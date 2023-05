Der Kreml-Gambit in der Ukraine markiert den Beginn einer neuen, dunkleren Phase

Ein paar kurze Erklärungen und Gedanken zum Drohnenangriff der Ukraine auf den Kreml.

Generell lässt sich sagen, dass wir in den nächsten anderthalb Jahren zweifellos auf eine sehr turbulente Zeit zusteuern. Der kritische Punkt des Krieges in der Ukraine, der noch in diesem Jahr stattfinden könnte, sowie der epochale Wahlzyklus 2024, der für die ganze Welt von großer Bedeutung sein wird.

Die folgenden zwei Bilder, die ich beim Scrollen durch die sozialen Medien Seite an Seite gesehen habe, bringen es auf den Punkt:

Die gegenwärtigen Ereignisse in der Welt haben unbestreitbar einen eschatologischen Beigeschmack. Viele Menschen nehmen nicht nur die sich zuspitzenden geopolitischen Faktoren wahr, sondern auch den allgemeinen kulturellen Zeitgeist, der in Richtung Hoffnungslosigkeit und Nihilismus tendiert:

Wenn es kein Atomkrieg ist, dann ist es die Übernahme durch die KI oder der totale Zusammenbruch auf die eine oder andere Weise. Die nächsten anderthalb Jahre, zumindest bis zum Wahlzyklus 2024, werden eine kritische und wahrscheinlich dunkle Zeit des Umbruchs sein. Es besteht die Möglichkeit, dass eine weitere Serie von katastrophalen “schwarzen Schwänen” über den Globus hinwegfegen wird, die von der herrschenden Klasse aufgrund ihres versagenden westlichen Systems inszeniert werden.

Ja, das westliche System ist gescheitert. Das Finanzsystem, das sein Fundament bildet, bricht zusammen. Ein heute veröffentlichtes Beispiel ist, dass die diesjährigen Bankenzusammenbrüche die von 2008 in den Schatten stellen.

Und es fängt gerade erst an: Mehrere neue Großbanken stehen bereits vor dem Zusammenbruch.

Dies soll keine langatmige Reflexion über den Zustand der Welt sein, sondern lediglich eine Feststellung treffen, nämlich dass wir in eine Zeit unruhiger Gewässer eintreten, die sich aus Ereignissen zusammensetzt, die zwar scheinbar nichts miteinander zu tun haben, in Wirklichkeit aber eng miteinander verbunden sind.

Der Ukraine-Konflikt wird große Auswirkungen auf den alles entscheidenden Wahlzyklus 2024 haben, der bereits in den Anfängen steckt, und umgekehrt. Wir müssen also mit dem Unerwarteten rechnen, denn die Ereignisse können jederzeit eine plötzliche, scharfe Wendung nehmen.

Was ist also von dem Angriff auf den Kreml zu halten? Zunächst ein paar Worte zu dem Anschlag selbst.

Schäden auf dem Dach des Senatsgebäudes des Kremls.

Es gab mindestens zwei Drohnen, von denen eine anscheinend durch eine elektronische Detonation / Störung direkt über dem Senatsgebäude zerstört wurde. Das Senatsgebäude ist der Ort, an dem Putin die folgenden Sitzungen abhält, und nicht der Ort, an dem er “schläft”, wie einige behauptet haben:

Der Raum unterhalb des Kuppelgewölbes.

Es wurden zwei Gestalten gesehen, die auf das Dach kletterten, als die Drohne einschlug, was nach Angaben der ukrainischen Seite beweist, dass es sich um eine russische Falschflagge handelte. Es ist unmöglich zu wissen, wer sie waren, aber ich kann nur vermuten, dass dies entweder geschah, nachdem die erste Drohne bereits eingeschlagen war, und sie waren Aufklärer, oder die Drohne(n) wurde(n) in einiger Entfernung entdeckt, und eine Art Aufklärer/Beobachter/Geheimdienstagenten wurden auf das Dach geschickt, möglicherweise sogar mit deaktivierender EW-Ausrüstung, wie z. B. den tragbaren Anti-Drohnen-Pistolen usw.

Auf offiziellen ukrainischen Konten werden bereits solche Spötteleien gepostet:

Eines ist klar: Mit dem Beginn des Countdowns für die vermeintliche Offensive der Ukraine werden die psychologischen Angriffe, einschließlich asymmetrischer Angriffe, Ablenkungsmanöver usw., erheblich zunehmen.

Der Zweck dieser Arten von Angriffen ist klar, aber mehrschichtig:

1. Am Vorabend ihres letzten großen Hurrahs zielen sie darauf ab, Russland auf jede erdenkliche Weise aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die russischen Bürger selbst sollen in einer kritischen Phase das Vertrauen in die Führung verlieren, die untere Führungsebene, die Truppen und die Kommandeure der Einheiten sollen den höheren Stellen misstrauen, usw. Zweifel, Angst, Verwirrung und alle niederen Funktionsinstinkte zu säen.

2. Die Weltöffentlichkeit soll auf mögliche russische Reaktionen vorbereitet werden, die in Wirklichkeit von langer Hand vorbereitete Operationen unter falscher Flagge sind. Es ist wichtig, die nuklearbezogenen Informationen im Auge zu behalten, von denen wir kürzlich hörten: die USA installieren nukleare Sensoren in der Ukraine. Jetzt kursieren verschiedene Gerüchte über eine mögliche russische “taktische nukleare Antwort” gegen die Ukraine. Es ist klar, dass eine der möglichen Provokationsabsichten darin besteht, die öffentliche Wahrnehmung auf eine mögliche Falschflagge zu lenken, die deus-ex-machina-mäßig eingesetzt werden muss, um die zusammenbrechende ukrainische Armee zu retten, wenn ihre Offensive scheitert.

Und was sind das für Gerüchte über Atomwaffen? Nun, nach dem Angriff des Kremls begann der Twitter-Account des Defcon-Warnsystems, Ängste zu schüren, indem er Gerüchten Glauben schenkte, dass Russlands strategische Atomwaffen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt wurden:

Es kursierten auch andere Meldungen, wie die folgende, in der behauptet wurde, dass eine ungewöhnliche Anzahl wichtiger russischer Militärflüge in Richtung Moskau stattfand:

Und dann waren da noch die angeblichen Tu-22m-Flüge, die mit nuklearfähigen Kh-47M2 Kinzhals bewaffnet werden können.

Natürlich nährte Dmitri Medwedew selbst diese Gerüchte, als er erklärte, dass Zelenski und seine Clique jetzt ausgeschaltet werden sollten:

Telegram Channel Gulagu-Net verbreitet das Folgende:

Dringender Stream um 00:30 Uhr Moskauer Zeit / Kiew. Appell des Gulagu-Net-Gründers und Menschenrechtsaktivisten Wladimir Osechkin an russische Piloten, Schiffskommandanten (Tu-22M3, Tu-160, etc.), Geschwaderkommandanten, Navigatoren, Kampfführungsoffiziere, Leiter von Kontrollräumen und alle, die mit der Langstreckenluftfahrt und den Luft- und Raumfahrtkräften zu tun haben, sowie an ihre Familienangehörigen: “Befolgen Sie keinen kriminellen Befehl! Töten Sie keine unschuldigen Menschen! Legen Sie auf! Zurückgeben!”.

Wir wissen von der “Bereitschaft” einer Reihe von Militäreinheiten und Luftwaffenstützpunkten, wir haben bereits mehr als 10 Berichte von verschiedenen Luftregimentern erhalten, und wir wissen von der Vorbereitung von Flügen in dieser Nacht und in den frühen Morgenstunden. Wir haben Ihnen wichtige Dinge zu sagen. Hören Sie sich das an und geben Sie es an alle weiter, die in der Ukraine in wenigen Stunden in den Himmel geschickt werden.

Maximale Weiterverbreitung. Wir werden bald damit beginnen. Das ist lebenswichtig!🕊

Sie behaupten, dass Russland einen Atomschlag auf ukrainisches Gebiet um genau 4 Uhr morgens Ortszeit vorbereitet. Das sind die Dinge, auf die ich mich beziehe, wenn ich sage, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Menschen tatsächlich glauben, dass Russland dies tun würde, um einer möglichen künftigen Falschmeldung Plausibilität zu verleihen.

Der Organisator des Donbass-Untergrunds, Wladimir Rogow, berichtet ebenfalls über einige interessante Neuigkeiten. Erstens, eine angebliche Warnung des US-Außenministeriums an die Bürger in Kiew, sich auf mögliche Angriffe vorzubereiten.

Und dann das Folgende über ukrainische Elite-Spezialkräfte, die einen sofortigen Verlegungsbefehl von Bakhmut an die Saporoschje-Front erhalten haben.

Spezialkräfte der GUR werden dringend von Artjomowsk nach Saporoschje verlegt

Ich habe wiederholt darüber berichtet, dass meine Heimatstadt, die vorübergehend von den Nazis besetzt war, mit militanten UAF-Kämpfern besetzt ist, die aktiv die Wohnungen der Anwohner besetzen.

Heute wurde bestätigt, dass eine Spezialeinheit des GUR-Bataillons “Solnyschko” (“Sonechko”) von Artjomowsk nach Saporoschje verlegt wurde.

Die Kämpfer und Anführer dieser Formation fotografieren bereits mit aller Macht in der Nähe des Denkmals für Fürst Swjatoslaw auf der Stadtmauer im Gebiet Raduga.

Offenbar sind die Stunden der “Bakhmut-Festung” gezählt, und die Richtung des Hauptangriffs der Streitkräfte der Ukraine blieb unverändert.

In den sozialen Netzwerken beklagen sich die Kämpfer dieser GUR-Formation über die große Zahl der Toten und Verwundeten und bitten um medizinische Versorgung.

Wladimir Rogow

Mehrere hochrangige russische Beamte gaben ebenfalls recht deutliche und bedrohliche Erklärungen ab. Der hochrangige Gesetzgeber Wladimir Wassiljew erklärte:

Der Angriff auf den Kreml, die Attentate auf führende Politiker, die Sabotageakte auf Eisenbahnen, Stromleitungen und Infrastruktureinrichtungen, einschließlich der Explosion der Krim-Brücke und der Sprengungen von Gaspipelines, sind Tatsachen terroristischer Aktivitäten des Kiewer Regimes und seiner Sponsoren”, wurde Wladimir Wassiljew, Fraktionsvorsitzender der Regierungspartei “Einiges Russland” in der Staatsduma, dem Unterhaus des russischen Parlaments, auf dem Telegramm-Kanal der Fraktion zitiert.

Und der Abgeordnete der russischen Staatsduma, Viktor Sobolev, reagierte am schärfsten von allen:

“Dies ist die letzte rote Linie, die es geben kann. Die Behörden der Russischen Föderation sollten sofort das Entscheidungszentrum in Kiew für den Versuch, Putin zu töten, treffen”, sagte der Duma-Abgeordnete Viktor Sobolew.

Gleichzeitig sagte der Abgeordnete, dass Russland auch nach dem Attentat auf den Präsidenten keine Zivilisten in Kiew bombardieren werde:

“Es ist notwendig, Infrastruktureinrichtungen zu zerstören, über die militärische Ausrüstung in die Ukraine geliefert wird. Aber Zivilisten dürfen nicht getötet werden”, sagte er.

Zelensky seinerseits bestritt die Angriffe und behauptete, sie hätten nicht einmal genug Waffen, um sich zu verteidigen, geschweige denn Russland direkt anzugreifen. Er beendete seine Erklärung mit der Bemerkung, dass er Putin “den Tribunalen” überlassen werde, anstatt zu versuchen, ihn direkt zu ermorden. Interessanterweise hinterließ einer seiner eigenen Berater vor dem Angriff eine kryptische Nachricht, die den Angriff offenbar vorwegnahm:

Zelensky hingegen verbrachte den Tag mit einem perfekt choreografierten Flug von Polen nach Finnland und dann in die Niederlande – vielleicht, um einem Enthauptungsschlag in der Bankova-Straße zu entgehen.

Er absolviert eine lange Waffentour und bittet jedes europäische Land, das ihm zuhören will, um mehr Waffen.

Ich neige dazu, den Aussagen dieses russischen Mil-Bloggers, Zhivoz, zuzustimmen:

“Meine Vorhersage über den Beginn der Offensive der ukrainischen Streitkräfte hat sich als außerordentlich zutreffend erwiesen, ebenso wie die Motive, die die Drehbuchautoren dieser Offensive antreiben. Also. 1. Das grundlegende Ziel der Ukraine und ihrer Verbündeten ist nicht die militärische Niederlage Russlands (das ist ein begleitendes Ziel), sondern der Versuch, das gesamte Machtsystem in Russland zu stürzen. Nicht um “Putin zu entfernen”, sondern um die Staatlichkeit zu stürzen. 2. Die Offensive, die Angriffe des Kremls und andere Aktionen, einschließlich der Wahl des Datums für den 9. Mai – all dies sind Elemente eines komplexen Szenarios für die Bildung einer für den Kreml inakzeptablen öffentlichen Meinung in Russland, auch unter den Militärs. 3. Zu diesen Zwecken werden alle Mittel eingesetzt, einschließlich der sehr aktiven Arbeit von Spionen und Verrätern in Russland selbst, der Überlegenheit in der Informationskomponente, Moskaus übertriebenem Humanismus. 4. Ausgehend von diesen Thesen ist davon auszugehen, dass Kiew innerhalb einer Woche, genau zum Tag des Sieges, ernsthafte militärische Erfolge erringen wird. Die hybriden Angriffe auf russische Regionen werden weitergehen, ihr Ziel ist nicht so sehr der Schaden, sondern die große Demütigung. 5. An der Front ist in naher Zukunft mit einem massiven Raketenbeschuss sowohl auf Truppenstellungen als auch auf rückwärtige Einrichtungen zu rechnen. Und man wird die NATO-Taktik der Mehrfachangriffe, der Infiltration und so weiter anwenden. Das einzig wahre Gegenszenario für Russland: ein sofortiger Ausstieg aus allen “Deals”. Generell aus allen. Für immer. Und ein mächtiger Schlag mit allen verfügbaren Zerstörungsmitteln, mit Ausnahme von Atomwaffen, sowie die Erklärung der Ukraine zu einem terroristischen Staat und all ihrer Führer zu Kriegsverbrechern, mit dem Haftbefehl für ihre unbefristete Vernichtung.”

Wie er bereits erwähnt hat, gab es allein in den letzten ein oder zwei Wochen eine enorme Zunahme von Provokationen und Guerillaangriffen “hinter den Kulissen”. Mindestens zwei russische Eisenbahnen wurden sabotiert, Züge entgleisten, und jetzt wurden zwei verschiedene Öldepots angegriffen, eines auf der Krim, das andere im nahe gelegenen Krasnodar. Es gab weitere Drohnenangriffe, darunter mehrere Angriffe auf Sewastopol, sowohl aus der Luft als auch aus der See. Und sogar weitere versuchte Drohnenangriffe in der Nähe von Moskau, vor dem Angriff auf den Kreml.

Das alles erinnert an die letzte Phase vor einer großen Kampagne, die Chaos und Verwirrung in den russischen Reihen stiften soll. Und wie ein Uhrwerk startete die AFU nach dem Angriff auf den Kreml eine weitere große Sondierungsaktion in Richtung Orekhov-Saporozhye. Berichten zufolge wurden sie durch die heftige russische Verteidigung zurückgedrängt, wobei mindestens 30 Menschen getötet und mehrere gepanzerte Fahrzeuge verloren wurden.

Nun verdichten sich die beunruhigenden Nachrichten, dass sie erneut eine Provokation vorbereiten, die auf Pridnestrowien, auch bekannt als Transnistrien, gerichtet ist. Ein Zug gepanzerter Fahrzeuge wurde auf dem Weg dorthin gesichtet, und es gibt neue Gerüchte über einen großen Aufmarsch mit dem Ziel der Übernahme von Tiraspol.

The Die ukrainischen Streitkräfte entsandten Tausende Soldat in die Region Odessa, um eine Provokation gegen Transnistrien vorzubereiten

Die ukrainischen Streitkräfte haben Tausende Soldat in der Region Odessa stationiert, um eine Provokation gegen die Pridnestrowische Republik Moldau (PMR) vorzubereiten.

Laut RT begannen die lokalen Behörden Anfang März auf dem Territorium der Siedlungen Dachnoe, Kamenka und Rasdelnaja, der ukrainischen Armee Hangars für die Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten zu übergeben, um Personal und Ausrüstung unterzubringen.

RT schreibt, dass fast 4.000 Militärangehörige im April in diese Siedlungen zogen, sich in diesen Hangars niederließen und alle zwei oder drei Tage umzogen.

Nach Angaben des Fernsehsenders plant eine Gruppe der ukrainischen Streitkräfte in der Zeit vom 9. bis 15. Mai, Tiraspol zu erreichen, um dort eine bewaffnete Provokation zu starten, um die russische Armee abzulenken, und die zweite Gruppe wird versuchen, Munition und Lagerhäuser im Dorf Kolbasna in Transnistrien zu beschlagnahmen.

Es besteht sicherlich die Möglichkeit, dass um den 9. Mai herum etwas Großes passiert, nicht zuletzt wegen der russischen Parade, sondern weil Gerüchte kursieren, dass sowohl Russland beabsichtigt, Bakhmut bis dahin einzunehmen, als auch dass die Ukraine darauf aus ist, Russlands historischen Festtag auf jede erdenkliche Weise zu ruinieren, einschließlich der Einleitung ihrer Offensive oder einer anderen großen Provokation, einschließlich Angriffen auf die Parade selbst.

Wie üblich haben wir es mit dem hysterischen, unsicheren Bedürfnis der ukrainischen Führung zu tun, sich selbst als aktiv und erfolgreich darzustellen, um die Aufmerksamkeit nicht nur von ihrem schweren Versagen in Bakhmut abzulenken, sondern auch von der laufenden Sanduhr der weltweiten Erwartungen an eine Großoffensive der Ukraine, die schon längst überfällig ist.

Wir werden wahrscheinlich einen enormen Anstieg der psychologischen Aktionen aus zwei möglichen Gründen erleben. Der erste und offensichtlichste Grund ist, dass sie, falls sie tatsächlich eine Offensive planen, diese im Gefolge dieser ausgleichenden Kampagne durchführen werden, um so viel Verwirrung wie möglich zu stiften. Umgekehrt könnten diese Aktionen aber auch als Deckmantel dafür dienen, dass die Ukraine nichts hat, womit sie eine Offensive starten könnte, und in Wirklichkeit nur Zeit schinden will, indem sie eine lange Reihe unwirksamer und letztlich sinnloser Angriffe aneinanderreiht, die abgesehen von einem geringfügigen psychologischen Faktor keinerlei Konsequenzen haben.

Es ist möglich, dass sie eine Offensive geplant haben, aber eine Reihe massiver Angriffe der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte in jüngster Zeit haben erstaunliche Mengen an gelagerter und konsolidierter Munition zerstört. Es besteht die Möglichkeit, dass ihre Offensive kastriert wurde, lange bevor sie auf den Beinen war, und dass ihnen nun nichts anderes übrig bleibt als verzweifelte Gesichtswahrungstaktiken mit kleinen psychologischen Sticheleien.

Aber zurück zu Russlands Reaktion: Ist es möglich, dass Russland tatsächlich reagiert, vielleicht sogar in unverhältnismäßiger Weise? Möglich ist es, man denke nur an die heutige Erklärung von Ex-Präsident Medwedew, der die völlige Beseitigung von Zelenski forderte. Abgesehen davon war Medwedew in letzter Zeit ein ziemlicher Schwätzer, und seine Äußerungen sind sicherlich nicht als Evangelium oder repräsentativ für die Politik des Kremls zu verstehen. Meine Theorie ist, dass beide, ebenso wie der theatralisch aufblühende Prigoschin, für die möglichen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 posieren, vorausgesetzt, Putin hört auf und strebt keine Wiederwahl an – was immer möglich ist, da er bereits erklärt hat, dass er nicht mehr lange antreten will.

Ohnehin liegt die Antwort auf die Frage darin, wie genau der Kreml dieses Ereignis am Ende katalogisieren wird. Die große Frage ist, ob es als Attentat auf den russischen Präsidenten gewertet werden wird, wie viele Medien es darstellen. Wenn ja, dann würde dies eindeutig eine umfangreiche russische Reaktion erfordern. Aber wenn sie es einfach als kleine Drohnenunannehmlichkeit abtun, die zufällig auf dem Dach des Kremls gelandet ist, dann wird wohl nicht viel unternommen. Alles, was wir im Moment wissen, ist, dass es Berichte über riesige Explosionen in der ganzen Ukraine gibt. Jede Region wird heute Abend von dem getroffen, was bisher wie ein massiver Geran-2-Drohnenangriff aussieht, von Odessa, Cherson, Saporoschje, Slawjansk und Kramatorsk und sogar Kiew.

Ich neige immer noch dazu, dass die Ukraine weiterhin Spielchen spielt und mindestens bis Juni, wenn nicht sogar noch später, verzögert, während sie versucht, mit “Berührungen” und asymmetrischen Provokationen zu punkten, einfach weil ich nach wie vor skeptisch bin, ob sie in der Lage ist, eine organisierte Offensive durchzuführen, insbesondere eine professionelle, mehrgleisige.

Von besonderem Interesse wird jedoch die Zeit unmittelbar nach dem Sturz Bakhmuts sein. Prigozhin hat behauptet, dass die AFU ihre große Offensive genau dann starten wird, wenn Bakhmut fällt, und sein Fall könnte wahrscheinlich mit den oben genannten Daten zusammenfallen. Allerdings gab es heute einen Bericht, dass sie einen “Gegenangriff” auf Bakhmut gestartet haben, der – abhängig von seiner Größe und Stärke – seine Einnahme verzögern könnte, obwohl es sich dabei nur um eine falsche Vernebelung handeln könnte, die in Wirklichkeit dazu dienen soll, den Rückzug einiger ihrer letzten verbliebenen Eliteeinheiten zu unterstützen, wie einer der früheren Berichte oben andeutete.

Wir werden abwarten und sehen, was passiert, aber die nächsten Wochen versprechen eine wilde Fahrt zu werden, wobei insbesondere die nächste Woche, die am 9. Mai endet, von entscheidender Bedeutung ist, die man im Auge behalten sollte, da sich die Ereignisse schnell entwickeln könnten.

Der russische Spitzenkorrespondent Sladkov, der den Kreml direkt nach den Streiks besuchte, hatte diese weisen Worte, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte: VIDEO LINK.