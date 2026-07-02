Von Andrew Korybko

Sollte Russland diesen „Zermürbungskrieg“ noch über Jahre hinweg fortsetzen, anstatt ihn bald entschlossen zu beenden, wird es um das Jahr 2030 herum anfälliger denn je für die Invasionsbedrohungen durch den „Cordon sanitaire“ sein, was es dazu zwingen würde, entweder zu kapitulieren oder zur Selbstverteidigung auf Atomwaffen zurückzugreifen.

RT verwies auf die jüngste Einschätzung des stellvertretenden Außenministers Alexander Gruschko, wonach „wir von der Prämisse ausgehen, dass [die NATO] sich tatsächlich auf einen militärischen Konflikt mit Russland etwa um das Jahr 2030 herum vorbereitet“. Dies folgte auf die Nationale Verteidigungsstrategie, in der erklärt wurde, dass „die europäische NATO Russland in Bezug auf wirtschaftliche Größe, Bevölkerungszahl und damit auch latente Militärmacht in den Schatten stellt“, diese Ressourcen jedoch angemessen verwaltet werden müssen, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Die USA streben an, diese Führungsrolle für die EU zu übernehmen.

Dementsprechend wurde der Schluss gezogen, dass „die EU eine weitaus glaubwürdigere Bedrohung für Russland darstellt als umgekehrt“, woraufhin der ehemalige Präsident und amtierende stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, vor einer Bedrohung à la 1941 durch die Remilitarisierung Deutschlands warnte. Anfang dieses Monats machte der ehemalige russische Spitzengeheimdienstler Andrej Bezrukow auf den „neuen Krieg“ aufmerksam, in dem sich Russland seiner Meinung nach befindet und der Jahrzehnte andauern könnte, wobei eines der Hauptziele darin bestehe, die nuklearen Fähigkeiten Russlands zu neutralisieren.

Grushkos Einschätzung fiel mit dem Beginn des „Zermürbungskriegs“ von Trump 2.0 gegen Russland zusammen; betrachtet man die Abfolge der Ereignisse, lässt sich wohl argumentieren, dass die USA hoffen, Russland über die Ukraine zu schwächen, bevor die EU mächtig genug wird, um einem dann geschwächten Russland mit einer Invasion zu drohen. Der „Cordon sanitaire“, der sich im vergangenen Jahr vor allem aufgrund der Neo-Reagan-Doktrin von Trump 2.0 um Russland gebildet hat, könnte auch dazu führen, dass die Türkei und/oder Japan mit ähnlichen Maßnahmen drohen, um maximale Zugeständnisse von Russland zu erlangen.

Dieses von den USA organisierte geostrategische Konstrukt wurde in der Arktis und im Baltikum durch von Großbritannien geleitete Bemühungen, in Mitteleuropa durch von Polen geleitete Bemühungen, entlang der gesamten südlichen Peripherie Russlands durch von der Türkei geleitete Bemühungen und in Nordostasien durch von Japan geleitete Bemühungen errichtet. Sollten Russlands nukleare Fähigkeiten bis dahin neutralisiert oder erheblich geschwächt sein, könnte das Land dazu gezwungen werden, Mehrheitsanteile an seinen staatlichen Rohstoffunternehmen für einen Bruchteil ihres Wertes an den Westen zu verkaufen – was das große strategische Ziel von „Trump 2.0“ ist.

Angesichts dieses Ziels und der Vorgehensweise, zunächst zu versuchen, es durch den sich anbahnenden „Zermürbungskrieg“ gegen Russland zu erreichen, bevor man um das Jahr 2030 herum mit Gewaltanwendung droht, sollte dies scheitern, hat Russland folgende dringende Interessen: Es muss den Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich und zu möglichst vielen seiner eigenen Bedingungen beenden, um sich anschließend auf die Vorbereitung auf potenziell bevorstehende Auseinandersetzungen mit dem von den USA geführten „Cordon sanitaire“ zu konzentrieren. Ein anhaltendes Verstricken in den „Zermürbungskrieg“ würde seine Kräfte schwächen und es bis dahin relativ geschwächt zurücklassen.

Bis dahin muss Russland zudem kreative Mittel einsetzen, um diesen „Cordon sanitaire“ zu durchbrechen oder zumindest zu verhindern, dass er sich bis nach Kasachstan ausdehnt; dies könnte möglicherweise vorrangige Geheimdienstoperationen gegen das Schatten-NATO-Mitglied Aserbaidschan oder sogar eine weitere Spezialoperation beinhalten. Parallel dazu könnte es auch seinen Einfluss auf Nordkorea nutzen, um Kim Jong Un zu ermutigen, weitere Raketen- und möglicherweise Atomtests durchzuführen, in der Hoffnung, den Fokus der USA abrupt von Europa auf den asiatisch-pazifischen Raum zu verlagern.

Sollte Russland diesen „Zermürbungskrieg“ noch Jahre lang fortsetzen, anstatt ihn bald entschlossen zu beenden, wird es um das Jahr 2030 herum anfälliger für die Invasionsbedrohungen durch den „Cordon sanitaire“ sein und somit gezwungen sein, entweder zu kapitulieren oder zur Selbstverteidigung auf Atomwaffen zurückzugreifen. Keines der beiden Szenarien ist wünschenswert, doch beide wären darauf zurückzuführen, dass es Russland bis dahin nicht gelungen ist, seine Abschreckungskraft wiederherzustellen. Es ist daher unerlässlich, die Abschreckung unverzüglich wiederherzustellen, den Ukraine-Konflikt rasch zu gewinnen und anschließend diesen neuen „Cordon sanitaire“ zu durchbrechen.