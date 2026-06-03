Der kollektive Westen, die USA, die EU und die NATO haben sich zu einem Terrornetzwerk gewandelt

Ein düsterer, folgenschwerer Wendepunkt im Konflikt des Westens mit Rußland ist eingetreten.

Der Mord an 21 russischen Jugendlichen an einer Lehrerausbildungsschule letzte Woche war ein abscheulicher Moment der Wahrheit mit weitreichenden, schwerwiegenden Konsequenzen.

Ein düsterer, folgenschwerer Wendepunkt im Konflikt des Westens mit Rußland ist eingetreten.

Bei den Opfern handelte es sich hauptsächlich um Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die in der Nacht vom 22. Mai getötet wurden, als ihr Universitätswohnheim in Starobelsk, Lugansk, angegriffen wurde.

Besonders aufschlußreich ist, daß der kollektive Westen keinerlei Reue oder Zurückhaltung gegenüber dem Verbrechen gezeigt hat – er leugnet sogar die Verantwortung und fügt dem Andenken der Toten noch Hohn hinzu. Die Täter besitzen ein unverschämtes Straflosigkeitsgefühl und eine unmenschliche Selbstgefälligkeit.

Der Angriff umfaßte 16 Drohnen, die die Hochschule in drei Angriffswellen ins Visier nahmen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß der Luftangriff eine gezielte Tat war. Das macht ihn zu einem kaltblütigen Massenmord – zu einem Terrorakt.

Wassili Nebensja, Rußlands Botschafter bei den Vereinten Nationen, erklärte: „Das Blut der Kinder von Starobelsk klebt an den Händen des Westens, dessen Nationen dem Terrorregime [in der Ukraine] seit Jahren Geld, Geheimdienste, Waffen und Munition liefern, es zu neuen Verbrechen an der Zivilbevölkerung anstacheln und diese dann vertuschen, indem sie das Kiewer Regime als Opfer darstellen.“

Das korrupte neonazistische Regime in Kiew unter Wladimir Selenskyj und seinen Günstlingen ist in diesem Verbrechen nur ein Nebendarsteller. Das Regime, das übrigens diese Woche einem Nazikolaborateur des Zweiten Weltkriegs ein Staatsbegräbnis ausrichtete, ist lediglich der Schaum auf den westlichen Verbrecherorganisationen, die hinter diesem und anderen Gräueltaten sowie dem gesamten Konflikt mit Rußland stehen.

Mehrere angesehene internationale Autoritäten haben wiederholt darauf hingewiesen, daß der fast fünfjährige Krieg in der Ukraine, der im Februar 2022 ausbrach, der Höhepunkt einer langfristigen Politik zur Bekämpfung Rußlands durch NATO-Aggression ist. Die Professoren John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, Alfred de Zayas und andere haben überzeugend erklärt, wie es zu diesem Konflikt in Europa – dem größten seit dem Zweiten Weltkrieg – gekommen ist.

Das Kiewer Regime wurde von den Vereinigten Staaten und seinen westlichen Partnern bis an die Zähne bewaffnet, von Washington und der Europäischen Union finanziert und vom NATO-Militärgeheimdienst gelenkt. Die Angriffe auf russische Zivilzentren wären ohne die direkte Unterstützung des „kollektiven Westens“ nicht möglich.

In jüngster Zeit hat die Europäische Union, die sich zum faktischen politischen Arm und Fundraising-Flügel der NATO entwickelt hat, ihre Finanzierung und Koordination von Drohnenrüstungen für das Kiewer Regime verstärkt. Auch Großbritannien ist zu einem wichtigen Lieferanten ukrainischer Drohnentechnologie geworden, während die baltischen Staaten und Finnland als Abschußbasen für tiefere Angriffe auf russisches Territorium fungieren.

Ein Drohnenabsturz in Rumänien diese Woche löste viel theatralische Verurteilung Rußlands als Verursacher aus. Wahrscheinlicher ist angesichts der Zunahme von Drohnen, die von NATO-Staaten aus operieren, daß der rumänische Vorfall ein Eigentor oder eine ukrainische Provokation unter falscher Flagge war. Bezeichnend war auch der Paroxysmus der westlichen Medienberichterstattung, die Rußland für die „rücksichtslose“ Drohne verantwortlich machte, verglichen mit der vernachlässigbaren Berichterstattung derselben Medien über das Massaker in Starobelsk nur wenige Tage zuvor.

Die europäischen NATO-Staaten werden faktisch zur Luftwaffe des Kiewer Regimes. Wie Rußlands OSZE-Botschafter Dmitri Poljanskij diese Woche warnte, werden die Kriegstrommeln auf dem ganzen Kontinent lauter. Europäische Politiker wie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz fordern mehr NATO-Kräfte an Rußlands Grenzen, während die sogenannte EU-Chefdiplomat Kaja Kallas Friedensdiplomatie mit Rußland als „Kreml-Falle“ abtut.

Alfred de Zayas, Professor für Völkerrecht an der Genfer Diplomatenschule und ehemaliger unabhängiger UN-Experte, gab der Strategic Culture Foundation folgende Einschätzung zur NATO-Allianz: Es sei nun dringend geboten anzuerkennen, daß „es sich um eine kriminelle Organisation“ im Sinne der Nürnberger Urteile von 1946 gegen nationalsozialistische Kriegsverbrecher handelt, in denen Aggression als das oberste Kriegsverbrechen definiert wurde.

De Zayas stellt fest, daß die Nordatlantische Vertragsorganisation vor fast acht Jahrzehnten, im Jahr 1949, gegründet wurde, angeblich zur Verteidigung des Westens gegen die Sowjetunion. Da die Sowjetunion 1991 aufgehört hat zu existieren – zusammen mit ihrem Warschauer Pakt –, hätte die NATO zu diesem Zeitpunkt ebenfalls aufgelöst werden sollen.

„Die NATO hat sich von einem Verteidigungsbündnis zu einer Kriegskoalition gewandelt, die seit den 1990er Jahren in Jugoslawien, Afghanistan, dem Irak, Libyen, Syrien und anderswo abscheuliche Verbrechen begangen hat“, sagte er. „Während NATO-Streitkräfte seit den 1990er Jahren Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, ist es heute wichtig, daß die weltweite öffentliche Meinung die NATO als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Menschheit anerkennt.“

Seit dem Ende des Kalten Krieges hat das von den Vereinigten Staaten geführte Militärbündnis die Zahl seiner Mitgliedstaaten auf inzwischen 32 mehr als verdoppelt, von denen mehrere an Rußland grenzen. Gemäß der UN-Charta sollen regionale Sicherheitsorganisationen dem UN-Sicherheitsrat untergeordnet sein. Doch der NATO-Block maßt sich an, über dem Gesetz zu stehen. Er ist eine Schurkentruppe, die andere Nationen nach Belieben angreift, wie wir derzeit im Falle Rußlands beobachten.

De Zayas erklärt: „Es handelt sich nicht um eine legitime regionale Organisation im Sinne von Artikel 52 der UN-Charta, da sie gegen die Ziele und Grundsätze der UN handelt und unablässig die Verbrechen der Aggression, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat.“

Der Massenmord an Hochschulstudenten in Starobelsk und zahlreiche andere zivile Opfer von NATO-Drohnenangriffen auf russisches Territorium bezeugen den terroristischen Charakter der NATO.

De Zayas fügt hinzu, daß es auch wichtig sei, die unheilvolle Rolle der westlichen, konzernkontrollierten Nachrichtenmedien zu benennen. Die Medien haben den Konflikt in der Ukraine systematisch als „unprovozierte russische Aggression“ verzerrt dargestellt und dabei die NATO und das neonazistische Regime für ihre Litanei von Verbrechen weißgewaschen – das jüngste davon ist die Gräueltat in Starobelsk.

„Unablässige Propaganda und Öffentlichkeitsarbeit haben die westliche Öffentlichkeit davon überzeugt, daß die NATO eine gute Organisation ist – legitim, respektabel, an Frieden und Verteidigung interessiert. Das ist totale Gehirnwäsche“, sagte de Zayas.

„Wenn die Medienindoktrination und Propaganda über die NATO als falsch entlarvt wird, wenn die Wahrnehmung in den westlichen Ländern von positiv zu negativ umschlägt, wenn die Menschen erkennen, daß die NATO eine kriminelle Institution ist, wird es möglich sein, sie abzuwickeln. Letztendlich muß die NATO nicht nur als kriminelle Organisation anerkannt werden, als prahlerisches Überbleibsel eines sterbenden westlichen Imperialismus, sondern als tödliche Gefahr für das Überleben der Zivilisation auf der Erde.“

All dies veranlaßt uns in unserem Leitartikel, mehrere unausweichliche Schlußfolgerungen zu ziehen: Die politischen Führer der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, die diese NATO-Aggression durch bewußte Politik ermöglichen, müssen sich derselben Anklage stellen. Sie sind Kriegsverbrecher.

Die westlichen Medien, die für den Krieg und Kriegsverbrechen Propaganda betreiben, sind ebenfalls als Mittäter dieser Verbrechen anklagbar.

Darüber hinaus ist jetzt klarer denn je, daß Rußland sich im Krieg mit einem aggressiven kollektiven Westen und seinen Manifestationen befindet, einschließlich der Vereinigten Staaten, der EU, der NATO und des Kiewer Regimes. Daher hat Moskau das rechtliche und moralische Recht, die Entscheidungszentren zu treffen, die russisches Blut an ihren Händen haben. Umso mehr, als diese westlichen Entscheidungszentren Straflosigkeit und das grauenhafte Recht beanspruchen, ihre Hände mit noch mehr russischem Blut zu tränken.