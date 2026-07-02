Die Fusion des militärisch-industriellen Komplexes der USA mit Israel rückt immer näher

Von Francis Kapper

Der Kongress nähert sich Schritt für Schritt einer tiefgreifenden Verflechtung des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes mit Israels nationalem Sicherheitsapparat.

Der Senat hat in seiner Fassung des National Defense Authorization Act (NDAA) von 2027 Mittel in Höhe von 300 Millionen Dollar für ein Programm vorgeschlagen, das Tel Aviv zugutekommen würde, während die Fassung des NDAA von 2027 des Repräsentantenhauses ebenfalls einen entsprechenden Vorschlag enthält, der Israel einige der fortschrittlichsten Waffen und Fertigungstechnologien des US-Militärs zur Verfügung stellen würde, zusammen mit einem Haushaltsposten in Höhe von 300 Millionen Dollar mit dem Titel „Israeli Cooperative Programs“ (Kooperationsprogramme mit Israel).

Die Gesetzentwürfe wurden von den Verteidigungsausschüssen sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat verabschiedet. Das Repräsentantenhaus plant, den Gesetzentwurf in der Woche vom 29. Juni im Plenum zu behandeln, während der Zeitplan des Senats noch unklar ist.

Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky will die „Initiative zur Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel im Bereich der Verteidigungstechnologie“ in Abschnitt 219 des NDAA 2027 streichen und hat einen Änderungsantrag vorgelegt, der unter anderem von den demokratischen Abgeordneten Ro Khanna und Rashida Tlaib mitgetragen wird.

„Der Massie-Khanna-Änderungsantrag, mit dem die Formulierungen zur Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Israel aus dem NDAA gestrichen werden sollen, steht vor großen Hürden“, erklärte Tori Bateman, Advocacy-Direktorin des Quincy Institute, gegenüber der Daily Caller News Foundation. „Ein Erfolg ist zwar unwahrscheinlich – aber hier nicht völlig ausgeschlossen.“

„Abschnitt 224 [jetzt Abschnitt 219] würde eine grundlegende Wende in der Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Israel bedeuten“, erklärte Ben Freeman, Direktor des Bereichs „Democratizing Foreign Policy“ am Quincy Institute for Responsible Statecraft, gegenüber dem DCNF. „In vielen Bereichen würde dies zu einer Verschmelzung der Verteidigungsindustriebasen der USA und Israels führen.“

Massie bezeichnete die Bestimmung in einem X-Beitrag vom 14. Juni als gefährlich.

Section 219 (was 224) of the NDAA contains a dangerous provision to integrate our military tech with Israel’s.@RepRoKhanna & I submitted an amendment to strike 219. I included the Rules Committee roster here; 7 of 13 members must agree in order for our amendment to get a vote. pic.twitter.com/9SeN7gdvtM — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 15, 2026

Übersetzung von „X“: Abschnitt 219 (ehemals 224) des NDAA enthält eine gefährliche Bestimmung zur Integration unserer Militärtechnologie mit der Israels.

@RepRoKhanna & ich haben einen Änderungsantrag eingereicht, um Abschnitt 219 zu streichen. Ich habe hier das Mitgliederverzeichnis des Rules Committee aufgeführt; 7 von 13 Mitgliedern müssen zustimmen, damit unser Änderungsantrag zur Abstimmung kommt.

„Die Welle der öffentlichen Ablehnung gegenüber dieser Formulierung zur Verteidigungszusammenarbeit zwischen den USA und Israel ist unglaublich“, sagte Bateman gegenüber dem DCNF. „Es gibt so viele Wähler, die sich mit den komplizierten Verfahren der Geschäftsordnung auseinandersetzen, sich die Nummern der Bestimmungen einprägen und die Büros ihrer Abgeordneten anrufen. Ich kann nur hoffen, dass die Abgeordneten ihre Wähler genug respektieren, um diesen Änderungsantrag zur Abstimmung zu bringen – und dass sie die Interessen der USA und die Kontrollfunktion des Kongresses genug respektieren, um diese Bestimmung letztendlich aus dem Gesetzentwurf zu streichen.“

Freeman erklärte, die Initiative würde die Transparenz in den Beziehungen zwischen den USA und Israel verringern, und wies darauf hin, dass sie eine „Netzwerkintegration“ und „Datenfusion“ mit dem israelischen Militär vorsehe.

„Mit anderen Worten: Unsere Daten würden buchstäblich zu Israels Daten werden“, erklärte Freeman gegenüber dem DCNF. „Und dies wäre weitaus weniger transparent als die derzeitigen Verteidigungsbeziehungen zwischen den USA und Israel, die in erster Linie auf Militärhilfe beruhen, die der Kongress zumindest jedes Jahr überprüfen kann – denn all dies würde innerhalb der Bürokratie des Pentagons ablaufen.“

Der Gesetzentwurf sieht vor, „kooperative Bemühungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel zu schaffen, um die bilaterale Forschung, Entwicklung, Erprobung, Bewertung, Integration und industrielle Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungstechnologie auszuweiten und zu beschleunigen“, so die Fassung des NDAA 2027 des Repräsentantenhauses.

„Dass diese Bestimmungen den Ausschuss passiert haben, war keine Überraschung, denn lange Zeit war diese Art von Gesetzgebung völlig unumstritten“, erklärte Bateman gegenüber dem DCNF. „Was der Verlauf dieses Gesetzgebungsverfahrens zeigt, ist, dass die Abgeordneten nach wie vor großes Interesse an etwas haben, das ihren Wählern Übelkeit bereitet.“

Die NDAA-Bestimmung des Senats findet sich in Abschnitt 1217 mit dem Titel „Gesetz über den Rahmen der Vereinigten Staaten und Israels für modernisierte Technologien, gemeinsame Forschung und verbesserte Sicherheit“ (United States-Israel Framework for Upgraded Technologies, Unified Research, and Enhanced Security Act). Der Senat schlug am 12. Februar zudem im Rahmen des FUTURES-Gesetzes eine entsprechende Gesetzesinitiative vor.

Der FUTURES Act würde über einen Zeitraum von drei Jahren 450 Millionen Dollar für israelische Interessen bereitstellen, hat jedoch seit seiner Einbringung keine Fortschritte gemacht.

AIPAC, die Medienabteilung der Republikaner, das Pentagon und die israelische Botschaft in Washington reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Der Wortlaut des Repräsentantenhauses sieht die Einsetzung eines ‚Exekutivbeauftragten‘ im Verteidigungsministerium vor, um die Verteidigungsintegration zwischen den USA und Israel auszuweiten und zu beschleunigen“, erklärte Bateman gegenüber dem DCNF. „Im Grunde handelt es sich dabei um einen Förderer des israelischen militärisch-industriellen Komplexes, der im Pentagon eingesetzt wird und Vorrang vor anderen Leitern von Abteilungen des Verteidigungsministeriums hat. Dies birgt die Gefahr, dass unsere Beschaffungsprozesse verzerrt werden und unsere Lieferketten auf eine Weise verflochten werden, deren Entflechtung im Bedarfsfall sehr kostspielig und zeitaufwendig wäre.“

Dieses Foto, das am 3. Oktober 2025 während einer von der israelischen Armee organisierten Medienführung aufgenommen wurde, zeigt einen Soldaten der israelischen Armee hinter einem fest montierten Maschinengewehr in der Nähe des jordanischen Feldlazaretts in Gaza-Stadt. (Foto: JACK GUEZ/POOL/AFP via Getty Images)

Es ist unklar, was das Programm die amerikanischen Steuerzahler kosten würde, doch bei ähnlichen Vereinbarungen in der Vergangenheit hat Israel nie einen Cent gezahlt, da es US-Steuergelder nutzte, um seinen Teil der Vereinbarung zu erfüllen, erklärte der ehemalige Stabsoffizier des US-Armeehauptquartiers David Pyne gegenüber dem DCNF.

„ „Die Forschungs- und Entwicklungsprogramme, für die wir mit Israel Absichtserklärungen unterzeichnet haben, wurden gemeinsam entwickelt und sollten zu gleichen Teilen von den USA und Israel finanziert werden“, sagte Pyne gegenüber dem DCNF. „Israel hat jedoch stets Mittel aus dem Foreign Military Funding (FMF) verwendet, die aus den über 3 Milliarden Dollar pro Jahr stammten, die wir ihnen jedes Jahr überwiesen haben – was bedeutet, dass die Projekte zu 100 % von den US-Steuerzahlern finanziert wurden.“ “

„Der Plan, von direkter Hilfe hin zur Integration in den Verteidigungssektor überzugehen, kommt zu einer Zeit, in der die US-Öffentlichkeit zunehmend mehr Rechenschaftspflicht in den Beziehungen zwischen den USA und Israel fordert und darauf drängt, dass der Kongress diese Hilfe überwacht, um die Rechenschaftspflicht zu stärken“, sagte Bateman gegenüber dem DCNF. „Die Verlagerung von direkter Hilfe hin zur Integration in den Verteidigungssektor würde es der amerikanischen Öffentlichkeit erheblich erschweren, die Sicherheitsbeziehungen zwischen den USA und Israel nachzuvollziehen, und sie würde einen wichtigen Mechanismus wegnehmen, den die amerikanische Öffentlichkeit nutzen kann, um Druck auf Israel auszuüben, wenn dessen Interessen deutlich von unseren eigenen abweichen.“

Diese US-israelische Initiative zielt darauf ab, die beiden Nationen in vielen der neuesten und wichtigsten Aspekte der modernen Kriegsführung eng miteinander zu verknüpfen, darunter Richtstrahlwaffen (Laser- und Mikrowellenwaffen), Cyberabwehr, elektronische Kriegsführung, Biotechnologie, biologische Fertigung, medizinische Verteidigung, KI, unterirdische Kriegsführung und andere aufkommende Technologien, wie aus beiden Fassungen des NDAA 2027 hervorgeht.

„US-Rüstungshersteller unterhalten bereits einige Partnerschaften mit dem israelischen Verteidigungssektor“, erklärte Freeman gegenüber dem DCNF. „Dies würde diese Kooperationen massiv vorantreiben und israelische Firmen mehr denn je zuvor in den militärisch-industriellen Komplex der USA einbinden.“

Das Abkommen hat nicht bei allen Experten für nationale Sicherheit Alarmglocken läuten lassen. Joel Rayburn, ein ehemaliger Senior Fellow am Hudson Institute, erklärte gegenüber dem DCNF, dass „die Israelis zu einem eng verbundenen und vertrauenswürdigen Verbündeten werden“.

„Es kommt zu einer Zeit, in der die USA in hohem Maße von Israels militärtechnologischen Innovationen und dessen Fähigkeit profitieren, sich rasch an Bedrohungen wie die Raketen und Drohnen des iranischen Regimes anzupassen“, sagte Rayburn gegenüber dem DCNF. „Einfach ausgedrückt: Die USA haben viel davon, wenn sie auf die israelische Kreativität zurückgreifen können. Man kann sich das so vorstellen, dass Israels kreativste Köpfe dazu herangezogen werden, den USA bei der Bewältigung unserer schwierigsten Probleme im Bereich der nationalen Sicherheit zu helfen.“

„Das ist nichts anderes als die Formalisierung dessen, was schon seit langem geschieht“, sagte Steven Bucci, Gastwissenschaftler bei der Heritage Foundation, gegenüber dem DCNF. „Das macht durchaus Sinn.“

Der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak inspiziert während einer Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt Hazerim am 31. Juli 2007 in Hazerim, Israel, eine Ehrengarde. (Foto: Tsafrir Abayov – Pool/Getty Images)

„An China verkauft“

Pyne hegt seit langem den Verdacht, dass Tel Aviv kritische US-Technologie an Peking verkauft, wobei er sich auf seine eigenen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Israel sowie auf Medienberichte stützt.

„Mir waren eine Reihe von öffentlich zugänglichen Medienberichten bekannt, wonach Israel in den 1990er Jahren in großem Umfang fortschrittliche US-Militärtechnologie an die VR China [Volksrepublik China] verkauft hatte“, erklärte Pyne dem DCNF in einer E-Mail. „Im Jahr 2000 äußerten die USA ihren Unmut darüber, und Israel hat sein Programm zum Verkauf an die VR China seitdem eingeschränkt, obwohl ich Artikel gesehen habe, wonach Israel noch 2017 während der ersten Trump-Regierung bei einem solchen Versuch erwischt wurde und nur aufgrund von US-Protesten daran gehindert wurde.“

Während der Bush-Regierung sagten Beamte im Weißen Haus und im Kongress, Israel habe China angeblich US-Militärtechnologie zur Verfügung gestellt, berichtete die „Los Angeles Times“ am 13. Juni 1990. Dies sei jedoch „schwer zu beweisen“, berichtete die „LA Times“ unter Berufung auf diplomatische Quellen aus den USA und Asien.

Die angeblichen Waffenverkäufe von Israel an China fanden nur ein Jahr nach der Einstellung der Waffenlieferungen an Peking infolge des Massakers auf dem Tiananmen-Platz statt, berichtete die LA Times unter Berufung auf Vertreter der Bush-Regierung und des Kongresses.

„Sie (die Israelis) sind in so vielen Bereichen aktiv, dass es darum geht, diese Bereiche irgendwie einzuschränken“, berichtete die LA Times unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter der Bush-Regierung. „Sie haben dieses Institut in Peking eröffnet, das eine ganze Reihe von militärischen Kooperationen zwischen Israel und China ermöglicht.“

Obwohl sich die israelische Regierung nicht zu den Berichten der LA Times aus dem Jahr 1990 äußerte, bestritt sie den Versand von Militärtechnologie nach China, als die LA Times am 13. März 1992 erneut über das Thema berichtete. Nach Angaben der israelischen Botschaft in Peking unterhalten China und Israel mittlerweile enge bilaterale Beziehungen.

„Die Chinesen sehen Israel wahrscheinlich als Hintertür zu US-Technologie, die die Vereinigten Staaten ihnen nicht verkaufen wollen“, berichtete die LA Times unter Berufung auf Morton S. Miller, einen pensionierten Geheimdienstmitarbeiter des Außenministeriums.

Ein ähnliches Kooperationsabkommen zwischen Israel und den USA wurde 2001 zur Entwicklung der „Arrow 2“-Raketenabwehrsysteme genutzt; allerdings hätten die USA die Technologie danach angeblich nicht erhalten, so Pyne in einem Beitrag auf X.

„Ich reiste im Juni 2001 als Teil einer Delegation des Verteidigungsministeriums nach Israel, um eine Absichtserklärung (MOU) zur gemeinsamen Entwicklung des Raketenabwehrsystems ‚Arrow 2‘ auszuhandeln“, erklärte Pyne in dem X-Beitrag. „Doch obwohl das Programm zu 100 Prozent von den USA finanziert wurde, weigerte sich Israel, die Technologie mit uns zu teilen. Ich vermute, dass sie die Technologie später an das kommunistische China verkauft haben, so wie sie es mit den meisten anderen fortschrittlichen Militärtechnologien getan haben, die wir mit ihnen geteilt haben.“

I actually have personal knowledge and experience with this. From 2000-2003, I worked as an International Programs Manager at the Army HQ staff in charge of R&D cooperative agreements with Israel and other Middle Eastern countries. I traveled to Israel as part of a Department of… https://t.co/HZ33ZypIvc — David Pyne 🇺🇸 (@AmericaFirstCon) May 31, 2026

Übersetzung von „X“: Ich habe tatsächlich persönliche Kenntnisse und Erfahrungen damit. Von 2000 bis 2003 arbeitete ich als International Programs Manager im Stab des Heereshauptquartiers und war für Forschungs- und Entwicklungs-Zusammenarbeitsabkommen mit Israel und anderen Ländern des Nahen Ostens zuständig. Im Juni 2001 reiste ich als Teil einer Delegation des US-Verteidigungsministeriums nach Israel, um ein MOU zu verhandeln, das die gemeinsame Entwicklung des Arrow-2-Raketenabwehrsystems vorsah.

Aber obwohl das Programm zu 100 Prozent von den USA finanziert wurde, weigerte sich Israel, die Technologie mit uns zu teilen. Ich vermute, dass sie die Technologie später an das kommunistische China verkauft haben, wie sie es mit den meisten anderen fortschrittlichen Militärtechnologien getan haben, die wir mit ihnen geteilt haben.

Mit der neuen NDAA-Bestimmung, die gestern berichtet wurde und die die US-Streitkräfte mit der IDF integriert, werden wir am Ende mehr fortschrittliche Militärtechnologie mit ihnen teilen als je zuvor, und sie wird schließlich in der VR China landen.

Ein Bericht des US-Rechnungshofs (Government Accountability Office) vom August 1993 warnte davor, dass Technologie aus den „Arrow“-Abfangraketen möglicherweise an ein anderes Land weitergegeben worden sei. Die israelische Regierung wies diese Behauptung zurück, wie die Jewish Telegraphic Agency am 26. August 1993 berichtete.

Die Initiative zur Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungstechnologie zwischen den Vereinigten Staaten und Israel ist nicht der einzige Weg, über den im Rahmen des neuen NDAA Mittel nach Israel fließen. Dem NDAA von 2027 zufolge könnte das Land potenzielle Ausgaben in Höhe von bis zu 670 Millionen US-Dollar erhalten.

Als Amerikaner kürzlich in einer Umfrage zur Militärhilfe für Israel befragt wurden, gaben 40 % an, sie würden die Hilfe gerne reduzieren, 27 % sprachen sich dafür aus, die Militärhilfe auf dem gleichen Niveau zu belassen, und 11 % würden die Militärhilfe gerne erhöhen, wie aus einer Umfrage von YouGov und The Economist vom April hervorgeht. Die Umfrage wurde unter rund 1.700 volljährigen US-Bürgern durchgeführt und weist eine Fehlerquote von 3,3 % auf.

Israel bleibt bis 2026 der größte Empfänger von US-Hilfe. Nach Angaben des Congressional Research Service, der sich auf Daten des Außenministeriums und der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) vom Januar 2025 stützt, wurden zwischen 1946 und 2024 schätzungsweise 298 Milliarden US-Dollar an Hilfe nach Israel geleistet.

Die Vereinbarung im Rahmen des vorgeschlagenen NDAA kommt zu einer Zeit, in der die USA den Iran-Krieg weiterhin finanzieren.

„Und so gehen wir nun davon aus, dass [die Ausgaben für den Iran-Krieg] eher bei 29 [Milliarden Dollar] liegen“, sagte Jules W. Hurst III, Rechnungsprüfer und Finanzvorstand des Kriegsministeriums, während einer Anhörung vor einem Unterausschuss des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses am 12. Mai.

„Dies würde die USA zweifellos noch stärker mit Israel verstricken – genau darum geht es ja“, erklärte Freeman gegenüber dem DCNF. „Wenn Sie also Bedenken haben, dass Israels Interessen und Handlungen mit den Interessen der USA übereinstimmen, dann sollten Sie sehr besorgt sein, dass dies Gesetz wird.“