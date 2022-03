Die mRNA-Spritzen erhöhen bei unter 12-jährigen Kindern das Risiko einer Covid-Infektion

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Sechs Wochen, nachdem sie „vollständig geimpft“ wurden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Covid-Infektion bei Kindern unter 12 Jahren um 40 Prozent höher als bei denjenigen, die nie eine mRNA-Impfung erhalten haben, wie eine große Datenbank des Staates New York zeigt.

Die mRNA-Impfungen bieten in den ersten zwei Wochen der „Vollimpfung“ einen gewissen Schutz. Der Schutz nimmt jedoch schnell ab, wird in der fünften Woche negativ und in der sechsten Woche noch stärker negativ.

Eine „negative“ Wirksamkeit des Impfstoffs bedeutet, dass geimpfte Personen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich zu infizieren. Es ist nicht klar, wie hoch das erhöhte Risiko für Kleinkinder sein könnte, da die Datenbank nur sechs Wochen abdeckt und sich der Trend mit jeder Woche verschlechtert.

Der blaue Balken in der Grafik unten zeigt die relative Wahrscheinlichkeit, dass ungeimpfte und geimpfte Kinder an Covid erkranken. Die gestrichelte rote Linie entspricht einem Risikoverhältnis von 1 – ein 50/50-Risiko.

Sehen Sie, wie der blaue Balken jede Woche fällt und nach 35 Tagen unter die rote Linie fällt? Zu diesem Zeitpunkt haben ungeimpfte Kinder ein geringeres Risiko. (Der orangefarbene Balken ist für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. Sie haben sechs Wochen später noch einen gewissen Schutz, der allerdings ebenfalls abnimmt).

Quelle

Die Studie umfasste den Zeitraum von Mitte Dezember bis Ende Januar, als die Omikron-Variante vorherrschend wurde. Obwohl viele andere Studien gezeigt haben, dass die Impfstoffe gegen Omikron-Infektionen bei Erwachsenen nach vier Monaten weitgehend nutzlos sind, macht diese Datenbank deutlich, dass sie für Kinder noch schneller nutzlos sind.

Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erhalten eine geringere mRNA-Dosis als Jugendliche und Erwachsene: 10 Mikrogramm gegenüber 30 Mikrogramm pro Impfung. Es ist unklar, ob die geringere Dosis der Grund dafür ist, dass die Impfungen bei Kindern noch weniger wirksam sind als bei Erwachsenen, oder ob das Immunsystem von Kindern bei jeder Dosis anders auf mRNA reagiert.

Der Impfschutz gegen Covid-Krankenhausaufenthalte bei Kindern unter 12 Jahren nahm mit der Zeit ebenfalls ab. In den letzten zwei Wochen der Studie boten die Impfstoffe keinen statistisch signifikanten Schutz vor Krankenhausaufenthalten aufgrund von Covid, obwohl die Zahlen sehr gering waren.

Die Datenbank umfasste 365.000 geimpfte Kinder im Staat New York im Alter von 5 bis 11 Jahren. Die Forscher erwähnten die negative Wirksamkeit in ihrer Diskussion über ihre Ergebnisse nicht.