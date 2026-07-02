Die Arktis im Visier von Paris

Von Lorenzo Maria Pacini

Der Hohe Norden ist nicht mehr in jeder Hinsicht eine vereiste Randregion, sondern ein Vorposten der euro-atlantischen Sicherheit.

Ein Schauplatz, der seinen außergewöhnlichen Charakter verloren hat

Jahrzehntelang stellte die Arktis eine positive Ausnahme im internationalen System dar: eine Region, die von multilateraler Zusammenarbeit geprägt war und in der die Rivalität zwischen den Großmächten durch einen stillschweigenden Pakt der Nichteinmischung ausgesetzt schien. Diese „arktische Ausnahme“ hatte ihre Wurzeln in der Ilulissat-Erklärung von 2008 und in der Struktur des Arktischen Rates, der durch die Ottawa-Erklärung von 1996 ins Leben gerufen wurde und die acht Anrainerstaaten zusammenführte, wobei militärische Fragen ausdrücklich aus seinem Mandat ausgeschlossen wurden. Dieses Gleichgewicht beruhte eher auf geografischer Isolation und extremen klimatischen Bedingungen als auf einer echten Übereinstimmung der Interessen.

Der Start der Operation SMO hat dieses Paradigma tatsächlich zerschlagen und die historische Rivalität zwischen den Mächten wieder entfacht, sodass der Konflikt die Phase der Zusammenarbeit beendet und das regionale Machtgleichgewicht gestört hat. Der strategische Wandel war drastisch: Mit dem Beitritt Finnlands zur NATO im Jahr 2023 und dem Schwedens im Jahr 2024 sind nun sieben der acht arktischen Anrainerstaaten Mitglieder des Atlantischen Bündnisses, während Russland nun der einzige nichtbündnisgebundene Anrainerstaat ist. Vor diesem Hintergrund – in dem Russland eine aktive, wenn nicht sogar verstärkte militärische Präsenz aufrechterhält und China seine Ambitionen als „Quasi-Arktisstaat“ immer deutlicher zum Ausdruck bringt – hat Frankreich beschlossen, erstmals eine spezifische Verteidigungsdoktrin zu verankern.

Die Strategische Überprüfung von 2017 hatte bereits die Möglichkeit vorausgesehen, dass die Arktis zu einer „Konfrontationszone“ werden könnte, und Frankreichs Präsenz in der Region hat tiefe Wurzeln: 1963 war Frankreich die erste Nation, die eine Forschungsstation auf Spitzbergen errichtete, und knüpfte damit an eine Tradition polarwissenschaftlicher Exzellenz an, zu der Persönlichkeiten wie Paul-Émile Victor und Jean-Baptiste Charcot gehören. Was sich im Jahr 2025 ändert, ist der Kontext: Die wissenschaftliche Forschung weicht nun der strategischen Verantwortung, und das Labor wird zum Schlachtfeld.

Die französische Strategie gliedert sich in drei grundlegende Ziele, die unmissverständlich formuliert sind. Das erste besteht darin, in Abstimmung mit Verbündeten und Partnern aktiv zur Stabilität der Region beizutragen. Das zweite ist die Wahrung der Handlungsfreiheit – sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, sowohl auf französischer als auch auf europäischer Ebene – in den gemeinsamen Räumen der Region. Das dritte Ziel ist die Entwicklung militärischer Fähigkeiten, die an die arktischen Bedingungen angepasst sind, um in der Arktis, in Richtung der Arktis und von der Arktis aus operieren und kämpfen zu können.

Hinter diesen Zielen verbirgt sich eine Motivation, aus der Paris keinen Hehl macht: die Sicherheit der strategischen Versorgung. In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass die Arktis schätzungsweise 13 % der weltweit noch unentdeckten Ölreserven und 30 % der noch unentdeckten Erdgasreserven beherbergt, zusätzlich zu einem Potenzial von 127 Millionen Tonnen Seltenen Erden und kritischen Metallen – womit sie nach China (161 Millionen Tonnen) an zweiter Stelle steht. Für ein Europa, das nach strategischer Autonomie in den Bereichen Energie, Industrie und Technologie strebt, ist diese Konzentration von Ressourcen von größter Bedeutung. Es ist kein Zufall, dass die Strategie die Sicherheit der Förder- und Transportketten für Nickel, Kobalt, Graphit und Seltene Erden ausdrücklich mit der europäischen Wettbewerbsfähigkeit verknüpft.

Hinzu kommt die Frage der Seewege. Durch das Abschmelzen des Eises wird die Nordostpassage – die Nordseeroute – allmählich schiffbar, was die Reisezeiten zwischen Europa und Asien um fast 40 % verkürzen könnte. Frankreich zeigt in diesem Punkt große analytische Vorsicht und räumt ein, dass die wirtschaftliche Rentabilität weiterhin ungewiss ist und diese Route derzeit hauptsächlich den Export von russischem Flüssigerdgas betrifft. Das Interesse Chinas – mit der „Polaren Seidenstraße“ und den Projekten von COSCO zur Einrichtung eines regelmäßigen Containerschiffdienstes – stellt dieses Thema jedoch in den Kontext eines systemischen Wettbewerbs mit Peking.

Der vierte Treiber – weniger bekannt, aber entscheidend – ist die nukleare Abschreckung. Der Text stellt unmissverständlich fest, dass die Erhebung von Umweltdaten für die ozeanische Komponente der französischen Abschreckung unerlässlich ist: Die Force océanique stratégique mit ihren U-Booten mit ballistischen Raketen ist auf fundierte Kenntnisse der Unterwasserumgebung und der hohen Breitengrade angewiesen. Hier knüpft die Arktisstrategie wieder an den Kern der nationalen strategischen Souveränität an, und die „wissenschaftliche“ Begründung offenbart ihren rein militärischen Charakter.

Schließlich dient die institutionelle Legitimierung als Hintergrund. Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, NATO-Verbündeter und EU-Mitgliedstaat bekräftigt Frankreich sein Recht und seine Pflicht, in einem Handlungsfeld mitzureden, in dem strategische Solidarität bis zur Berufung auf Artikel 5 des Nordatlantikvertrags oder Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union reichen kann.

Die Drei-Säulen-Doktrin und ihre strategischen Implikationen

Das Dokument skizziert eine Doktrin, die auf drei grundlegenden Säulen basiert.

Die erste Säule ist die Positionierung; sie zielt darauf ab, die Legitimität Frankreichs in der Region durch aktive Teilnahme an arktischen Foren, eine verstärkte interministerielle Koordination und ein tieferes Verständnis des operativen Kontexts durch die Erhebung von Umweltinformationen und -daten zu stärken. Dies ist die Säule, die Präsenz in Einfluss und Einfluss in die Fähigkeit verwandelt, multilaterale Entscheidungen mitzugestalten.

Die zweite Säule ist die Zusammenarbeit, die darauf abzielt, bilaterale Partnerschaften mit Arktis-Staaten aufzubauen und die Interoperabilität mit NATO-Verbündeten durch gemeinsame Übungen und gemeinsame Fähigkeiten zu stärken. Das Dokument identifiziert die NATO – der mittlerweile sieben der acht Mitglieder des Arktischen Rates angehören – als das „relevanteste Instrument“ zur Gestaltung der regionalen Zusammenarbeit und strebt Synergien mit der Arktis-Strategie der EU von 2021 an, die als stark auf die französischen Verteidigungsprioritäten abgestimmt gilt. Die Begründung besteht darin, die Souveränität der Arktisstaaten konkret zu unterstützen, indem ihnen Verteidigungsfähigkeiten und operative Partnerschaften angeboten werden.

Die dritte Säule betrifft die Fähigkeiten, die sich mit der Herausforderung befassen, Ausrüstung zu beschaffen, die für extreme polare Bedingungen geeignet ist – sei es durch Neuentwicklung oder durch die Anpassung bestehender Systeme mit spezifischen Sensoren, Schutzvorrichtungen und Modulen –, wobei stets die Vorgaben zur Kosteneffizienz eingehalten werden müssen. In diesen Pfeiler fallen die Investitionen in den arktischen Raumfahrtsektor: die Entwicklung von Satelliten, die für hohe Breitengrade geeignet sind, sowie von Bodenstationen („Repeater“), die für die Seeüberwachung, die Breitbandtelekommunikation und die Nutzung niedriger und elliptischer Umlaufbahnen vorgesehen sind. Paris hat ein besonderes Interesse an der Zusammenarbeit im Bereich der Bodensegmente – wobei ausdrücklich die Station in Kiruna (Schweden) genannt wird – sowie an der Weltraumüberwachung aus hohen Breitengraden; ein Sektor, in dem die polare Geografie einzigartige Vorteile hinsichtlich des Datenvolumens und der Übertragungszeiten der von Satelliten in polaren Umlaufbahnen gesammelten Informationen bietet.

Bezeichnenderweise legt die Strategie all dies in einen klaren Zeitrahmen – das Jahr 2030 – und in eine „Logik des schrittweisen, vernünftigen und realistischen Ausbaus“ ein, im Einklang mit haushaltspolitischen und industriellen Zwängen. Paris beschreibt das aktuelle Jahrzehnt als eine „Phase des Übergangs und der Latenz“: heute maßvolle Investitionen, um sicherzustellen, dass man morgen nicht unvorbereitet ist. Dies ist das Kennzeichen einer Macht, die ihre materiellen Grenzen anerkennt, aber ihre politische Bedeutung geltend macht.

Die konkrete Umsetzung dieser Doktrin ist bereits sichtbar. Die Mission Jeanne d’Arc 2025, bei der das amphibische Angriffsschiff Mistral vor der Küste Grönlands zum Einsatz kam, war ein starkes Signal für Frankreichs Entschlossenheit, im hohen Norden „seine Präsenz zu behaupten“. Doch erst der multilaterale Rahmen bestimmt die tatsächliche Wirkung dieser Einsätze. Im Februar 2026 startete die NATO Arctic Sentry, eine vom Joint Force Command in Norfolk, Virginia, geleitete Multi-Domain-Mission, die darauf abzielt, bisher getrennte Übungen – von der norwegischen Übung Cold Response bis zur dänischen Übung Arctic Endurance – unter einem einzigen Kommando zu koordinieren. In diesem Zusammenhang findet die in der französischen Strategie erwähnte Intensivierung der Übungen statt.

Die Ausgabe 2026 von Cold Response, die im März desselben Jahres begann, mobilisierte rund 25.000 Militärangehörige aus vierzehn Ländern in Nordfinnland, Norwegen und Schweden – ein aussagekräftiger Indikator dafür, dass die Verteidigung der Arktis für das Bündnis zu einer Priorität geworden ist und nicht mehr nur ein regionales Anliegen darstellt. Die russische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Nordflotte gab wiederholt Warnungen bezüglich Raketenstarts in der Barentssee ab, die sich über die russisch-norwegische Seegrenze erstreckt und zeitlich mit den Manövern der Alliierten zusammenfiel. Dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach eher um ein strategisches Signal als um eine tatsächliche Schießübung: eine Sprache der Abschreckung, die den mittlerweile wettbewerbsorientierten Charakter dieses Einsatzgebiets bestätigt.

Für Frankreich haben die geplanten Stationierungen Auswirkungen auf drei Ebenen. Auf militärischer Ebene zielt die Identifizierung operativer und logistischer „Stützpunkte“ im vorrangigen Interessengebiet – von Grönland bis Spitzbergen – darauf ab, die Autonomie und Reaktionsfähigkeit seiner Streitkräfte im Krisenfall zu erhöhen. Auf industrieller Ebene ebnet die Anpassung der Ausrüstung an polare Bedingungen den Weg für eine europäische technologische Zusammenarbeit, bei der die arktische Umgebung auch als Testgelände für zukünftige Systeme dient. Auf diplomatischer Ebene positioniert das Angebot von Verteidigungskapazitäten an Küstenstaaten – wie es beispielsweise das im März 2026 unterzeichnete Abkommen über technische Zusammenarbeit zwischen dem Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) und der grönländischen Regierung zeigt – Paris als zuverlässigen Partner in einem Kontext, der durch den Druck der USA auf Grönland verschärft wird.

Gerade dieser letzte Punkt verdeutlicht, worum es hier geht. Präsident Trumps Anspruch auf Grönland – der bis Anfang 2026 nie ganz ausgeschlossen war, nicht einmal in einer zwingenden Form – erschütterte den inneren Zusammenhalt der westlichen Front und ebnete den Weg für eine Diplomatie des Gleichgewichts. Frankreich nimmt genau diesen Raum ein, indem es sich angesichts der wachsenden Ambitionen der Küstenstaaten als „besonnene Stimme“ und als Garant der dänischen und europäischen Souveränität präsentiert.

Sicherheit und Wettbewerb

Die französische Strategie muss in einer regionalen Dynamik verortet werden, die viele Beobachter mittlerweile als klassisches Sicherheitsdilemma bezeichnen. Die Verstärkung der militärischen Präsenz eines Akteurs erzeugt bei anderen ein Gefühl der Unsicherheit und löst Kettenreaktionen in einer Spirale aus, die schwer aufzuhalten ist. Russland modernisiert seine Nordflotte und nimmt Anlagen aus der Sowjetzeit wieder in Betrieb; die NATO verstärkt ihre Kontrolle über die GIUK-Passage (Grönland–Island–Vereinigtes Königreich), eine entscheidende Engstelle, die den russischen Zugang zum Nordatlantik einschränkt; die Bündnispartner verstärken Patrouillen und schließen bilaterale Abkommen, oft außerhalb der multilateralen Rahmenwerke selbst.

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich der Schatten der chinesisch-russischen Zusammenarbeit ab. Die Annäherung zwischen Moskau und Peking in der Arktis – von gemeinsamen Marinepatrouillen bis hin zu Chinas Interesse an Transportwegen und Ressourcen – ist der Faktor, der den westlichen Hauptstädten am meisten Sorge bereitet, da er die euro-atlantische und die indopazifische Dimension zu einem einzigen strategischen Kontinuum verbindet. Frankreich selbst räumt in diesem Dokument ein, dass die geografischen Entwicklungen in der Arktis zwei wichtige Regionen des globalen Wettbewerbs zusammenführen: Europa und den Pazifik.

In diesem Zusammenhang ist die französische Position durch ein doppeltes Bestreben gekennzeichnet, das zugleich ihre Stärke und ihre Grenze darstellt. Einerseits strebt Paris danach, eine glaubwürdige Abschreckungsmacht zu sein, die vollständig in den NATO-Rahmen integriert und in der Lage ist, in einem extremen Umfeld autonom zu agieren; andererseits beansprucht es die Rolle einer ausgleichenden Macht, die sich dem Multilateralismus und dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und eher zur Stabilität als zur Eskalation beiträgt. Diese Spannung zieht sich durch die gesamte französische strategische Tradition: Das gaullistische Streben nach Autonomie und Prestige kollidiert in der Arktis mit der Realität begrenzter Ressourcen und der Notwendigkeit, im Rahmen eines von Washington dominierten Bündnisses zu handeln.

Langfristig besteht die Gefahr, dass die Rhetorik der Stabilität und die Praxis der Militarisierung auseinanderlaufen, während Frankreich – wie andere europäische Akteure auch – zwischen dem erklärten Wunsch nach einer Rückkehr zu „intensiver Zusammenarbeit und geringer Spannung“ und einer Logik der Aufrüstung laviert, die in Wirklichkeit die Spirale des Wettbewerbs anheizt. Ob Rüstung – gemäß dem alten Sprichwort – der Grundstein des Friedens oder vielmehr der Auftakt zu Konflikten ist, wird von der Fähigkeit der Akteure abhängen, neben militärischen Fähigkeiten auch Krisenmanagementmechanismen und gemeinsame Verhaltensregeln umzusetzen. In dieser Hinsicht fehlen der Arktis solche Mechanismen heute noch.

Der Hohe Norden ist nicht mehr in jeder Hinsicht eine gefrorene Peripherie, sondern ein Vorposten der euro-atlantischen Sicherheit, an dem nukleare Abschreckung, Versorgungssicherheit, Weltraumkontrolle und Rivalität zwischen Großmächten miteinander verflochten sind. Die Herausforderung für Frankreich – und damit für Europa – besteht darin, den Anspruch, eine ausgleichende Rolle zu spielen, in wirksame Fähigkeiten umzusetzen, ohne eine Eskalation anzuheizen, die im Prinzip niemand wünscht. In einem Schauplatz, in dem „die Ausnahme“ nur noch eine Erinnerung ist und in dem Zusammenarbeit der Rivalität weicht, geht es nicht nur um den Zugang zu Ressourcen oder die Kontrolle von Transportwegen, sondern um die Möglichkeit selbst, den Hohen Norden unterhalb der Schwelle eines offenen Konflikts zu halten. Auf diesem schmalen Grat wird die Glaubwürdigkeit der französischen Position in der Arktis im Laufe des nächsten Jahrzehnts auf die Probe gestellt werden.