Der Krieg gegen Gaza: Public Relations vs. Realität

Robert C. Koehler

Für seine Opfer ist der Krieg … ja, die Hölle. Für den Rest von uns – die zuschauenden und unterstützenden Patrioten – ist der Krieg eine in Unwissenheit eingebettete Abstraktion, auch bekannt als Public Relations, die der Öffentlichkeit zum Verzehr angeboten wird.

Zumindest soll es so sein. Die Realität des Krieges sollte nie direkt mit der offiziellen PR derer, die ihn führen, konfrontiert werden. Und wenn doch, dann helfe Gott der Kriegsindustrie!

Aber genau das passiert jetzt, da die öffentliche Unterstützung für die Mitschuld der USA an Israels Verwüstung des Gazastreifens nachlässt, ja sogar in Empörung umschlägt. Offizielle Sprecher der Biden-Administration, wie John Kirby, strategischer Kommunikationskoordinator für den Nationalen Sicherheitsrat, sind gezwungen, ihre unerschütterliche Unterstützung für die Bombardierung und Ermordung von Zivilisten mit einer apologetischen Sprache zu verbinden … entschuldigen Sie, Israels Recht, sich zu verteidigen.

„Es gibt Tote unter der Zivilbevölkerung, und zwar in einem Ausmaß, das uns natürlich nicht gefällt“, sagte Kirby in einem Interview mit dem New Yorker. „Aber“, fügte er schnell hinzu, „das bedeutet nicht, dass sie absichtlich versuchen, das Volk von Gaza von der Landkarte zu tilgen, so wie die Hamas das israelische Volk von der Landkarte tilgen will.“

Wow, Israels Aktionen und offizielle Absichtserklärungen, Palästina auszulöschen, machen die US-Regierung unruhig. (Aber die Hamas ist immer noch der Bösewicht.) Oh, wenn doch nur Bruchstücke der tatsächlichen Wahrheit über den Krieg in ein solches Interview eindringen könnten. Zum Beispiel:

„Die meisten Patienten, die ich behandelt habe, waren Kinder im Alter von 2 bis 17 Jahren. Ich meine, ich habe schreckliche Augen- und Gesichtsverletzungen gesehen, die ich noch nie zuvor gesehen habe, zertrümmerte Augen bei zwei 6-jährigen Kindern mit Schrapnellen, die ich herausnehmen musste, Augen mit Schrapnellen im Inneren, Gesichtsverletzungen. Ich habe orthopädische Verletzungen gesehen, bei denen Gliedmaßen einfach abgetrennt wurden und baumelten. Ich habe Unterleibsverletzungen gesehen, die einfach schrecklich waren. Und es herrschte einfach ein großes Chaos. Es gab Kinder mit Kopfverletzungen, die unbeaufsichtigt auf dem Boden lagen, und Leute, die Patienten ohne Anästhesie am Boden nähten. Es herrschte einfach ein großes Chaos und es spielten sich wirklich schreckliche Szenen ab.“

Der Sprecher ist Dr. Yasser Khan, ein kanadischer Augenarzt, der vor kurzem von einem humanitären Einsatz im European Hospital in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, in der Nähe von Rafah, zurückgekehrt ist. Er wurde von Democracy Now! interviewt. Ich wünschte, John Kirby hätte dabei sein können.

Das Krankenhaus, sagte er, war „etwa 300, 400 Prozent überlastet. Überall auf dem Boden des Krankenhauses lagen Patienten und Leichen, drinnen und draußen. Sie hatten orthopädische Geräte an den Beinen oder Armen. Sie infizierten sich und hatten Schmerzen, weil sie auf dem Boden lagen, so dass die Bedingungen nicht sehr steril waren. Und wenn sie die erste Amputation überlebten, wurden sie von der Infektion angesteckt …“

Seine Worte gehen weiter und weiter. OK, werden Sie (ich meine Kirby) vielleicht sagen, das ist Krieg. Menschen werden verletzt. Aber Israel muss sich „selbst verteidigen“.

Das ist Selbstverteidigung?

„Sie haben über 300 oder 400 Angestellte des Gesundheitswesens getötet, Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter. Krankenwagen wurden bombardiert. Das alles war eine systematische Art von – wissen Sie, indem man das Gesundheitssystem zerstört, trägt man zum Völkermord bei.“

Khan merkt außerdem an: „Sie haben das Abwassersystem und das Wassersystem angegriffen, so dass sich die Abwässer mit dem Trinkwasser vermischen. Das führt zu Durchfallerkrankungen und bakteriellen Krankheiten. Cholera und Typhus sind nicht weit entfernt. Hepatitis A ist dort jetzt eine Epidemie. Sie leben auf engstem Raum.“

Und es wird noch verrückter: „Es gibt jetzt 10.000 bis 15.000 Leichen, die verwesen. Es ist gerade Regenzeit in Gaza. Das Regenwasser vermischt sich also mit den verwesenden Leichen, und die Bakterien vermischen sich mit dem Trinkwasser, was zu weiteren Krankheiten führt.“

Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Aber kommt schon, Leute, seid ein bisschen vorsichtiger. Tötet weniger Kinder. Versucht, das Wasser nicht zu vergiften. Man könnte sagen, das ist Öffentlichkeitsarbeit mit einem Hinken. In der Zwischenzeit hat der Internationale Gerichtshof Israel aufgefordert, Maßnahmen zu unterlassen, die als Völkermord angesehen werden könnten, und, guter Gott, Maßnahmen zu ergreifen, um die humanitäre Lage der palästinensischen Zivilisten in der Enklave zu verbessern“, wie Reuters berichtet.

Aber es ist der Krieg selbst – unabhängig von der „Absicht“ -, der diese Hölle verursacht. Die Kriegshandlung, die Kriegswaffen, die politisch-ökonomische Struktur des Globus, die auf endlosem Krieg und Herrschaft beruht, scheint nie ernsthaft verurteilt zu werden, zumindest nicht von offizieller Seite. Aber wenn wir den Krieg ernähren, ernähren wir die Hölle.

Vielleicht gibt es in jüngster Zeit eine Nachricht über eine Herausforderung der globalen Kriegsindustrie und ihrer PR-Täter, die nicht nur ein Aufschrei von den politischen Rändern oder Schreien der Opfer ist. Es handelt sich um das Transatlantic Civil Servants‘ Statement on Gaza, eine am 2. Februar veröffentlichte Erklärung, die von mehr als 800 Beamten aus den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und etwa einem Dutzend europäischer Länder unterzeichnet wurde und erklärt: „Es ist unsere Pflicht, unsere Stimme zu erheben, wenn die Politik unserer Regierungen falsch ist“.

In der Erklärung wird das Bombardement des Gazastreifens als „eine der schlimmsten menschlichen Katastrophen dieses Jahrhunderts“ bezeichnet. Und sie fordert ihre Länder auf, jegliche militärische Unterstützung für Israel einzustellen und ihren Einfluss geltend zu machen, „um einen dauerhaften Waffenstillstand und einen uneingeschränkten Zugang für humanitäre Hilfe im Gazastreifen sowie eine sichere Freilassung aller Geiseln sicherzustellen“ und „eine Strategie für einen dauerhaften Frieden zu entwickeln“.

Eine Strategie für einen dauerhaften Frieden? Das ist eine andere Art, ein Ende des Krieges zu fordern. Es ist höchste Zeit.