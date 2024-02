Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren fliegt nach Ungarn, um Orban zu zwingen, der NATO-Erweiterung zuzustimmen, und raten Sie mal? Kein ungarischer Politiker kommt.

Die NATO ist von 15 auf 31 Mitglieder angewachsen, und jetzt versucht man, Schweden als Nummer 32 aufzunehmen. Ungarn sieht darin eine Provokation Russlands, aber Washington sagt, das werde nicht toleriert und droht mit Sanktionen.

Die Mainstream-Medien berichten, dass eine parteiübergreifende Delegation von US-Senatoren am Sonntag der ungarischen Hauptstadt einen offiziellen Besuch abgestattet hat, um Druck auf die nationalistische Regierung von Viktor Orban auszuüben, damit sie Schwedens Antrag auf NATO-Mitgliedschaft sofort annimmt.

Aber ratet mal? Die Kriegsagenda dieser globalistischen Senatoren ist in Ungarn so unpopulär, dass kein Mitglied des ungarischen Parlaments bereit ist, sich auch nur mit ihnen zu treffen.

Ungarn ist das einzige der 31 NATO-Mitglieder, das dem schwedischen Antrag nicht zugestimmt hat. Die ungarische Regierung steht unter wachsendem Druck, sich den Befehlen aus Washington, London und Berlin zu beugen, nachdem sie die Entscheidung über den schwedischen Antrag mehr als 18 Monate lang hinausgezögert hat.

Die Aufnahme eines neuen Landes in das Militärbündnis erfordert Einstimmigkeit.

Die besuchenden Senatoren kündigten an, dem Kongress eine gemeinsame Resolution vorzulegen, in der sie „den angeblichen demokratischen Rückschritt in Ungarn verurteilen und die Regierung von Premierminister Viktor Orbán auffordern, ihre Blockade der transatlantischen Integration Schwedens aufzugeben“, so ein Bericht von ABC News.

Senator Thom Tillis, ein RINO-Republikaner aus North Carolina und notorischer neokonservativer globalistischer Kriegstreiber, sagte auf einer Pressekonferenz in der US-Botschaft in Budapest:

„Mit dem Beitritt werden Ungarn und sein Premierminister den freiheitsliebenden Nationen der Welt einen großen Dienst erweisen“.

Freiheitsliebend? Die NATO unterstützt einen Diktator in der Ukraine, der alle Oppositionsparteien verboten, unliebsame Medien geschlossen und Männer mittleren Alters von der Straße weg in den Kampf gegen die Russen verschleppt hat. So sieht Freiheit“ für Thom Tillis und seine globalistischen Genossen im US-Senat aus.

Der gemeinsame Resolutionsentwurf zur Verurteilung Ungarns, über den zuerst die Associated Press berichtete, stammt von Tillis und Senatorin Jeanne Shaheen, einer Demokratin aus New Hampshire. Zu ihrer Delegation in Budapest gehörte auch Senator Chris Murphy, ein Demokrat aus Connecticut.

Shaheen sagte, es sei „enttäuschend“, dass kein Mitglied der ungarischen Regierung die Einladung zu einem Treffen mit der Delegation angenommen habe, aber sie sei „hoffnungsvoll und optimistisch“, dass der Beitritt Schwedens zur Ratifizierung vorgelegt werde, wenn die ungarischen Gesetzgeber am 26. Februar wieder zusammenkommen.

Murphy sagte, die Weigerung der Regierung Orbán, sich zu treffen, sei „seltsam und beunruhigend“, aber es liege in der Verantwortung des langjährigen Regierungschefs, auf eine Abstimmung zu drängen.

Frage an Senator Murphy: Warum ist es Orbans Aufgabe, das Wasser für Washington zu tragen? Als populistischer nationaler Führer vertritt Orban den Willen des ungarischen Volkes und nicht die Kriegsinteressen Washingtons.

Anfang dieses Monats hat US-Senator Ben Cardin, ein Demokrat aus Maryland und Vorsitzender des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen, Sanktionen gegen Ungarn in Aussicht gestellt, weil es sich weigert, ein weiteres Land in die NATO aufzunehmen. Er bezeichnete Orbán als „das unzuverlässigste Mitglied der NATO“.

Das unzuverlässigste? Ich würde sagen, Orban ist der Verantwortungsvollste. Er will keinen Atomkrieg mit Russland auf dem europäischen Kontinent. Er ist der einzige Erwachsene im Raum, wenn sich die NATO trifft. Die anderen sind nur Fußabtreter für den CIA-gesteuerten militärisch-industriellen Komplex in Washington.

Warum macht sich die NATO überhaupt die Mühe, so zu tun, als seien ihre Entscheidungen „einstimmig“, wenn das, was die USA sagen, gilt? Wenn ein Staatschef eines NATO-Mitgliedslandes es wagt, auch nur daran zu denken, gegen die US-Kriegspolitik zu stimmen, wird er mit Wirtschaftssanktionen belegt, die durch einen waffenfähigen US-Dollar ergänzt werden.

Kein Wunder, dass die BRICS-Koalition wächst. Die Nationen haben es satt, sich von Washington drangsalieren zu lassen. Es ist wirklich so einfach.

Kein konservativer Amerikaner, dem Amerika am Herzen liegt, sollte jemals für Schurken wie Thom Tillis stimmen. Genauso wenig sollte ein Demokrat, der gegen den Krieg ist, für Schurken wie Ben Cardin, Jeanne Shaheen, Chuck Schumer oder Chris Murphy stimmen. Diese Kriegshetzer der Demokratischen Partei ernähren sich alle vom militärisch-industriellen Komplex.