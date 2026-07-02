Der Kongress nimmt MKULTRA ins Visier: Zeugenaussage warnt vor anhaltenden Fähigkeiten der CIA zur Bewusstseinskontrolle

Von Tyler Durden

Verfasst von Steve Watson via Modernity News,

Die beliebtesten Kontrollinstrumente des „Deep State“ wurden gerade wieder ans Tageslicht gebracht. Heute hielt die Arbeitsgruppe zur Freigabe von Staatsgeheimnissen des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses die erste Anhörung im Kongress zum MKULTRA-Programm der CIA seit 1977 ab.

Was eigentlich ein verstaubter historischer Rückblick hätte sein können, entwickelte sich zu einer direkten Warnung, dass dieselben Mechanismen der Gedankenkontrolle, der Gedächtnismanipulation und der Verhaltensexperimente möglicherweise nie eingestellt wurden – und nun mit weitaus leistungsstärkeren modernen Mitteln betrieben werden könnten.

Die Abgeordnete Anna Paulina Luna und ihre Kollegen tun das, was frühere Kongresse größtenteils abgelehnt haben: Sie bringen eines der dunkelsten Kapitel der Geheimdienstgeschichte ans Tageslicht.

A task force investigating long-classified federal secrets will hold a hearing Tuesday focused on the CIA’s controversial MK-Ultra program, a Cold War-era project that explored mind control and behavior modification. @xmanwalton



More: https://t.co/YWKKPgxuoI pic.twitter.com/Bf6r546P3N — NewsNation (@NewsNation) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: Eine Arbeitsgruppe, die seit langem als geheim eingestufte Bundesgeheimnisse untersucht, wird am Dienstag eine Anhörung abhalten, deren Schwerpunkt auf dem umstrittenen MK-Ultra-Programm der CIA liegt – einem Projekt aus der Zeit des Kalten Krieges, bei dem sich die CIA mit Gedankenkontrolle und Verhaltensmodifikation befasste.

Die Zeugenaussage machte eines unmissverständlich klar: Die CIA hat die Gesetzgeber vor Jahrzehnten über den Erfolg des Programms belogen. Fortschritte in den Neurowissenschaften, bei Cyber-Tools und in der künstlichen Intelligenz haben Geheimdienstmitarbeitern Fähigkeiten an die Hand gegeben, von denen Sidney Gottlieb nur träumen konnte. Und amerikanische Bürger sind nach wie vor potenzielle Ziele.

Watch the first Congressional hearing on MK Ultra since 1977 https://t.co/xYTdan4aL2 — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: Schauen Sie sich die erste Kongressanhörung zu MK Ultra seit 1977 an

MKULTRA lief von den frühen 1950er Jahren bis in die 1970er Jahre. Die CIA führte rund 149 Teilprojekte durch, bei denen LSD, Hypnose, Elektroschocks, sensorische Deprivation und psychologische Folter an ahnungslosen Amerikanern – Gefangenen, psychisch Kranken, Soldaten und normalen Bürgern – angewendet wurden.

Die meisten Unterlagen wurden 1973 absichtlich vernichtet. Als das Programm 1975 durch den Church-Ausschuss und die Rockefeller-Kommission schließlich ans Licht kam, spielte die Behörde dessen Umfang und Ergebnisse herunter.

Der Öffentlichkeit wurde mitgeteilt, es sei ein Fehlschlag gewesen. Neue Zeugenaussagen besagen, dass dies niemals der Wahrheit entsprach.

Der investigative Journalist Tom O’Neill, Autor von Chaos, erklärte vor dem Ausschuss, die Behörde habe den Kongress 1977 aktiv in die Irre geführt. Er legte Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass die früheren Aussagen der CIA zu den LSD-Experimenten im Widerspruch zu dem standen, was sie später den Gesetzgebern mitteilte. O’Neill stellte unumwunden fest: „Ich glaube, dass die Behörde den Kongress 1977 in die Irre geführt hat, als sie MK-Ultra als Fehlschlag darstellte.“

Er stellte Verbindungen zu Persönlichkeiten wie dem Psychiater Louis Jolyon West und dessen Verbindungen zu Charles Manson und Jack Ruby her und unterstrich damit, wie tief das Programm in reale Ereignisse hineinreichte. Die Botschaft war klar: Die ganze Geschichte wurde absichtlich verschwiegen.

"Congress Was Never Told The Truth" About Results Of CIA Mind-Control Experiments.https://t.co/afxqoiA51x



"Chaos" Author Tom O'Neill told a House Oversight hearing on Tuesday: "I believe the agency misled Congress in 1977 when it characterized MK-Ultra as a failure." https://t.co/M6DaZHTiCt pic.twitter.com/cbKAKYgZq3 — RealClearPolitics (@RCPolitics) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: „Dem Kongress wurde nie die Wahrheit gesagt“ über die Ergebnisse der CIA-Experimente zur Bewusstseinskontrolle.

Tom O’Neill, Autor des Buches „Chaos“, erklärte am Dienstag bei einer Anhörung des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses: „Ich glaube, dass die Behörde den Kongress 1977 in die Irre geführt hat, als sie MK-Ultra als Fehlschlag bezeichnete.“

Eine der beunruhigendsten Enthüllungen ergab sich aus historischen Dokumenten, auf die während der Anhörung Bezug genommen wurde. Ein Teilnehmer des ursprünglichen Programms dokumentierte die Möglichkeit, echte Erinnerungen ohne Wissen der Testperson durch falsche zu ersetzen.

Die genaue Beschreibung: „Es ist möglich, die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis im Leben einer Person zu nehmen und durch hypnotische Suggestion eine spätere bewusste Erinnerung herbeizuführen, wonach dieses Ereignis tatsächlich nie stattgefunden hat. Sondern dass stattdessen ein anderes, fiktives Ereignis tatsächlich stattgefunden hat.“

Wenn die US-Regierung dies bereits in den 1950er Jahren tun konnte, lag die Frage, die im Raum hing, auf der Hand. Was können sie heute mit KI, Gehirn-Computer-Schnittstellen und gerichteten Energiewaffen alles anstellen?

👀 MK Ultra hearing:



Participant documented he was "able to replace true memories with false memories in people without their knowledge"



He clarified:

It's "feasible to take the memory of a definite event in the life of an individual, and through hypnotic suggestion, bring… pic.twitter.com/LXd3bQD27r — 🎞️ 🖥️ RyanTiedgen (@RyanTiedgen) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: MK-Ultra-Anhörung: Ein Teilnehmer dokumentierte, dass er „in der Lage war, bei Menschen ohne deren Wissen echte Erinnerungen durch falsche zu ersetzen“. Er stellte klar: Es sei „möglich, die Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis im Leben einer Person zu nehmen und durch hypnotische Suggestion eine spätere bewusste Erinnerung herbeizuführen, wonach dieses Ereignis tatsächlich nie stattgefunden habe. Sondern dass stattdessen ein anderes, fiktives Ereignis tatsächlich stattgefunden habe.“ Die US-Regierung ist bereits seit den 1950er Jahren in der Lage, Gedankenkontrolle auszuüben. Stellen Sie sich vor, was sie heute tun.

Der Autor und Journalist Stephen Kinzer, der sich intensiv mit dem Programm und dessen Leiter Sidney Gottlieb befasst hat, warnte, dass Gottlieb faktisch über eine von der US-Regierung ausgestellte „Lizenz zum Töten“ verfügte. Kinzer beschrieb, wie die CIA „Tarnorganisationen“ – Universitäten und Institutionen – nutzte, um Forschungen durchzuführen und dabei ihre eigene Beteiligung zu verschleiern.

Anschließend sprach er die zentrale Warnung für die Gegenwart aus: „Es gab enorme Fortschritte in den Bereichen Cybertechnologie, Neurowissenschaften und künstliche Intelligenz. Geheimdienste haben möglicherweise Zugang zu Instrumenten der Gedankenkontrolle, die sich Sidney Gottlieb nicht hätte vorstellen können.“

O’Neill stimmte dem zu. Angesichts der enormen Investitionen an Zeit, Geld und Forschung sei es unwahrscheinlich, dass diese Fähigkeiten einfach aufgegeben worden seien. Die von ihnen entwickelte Technologie sei zu wertvoll.

WATCH journalist and author Dr. @stephenkinzer’s opening statement at today’s explosive MK Ultra hearing regarding the over classification of secret government programs and the CIA’s quest to weaponize mind control against Americans. pic.twitter.com/UwsSJXWBce — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) June 30, 2026

Übersetzung von „X“: Sehen Sie sich die Eröffnungsstatement des WATCH-Journalisten und Autors Dr. @stephenkinzer bei der heutigen explosiven MK-Ultra-Hörung an, die sich mit der Überklassifizierung geheimer Regierungsprogramme und dem Bestreben der CIA beschäftigt, Gedankenkontrolle gegen Amerikaner als Waffe einzusetzen.

Das Misstrauen der Öffentlichkeit hinsichtlich der Frage, ob Techniken im Stil von MKULTRA jemals wirklich eingestellt wurden, ist nicht abstrakt. Im Jahr 2024 kam es zu weit verbreiteten Spekulationen rund um das Attentat auf Trump und die Frage, ob der Schütze durch weiterentwickelte Versionen dieser Programme beeinflusst oder programmiert worden sein könnte.

Die CIA wies diese Behauptungen entschieden zurück, bezeichnete die Vorwürfe als „völlig falsch, absurd und schädlich“ und betonte, dass MKULTRA bereits vor Jahrzehnten beendet worden sei.

Diese Zurückweisung stieß genau wie frühere Erklärungen der CIA auf große Skepsis bei denjenigen, die sich an die Vernichtung von Akten, die Lügen gegenüber dem Kongress und das Muster „Hier gibt es nichts zu sehen“ erinnern, auf das später immer wieder Enthüllungen folgten.

Der Abgeordnete Luna hat sich klar ausgedrückt: Die Amerikaner wurden wiederholt in die Irre geführt und verdienen Transparenz und Rechenschaftspflicht seitens der CIA. Weitere MKULTRA-Dokumente werden derzeit freigegeben. Die Arbeitsgruppe drängt auf echte Antworten und nicht auf eine weitere Runde von „Limited Hangouts“.

Kritiker auf beiden Seiten haben bereits begonnen, diese Bemühungen abzutun. Einige bezeichnen sie als „performativ“. Andere befürchten, dass sie als Ablenkungsmanöver genutzt werden. Die Vergangenheit zeigt, warum Skepsis herrscht. Frühere Untersuchungen sorgten für Schlagzeilen, die Veröffentlichung einer begrenzten Anzahl von Dokumenten – und dann ging es in den Geheimdiensten wieder wie gewohnt weiter.

Diesmal scheint mehr auf dem Spiel zu stehen. Die Technologie hat sich weiterentwickelt. Der Überwachungsstaat ist gewachsen. Dieselben Behörden, die einst MKULTRA leiteten, arbeiten nach wie vor unter strengster Geheimhaltung und mit minimaler echter Kontrolle.

Bei der Anhörung ging es nie nur um Geschichte. Es geht darum, ob das amerikanische Volk endlich ein Ende der geheimen Programme fordern wird, die Bürger als entbehrliche Versuchsobjekte oder potenzielle Informanten behandeln.

Gedächtnismanipulation, Verhaltensmodifikation und technologische Gedankenkontrolle sind keine Science-Fiction. Sie waren jahrzehntelang Regierungspolitik.

Die Frage ist nicht mehr, ob die CIA einst alle ethischen und verfassungsrechtlichen Grenzen überschritten hat. Die Frage ist, ob diese Grenzen jemals wirklich neu gezogen wurden – oder einfach in neuere, schwerer zu erkennende Bereiche verlagert wurden.

Der Abgeordnete Luna und die Arbeitsgruppe haben die Tür geöffnet. Das einzig akzeptable Ergebnis ist die vollständige Freigabe der Akten, echte Rechenschaftspflicht und eine öffentliche Abrechnung, die klarstellt, dass keine Behörde der US-Regierung das Recht hat, heimlich Experimente an der eigenen Bevölkerung durchzuführen.