Die Geschichte des Jahrzehnts

Die Geschichte auf einen Blick

Laut US-Senator Rand Paul, dem Autor von „Deception: The Great COVID Cover-Up“, war die COVID-19-Pandemie, die Millionen von Menschen tötete, das Ergebnis von Anthony Faucis Entscheidung, gefährliche Gain-of-Function-Forschung in China zu finanzieren

Neue Beweise, die U.S. Right to Know (USRTK) erhalten hat, untermauern die Theorie, dass SARS-CoV-2 in einem Labor hergestellt wurde

Die in SARS-CoV-2 gefundenen neuartigen Merkmale entsprechen den Forschungsparametern, die in einem Förderantrag der EcoHealth Alliance aus dem Jahr 2018 zur Durchführung von Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren vorgestellt wurden

EcoHealth und das Wuhan Institute of Virology (WIV) waren sich der Möglichkeit bewusst, dass diese Forschung eine Pandemie beim Menschen auslösen könnte. In einem Planungsprotokoll heißt es: „Wir MÜSSEN in unserem Vorschlag klarstellen, dass unser Ansatz die Evolution nicht in die falsche Richtung treibt, z. B. die Entwicklung eines virulenteren Stammes, der dann zu einer Pandemie führt

Gegenwärtig ist die Erforschung von Funktionsgewinnen erlaubt, sofern sie mit der Absicht durchgeführt wird, einen Impfstoff zu entwickeln, was ein logischer Trugschluss ist. Wir waren noch nie in der Lage, präventiv einen Erreger zu konstruieren, der später durch die natürliche Evolution auftaucht. Wir schaffen neuartige Krankheitserreger, die in der Natur nicht vorkommen, und entwickeln dann Impfstoffe gegen sie. Mit anderen Worten, wir schaffen Biowaffen und Gegenmittel für diese Biowaffen, und das muss aufhören

Laut US-Senator Rand Paul, dem Autor von „Deception: The Great COVID Cover-Up“ war die COVID-19-Pandemie, die Millionen von Menschen tötete, das Ergebnis von Anthony Faucis Entscheidung, gefährliche Gain-of-Function-Forschung in China zu finanzieren – Forschung, die in den USA zu dieser Zeit offiziell verboten war und zumindest unter amerikanischer Aufsicht hätte durchgeführt werden müssen, was aber nicht geschah.

Um die Sache noch schlimmer zu machen, profitierte Fauci persönlich von dem Desaster in Höhe von etwa 5 Millionen Dollar. „Der Kongress wurde von Anthony Fauci in die Irre geführt“, sagte Paul dem inzwischen unabhängigen Journalisten Tucker Carlson. „Am Ende verdient er es, im Gefängnis zu sitzen.“

Neue Beweise deuten stark darauf hin, dass SARS-CoV-2 erzeugt wurde

In einem Artikel im City Journal vom 25. Januar 2024 beschreibt der Wissenschaftsjournalist, Redakteur und Autor Nicholas Wade neue Beweise, die U.S. Right to Know (USRTK) erhalten hat und die die Theorie untermauern, dass SARS-CoV-2 tatsächlich in einem Labor hergestellt wurde.

Wie Wade anmerkt, ist dies der Hauptgrund, warum trotz massiver Testanstrengungen niemand in der Lage war, SARS-CoV-2 in irgendeinem Wildtier, ob Fledermaus oder nicht, zu finden. Es hat in der Natur nie existiert, nur im Labor.

Die neu aufgetauchten Dokumente enthalten so etwas wie ein Rezept für den „Zusammenbau von Viren des Typs SARS aus sechs synthetischen DNA-Stücken, die als Konsenssequenz – die genetisch infektiöseste Form – von Viren entwickelt wurden, die mit SARS1 verwandt sind, dem Fledermausvirus, das die kleine Epidemie von 2002 verursacht hat“, schreibt Wade. Wie sich herausstellte, hat SARS-CoV-2 genau diese sechsteilige Struktur.

Die Dokumente zeigen auch, dass „amerikanische Wissenschaftler planten, mit dem Wuhan Institute of Virology zusammenzuarbeiten, um neue Coronaviren mit den Merkmalen von SARS-CoV-2 zu entwickeln, ein Jahr bevor das Virus in dieser Stadt auftauchte“, schreibt USRTK-Reporterin Emily Kopp.

Der DEFUSE-Vorschlag liefert das Rezept

Im März 2018 beantragte die EcoHealth Alliance unter der Leitung von Peter Daszak einen Zuschuss in Höhe von 14,2 Millionen US-Dollar für die Durchführung von Gain-of-Function-Forschung zu Fledermaus-Coronaviren in Forschungslabors in Kalifornien, North Carolina, New York, Wisconsin, Singapur und Wuhan. Der Antrag mit der Bezeichnung „Projekt DEFUSE“ beschreibt, wie die Wissenschaftler vorgehen würden:

Einfügen von Furin-Spaltstellen an der S1/S2-Verbindung des Spike-Proteins

Synthetische Viren in sechs Segmenten zusammensetzen

Identifizierung von Coronaviren, die sich nicht mehr als 25% von SARS1 unterscheiden

Auswahl von Rezeptorbindungsdomänen, die geeignet sind, menschliche ACE2-Rezeptoren zu infizieren

SARS-CoV-2 entspricht den DEFUSE-Forschungsparametern

Wie Kopp erläutert, entspricht SARS-CoV-2 genau diesen Forschungsparametern. Es verfügt über eine Furin-Spaltstelle im Spike-Protein an der S1/S2-Kreuzung, und sein Genom kann mithilfe der Restriktionsenzyme BsaI und BsmBI in sechs gleichmäßig verteilte DNA-Stränge aufgeteilt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese gleichmäßigen Abstände in den Genomen natürlicher Viren vorkommen.

Der Grund, warum Wissenschaftler Viren mit gleichmäßig verteilten DNA-Stücken zusammenspleißen, liegt darin, dass es einfacher ist, sie zu manipulieren. So können sie die einzelnen Stücke chemisch synthetisieren und sie dann zu einem vollständigen Genom zusammenfügen.

Dieser verräterische synthetische „Fingerabdruck“, der im Genom von SARS-CoV-2 gefunden wurde, wurde in einem Preprint von Bruttel et al. aus dem Jahr 2022 detailliert beschrieben, wie Wade anmerkt. Wie sich herausstellte, enthielt der DEFUSE-Vorschlagsentwurf sogar ein Bestellformular für BsmBI – eine Tatsache, die Bruttel in einem Twitter/X-Post hervorhob.

Die genomischen Variationen von SARS-CoV-2 liegen ebenfalls innerhalb des im Vorschlag angegebenen Bereichs von 25 %, und seine rezeptorbindenden Domänen waren von Anfang an für menschliche ACE2-Rezeptoren optimiert, wodurch es sich wie ein Lauffeuer verbreiten konnte. Wade schreibt:

„Die Entdeckung des neuen Rezepts stärkt sicherlich die Möglichkeit, dass die regelmäßigen Abstände zwischen den Erkennungsstellen von BsaI und BsmBI in SARS2 die Signatur eines synthetischen Ursprungs sind. Richard H. Ebright, ein Molekularbiologe an der Rutgers University, der das Papier von 2022 als ‚bemerkenswert … aber nicht entscheidend‘ bezeichnet hatte, sagt nun, dass die Beweise in den neuen Dokumenten ‚die Beweise, die durch die Genomsequenz erbracht wurden, von der Ebene des Bemerkenswerten auf die Ebene einer rauchenden Waffe heben‘.“

Matt Ridley, Mitautor von „Viral: The Search for the Origin of COVID-19“ stimmt dem zu und stellt fest, dass alle neuartigen Merkmale von SARS-CoV-2 durch die vorgeschlagenen Forschungsmethoden, die in den DEFUSE-Dokumenten beschrieben sind, erklärt werden.

„Game over.“ schrieb Ridley. „Die jüngsten Enthüllungen bestätigen präzise, dass all die vielen verdächtigen Merkmale von SARS-CoV-2, die darauf hindeuten, dass es von Menschen gemacht wurde, in dem DEFUSE-Vorschlag, an dem das Wuhan Institute of Virology beteiligt war, ausführlich dargelegt wurden.„

EcoHealth war sich der Pandemie-Risiken wohl bewusst

Laut dem DEFUSE-Entwurf, den die USRTK erhalten hat, war geplant, acht bis 16 Stämme von Fledermausviren des SARS-Typs zu synthetisieren, die das Potenzial haben, auf den Menschen überzugreifen, um einen Impfstoff herzustellen, der dann bei Fledermäusen in Regionen mit militärischen Aktivitäten eingesetzt werden sollte.

EcoHealth und das Wuhan Institute of Virology (WIV) waren sich sehr wohl bewusst, dass diese Forschung eine Pandemie beim Menschen auslösen könnte. In einem Planungsprotokoll heißt es: „Wir MÜSSEN in unserem Vorschlag deutlich machen, dass unser Ansatz die Evolution nicht in die falsche Richtung treibt, z. B. die Entwicklung eines virulenteren Stammes, der dann zur Pandemie wird.“

Gegenwärtig sieht es so aus, als sei genau das passiert. Es wurde ein synthetisches Virus zusammengebraut, das irgendwie aus der WIV entkommen ist. Ob dies absichtlich geschah oder nicht, ist eine andere Frage. Wie auch immer, die Moral von der Geschichte ist, dass die Funktionsgewinnungsforschung enorme Risiken für die öffentliche Gesundheit birgt, und wenn das Risiko einer Pandemie besteht, dann sollte die Forschung wahrscheinlich nicht erlaubt werden.

Dokumente zeigen betrügerische Praktiken zur Erlangung von Fördermitteln

Die neuen Dokumente zeigen auch, wie Daszak die US-Regierung darüber täuschte, wo diese offensichtlich riskante Forschung durchgeführt werden sollte. Obwohl er durchaus die Absicht hatte, einen Großteil der Arbeiten an der WIV durchführen zu lassen, spielte er die Rolle der chinesischen Forscher herunter und ließ es so aussehen, als würde die Forschung in den USA stattfinden.

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) lehnte den Vorschlag schließlich wegen „erheblicher Schwächen“ ab, darunter die Tatsache, dass dem Vorschlag jegliche Art von Risikobewertung und Risikominderungsplan fehlte. Ob und von wem jemand anderes die Mittel zur Verfügung gestellt hat, bleibt eine offene Frage. Wie von Wade berichtet:

„Der DEFUSE-Vorschlag wurde von Peter Daszak, dem Leiter der EcoHealth Alliance in New York, zusammen mit Partnern wie Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology und Ralph Baric von der University of North Carolina verfasst … Einige Beobachter glauben, dass die chinesischen Mitglieder der Gruppe, als die DARPA die Finanzierung des Projekts ablehnte, beschlossen haben könnten, ihre eigene Finanzierung zu finden und das Projekt im Alleingang durchzuführen. Dies ist plausibel, da Baric und Shi zwar zusammenarbeiteten, aber auch Rivalen waren. Da Baric wegen fehlender DARPA-Gelder blockiert war, könnte Shi die Chance gesehen haben, voranzukommen, wenn sie Gelder aus chinesischen Quellen beschaffen konnte. Daszak, der Leiter des Projekts, hatte auf jeden Fall geplant, einen Großteil der Arbeit von Shis Team in Wuhan durchführen zu lassen, auch wenn dies bedeutete, dem Verteidigungsministerium vorzugaukeln, dass der Großteil der Forschung von Baric in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden würde. In einem Vermerk, der in den neuen Dokumenten gefunden wurde, schrieb Daszak: „Wenn wir diesen Vertrag gewinnen, schlage ich nicht vor, dass die gesamte Arbeit unbedingt von Ralph durchgeführt wird, aber ich möchte die US-Seite dieses Vorschlags betonen, damit die DARPA mit unserem Team zufrieden ist. Sobald wir die Mittel erhalten, können wir dann festlegen, wer welche Arbeiten genau durchführt, und ich glaube, dass ein Großteil dieser Tests in Wuhan durchgeführt werden kann“. Daszak ist Forschungsmanager, kein Virologe, und hat die Konsequenzen dieser Entscheidung vielleicht nicht ganz verstanden. Das DEFUSE-Projekt wäre, wenn es von Baric durchgeführt worden wäre, in der zweithöchsten Sicherheitsstufe, BSL-3, durchgeführt worden, weil Baric die Manipulation von SARS-Viren für eine gefährliche Arbeit hielt und seine Forschung in einem BSL-3-Labor durchführte. Die Chinesen waren von den Gefahren weniger beeindruckt. Shi arbeitete mit SARS-Viren hauptsächlich in BSL-2-Labors, die nur minimale Sicherheitsanforderungen erfüllen, testete die Viren aber auch an humanisierten Mäusen unter BSL-3-Bedingungen. Als SARS2 zum ersten Mal in der Welt auftauchte, wies es all die einzigartigen Eigenschaften auf, die man von einem Virus erwarten würde, das nach dem DEFUSE-Rezept hergestellt wurde. Anstatt langsam die Fähigkeit zu entwickeln, menschliche Zellen anzugreifen, wie es natürliche Viren tun müssen, wenn sie vom Tier auf den Menschen überspringen, war SARS2 sofort für Menschen infektiös, möglicherweise weil es bereits in humanisierten Labormäusen an die menschlichen Zellrezeptoren angepasst worden war … Trotz intensiver Suche wurden keine Vorläufer von SARS2 in der Natur gefunden. Angesichts des Datums des DEFUSE-Vorschlags von 2018 könnten die Forscher in Wuhan das Virus bis 2019 synthetisiert haben, was den ansonsten unerklärlichen Zeitpunkt der COVID-19-Pandemie sowie ihren Ursprungsort perfekt erklären würde. Es passt alles.“

Lehren aus der großen COVID-Vertuschung

In einem Artikel vom 1. November 2023 gab Senator Paul einen Überblick darüber, was wir aus der „großen COVID-Vertuschung“ gelernt haben:

„Die COVID-Vertuschung begann in China. Aber in gewisser Weise machen wir eine zu große Sache daraus. Es sollte niemanden überraschen, dass eine totalitäre Regierung, die von der Kommunistischen Partei Chinas geführt wird, versuchen würde, ihre Verantwortung für eine weltweite Pandemie zu vertuschen. Was uns erschüttert hat – und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten sollten – ist die Vertuschung in unserem eigenen Land, die von Dr. Anthony Fauci und seinen Kollegen aus der Gesundheitsbranche angeführt wird. Und sie wären vielleicht mit ihrem Betrug durchgekommen, wenn nicht ein Bundesrichter die Freigabe ihrer E-Mails angeordnet hätte. Kurz gesagt, diese E-Mails zeigen, dass Dr. Fauci und andere „Experten“ des öffentlichen Gesundheitswesens zur gleichen Zeit, als sie öffentlich die Idee leugneten, dass das COVID-Virus durch eine undichte Stelle im Wuhan Institute of Virology in China entstanden ist, sich untereinander einig waren, dass dies wahrscheinlich der Fall war. Warum also diese Tatsache verheimlichen?“

Paul zufolge wollten Fauci und seine Mitarbeiter die Wahrheit verbergen, weil die Wahrheit ihre möglicherweise kriminellen Handlungen aufdecken würde. Als Direktor der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) finanzierte Fauci die riskante Gain-of-Function-Forschung am WIV – einem Labor, das in Bezug auf die Sicherheit unter dem Standard lag.

Darüber hinaus ließ er diese Forschung zu, obwohl in den USA ein Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung bestand. Das Moratorium wurde genau aus dem Grund verhängt, weil Experten befürchteten, dass das Risiko einer Pandemie beim Menschen zu hoch war.

Versteckt Fauci ein schlechtes Gewissen?

Im Nachhinein betrachtet hatten sie Recht, und wenn sich herausgestellt hätte, dass SARS-CoV-2 ein künstlich hergestelltes Virus ist, das aus einem Labor ausgetreten ist, wäre die einzig vernünftige Reaktion gewesen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und diese Art der Forschung für immer zu beenden. Zweifellos hätte diese Aussicht Fauci und alle anderen Beteiligten in Angst und Schrecken versetzt.

Dass Faucis Gewissen ihn wachhielt, lässt sich laut Paul daran erkennen, dass er in den ersten Tagen der Pandemie mitten in der Nacht E-Mails verschickte, anstatt sich gemütlich in sein Bett zu verkriechen. Eine dieser E-Mails ging um 3 Uhr morgens an Robert Kadlec, den damaligen Sekretär für Bereitschaft und Reaktion bei Health and Human Services.

„Dies wurde heute veröffentlicht. Es bietet eine ausgewogene Sichtweise“, schrieb Fauci. Im Anhang befand sich ein Science-Artikel, der für einen zoonotischen Ursprung des Virus plädiert und die Theorie des Laborlecks widerlegt.

„Als diese E-Mail ans Licht kam, war ich zunächst über ihren Zeitpunkt und ihre Dringlichkeit verwundert“, schreibt Paul. „Aber dann erfuhr ich, dass eine von Kadlecs Aufgaben darin bestand, den Vorsitz des Ausschusses zu führen, der für die Überprüfung von Vorschlägen zur Funktionserweiterung zu Sicherheitszwecken zuständig ist – und dass der Vorschlag für die Coronavirus-Forschung in Wuhan seinem Ausschuss nie vorgelegt wurde!“

Mit anderen Worten: Paul glaubt, dass Fauci diese E-Mail an Kadlec geschickt hat, um die Tatsache zu verbergen, dass er die Forschung zum Funktionsgewinn genehmigt hat, die eigentlich auf Kadlecs Schreibtisch zur Sicherheitsüberprüfung hätte landen müssen, was aber nicht geschehen ist.

Verhaltensweisen, die auf eine Verschwörung hindeuten

Auch andere Verhaltensweisen deuten darauf hin, dass Fauci und seine Mitarbeiter Panik vor der Möglichkeit hatten, dass COVID auf ihre eigenen Aktivitäten zurückgeführt werden könnte. Paul schreibt:

„Jeremy Farrar, der Anthony Fauci des Vereinigten Königreichs, erzählte seinem Bruder, dass in der Anfangsphase der Pandemie „einige Wissenschaftler, darunter auch ich, zu vermuten begannen, dass es sich um einen Laborunfall handeln könnte“. Farrar schreibt in seinem Buch Spike: „In dieser Zeit tat ich Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte: Ich besorgte mir ein Wegwerf-Telefon, hielt geheime Sitzungen ab und bewahrte schwierige Geheimnisse. In der Tat begannen viele westliche Bürokraten, vor allem in den USA, verschiedene Kommunikationsformen zu nutzen, um ihre Nachrichten vor künftigen Anfragen nach Unterlagen zu schützen. Uns liegt eine E-Mail von einem von Faucis Assistenten vor, der andere Regierungsmitarbeiter anweist, keine E-Mail-Adressen der Regierung zu verwenden. Was übrigens ein Verbrechen ist.“

Und dann sind da noch die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichten Artikel, in denen die Idee, dass SARS-CoV-2 vom Menschen verursacht sein könnte, „entlarvt“ wird – ohne den geringsten Beweis dafür vorzulegen – und „Verschwörungstheorien, die darauf hindeuten, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat“, verurteilt werden. Bei näherer Untersuchung wurden auch sie mit den Hauptschuldigen in Verbindung gebracht, die ein starkes Interesse daran haben, die Wahrheit zu verbergen, darunter auch Fauci.

Wir müssen der Gain-of-Function-Forschung ein Ende setzen

Wie Paul feststellte, wächst die Zahl der Wissenschaftler, die sich Sorgen über ein weiteres Laborleck mit weitaus schlimmeren Folgen machen:

„Bei COVID lag die Sterblichkeitsrate bei weit unter einem Prozent. Jetzt werden Experimente mit Viren durchgeführt, die eine Sterblichkeitsrate zwischen 15 und 50 Prozent haben können. Im Jahr 2021 schrieb der MIT-Biochemiker Kevin Esvelt: Sobald wir die Möglichkeit des Missbrauchs [der Funktionsgewinnforschung] in Betracht ziehen, ganz zu schweigen von kreativem Missbrauch, sieht diese Forschung wie ein Glücksspiel aus, das die Zivilisation nicht riskieren kann … Ich beschwöre jeden Wissenschaftler, Geldgeber und jede Nation, die auf diesem Gebiet arbeitet: Bitte hören Sie auf. Versuchen Sie nicht mehr, pandemiefähige Viren zu entdecken oder herzustellen, ihre Virulenz zu erhöhen oder sie leichter zusammenzusetzen. Keine Versuche mehr, herauszufinden, welche Komponenten es den Viren ermöglichen, menschliche Zellen effizient zu infizieren oder sich darin zu vermehren, oder vererbbare Wege zu finden, die Immunität zu umgehen. Keine Experimente mehr, die Blaupausen für Seuchen verbreiten könnten. Das Potenzial für eine Katastrophe kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Schon jetzt können Menschen synthetische DNA im Internet bestellen, und wenn sie wissen, was sie tun, können sie das Polio-Virus und viele andere Viren herstellen … Die erforderlichen Informationen sind dank der vom Steuerzahler finanzierten Initiativen zur Identifizierung aller Viren der Welt öffentlich zugänglich. Mit der Unterstützung von Leuten wie Peter Daszak und Bill Gates sind die USA seit Jahrzehnten der wichtigste internationale Geldgeber für die Identifizierung von Pandemieviren. Das sollte uns nachdenklich stimmen: Bei diesen Programmen werden seltene Viren aus Höhlen ausgegraben, in denen Menschen ihnen vielleicht nie begegnen würden, und in große Ballungsgebiete transportiert, Viren manipuliert, um sie gefährlicher und übertragbarer zu machen, und die daraus resultierenden Erkenntnisse der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht. Selbst wenn das Ziel darin besteht, künftige Pandemien zu verhindern, steht das Risiko-Nutzen-Verhältnis in keinem guten Verhältnis. Die Befürworter der Identifizierung der Viren der Welt argumentieren zwar, dass die gewonnenen Erkenntnisse bei der Entwicklung von Impfstoffen hilfreich sein werden, doch die jahrzehntelange Identifizierung von Viren war erfolglos, da noch kein Impfstoff für den Menschen entwickelt wurde, bevor es zu einer Epidemie kam. Wenn wir so weitermachen, werden nach Ansicht von Esvelt durch „absichtliche Pandemien“ „viel mehr Menschen getötet, als durch die Identifizierung gerettet werden könnten“. Zu glauben, dass wir künftige Pandemien verhindern können, obwohl wir weiterhin gefährliche Viren suchen, katalogisieren und manipulieren, ist der Gipfel der Hybris. In den letzten Jahren haben sich die „Experten“ des öffentlichen Gesundheitswesens in fast allen Fragen geirrt. Wenn wir solche Katastrophen in Zukunft vermeiden wollen, müssen wir die Regierung reformieren und die außer Kontrolle geratenen Wissenschaftler und ihre Erfüllungsgehilfen zügeln.“

Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir müssen der Forschung zum Zweck der Sicherheit der Menschheit ein Ende setzen und dürfen nicht zulassen, dass Gier oder schiere wissenschaftliche Neugier zur Schaffung eines Erregers führen, der die Menschheit auslöschen könnte.

Das Haushaltsgesetz für 2022 enthält auf Seite 3.354 eine Anweisung an den Minister für Gesundheit und Humandienste, „keine Forschung zu finanzieren, die von einer ausländischen Einrichtung in einem bedenklichen Land durchgeführt wird … und die Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial oder biologische Agenzien oder Toxine beinhaltet“.

Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wie Paul anmerkte, „müssen die Amerikaner und ihre Vertreter genau darauf achten, ob unsere Gesundheitsbehörden versuchen, ihn zu umgehen“.

Zu diesem Zweck empfiehlt eine Gain-of-Function-Reformgruppe nun, dass Gain-of-Function-Experimente, die einem Krankheitserreger eine „effiziente Übertragbarkeit auf den Menschen“ verleihen, reguliert werden sollten. Dies würde „Bürokraten wie Fauci ausdrücklich davon abhalten, um die Definition des Funktionsgewinns herumzutanzen und wegzuschauen, wenn Forscher Viren schaffen, die sich leichter im Menschen verbreiten“, schreibt Paul.

„Wir stellen Biowaffen und Gegenmittel für diese Biowaffen her, und das muss aufhören.“

Gegenwärtig ist die Gain-of-Function-Forschung erlaubt, sofern sie mit der Absicht betrieben wird, einen Impfstoff zu entwickeln, was ein logischer Trugschluss ist. Wir waren noch nie in der Lage, präventiv einen Krankheitserreger zu konstruieren, der später in der natürlichen Evolution auftaucht.

Nein, wir schaffen neuartige Krankheitserreger, die in der Natur nicht vorkommen, und entwickeln dann Impfstoffe dagegen. Mit anderen Worten: Wir schaffen Biowaffen und Gegenmittel für diese Biowaffen, und das muss aufhören. Damit dies geschieht, muss die Öffentlichkeit anfangen, „Lärm“ zu machen, damit unsere gewählten Vertreter erkennen, dass wir nicht zulassen werden, dass dieses Problem ignoriert wird.

Artikel als PDF

Quellen: