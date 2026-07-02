Funktionale Oligarchie

Von Iain Davis

Die Oligarchie ist ein sehr altes Regierungssystem, dem wir uns nie wirklich entziehen konnten. Vor mehr als 2000 Jahren stellte Aristoteles fest, dass eine Oligarchie (oligarchia) dann entsteht, „wenn vermögende Männer die Regierung in ihren Händen halten“. Heute definieren wir „Oligarchie“ als „Herrschaft durch wenige, insbesondere als despotische Macht, die von einer kleinen, privilegierten Gruppe aus korrupten oder eigennützigen Gründen ausgeübt wird“. Wenn Oligarchen aufgrund ihres Reichtums politische Macht ausüben, bezeichnen wir dies als „Plutokratie“.

Ein Zweig der Politikwissenschaft namens „Elitetheorie“ hat versucht, die Plutokratie der heutigen Oligarchen zu rechtfertigen. Im Allgemeinen gelten jedoch sowohl Plutokratie als auch Oligarchie als abwertende Begriffe.

Uns wird gesagt, dass wir in „repräsentativen Demokratien“ leben, gerade weil Oligarchie weithin als inakzeptabel angesehen wird. Obwohl die repräsentative Demokratie das Gegenteil von Demokratie ist, werden die angeblichen Vorzüge unserer Scheindemokratien ständig gepriesen, nur um uns davon zu überzeugen, dass wir nicht in Oligarchien leben. Die Politikwissenschaft zeigt jedoch eindeutig, dass dies sehr wohl der Fall ist.

Im Jahr 2014 führten die Politikwissenschaftler Professor Martin Gilens und Professor Benjamin I. Page eine multivariate Analyse von fast 1.800 politischen Entscheidungen durch, die von der US-Regierung über einen Zeitraum von mehr als dreißig Jahren getroffen wurden. Ihr Ziel war es, zu verstehen:

Wer regiert? Wer hat wirklich das Sagen? Inwieweit ist die breite Masse der US-Bürger souverän, halb-souverän oder weitgehend machtlos?

Die beiden Wissenschaftler untersuchten verschiedene theoretische Modelle demokratischer Regierungsführung, um zu beurteilen, welches den politischen Entscheidungsprozess in den USA im untersuchten Zeitraum am treffendsten erklärte. Die von Gilens und Page untersuchten Modelle waren die folgenden:

Mehrheitsdemokratie : Die politischen Entscheidungsträger reagieren auf den Wahlwillen der Mehrheit.

: Die politischen Entscheidungsträger reagieren auf den Wahlwillen der Mehrheit. Mehrheitspluralismus : Die Politik wird durch den konkurrierenden Einfluss von Interessengruppen geprägt.

: Die Politik wird durch den konkurrierenden Einfluss von Interessengruppen geprägt. Dominanz der Wirtschaftselite : Die Politik wird im Interesse der Reichsten der Gesellschaft gestaltet.

: Die Politik wird im Interesse der Reichsten der Gesellschaft gestaltet. Verzerrter Pluralismus: Der Mehrheitspluralismus wird durch den Reichtum, die Macht und den Einfluss der Wirtschaftselite korrumpiert.

Gilens und Page kamen zu folgendem Schluss:

Wirtschaftseliten und organisierte Gruppen, die Wirtschaftsinteressen vertreten, haben erheblichen eigenständigen Einfluss auf die Politik der US-Regierung, während Durchschnittsbürger und breit aufgestellte Interessengruppen kaum oder gar keinen eigenständigen Einfluss haben. Die Ergebnisse stützen in erheblichem Maße Theorien zur Dominanz der Wirtschaftselite sowie Theorien zum voreingenommenen Pluralismus, nicht jedoch Theorien zur majoritaristischen Wahldemokratie oder zum majoritaristischen Pluralismus.

Im Jahr 2025 stellten die Harvard-Wissenschaftler Prof. Archon Fung und Prof. Lawrence Lessig bei einer Neubewertung der Arbeit von Gilens und Page fest, dass deren multivariate Analyse „eine der wichtigsten Studien ist, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben“. Fung und Lessig räumten ein, dass Gilens und Page nachgewiesen hatten, dass die USA keine Demokratie, sondern tatsächlich eine funktionierende Oligarchie seien.

Weitere Untersuchungen haben dies in der Folge bestätigt. Als beispielsweise In Song Kim, außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft am Massachusetts Institute of Technology (MIT), und Helen V. Milner, Professorin für Public Affairs an der Princeton University, untersuchten, wie die US-Außenpolitik zwischen 1999 und 2019 gestaltet wurde, stellten sie Folgendes fest:

Die Ausrichtung der US-Außenwirtschaftspolitik in den vergangenen Jahrzehnten lässt darauf schließen, dass [multinationale Unternehmen (MNCs)] sehr einflussreich waren. Der Abbau von Handelsbarrieren durch das GATT/die WTO und verschiedene Präferenzhandelsabkommen, die Öffnung der Kapitalmärkte und der Abschluss bilateraler Investitionsabkommen sowie Wirtschaftsabkommen mit Investitionsschutzbestimmungen und die Harmonisierung von Vorschriften in vielen Bereichen im Rahmen von Präferenzhandelsabkommen sind allesamt politische Maßnahmen, die die US-Regierung aktiv verfolgt hat und für die sich MNCs stark gemacht haben. Die Präferenzen der MNCs [. . .] scheinen weitgehend mit der jüngsten amerikanischen Außenwirtschaftspolitik übereinzustimmen.

Das Regierungssystem der USA ist keineswegs eine Seltenheit. Nahezu alle Regierungen funktionieren als funktionale Oligarchien.

Oligarchen herrschen heute in erster Linie durch ihre Mehrheitsbeteiligungen an multinationalen Konzernen (MNCs). Über die globale öffentlich-private Partnerschaft und die sogenannte „politische Koordination“ innerhalb ihres „Deep State“ können Oligarchen ihre Macht und ihren Einfluss sowohl auf die Innen- als auch auf die Außenpolitik ausüben. Wie Fung und Lessig feststellten, haben Sie „wahrscheinlich noch nie etwas gehört“ von den Forschungsstudien, die die funktionale Oligarchie aufdecken. Das liegt daran, dass die Mainstream-Medien und ihre Partner in den sozialen Medien die „Hüter von Nachrichten und Informationen“ sind, deren Aufgabe es ist, uns in einer Scheindemokratie zu halten und unsere Aufmerksamkeit von der Oligarchie abzulenken.

Wer öffentlich über die Aktivitäten der Oligarchie berichtet, wird abwertend als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelt. Auch hier besteht das Ziel der Propaganda darin, die Oligarchie zu schützen. Ungeachtet dieser Verschleierungstaktiken ist die Hand der Oligarchen jedoch deutlich zu erkennen.

Globale institutionelle Investmenthäuser wie BlackRock, Vanguard und State Street hüten die Identität ihrer einzelnen Anleger sorgfältig. Sie verfügen jeweils über leicht unterschiedliche Eigentumsmodelle. BlackRock beispielsweise ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Aktionären. Vanguard befindet sich im Besitz seiner eigenen Anlegerfonds, was bedeutet, dass die Anleger von Vanguard gleichzeitig auch dessen Eigentümer sind.

Wie das US-amerikanische Institute of Business & Finance (IBF) berichtet, stellen die großen Investmenthäuser gemeinsam die dominierenden Anteilseigner von fast neunzig Prozent der S&P-500-Unternehmen dar – den mächtigsten US-Konzerne. Das IBF stellt fest, dass dieser „Grad der Konzentration in der Geschichte der Kapitalmärkte beispiellos ist“, und fragt rhetorisch: Was passiert, „wenn die Firmen, die [Investmentfonds] verwalten, auch über genügend Stimmrechte verfügen, um die Unternehmen zu beeinflussen, die sich im Besitz dieser Fonds befinden?“

Die Politikwissenschaft liefert die Antworten. Die Investmenthäuser fungieren als Frontorganisationen für funktionale Oligarchien, die die politischen Entscheidungen der primären Frontorganisation der Oligarchen kontrollieren: die Regierung.

Durch die Wahrung der Anonymität der Investoren schützt eine Art Investment-Hütchenspiel die Oligarchie zusätzlich. Dennoch lässt sich erkennen, wie die Oligarchie funktioniert.

Zur Veranschaulichung: Die Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ist eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China (AVIC), bei der es sich angeblich um einen „staatlichen“, in Peking ansässigen und börsennotierten Rüstungskonzern handelt. Das führende „private“ Investmenthaus, das AVIC unterstützt, ist die China Asset Management Co., Ltd. (ChinaAMC). Ursprünglich in Hongkong ansässig, verwaltet ChinaAMC derzeit ein Vermögen von 0,5 Billionen US-Dollar. Zu den führenden Investoren von ChinaAMC gehört die in Kanada ansässige Mackenzie Investments, eine Tochtergesellschaft des kanadischen Finanzdienstleisters IGM Financial Inc. IGM wird weitgehend von der Power Corporation of Canada kontrolliert, die von der Oligarchen-Dynastie der Desmarais dominiert wird. Zweifellos werden viele der anderen führenden Oligarchen-Aktionäre von IGM durch BlackRock und Vanguard vertreten.

Die einzige verbleibende Frage ist: Wer sind diese Oligarchen?

Offizielle Angaben zu angeblichen Vermögen wecken unser Interesse, und die Mainstream-Medien teilen uns mit, wer angeblich zu den reichsten Menschen der Welt gehört. So wohlhabend diese namentlich genannten Personen auch sein mögen, ihr Vermögen scheint doch deutlich geringer zu sein als das über Generationen hinweg angehäufte Vermögen einer Reihe von – wie wir sie nennen können – Oligarchen-Dynastien.

Elon Musk, Sergey Brin, Larry Ellison, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Jensen Huang gehören zu den Personen, die uns als die offiziell Reichen präsentiert werden. Sie alle sind damit beschäftigt, das zentralisierte, autoritäre Modell einer digitalen Infrastruktur zu schaffen, das die Vollendung eines globalen Überwachungsstaates ermöglichen wird – was offensichtlich dem Wunsch der Oligarchie entspricht.

Politische Agenden werden mit diesen Oligarchen in Enklaven des „Deep State“ wie „Dialogue“ vereinbart, nicht durch politische Ausschüsse der Regierung. Zweifellos sind diese Menschen sehr wohlhabend, aber die einfache Logik sagt uns, dass mit den Reichenlisten der Medien etwas ganz und gar nicht stimmt.

Es gibt dynastische Oligarchenfamilien, die heute florieren und deren Aufstieg zu immensen Finanzimperien sowie die daraus resultierende politische Macht und ihr Einfluss auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurückgehen. Dennoch wurden sie noch nie erwähnt, und auch ihre engsten Vertreter tauchen in sogenannten „Reichenlisten“ nur selten auf. Diese Oligarchen-Dynastien legen ihr Vermögen niemals offiziell offen.

Wenn diese Listen uns eigentlich zeigen sollen, wer den Großteil des Reichtums auf diesem Planeten besitzt und kontrolliert – und somit, wer die Oligarchen sind –, dann macht das völlige Fehlen dieser Oligarchen-Dynastien in all diesen Listen solche Listen und Verzeichnisse überflüssig. Sie dienen lediglich als weitere Ablenkung von der Realität, nicht als deren Spiegelbild.

Beispielsweise wird uns erzählt, dass Elon Musk der weltweit erste „Trillionär“ sei. Doch im Jahr 2024 berichtete Newsweek, dass das Vermögen der Rothschilds auf schätzungsweise 15,7 Billionen Dollar belief, obwohl Newsweek anmerkte, dass die Sunday Times nur ein Jahr zuvor ein Vermögen von 1 Milliarde Dollar angegeben hatte. Diese krassen Diskrepanzen in der Berichterstattung bestehen, weil die Familie Rothschild, die seit fast drei Jahrhunderten als Geschäftsbanker und häufige Vertreter der dynastischen Oligarchen fungiert, ihr Vermögen nicht offiziell offenlegt.

Da die Rothschilds zufällig deutsch-jüdischer Abstammung sind, gilt laut Newsweek die Frage, welchen Einfluss ihr vermutetes Vermögen verschafft, als „antisemitische Verschwörungstheorie“. Diese zusätzliche, aber wirkungsvolle Ablenkung wird immer dann vorgebracht, wenn jemand die offensichtliche Macht der Rothschilds und anderer Oligarchen in Frage stellt – unabhängig davon, ob der Fragende ihre Herkunft oder Religion überhaupt erwähnt. Antisemitismus wird in großem Umfang für Propaganda- und Social-Engineering-Zwecke ausgenutzt, um – wieder einmal – die Oligarchie zu schützen.

Leider ist Antisemitismus zwar ein echtes Vorurteil, das oft entsetzliche Folgen hat, doch denjenigen, die Antisemitismus für Propagandazwecke ausnutzen, ist das völlig egal. Sie schütten den Vorwurf so dick und hemmungslos aus, dass sie die Bedeutung des Wortes entwerten und genau jene Art von fehlgeleitetem Groll schüren, der zu echtem Antisemitismus führen kann. Diese Unmoral dient oft lediglich dazu, das Establishment und die es anführende Oligarchie vor öffentlicher Kontrolle und Kritik zu schützen.

Es ist nicht antisemitisch zu fragen, ob Donald Trump Wilbur Ross in seiner ersten Amtszeit zum Handelsminister ernannte, um eine Schuld bei den Rothschilds zu begleichen. Wie bei Elon Musk ist auch Donald Trumps Geschäftssinn höchst fragwürdig – zahlreiche Trump-Unternehmen wurden für insolvent erklärt. Ohne den von Ross vermittelten Rettungskredit, den er von Rothschild Inc. erhielt – für die Ross sein ganzes Berufsleben lang als Vertreter tätig war –, wäre er Anfang der 1990er Jahre mit ziemlicher Sicherheit persönlich in Konkurs gegangen.

Es ist keine antisemitische Verschwörungstheorie, darauf hinzuweisen, dass Ross in Bezug auf Trumps Rettungskredit sagte: „Der Name Trump ist nach wie vor ein großer Vorteil.“ Ein Vermögenswert – für wen? Das ist eine weitere berechtigte Frage. Auch hier liefern politikwissenschaftliche Studien die Antwort: Trump dient, wie alle US-Präsidenten, der Oligarchie.

Wir, das Volk, haben also die Wahl. Wir können entweder weiterhin so tun, als liege es in unserem Interesse, die nächste Marionette zu wählen, und damit zustimmen, als Eigentum der Oligarchen zu leben, oder wir können kindische Dinge beiseite lassen und etwas dagegen unternehmen. Es gibt viele Lösungen, die wir verfolgen könnten. Ich persönlich schlage vor, dass wir Gesellschaften aufbauen, die auf dem basieren, was ich „freiwillige Demokratie“ nenne, aber ich bin mir sicher, dass es bessere Lösungen gibt, die viele andere bevorzugen würden.

Das Wichtigste ist, dass wir nicht länger zulassen, dass funktionierende Oligarchien über uns herrschen. Welche Lösungen wir auch immer wählen, wir müssen einfach damit beginnen, sie umzusetzen.

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