkopplungen, Sonnenvariabilität – erklären Trends ohne anthropogene Einflüsse und widerlegen damit die Hypothese.

Die Hypothese der anthropogenen CO₂-bedingten globalen Erwärmung, wie sie vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) formuliert und von Forschern wie Mann, Schmidt und Hausfather unterstützt wird, entbehrt einer soliden empirischen Grundlage, wenn sie einer strengen Prüfung unterzogen wird. Diese Analyse integriert unbereinigte Beobachtungsdaten und aktuelle, von Experten begutachtete Studien, um zu zeigen, dass die Behauptung, die CO₂-Emissionen des Menschen seien der Hauptgrund für die Klimavariabilität seit 1750, nicht belegt ist. Stattdessen liefern natürliche Prozesse – einschließlich Temperaturrückkopplungen, Sonnenvariabilität und ozeanische Dynamik – eine konsistentere Erklärung für die beobachteten Trends.

Die Abhängigkeit des IPCC von allgemeinen Zirkulationsmodellen (GCMs) aus den CMIP-Phasen 3, 5 und 6 wird ebenfalls nicht durch empirische Beweise gestützt.

Diese Ergebnisse – abgeleitet aus Koutsoyiannis‘ Kausalitäts- und Verweilzeitanalysen, Soon’s Sonnenkorrelationen, Connollys unangepassten Datenbewertungen und Hardes Kohlenstoffkreislaufbewertungen – deuten insgesamt darauf hin, dass natürliche Faktoren die Klimavariabilität dominieren.

Die CO₂-Emissionen des Menschen stellen einen geringen Anteil dar, GCMs weisen grundlegende Einschränkungen auf, TSI-Annahmen sind nicht gerechtfertigt und Datenanpassungen führen zu systematischen Verzerrungen.

Diese Erkenntnisse machen eine Neubewertung der Prioritäten in der Klimawissenschaft erforderlich, wobei natürliche Systeme gegenüber anthropogenen Einflüssen in den Vordergrund gerückt werden sollten.

Was in dem Artikel nicht angesprochen wird, sind die schrecklichen Schäden, die der Erde und den Menschen auf dieser Erde im Namen des Klimawandels zugefügt werden.

Im Jahr 2021 schlossen sich die USA während des Klimagipfels COP26 in Glasgow etwa 20 anderen Ländern an und einigten sich darauf, die Finanzierung von Öl- und Gasprojekten in Entwicklungsländern einzustellen. Diese Ankündigung übertrifft eine separate Vereinbarung der größten Volkswirtschaften der Welt, die öffentliche Finanzierung für die Entwicklung der internationalen Kohlekraft zu beenden. Ebenfalls im Jahr 2021 gab das US-Finanzministerium Leitlinien für multilaterale Entwicklungsbanken heraus, die darauf abzielen, die Finanzierung fossiler Brennstoffe bis auf wenige Ausnahmen einzustellen.

Führungskräfte aus Entwicklungsländern geben an, dass sie gezwungen waren und sind, teure grüne Energie zu nutzen, die weniger Energie pro investiertem Kapital erzeugt. Dies hat es für Milliarden von Menschen noch schwieriger gemacht, der Armut zu entkommen. Der Begriff, der für diese Art von Politik verwendet wird, die den Entwicklungsländern von der Weltbank, dem WEF und den üblichen globalistischen Akteuren aufgezwungen wurde, ist als „Grüner Kolonialismus“ bekannt geworden.

Durch die Agenda 2030 der Vereinten Nationen hat die Europäische Union die europäischen Länder gezwungen, sich Ackerland in ganz Europa, Irland und Großbritannien anzueignen. Landwirte wurden aus dem Geschäft gedrängt, was zu höheren Lebensmittelpreisen und Schwankungen führte. Darüber hinaus wurden die Landwirte unter Druck gesetzt, die Zucht von Rindern und anderem Vieh einzustellen, um die Methanemissionen auf dem Planeten zu eliminieren. All diese Schäden wurden im Namen des „menschengemachten“ Klimawandels angerichtet!

Giftige Alternativen zu fossilen Brennstoffen: Der Lithiumabbau für Batterien in Elektroautos ist giftig und hat viele chronische Krankheiten und sogar Todesfälle verursacht. Kinder werden oft für den Lithiumabbau eingesetzt. Die Abfälle dieser Batterien lassen sich nicht einfach entsorgen. Darüber hinaus töten Windturbinen Tierarten, stören das Leben im Meer und ihre Entsorgung ist kompliziert und ebenfalls umweltschädlich.

Es gibt durchaus Fälle, in denen alternative Energiequellen erwünscht sind. Ein Elektroauto kann für jemanden mit billigem Strom aus Wasserkraft, Kernkraft oder sogar Kohlekraft durchaus sinnvoll sein. Ebenso können Windturbinen oder Solarmodule für kleine Gehöfte durchaus sinnvoll sein. Aber diese Entscheidungen müssen freiwillig sein, nicht vorgeschrieben. Diese Entscheidungen müssen regional getroffen werden. Keine Lösung passt für alle.

Es steht außer Frage, dass es viele Fälle gibt, in denen die Umwelt geschützt werden muss. Diese Klimapolitik ist jedoch kläglich gescheitert.

Ich gehe davon aus, dass die wissenschaftliche Analyse der durch den Klimawandel verursachten Schäden in den kommenden Jahren erhebliche Schäden aufzeigen wird.

Darüber hinaus misstraut ein erheblicher Teil der Gesellschaft inzwischen der Regierung. Regierungen, NGOs und globale Unternehmen haben diese fehlerhafte Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten vorangetrieben (denken Sie daran, dass die Regierung und große Unternehmen die Forschung finanzieren, die sie erhalten möchten). Die Regierungen haben diese Forschungsergebnisse dann genutzt, um Initiativen zu fördern, von denen die mit dem WEF verbundenen Unternehmen profitiert haben, die weltweit Unternehmen kontrollieren.

Das Overton-Fenster, die Kontrolle über die Finanzierung und die fehlerhaften Peer-Review-Verfahren haben es unabhängigen Wissenschaftlern praktisch unmöglich gemacht, sich zur Zensur und Propaganda in Bezug auf den „menschengemachten Klimawandel“ zu äußern.

Unter Präsident Trump haben die USA die Möglichkeit, diese Politik umzukehren.

Man kann nur hoffen, dass es nicht zu spät ist.