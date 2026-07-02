Israel testet ein verbessertes, lasergesteuertes „Iron Dome“-System nach den harten „Lehren“ aus dem Krieg gegen den Iran

Von Tyler Durden

Israels berühmtes Luftabwehrsystem „Iron Dome“ wurde umfassend modernisiert, und das Verteidigungsministerium des Landes verkündet neue erfolgreiche Tests und betont, dass das System nun deutlich besser in der Lage sei, Luftbedrohungen wie Marschflugkörper und Drohnen abzuwehren.

Israelische Regierungsvertreter geben stillschweigend zu, dass eine umfassende Überarbeitung notwendig war, basierend auf den Erfahrungen sowohl aus dem Luftkrieg mit dem Iran im Juni 2025 als auch aus den iranischen Vergeltungsschlägen im ersten Monat der Operation „Epic Fury“.

Nach so gut wie allen Berichten sowohl innerhalb als auch außerhalb Israels haben die iranischen Raketen – von denen einige Berichten zufolge Hyperschallraketen waren – schweren Schaden an israelischen Städten, Stützpunkten und der Infrastruktur angerichtet. Ein wichtiges Hauptquartier des Militärgeheimdienstes im Herzen von Tel Aviv wurde ebenfalls getroffen, möglicherweise sogar mehrfach.

Das israelische Zensursystem lief auf Hochtouren – sowohl während des Juni-Kriegs als auch während der Operation „Epic Fury“ –, wobei Kritiker vorwerfen, dass das wahre Ausmaß der iranischen Geschosse, die Israels Raketenabwehr umgangen haben, letztendlich nie bekannt werden wird.

Doch allein öffentlich zugängliche Videos und Live-Berichte bestätigten die Versäumnisse auf vielen Ebenen der mehrschichtigen Verteidigung des Landes, einschließlich des „Iron Dome“.

Aus diesem Grund hat Israel ein starkes politisches Interesse daran, sowohl seiner eigenen Bevölkerung als auch der Welt zu signalisieren, dass „alles in Ordnung“ ist und dass der „Iron Dome“ „aufgerüstet“ wurde. Laut israelischen Medien:

Die Tests wurden von der Direktion „Wall“ des Verteidigungsministeriums, die Teil der Direktion für Verteidigungsforschung und -entwicklung (DDR&D) ist, in Zusammenarbeit mit Rafael Advanced Defense Systems geleitet. In die Tests flossen operative Erkenntnisse ein, die während des andauernden Krieges und bei jüngsten Operationen gegen den Iran gewonnen wurden. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums zeigte das modernisierte „Iron Dome“-System verbesserte Fähigkeiten im Umgang mit komplexen Angriffsszenarien und wies gleichzeitig technologische Verbesserungen auf, die darauf abzielen, ein höheres Feuervolumen und Bedrohungen aus größerer Entfernung abzuwehren.

Dazu gehörte auch die Erprobung des neuen Hochleistungs-Laserwaffensystems „Or Eitan“ im Kommando- und Kontrollnetzwerk des Systems. Der Laser soll als zusätzliche Verteidigungsstufe bei der gezielten Abwehr anfliegender Bedrohungen dienen.

VIDEO: Israel verkündet erfolgreiche Tests des modernisierten „Iron Dome“, der im Rahmen fortgeschrittener Luftabwehrversuche mit einem Hochleistungslaser ausgestattet wurde:

🔴 WATCH: Israel successfully tests upgraded Iron Dome, integrates high-power laser in advanced air defense trials pic.twitter.com/8d3AvFHRS4 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 30, 2026

Moshe Fattal, Leiter der Abteilung „Wall“ im Verteidigungsministerium, erklärte: „Das ‚Iron Dome‘-System bleibt ein zentraler Pfeiler des mehrschichtigen Verteidigungskonzepts Israels. Während des Tests haben wir auch die Integration des Lasersystems in das Führungs- und Kontrollnetzwerk des ‚Iron Dome‘ geübt und damit die Verteidigungsfähigkeiten des Systems auf ein neues Niveau gehoben.“

Bislang hat sich das iranische Arsenal an ballistischen Raketen und Drohnen als durchaus fähig erwiesen, die israelischen Abwehrmaßnahmen zu umgehen, doch vielleicht wird sich Israels Modernisierung in einer künftigen Kampfphase als wertvoll erweisen. In der Zwischenzeit hat der Iran bereits einen Großteil seiner Raketenproduktionskapazitäten wieder aufgebaut. Die Trump-Regierung scheint ihre Forderung, der Iran solle sein Raketenprogramm aufgeben, fallen gelassen zu haben – was in den Verhandlungen offensichtlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war, da kein Land bereitwillig auf sein wichtigstes Mittel zur Verteidigung gegen Angriffe von außen verzichten würde.

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