Der Kongo klagt Oxfam wegen Vergewaltigung, Einschüchterung, Drohungen, Betrug und Bestechung an

Nach dem Sexskandal in Haiti von 2018 ist Oxfam nun in das gleiche Verbrechen in der Demokratischen Republik Kongo verwickelt. Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und das Verwenden von Bestechungsgeldern durch Auftragnehmer ihrer hohen Beamten.

Die NGO hat zwei Missionsleiter im afrikanischen Land suspendiert. Die Rädelsführer werden in einer unabhängigen Untersuchung angeklagt, die im November letzten Jahres begann. Ihnen werden Einschüchterung, Morddrohungen, Betrug und Vetternwirtschaft vorgeworfen, vor denen Oxfam ein Auge zugedrückt hat.

Ein hochrangiger Beamter prahlte mit dem Besuch von Prostituierten und hatte „unangemessene“ Beziehungen zu Praktikanten und Nachwuchskräften. Er wurde auch beschuldigt, weibliches Personal sexuell belästigt zu haben.

Mehr als 20 Whistleblower unterzeichneten einen Brief an die Leitung von Oxfam in Großbritannien, in dem sie aufgefordert wurden, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um „eine Kultur der Belästigung und Straflosigkeit von hochrangigen Beamten, die ihre Macht missbrauchen“, in Büros und Organisationsprojekten in Afrika anzugehen.

Infolge des neuen Skandals hat die britische Regierung der Organisation Subventionen entzogen.

Oxfam beschäftigt in der Demokratischen Republik Kongo fast 300 Mitarbeiter. Viele derjenigen, die für die Ebola- und Coronavirus-Reaktion eingestellt wurden, waren Familienmitglieder oder Freunde von Mitarbeitern oder Frauen, mit denen einige Mitarbeiter geschlafen hatten.

Einer von ihnen behauptete, dass eine „Person mit Macht“ innerhalb der Organisation drohte, ihn zu vergiften, wenn er die Praktiken der Chefs anprangerte.

Die in fast 70 Ländern präsentierte NGO wurde durch die in Haiti begangenen Verbrechen berühmt. Im vergangenen Jahr wurde die Schließung von 18 Büros und der Abbau von rund 1.500 Arbeitsplätzen aufgrund des Einkommensrückgangs angekündigt, den sie fälschlicherweise der Pandemie zuschrieben.