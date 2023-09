Der ‚Klimanotstand‘ ist ein Schwindel

Von Robert Williams

Mehr als 1.600 Wissenschaftler, darunter zwei Nobelpreisträger, haben eine Erklärung unterzeichnet, in der es heißt: „Es gibt keinen Klimanotstand“. Es ist unwahrscheinlich, dass die Erklärung von den Mainstream-Medien beachtet wird, aber es ist wichtig, dass die Menschen davon erfahren: Die Massenklimahysterie und die Zerstörung der US-Wirtschaft im Namen des Klimawandels müssen aufhören.

„Die Klimawissenschaft sollte weniger politisch und die Klimapolitik mehr wissenschaftlich sein“, heißt es in der Erklärung, die von 1.609 Wissenschaftlern unterzeichnet wurde, darunter die Nobelpreisträger John F. Clauser aus den USA und Ivar Giaever aus Norwegen/USA.

„Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle

Klimamodelle haben viele Mängel und sind als politische Instrumente nicht im Entferntesten plausibel. Sie… ignorieren die Tatsache, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 vorteilhaft ist… Es gibt keinen statistischen Beweis dafür, dass die globale Erwärmung Hurrikane, Überschwemmungen, Dürren und ähnliche Naturkatastrophen verstärkt oder häufiger auftreten lässt.“ – 1.609 Wissenschaftler, There is no Climate Emergency, clintel.org.

„Mir wurde beigebracht, dass man [als Wissenschaftler] die ganze Wahrheit sagt ….“ sagte Koonin. Er wies auch darauf hin, dass es unmoralisch sei, von den Entwicklungsländern zu verlangen, ihre Emissionen zu reduzieren, wenn so viele nicht einmal Zugang zu Elektrizität haben, und dass es unmoralisch sei, den jüngeren Generationen Angst zu machen…. – Steven E. Koonin, ehemaliger Unterstaatssekretär für Wissenschaft im US-Energieministerium; derzeit Professor an der New York University, Fellow der Hoover Institution und Autor von Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters. – Hoover Institution, 15. August 2023.

Natürlich wäre es hilfreich zu erforschen, was getan werden kann, um die vom Menschen verursachten Probleme zu lindern, wie z. B. das „Ozonloch“, das sich jetzt schließt, aber der Klimawandel ist kein apokalyptischer Notfall und muss in Angriff genommen werden, ohne die Hunderte von Millionen Menschen, die bereits in extremer Armut leben, ins Unglück zu stürzen.

Die Regierung Biden scheint sich jedoch nicht um die weit verbreitete Armut und den massiven Hunger zu kümmern, die dadurch entstehen, dass in den unterentwickelten Ländern keine billige und zuverlässige Energie zur Verfügung steht, oder um die Inflation, die durch die in die Höhe schießenden Preise verursacht wird, die die Amerikaner erdrücken, „die sich kaum eine Mahlzeit pro Tag leisten können“.

Dies sind von Menschen gemachte Probleme, die dadurch entstanden sind, dass teures (wieder fast 100 Dollar pro Barrel) – oft schmutzigeres – Öl von Gegnern der Vereinigten Staaten wie Russland und Venezuela importiert wird, anstatt es im eigenen Land weitaus billiger zu fördern.

Die Biden-Regierung scheint sich auch keine Gedanken darüber zu machen, dass sie durch die Installation von Offshore-Windturbinen entlang der Atlantikküste die Tierwelt, das Leben im Meer und die Fischereiindustrie auslöscht, oder dass die Vorschrift, Elektroautos zu betreiben, praktisch die gesamte Autowartungsindustrie in den Ruin treiben wird (Elektroautos brauchen keine Routinewartung), oder dass Lithiumbatterien nicht nur explodieren, sondern auch Tausende von Dollar kosten, um sie zu ersetzen. Die Regierung will sogar, dass militärische Ausrüstung wie Panzer elektrisch betrieben werden, als ob es im Falle eines Konflikts Ladestationen inmitten fremder Wüsten gäbe. Laut NBC News übertreffen Vulkane, unbeeindruckt von den Anordnungen der Regierung, den Menschen in Sachen CO2-Emissionen.

Die Biden-Administration macht sich nicht einmal die Mühe, nach ihren eigenen Klimaergebnissen zu handeln: Im März veröffentlichte das Weiße Haus einen Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels auf die US-Wirtschaft. „Die Ergebnisse des Berichts untergraben alle Behauptungen über eine anhaltende Klimakrise oder eine drohende Katastrophe“, schrieb Koonin im Juli. „Die Autoren des Berichts sollten dafür gelobt werden, dass sie ehrlich sind und wahrscheinlich unwillkommene Botschaften übermitteln …. Die Übertreibung des Ausmaßes, der Dringlichkeit und der Gewissheit der Klimabedrohung ermutigt zu unüberlegten politischen Maßnahmen, die störender und teurer sein könnten als jede Veränderung des Klimas selbst.“ – Steven E. Koonin, Wall Street Journal, 6. Juli 2023.

Es spielt keine Rolle, dass ein Großteil des Klimawandels offenbar durch Sonneneruptionen verursacht wird, gegen die wir nichts tun können und die im Gegensatz zu kommerziellen Industrien keine Subventionen bieten; oder dass große Waldbrände ironischerweise von „Umweltschützern“ verschlimmert werden, weil sie sich weigern, das Gestrüpp zu roden, damit die Lebewesen dort nicht durch einen Waldbrand gestört werden.

Der Klimaexperte Bjørn Lomborg schlägt vor, dass die Billionen von Dollar, die zur Bekämpfung des Klimawandels benötigt werden, besser eingesetzt werden könnten:

„Das ist kein Argument dafür, nichts zu tun, sondern einfach klüger zu sein. Um sicherzustellen, dass wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden können, müssen wir Forschung und Entwicklung vorantreiben, um die Preise für grüne Energie zu senken. Wir sollten in alle Optionen investieren, einschließlich Kernfusion, Kernspaltung, Speicherung, Biokraftstoff und andere Quellen.

„Nur wenn grüne Energie billiger ist als fossile Brennstoffe, wird die Welt in der Lage und bereit sein, den Übergang zu vollziehen. Andernfalls sind die heutigen Energiepreise nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird.

Die Erklärung fügt hinzu:

„Wissenschaftler sollten Unsicherheiten und Übertreibungen in ihren Vorhersagen zur globalen Erwärmung offen ansprechen, während Politiker die realen Kosten sowie die imaginären Vorteile ihrer politischen Maßnahmen nüchtern abwägen sollten… „Das geologische Archiv zeigt, dass das Erdklima seit Bestehen des Planeten schwankt, mit natürlichen Kalt- und Warmzeiten. Die kleine Eiszeit endete erst im Jahr 1850. Daher ist es nicht verwunderlich, dass wir jetzt eine Erwärmungsphase erleben. „Die Erwärmung verläuft viel langsamer als vorhergesagt… „Die Kluft zwischen der realen Welt und der modellierten Welt zeigt uns, dass wir weit davon entfernt sind, den Klimawandel zu verstehen. „Die Klimapolitik stützt sich auf unzureichende Modelle

Klimamodelle haben viele Mängel und sind als politische Instrumente nicht im Entferntesten plausibel. Sie übertreiben nicht nur die Wirkung der Treibhausgase, sondern ignorieren auch die Tatsache, dass die Anreicherung der Atmosphäre mit CO2 von Vorteil ist… „Die globale Erwärmung hat nicht zu mehr Naturkatastrophen geführt

Es gibt keine statistischen Beweise dafür, dass die globale Erwärmung Hurrikane, Überschwemmungen, Dürren und ähnliche Naturkatastrophen verstärkt oder häufiger auftreten lässt. Es gibt jedoch zahlreiche Belege dafür, dass CO2-Minderungsmaßnahmen ebenso schädlich wie kostspielig sind. „Die Klimapolitik muss die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Realitäten berücksichtigen

Es gibt keinen Klimanotstand. Deshalb gibt es auch keinen Grund für Panik und Alarm. Wir lehnen die schädliche und unrealistische Netto-Null-CO2-Politik, die für 2050 vorgeschlagen wird, entschieden ab. Setzen Sie auf Anpassung statt auf Abschwächung; Anpassung funktioniert unabhängig von den Ursachen.“

Professor Steven Koonin, ehemaliger Unterstaatssekretär für Wissenschaft im US-Energieministerium unter der Obama-Regierung, derzeit Professor an der New York University und Fellow an der Hoover Institution, ist Autor des Bestsellers aus dem Jahr 2021, Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn’t, and Why It Matters. Darin stellt er fest, dass das, was die weitgehend unlesbaren (für Laien) und komplizierten wissenschaftlichen Berichte über den Klimawandel aussagen, völlig verzerrt wird, wenn ihr Inhalt durch eine lange Reihe von zusammenfassenden Berichten über die Forschung durch die Medien und die Politiker gefiltert wird.

„Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, Dinge falsch zu machen – sowohl versehentlich als auch absichtlich -, da die Informationen durch einen Filter nach dem anderen gehen, um für verschiedene Zielgruppen verpackt zu werden… Es ist nicht nur die Öffentlichkeit, die schlecht darüber informiert ist, was die Wissenschaft über das Klima sagt…“

Koonin fügt hinzu:

„Pressemitteilungen und Zusammenfassungen der Regierung und der UN geben die Berichte selbst nicht genau wieder… Renommierte Klimaexperten (einschließlich der Autoren des Berichts selbst) sind von einigen Darstellungen der Wissenschaft in den Medien verunsichert.“

In einem kürzlich geführten Interview erklärte Koonin, dass die Reaktionen seiner Kollegen auf sein Buch darin bestanden hätten, dass er der Öffentlichkeit oder den Politikern nicht die Wahrheit über den Klimawandel sagen sollte.

„Mir wurde beigebracht, dass man [als Wissenschaftler] die ganze Wahrheit sagt. Und dass man es den Politikern überlässt, Werturteile zu fällen, Kosten-Nutzen-Abwägungen zu treffen und so weiter“, sagte Koonin. Er wies auch darauf hin, dass es unmoralisch sei, von den Entwicklungsländern eine Senkung der Emissionen zu verlangen, wenn so viele nicht einmal Zugang zu Elektrizität haben, und dass es unmoralisch sei, die jungen Generationen zu verängstigen: 84 % der amerikanischen Teenager glauben (Stand Januar 2022), dass es für künftige Generationen zu spät sein wird und ein Teil des Planeten unbewohnbar wird, wenn der Klimawandel nicht bekämpft wird“.

Natürlich wäre es hilfreich zu erforschen, was getan werden kann, um die vom Menschen verursachten Probleme zu lindern, wie z. B. das „Ozonloch„, das sich jetzt schließt, aber der Klimawandel ist kein apokalyptischer Notfall und muss in Angriff genommen werden, ohne die Hunderte von Millionen Menschen, die bereits in extremer Armut leben, ins Elend zu stürzen.

Die Regierung Biden scheint sich jedoch nicht um die weit verbreitete Armut und den massiven Hunger zu kümmern, die dadurch entstehen, dass in den unterentwickelten Ländern keine billige und zuverlässige Energie zur Verfügung steht, oder um die Inflation, die durch die in die Höhe schießenden Preise verursacht wird, die die Amerikaner erdrücken, „die sich kaum eine Mahlzeit pro Tag leisten können“.

Dies sind von Menschen gemachte Probleme, die dadurch entstanden sind, dass teures (wieder fast 100 Dollar pro Barrel) – oft schmutzigeres – Öl von Gegnern der Vereinigten Staaten wie Russland und Venezuela importiert wird, anstatt es im eigenen Land weitaus billiger zu fördern. Die Regierung Biden scheint auch nicht besorgt darüber zu sein, dass China und Indien weiterhin Kohle verbrennen – die Kommunistische Partei Chinas genehmigt zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche, was die Vorteile, die die USA bieten könnten, leicht zunichte macht und Berichten zufolge „alle Industrienationen zusammen“ bei den Kohlenstoffemissionen übertrifft.

Die Biden-Administration scheint sich auch keine Gedanken darüber zu machen, dass sie durch die Installation von Offshore-Windturbinen entlang der Atlantikküste die Tierwelt, das Leben im Meer und die Fischereiindustrie vernichtet, oder dass die Vorschrift, Elektrofahrzeuge zu betreiben, praktisch die gesamte Autowartungsbranche in den Ruin treiben wird (Elektrofahrzeuge brauchen keine Routinewartung), oder dass Lithiumbatterien nicht nur explodieren, sondern auch Tausende von Dollar kosten, wenn man sie ersetzen will. Die Regierung will sogar, dass militärische Ausrüstung wie Panzer elektrisch betrieben werden, als ob es im Falle eines Konflikts Ladestationen inmitten fremder Wüsten gäbe. Laut NBC News übertreffen Vulkane, unbeeindruckt von den Anordnungen der Regierung, „den Menschen in Sachen CO2-Emissionen„.

Die Biden-Administration macht sich nicht einmal die Mühe, nach ihren eigenen Klimaerkenntnissen zu handeln: Im März veröffentlichte das Weiße Haus einen Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels auf die US-Wirtschaft. „Seine Ergebnisse untergraben alle Behauptungen über eine anhaltende Klimakrise oder eine drohende Katastrophe“, schrieb Koonin im Juli.

„Die Autoren des Berichts sollten dafür gelobt werden, dass sie die wahrscheinlich unwillkommenen Botschaften ehrlich übermitteln, auch wenn sie keine Show daraus gemacht haben. Der Rest der Biden-Administration und ihre klimaaktivistischen Verbündeten sollten ihre apokalyptische Rhetorik mäßigen und die Klimakrise entsprechend absagen. Die Übertreibung des Ausmaßes, der Dringlichkeit und der Gewissheit der Klimabedrohung ermutigt zu unüberlegten Maßnahmen, die störender und teurer sein könnten als jede Veränderung des Klimas selbst.“

Doch die Fakten werden die Regierung Biden nicht davon abhalten, ihre radikale Politik fortzusetzen: „Ich glaube, niemand kann mehr die Auswirkungen der Klimakrise leugnen“, sagte Biden am 30. August vor Reportern im Weißen Haus über den Hurrikan Idalia. „Schauen Sie sich nur um. Historische Überschwemmungen. Ich meine, historische Überschwemmungen. Intensivere Dürreperioden, extreme Hitze, große Waldbrände haben erhebliche Schäden verursacht.

Es spielt keine Rolle, dass ein Großteil des Klimawandels offenbar durch Sonneneruptionen verursacht wird, gegen die wir nichts tun können und die im Gegensatz zu kommerziellen Industrien keine Subventionen bieten; oder dass große Waldbrände ironischerweise von „Umweltschützern“ verschlimmert werden, weil sie sich weigern, das Gestrüpp zu roden, damit die Lebewesen dort nicht durch einen Waldbrand gestört werden.

Der Klimaexperte Bjørn Lomborg schlägt vor, dass die Billionen von Dollar, die zur Bekämpfung des Klimawandels benötigt werden, besser eingesetzt werden könnten: