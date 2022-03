Der Krieg gegen das Bargeld geht in eine neue, mutige Phase

Schauen Sie immer hinter die offensichtlichen Schlagzeilen, um zu sehen, was im Verborgenen vor sich geht. In diesem Fall werden die Instrumente der Vermögenskonfiskation verfeinert: Negativzinsen, Beschränkungen für Bargeldabhebungen, Überweisungen und das Einfrieren von Vermögen. Um Bargeld am Leben zu erhalten, muss man es täglich benutzen. ⁃ TN-Redakteur

Bei so vielen Nachrichten über die Ukraine, die Inflation, die massiven Staatsausgaben und die explodierenden Defizite kann man leicht den laufenden Krieg gegen das Bargeld übersehen. Das ist ein Fehler, denn er hat nicht nur ernste Auswirkungen auf Ihr Geld, sondern auch auf Ihre Privatsphäre und persönliche Freiheit, wie Sie heute sehen werden.

Der Krieg gegen das Bargeld ist ein globales Unterfangen, das an vielen Fronten geführt wird. Meiner Meinung nach ist der Krieg gegen das Bargeld gefährlich, da die Privatsphäre verloren geht und die Gefahr besteht, dass die Regierung das Vermögen konfisziert.

Regierungen benutzen Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismus immer als Vorwand, um ehrliche Bürger zu überwachen und ihnen die Möglichkeit zu nehmen, Geldalternativen wie physisches Bargeld, Gold und heutzutage auch Kryptowährungen zu nutzen.

Die eigentliche Last des Krieges gegen das Bargeld liegt bei den ehrlichen Bürgern, die durch Negativzinsen, den Verlust der Privatsphäre, das Einfrieren von Konten und die Beschränkung von Bargeldabhebungen oder -überweisungen der Beschlagnahmung ihres Vermögens ausgesetzt sind.

Die Feinde des Bargelds werben für die Leichtigkeit und Bequemlichkeit des digitalen Zahlungsverkehrs. Es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass digitale Zahlungen durchaus bequem sind. Ich selbst nutze sie in Form von Kredit- und Debitkarten, Überweisungen, automatischen Einzahlungen und Rechnungszahlungen. Ich bin sicher, Sie tun das auch.

Aber der sicherste Weg, jemanden in Selbstzufriedenheit zu wiegen, ist es, eine „Bequemlichkeit“ anzubieten, die schnell zur Gewohnheit wird und auf die man nicht mehr verzichten kann. Der Bequemlichkeitsfaktor setzt sich immer mehr durch, und die Verbraucher gehen von Bargeld zu digitalen Zahlungen über, so wie sie vor hundert Jahren von Gold- und Silbermünzen zu Papiergeld übergegangen sind.

Eine Umfrage ergab, dass mehr als ein Drittel der Amerikaner und Europäer überhaupt kein Problem damit hätte, auf Bargeld zu verzichten und vollständig digital zu bezahlen. Konkret ergab die Studie, dass 34 % der Europäer und 38 % der befragten Amerikaner es vorziehen würden, bargeldlos zu bezahlen.

In Wirklichkeit ist die so genannte „bargeldlose Gesellschaft“ jedoch nur ein trojanisches Pferd für ein System, in dem das gesamte Finanzvermögen elektronisch ist und in den Büchern einiger weniger Großbanken und Vermögensverwalter digital dargestellt wird.

Sobald dies erreicht ist, wird es für die Staatsmacht ein Leichtes sein, das Vermögen zu beschlagnahmen und einzufrieren oder es einer ständigen Überwachung, Besteuerung und anderen Formen der digitalen Beschlagnahmung wie Negativzinsen zu unterwerfen.

Solange Sie zu Ihrer Bank gehen und Ihr Geld abheben können, können sie das nicht tun. Das ist der Schlüssel. Mit anderen Worten: Es ist viel einfacher für sie, Ihr Geld zu kontrollieren, wenn sie Sie zuerst in einen digitalen Viehstall treiben. Das ist ihr wahres Ziel und alle anderen Gründe sind nur ein Vorwand.

Das ist es, was sie Ihnen nicht sagen werden.

Die Eliten wissen, dass sie ihre unpopulären Agenden in normalen Zeiten nicht durchsetzen können. Die globalen Eliten und die Akteure des tiefen Staates haben immer eine lange Liste von Programmen und Vorschriften, deren Umsetzung sie kaum erwarten können. Sie wissen, dass die meisten davon höchst unpopulär sind und dass sie in normalen Zeiten niemals mit ihrer Umsetzung durchkommen würden.

Doch wenn eine Krise ausbricht, verlangen die Bürger verzweifelt nach schnellen Maßnahmen und schnellen Lösungen. Die Eliten legen ihre Rettungspakete vor, nutzen diese dann aber als trojanische Pferde, um ihre Wunschlisten hineinzuschmuggeln. Genau das erleben wir gerade.

Der nach 9/11 verabschiedete USA Patriot Act ist ein gutes Beispiel. Natürlich waren einige Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung notwendig. Aber das Finanzministerium hatte eine lange Wunschliste, die die Meldung von Bargeldtransaktionen und die Einschränkung der Möglichkeiten der Bürger, Bargeld zu erhalten, beinhaltete.

Sie fügten diese Wunschliste in den Patriot Act ein, und seither leben wir mit den Ergebnissen, auch wenn der 11. September längst Vergangenheit ist.

Bargeld hindert die Zentralbanken daran, Negativzinsen einzuführen, denn dann würden die Menschen ihr Bargeld aus dem Bankensystem abziehen.

Wenn sie ihr Bargeld in eine Matratze stopfen, verdienen sie nichts daran, das ist wahr. Aber zumindest verlieren sie nichts dabei. Sobald alles Geld digital ist, werden Sie nicht mehr die Möglichkeit haben, Ihr Bargeld abzuheben und negative Zinsen zu vermeiden. Sie werden in einem digitalen Stift gefangen sein, aus dem es keinen Ausweg gibt.

Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld in Kryptowährungen wie Bitcoin anlegen würden?

Machen wir uns zunächst klar, dass die Regierungen das Monopol auf die Geldschöpfung haben und nicht vorhaben, dieses Monopol an digitale Währungen wie Bitcoin abzutreten. Libertäre Befürworter von Kryptowährungen feiern deren dezentralen Charakter und das Fehlen staatlicher Kontrolle. Doch ihr Glaube an die Nachhaltigkeit mächtiger Systeme außerhalb staatlicher Kontrolle ist naiv.

Die Blockchain existiert nicht im Äther (trotz des Namens einer Kryptowährung), und sie befindet sich nicht auf dem Mars. Blockchain hängt von kritischen Infrastrukturen wie Servern, Telekommunikationsnetzen, dem Bankensystem und dem Stromnetz ab, die alle der staatlichen Kontrolle unterliegen.

Sie müssen diese Realität verstehen.

Die gute Nachricht ist, dass Bargeld in vielen Ländern, auch in den USA, immer noch eine vorherrschende Zahlungsform ist. Das Problem ist, dass mit der Zunahme digitaler Zahlungen und dem Rückgang des Bargelds ein „Kipppunkt“ erreicht wird, an dem es aufgrund der damit verbundenen Kosten und Logistik plötzlich keinen Sinn mehr macht, Bargeld zu verwenden.

Sobald die Verwendung von Bargeld bis zu einem bestimmten Punkt zurückgeht, gehen Größenvorteile verloren und die Verwendung kann fast über Nacht auf Null sinken. Erinnern Sie sich daran, wie Musik-CDs plötzlich verschwanden, als MP3 und Streaming-Formate populär wurden?

Genau so schnell kann Bargeld verschwinden.

Wenn der Krieg gegen das Bargeld erst einmal eine solche Dynamik erreicht hat, wird es praktisch unmöglich sein, ihn aufzuhalten.

Neben dem Verlust der Privatsphäre ergeben sich weitere Gefahren der bargeldlosen Gesellschaft aus der Tatsache, dass digitales Geld, das mit Kredit- oder Debitkarten oder anderen elektronischen Zahlungssystemen übertragen wird, vollständig vom Stromnetz abhängig ist. Fällt das Stromnetz aufgrund von Stürmen, Unfällen, Sabotage oder Cyberangriffen aus, kommt unsere digitale Wirtschaft völlig zum Erliegen.

Es ist jetzt an der Zeit, sich zu schützen. Am besten ist es, wenn Sie einen Teil Ihres Vermögens außerhalb des Bankensystems halten.

Deshalb ist es eine gute Idee, einen Teil Ihrer Liquidität in Papiergeld (solange Sie können) und in Gold- oder Silbermünzen zu halten. Vor allem Gold- und Silbermünzen sind in jedem Staat der Welt ein gutes Geld.

Deshalb sage ich immer, dass Sparer und langfristig orientierte Menschen jetzt physisches Gold kaufen sollten, solange die Preise noch attraktiv sind und solange sie es noch können.

Ich empfehle Ihnen dringend, physisches Gold (und Silber) zu besitzen. Ich empfehle Ihnen, 10 % Ihres investierbaren Vermögens in Gold anzulegen. Wenn Sie wirklich aggressiv sein wollen, vielleicht 20 %. Aber nicht mehr.

Achten Sie nur darauf, dass Sie es nicht in einer Bank aufbewahren, weil es dann beschlagnahmt werden könnte. Das macht den Sinn dieser Art von Schutz zunichte.

Ich habe einen beträchtlichen Teil meines Vermögens in nicht-digitaler Form, einschließlich Immobilien, Kunst und Edelmetallen, die ich sicher und nicht bei einer Bank aufbewahre. Das liegt nicht daran, dass ich paranoid oder ein fanatischer Prepper bin. Ich halte es in diesen Zeiten einfach für klug.

Ich empfehle Ihnen dringend, das Gleiche zu tun. Die bargeldlose Gesellschaft könnte schneller da sein, als Sie denken.

Mit freundlichen Grüßen,

Jim Rickards

für The Daily Reckoning