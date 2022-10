Das Ergebnis hätte ganz anders ausfallen können – und viele Leben hätten gerettet werden können -, wenn Big Pharma nicht so erfolgreich gewesen wäre, dieses Generikum zu unterdrücken, das gegen COVID-19 wirkt.

In seinem Buch „The War on Ivermectin: The Medicine That Saved Millions and Could Have Ended the COVID Pandemic“ (Das Medikament, das Millionen rettete und die COVID-Pandemie hätte beenden können) beschreibt Dr. Pierre Kory die Geschichte von Ivermectin und das Wie und Warum, das hinter der Unterdrückung dieses Medikaments durch Big Pharma steht, als festgestellt wurde, dass es gegen COVID-19 wirkt.

Nachdem er seine Karriere als Internist und Intensivmediziner verbracht hat, widmet sich Kory nun den COVID-Syndromen auf Langstreckenflügen und den Syndromen nach Verletzungen

Die tägliche Einnahme von Ivermectin ist ein Hauptbestandteil der Behandlungspläne für Fernreisende und Personen mit COVID-Jab-Verletzungen, da das Medikament sehr effektiv an das toxische Spike-Protein bindet, das bei beiden Erkrankungen die meisten Schäden verursacht

Methylenblau kann für Menschen, die mit lähmender Müdigkeit kämpfen, hilfreich sein, da es die mitochondriale Atmung ankurbelt und den Energiestoffwechsel verbessert. Es ist sogar das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin und Chloroquin, patentfreie Medikamente, die zusammen mit Zink zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden

„Der Krieg gegen Ivermectin“ enthüllt das Desinformationsbuch, das von Big Pharma und seinen vielen Verbündeten benutzt wird, um höchst nützliche und preiswerte Medikamente zu unterdrücken, um die Profite der Unternehmen zu schützen und zu steigern

In diesem Interview spricht unser Gast Dr. Pierre Kory über sein neues Buch „The War on Ivermectin: The Medicine That Saved Millions and Could Have Ended the COVID Pandemic„. Darin beschreibt er detailliert die Geschichte von Ivermectin und das Wie und Warum, das hinter der Unterdrückung dieses Medikaments durch Big Pharma stand, als festgestellt wurde, dass es gegen COVID-19 wirkt.

Wie Dr. Paul Marik und Dr. Peter McCullough wurde auch Kory vom American Board of Internal Medicine bedroht, das ihm die ärztliche Zulassung entziehen will. Ein niedergelassener Hausarzt kann zwar auch ohne Zulassung arbeiten, aber die meisten medizinischen Zentren stellen keinen Arzt ein, der nicht in seinem Fachgebiet zugelassen ist, und die Versicherungsgesellschaften nehmen Sie nicht in ihre Liste auf.

Korys Antwort an das American Board of Internal Medicine

Kory ist jedoch nicht übermäßig besorgt über diese Drohung – die eigentlich eine Einschüchterungstaktik ist, um ihn zum Schweigen zu bringen -, da er nicht die Absicht hat, jemals wieder in ein Krankenhaus zu gehen.

„Ich bin fertig“, sagt er. „Ich könnte auf keinen Fall in ein Krankenhaus gehen. Ich habe einfach zu viel gelernt. Ich habe zu viel über die pharmazeutische Kontrolle über fast alle medizinischen Erkenntnisse gelernt. Da passe ich auf keinen Fall rein. Jetzt bin ich ein eckiger Pflock in einem runden Loch. Um ehrlich zu sein, glaube ich also nicht, dass [der Verlust meiner Zulassung] Auswirkungen hätte. Ich bin jetzt in privater Praxis tätig. Ich habe eine lebhafte Praxis für Telemedizin und bin sehr glücklich. Ich stehe außerhalb des Systems, kann tun und sagen, was ich will, und mich so um die Patienten kümmern, wie ich es für richtig halte. Wie auch immer, unsere Antwort [an das American Board of Internal Medicine] war anders als die von Peter. Er legte alle Beweise vor, um alle Aussagen zu untermauern, die sie ihm als Fehlinformationen vorwarfen; sehr datenorientiert, evidenzbasiert. Unser Anwalt hat sich die Richtlinie über Fehlinformationen und das Verfahren zur „Verurteilung“ einer Person wegen Fehlinformationen angesehen und verlangt, dass sie uns Beweise dafür vorlegt, dass wir falsch und falsch informiert sind. Aber der Brief an uns war bizarr. Es war ein Sammelsurium von Aussagen, die ich gemacht oder auf meinen Substack geschrieben hatte, und es wurde einfach angedeutet, dass das Fehlinformationen sind … Also schrieben wir ganz einfach zurück: „Entschuldigen Sie uns, aber Ihr Schreiben entspricht nicht Ihrer eigenen Politik der Fehlinformation. Wir bitten Sie, den Brief mit den Beweisen, die zeigen, dass wir falsch liegen, neu zu veröffentlichen. Und seither herrscht Funkstille.“

Korys neue Spezialität

Nachdem er seine Karriere als Internist und Intensivmediziner verbracht hat, widmet sich Kory nun dem COVID-Syndrom und den Syndromen nach Verletzungen – komplexen chronischen Krankheiten. Zu diesem Zweck arbeitet er mit Ärzten zusammen, die seit Jahrzehnten andere schwierige Krankheiten wie chronische Borreliose, Fibromyalgie und chronisches Müdigkeitssyndrom behandeln.

„Ich habe also nicht nur eine neue Karriere und eine neue Praxis, sondern auch einen neuen intellektuellen Schwerpunkt, und das ist viel befriedigender. Ich bringe Menschen buchstäblich auf ein Funktionsniveau zurück, auf dem sie vorher nicht waren. Es handelt sich dabei oft um gesunde Menschen, die voll im Berufsleben stehen, Kinder haben, Sport treiben und sich gesund ernähren, und jetzt sind sie vollständig behindert und leiden an zahlreichen Organbeschwerden. Und ich sage Ihnen, es ist eine große Sache, sie von 20 % [Funktion] auf 40 % [Funktion] zu bringen, wenn sie nur ein wenig mehr tun können als vorher, und wenn man sie auf 80 % bringt, ist das eine große Veränderung. Aber es ist eine viel größere Herausforderung. Und ich sage meinen Patienten: „Hören Sie, ich muss hier bescheiden sein. Ich versuche, das herauszufinden. Ich arbeite mit Ihnen zusammen, ich lese, ich lerne von Ihnen. Ich lerne von jedem Patienten, denn wir führen viele empirische Therapien durch. Wir probieren Dinge aus, und so lerne ich. Jeder Patient dient als eigene Kontrolle, und ich stelle fest, dass verschiedene Dinge bei verschiedenen Patienten funktionieren. Aber die eigentliche Herausforderung ist, dass ich keine Biomarker oder Tests habe, die ich für die Ausrichtung von Therapien hilfreich finde. Viele der Tests sind normal, auch die Entzündungsmarker. Die Gerinnungsmarker sind normal, und doch weiß ich, dass sie entzündliche Prozesse haben und thrombogen sind. Ich wünschte also, es gäbe mehr Forschung und Beratung.

Behandlung von Long-COVID

Eine der Hauptbeschwerden derjenigen, die mit dem kämpfen, was wir jetzt „Long-COVID“ nennen, ist Müdigkeit, ein Mangel an Energie, um selbst die einfachsten Dinge zu tun. Da die Mitochondrien für 90 % der Energieproduktion in Ihrem Körper verantwortlich sind, liegt es nahe, dass eine gestörte Energieproduktion in den Mitochondrien, oder einfacher gesagt, eine mitochondriale Dysfunktion, im Spiel ist.

Die Herausforderung besteht darin, wie diese Funktion wiederhergestellt werden kann. Ein faszinierendes Medikament, das in dieser Hinsicht helfen kann, ist Methylenblau, das die mitochondriale Atmung unterstützt und den Energiestoffwechsel des Gehirns verbessert. Methylenblau ist eigentlich das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin und Chloroquin, patentfreie Medikamente, die nicht nur zur Behandlung von Malaria, sondern auch von COVID-19 eingesetzt werden.

Der Stoff, der vor allem als Antiseptikum für Fischbecken und als Textilfarbstoff für Blue Jeans bekannt ist, wurde 1876 als erstes synthetisches Medikament der modernen Geschichte entwickelt. Seitdem haben wir entdeckt, dass es viele wirklich wichtige medizinische Vorteile hat. Wichtig ist, dass es das einzige bekannte Gegenmittel für Stoffwechselgifte ist, d. h. für alle Gifte, die den Sauerstofftransport stören oder den Sauerstoff verdrängen, entweder aus dem Blut oder aus den Mitochondrien.

Im Grunde genommen wirkt Methylenblau als Elektronenzykliker wie eine Batterie, aber im Gegensatz zu anderen Verbindungen, die das Gleiche tun, verursacht es dabei keine schädliche Oxidation. Weitere Informationen finden Sie in meinem Interview mit Dr. Francisco Gonzalez Lima hier.

Wenn irgendetwas die Sauerstoffzufuhr oder die Zellatmung stört, wie z. B. Cyanid, ist Methylenblau in der Lage, diesen Störungspunkt durch Elektronenzirkulation zu umgehen, so dass die mitochondriale Atmung, der Sauerstoffverbrauch und die Energieproduktion wie gewohnt funktionieren können. Die Wirkung tritt in der Regel innerhalb weniger Stunden ein, da es die Fähigkeit der Mitochondrien, ATP in der Elektronentransportkette zu produzieren, um etwa 30 % erhöht. Auch Kory hat es als nützlich empfunden.

„Meine wirklich kranken Patienten verwenden Methylenblau“, sagt er. „Einige der wirklich kranken Patienten, die nicht auf Medikamente ansprechen, schicke ich in eine Klinik, wo sie Apherese, Ozon, Methylenblau und Infrarot anwenden. Einer von ihnen wurde sogar mit oralem Methylenblau entlassen. Ich möchte also herausfinden, wie man orales Methylenblau einsetzen kann.“

Versuch und Irrtum

Methylenblau ist jedoch alles andere als ein Allheilmittel. Die Mitochondrien können durch eine Vielzahl von Prozessen beeinträchtigt werden, und alle müssen angegangen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Mittel, die bei einem Patienten, der an Langhaarschnitt oder COVID-Impfung erkrankt ist, sehr gut wirken, bei einem anderen oft nicht, auch wenn die Symptome sehr ähnlich sind.

„Wir haben etwa sechs oder sieben verschiedene pathophysiologische Mechanismen [gefunden], und einer davon ist eine mitochondriale Dysfunktion, aber ich weiß nicht, welcher bei jedem Patienten der vorherrschende ist“, sagt Kory. „Ich habe keine Möglichkeit, das herauszufinden. Die einzige Möglichkeit, es herauszufinden, ist die Reaktion auf die Therapie. Vor kurzem hatte ich zum Beispiel eine junge Frau. Ich habe eine Reihe von Therapien ausprobiert, und was sie schließlich wieder zum Leben erweckte, war die Behandlung der Mastzellenaktivierung. Ich verabreichte ihr Antihistaminika, Famotidin [ein Mittel gegen Sodbrennen], Ketotifen [ein Asthmamittel] und Boom“.

Das Argument für Sonnenexposition

Eine tägliche Sonnenbestrahlung von etwa einer Stunde um die Mittagszeit kann ebenfalls wichtig sein, da die Wellenlängen des nahen Infrarots die Melatoninproduktion in Ihren Mitochondrien anregen, wo Sie es am meisten benötigen.

Melatonin ist ein starkes Antioxidans, so dass viel Sonnenschein auf der nackten Haut eine einfache Möglichkeit ist, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) zu reduzieren, die Schäden verursachen, und in zweiter Linie die Effizienz der ATP-Produktion zu erhöhen. Auch Kory hat dies empfohlen.

COVID hat das Ausmaß der Korruption in der Wissenschaft wirklich aufgedeckt

Während unseres Gesprächs kam das Thema der medizinischen Fachzeitschriften und ihre Rolle bei der Korruption der Wissenschaft zur Sprache. Kory merkt an:

„Das ist die andere Veränderung, die Paul [Marik] und ich durchgemacht haben. Wir haben wirklich auf diese Zeitschriften geschaut, weil wir dachten, dass sie die anspruchsvollsten sind und die Wissenschaft auf höchstem Niveau ist. Aber als wir sahen, was in diesen Zeitschriften während der gesamten COVID veröffentlicht wurde, entdeckten wir die absolute Kontrolle durch die Pharmaindustrie. Ich meine, was in diesen Zeitschriften erscheint, ist das, was sie erlauben, in diesen Zeitschriften zu erscheinen. Punkt. Ich weiß von vielen positiven Studien über wiederverwendete Medikamente, die abgelehnt wurden. Wir haben gesehen, wie sie – sowohl das JAMA als auch das New England Journal – die Ablehnung nicht zurückweisen, sondern so tun, als ob sie es in Erwägung ziehen würden, und dann kommt die Ablehnung Monate später. Das habe ich in meiner Laufbahn noch nie gehört. Wenn ich versucht habe, Manuskripte einzureichen, hieß es in der Regel entweder: „Das ist interessant. Wir schicken es zur Begutachtung weiter“, oder sie sagen: „Das ist für unsere Leserschaft derzeit nicht interessant genug. Sie lehnten positive Studien zu Ivermectin ab. Und dann, die wahrscheinlich größte und traurigste Korruption, die sie begangen haben, ist, dass sie die Together-Studie zu Ivermectin veröffentlicht haben, die so unverschämt betrügerisch und korrupt ist. Es gibt so viele dokumentierte Maßnahmen, die die Forscher ergriffen haben, um sicherzustellen, dass sie keinen statistisch signifikanten Nutzen für Ivermectin haben. Dennoch hat das New England Journal of Medicine die Studie veröffentlicht. Wenn man sich das Design und die Durchführung der Studie ansieht, hätte sie niemals veröffentlicht werden dürfen. Sie war schamlos korrupt. Die Forscher arbeiteten alle entweder für ihre eigenen Unternehmen oder für andere Unternehmen, deren einzige Aufgabe darin bestand, Forschungsaufträge für Pharmaunternehmen auszuführen. Ich meine, was wäre mit ihrer Karriere passiert, wenn sie eine positive Studie über Ivermectin veröffentlicht hätten? Das war’s. Tschüss. Keine Verträge mehr.“

Der Krieg gegen Ivermectin

Laut Kory entstand die Idee zu „The War on Ivermectin“ nach der Lektüre eines Artikels mit dem Titel „The Disinformation Playbook“ , der von der Union for Concerned Scientists veröffentlicht wurde. Er erklärt:

„Nach meiner Aussage zu Ivermectin [am 8. Dezember 2020 vor Senator Ron Johnson], die viral ging und dem FLCCC viel Aufmerksamkeit brachte, wurden unsere Protokolle untersucht. Die Ärzte begannen, Ivermectin zu verschreiben. Und ich dachte – so naiv war ich – ich dachte wirklich, dass wir eine wichtige Maßnahme anbieten würden, die den Verlauf der Pandemie ohne Frage verändern würde. Es würde die Zahl der Fälle, der Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle verringern, und jetzt gäbe es eine wirksame ambulante Frühbehandlung. Und ich dachte, diese Nachricht würde begrüßt werden. Ich dachte, der FLCCC würde sich als Held erweisen. In Wirklichkeit war es Paul, der das Datensignal zuerst erkannte. Er sagte: ‚Wow. Ihr müsst sehen, was diese Studien zu zeigen beginnen.‘ Ich habe mich direkt nach ihm eingeschaltet. Ich war der erste Autor dieser umfassenden Übersichtsarbeit. Ich habe viel gearbeitet und mich intensiv mit Ivermectin befasst. Aber in den nächsten Monaten ging alles den Bach runter, und ich konnte es nicht verstehen. Ich sah Schlagzeilen. Für Sie ist das nichts Neues. Sie werden wahrscheinlich sagen: „Ja. Das habe ich schon einmal gesehen.‘ Die Sache ist die, dass ich das nicht wusste. Ich wusste nicht, dass das, was ich wirklich tat – nämlich Daten vorzulegen, die die Wirksamkeit eines generischen Medikaments belegen -, ein Schlag ins Gesicht war. Und wenn ich sage, ich stoße den Bären, dann ist es der pharmazeutischen Industrie und ihrem gesamten Geschäftsmodell ein Gräuel, dass sie nicht zulassen kann, dass generische, nicht patentgeschützte Medikamente zur Standardbehandlung werden. Das würde den Markt für ihre preisgünstigen neuen Pillen auslöschen. Ich wusste nicht, dass ich in einen Krieg eintrete. Ich glaube nicht, dass in der Geschichte der Pharmazie ein einziges Medikament so viele [Arzneimittel-]Märkte und Kampagnen bedroht hat. Das einzige andere Medikament, das das geschafft hat, war Hydroxychloroquin, aber Hydroxychloroquin wurde bereits 2020 eingestellt. Ich war gerade dabei, Ivermectin auf den Markt zu bringen, und es bedrohte Hunderte von Milliarden Dollar auf Dauer für diese wahnsinnig tödlichen Impfstoffe, monoklonalen Antikörper, Remdesivir, Paxlovid, Molnupiravir – all die Märkte, in die sie mit ihren neuen Pillen eindringen wollten. Ich meine, ich glaube nicht, dass jemals ein Medikament einen so großen Markt bedroht hat. Wir wurden also angegriffen. Ich gab der Associated Press ein Interview, und als der Artikel erschien, bekam ich fast einen Herzinfarkt [als ich ihn las]. Ich sah nicht enden wollende Angriffe auf Ivermectin, und sie kamen aus verschiedenen Richtungen. Ich sah, wie die akademische Welt in Aufregung geriet. Es ist ein Randphänomen. Sie ist unbewiesen. Die Studien sind klein.‘ Ich sah all diese Geschichten und wusste damals noch nicht, dass es sich um Geschichten handelte. Ich dachte, die Leute seien dumm … Jetzt sehe ich alles. Ich sehe jetzt alles, was sie tun, sogar bevor sie es tun, weil sie wirklich vorhersehbar sind.

Das Spielbuch der Desinformation

Der Wendepunkt kam, als Kory eine zweizeilige E-Mail von Dr. William B. Grant erhielt (der auch mein Übersichtspapier über Vitamin D zur COVID-Prävention mitverfasst hatte). In der E-Mail hieß es: „Dr. Kory, was sie mit Ivermectin machen, ist das, was sie seit Jahrzehnten mit Vitamin D gemacht haben.“ Im Anhang befand sich ein Link zum Artikel The Disinformation Playbook.

„Es ist ein kurzer Artikel. Er ist sehr gut gestaltet. Es gibt kleine Diagramme und dann Beispiele für Desinformationskampagnen. Sie beschreiben die fünf Spielzüge, die sie nach American Football-Spielen benennen. Und das sind die Taktiken, die die Pharmaindustrie anwendet. Ich habe den Artikel gelesen und dachte: „Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.‘ Plötzlich ergab die Welt einen Sinn – und das nicht auf eine gute Art und Weise. Es war sehr hässlich, denn ich dachte: „Das ist es, was hier passiert. Es gibt eine massive Desinformationskampagne, die sich gegen Ivermectin richtet. Von diesem Moment an war alles, was passierte, jeden Tag so, als säße ich in einem Horrorfilm in der ersten Reihe. Seitdem muss ich zusehen, wie sich ein Horrorfilm entfaltet. Millionen Menschen sterben, die Krankenhäuser sind überfüllt. Und es gibt ein Medikament, das das verhindern könnte. Es könnte eine Katastrophe abwenden. Es hätte die Impfkampagne, die meiner Meinung nach eine der größten humanitären Katastrophen der Geschichte ist, definitiv entweder gebremst oder gestoppt. Es ist ein Holocaust, was diese Impfstoffe angeht. Das lässt sich anhand von immensen Datenquellen wie Lebensversicherungen, Invaliditätsdaten und Daten zur Übersterblichkeit leicht nachweisen. Jetzt sehen wir sogar, dass die Geburtenrate sinkt. Das Thema des Buches dreht sich also darum. Es sind meine Erfahrungen und mein Wissen darüber, was sie tun … Es ist fast wie ein Lehrerhandbuch, denn ich habe alles gesehen, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben und wie erfolgreich sie waren – die Feuerspiele, die Blitze, die Belästigung der Wissenschaftler, die mit unbequemer Wissenschaft herauskommen, die Ablenkung, das Einspritzen von Zweifeln, wo es keine gibt.“

Diese Desinformationstaktiken haben in der Tat eine lange Geschichte. Sie sind nicht neu. Es ist nur so, dass sich die Menschen im Allgemeinen dieser Taktiken nicht bewusst waren, so dass sie wie ein Zauberspruch funktionierten und immer wieder verwendet werden konnten.

Desinformation ist ein altes PR-Instrument der Giftindustrie

In den 1950er Jahren beauftragte die Tabakindustrie eine PR-Agentur namens Hills and Knowlton, die all die Strategien entwickelte, die Kory gerade aufgezählt hat und die er in seinem Buch ausführlich beschreibt. Die Tabakindustrie setzte sie so effektiv ein, dass es ihr gelang, Krebsbedenken für weitere 50 Jahre zu unterdrücken.

Ihre Desinformationskampagne endete erst, als die Generalstaatsanwälte im ganzen Land beschlossen, zusammenzuarbeiten und massive Klagen gegen die Tabakindustrie einzureichen, wobei sie nicht nur Vergleiche erzielten, sondern auch – und das ist noch wichtiger – ihre Fähigkeit einschränkten, Desinformation durch Medien und Werbung zu betreiben.

Die Telekommunikationsindustrie wendet seit den 90er Jahren die gleiche Taktik an. Sie haben sogar dieselbe PR-Firma engagiert, um ihr Geschäft zu schützen und die Kunden zu täuschen, und sie sind immer noch erfolgreich. Im Gegensatz zum Tabak, dessen krebserregende Wirkung endlich erkannt wurde, wird die Exposition durch elektromagnetische Felder (EMF) von Mobiltelefonen und Wi-Fi trotz massiver Beweise immer noch nicht als biologische Gefahr erkannt.

Die Pharmaindustrie hat sich jedoch vielleicht am längsten der Desinformationsstrategie bedient, und es ist höchste Zeit, ihren Zauber zu brechen. Das können wir tun, indem wir uns selbst und andere darüber aufklären, wie sie Desinformation einsetzen, um uns zu manipulieren. Wenn man ihr Spielbuch kennt, ist es, als hätte man einen Röntgenblick.

„Ich denke, dass ‚The War on Ivermectin‘ fast so wichtig ist wie Bobby Kennedys Buch ‚The Real Anthony Fauci‘, in dem er in sehr anschaulicher Weise die Kontrolle der Medizin und der medizinischen Wissenschaften dokumentiert und wie sie buchstäblich von der Pharmaindustrie kontrolliert wird und wie verwerflich diese Kontrolle ist“, sagt Kory. „Es ist ihnen egal. Die Pharmaindustrie ist eine nachweislich kriminelle Industrie. Sie haben viele, viele Produkte auf den Markt gebracht, die unzählige Todesfälle verursacht haben, und was tun sie? Sie versuchen, diese Beweise so lange wie möglich zu unterdrücken. Sie werden erwischt. Sie zahlen eine Geldstrafe. Sie tun es wieder.“

Akademische Freiheit ist eine Illusion

Kory wurde auch klar, dass diese Art von medizinischen Desinformationskampagnen seit Jahrzehnten Routine sind. Ivermectin war nur das letzte in einer langen Reihe von wiederverwendeten Medikamenten, die unterdrückt wurden, damit sie nicht die Profite von Big Pharma gefährden. Krebsmedikamente, Herzmedikamente und Psychopharmaka wurden alle auf die gleiche Art und Weise unterdrückt. Er fährt fort:

„Ich begann also zu lernen, wie die Pharmaindustrie Desinformation betreibt, und ich denke, die schrecklichsten Desinformationskampagnen, die mehr Todesfälle als alle anderen verursachten, waren die über Hydroxychloroquin und Ivermectin … Das Buch handelt also von all den Taktiken, die ich beobachtet habe. Es handelt auch von meinem persönlichen Weg. Ich habe eine Menge durchgemacht. Ich habe drei Jobs verloren. Einen habe ich freiwillig verlassen. Einer war einvernehmlich. Der dritte war eine Entlassung. Außerdem war mein stolzester Beitrag zu COVID das Verfassen einer Arbeit, die ich für die beste meines Lebens hielt. Es war eine Arbeit, in der ich argumentierte, dass die pulmonale Phase von COVID eigentlich eine organisierende Lungenentzündung ist, oder was man früher BOOP nannte. Ich habe zusammen mit einem der besten Thoraxradiologen der Welt eine Arbeit geschrieben. Ich konsultierte Pathologen. Ich habe mir Autopsiedaten angesehen, und selbst die CAT-Scans zeigten das Muster einer organisierten Lungenentzündung, was eine schreckliche Beschreibung für die Krankheit ist, weil sie eine Infektion suggeriert, die es aber nicht ist. Eine organisierte Lungenentzündung ist eine entzündliche Reaktion auf eine Lungenverletzung. Der Goldstandard der Behandlung sind Kortikosteroide. Das ist das Einzige, das nachweislich eine organisierte Lungenentzündung wirklich rückgängig machen kann. Im Mai 2020 sagte ich vor dem Senat aus, dass der Einsatz von Kortikosteroiden in der Krankenhausphase der Krankheit entscheidend sei. Ich wurde von der Universität von Wisconsin angegriffen. Übrigens, wissen Sie noch etwas, das ich gelernt habe? Akademische Freiheit gibt es nicht. Sobald man als Professor eine Meinung vertritt, die gegen die Orthodoxie oder das System verstößt, bekommt man den Druck zu spüren … Die Kortikosteroide haben mir Recht gegeben. Das ist jetzt die Standardbehandlung auf der ganzen Welt. Die Standarddosis beträgt jedoch 6 Milligramm Dexamethason, was zu niedrig ist, [und] Methylprednison ist in seiner Wirkung auf die Lunge weit überlegen. Es ist bekannt, dass man in fulminanten Fällen, wie z. B. bei einer geschwollenen Lunge an einem Beatmungsgerät, … 1.000 Milligramm Methylprednison an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Sechs Milligramm Dex entsprechen etwa 32 Milligramm Methylprednison.“

COVID-Krankenhausaufenthalte mit Ivermectin ausgerottet

Es gibt zwar viele einzelne Erfolgsgeschichten, aber eine, die nach Ansicht von Kory die Wirkung von Ivermectin gegen COVID am besten veranschaulicht, ist die von Itajai, Brasilien, einer Stadt mit 220.000 Einwohnern. Im Juni 2020 wurde dort ein Prophylaxeprogramm mit Ivermectin eingeführt. Das Programm wurde in den lokalen Medien beworben, und die Menschen wurden aufgefordert, daran teilzunehmen und Ivermectin viermal im Monat zu nehmen, und zwar an den Tagen 1, 2, 15 und 16.

An den entsprechenden Tagen wurden Zelte und Zentren eingerichtet, in denen die Menschen das Medikament erhalten konnten, und das gesamte Programm wurde sorgfältig in einer elektronischen Datenbank erfasst. Insgesamt nahmen 159.000 Brasilianer teil, von denen sich 113.000 für die Einnahme von Ivermectin entschieden. Kory und acht Co-Autoren veröffentlichten im März 2022 einen Bericht über die Ergebnisse.

„Die 113.000 [die das Ivermectin einnahmen] waren älter, kränker und dicker. Sie hatten viel mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Und natürlich waren sie wahrscheinlich mehr besorgt über die Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Wenn man sich also diesen Vergleich ansieht, dann gibt es massive negative Störfaktoren. Aber trotz dieser Störfaktoren gab es in der Ivermectin-Gruppe einen wahnsinnig positiven Nutzen, selbst wenn man keinen Vergleich anstellte. Sie starben viel seltener, ich glaube, das Sterberisiko war um 70 %, das Risiko eines Krankenhausaufenthalts um 68 % und das Risiko, an COVID zu erkranken, um 50 % geringer. Und das bei den kränksten aller Kranken in dieser Stadt. Als wir dann ein Propensity Matching durchführten, bei dem wir das Alter und andere Faktoren berücksichtigten, war das Ergebnis sogar noch besser. Es gibt eine Folgestudie, die verblüffend ist, in der … sie anhand von Apothekenaufzeichnungen die Ivermectin-Gruppe in zwei Gruppen aufteilen konnten. Regelmäßige Ivermectin-Anwender, also diejenigen, die alle ihre Tabletten einnahmen, und unregelmäßige, also diejenigen, die die Einnahme ausließen. Und bei den regelmäßigen Nutzern, die sich am besten an das Protokoll hielten, musste niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte ging um 100 % zurück und das Sterberisiko sank um 90 %. Es ist verblüffend … Ich habe noch nie eine besser belegte Therapie bei einem Krankheitsmodell gesehen, das sie erfolgreich dazu gebracht haben, dass jeder glaubt, es sei ein Pferdeentwurmungsmittel, das von ungeimpften Verschwörungstheoretikern verwendet wird.“

Dosierungsempfehlungen

Die Empfehlungen für Ivermectin haben sich im Laufe der Zeit geändert, da neuere Varianten anders wirken und aktualisierte Ansätze erfordern. Gegenwärtig empfiehlt Kory immer noch Ivermectin zur Vorbeugung, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie es wirklich brauchen. Die aktuellen COVID-Varianten sind jedoch sehr mild und verursachen selten ernsthafte Probleme (es sei denn, man hat die COVID-Impfung bekommen).

Für diejenigen, die mit COVID auf langen Strecken zu kämpfen haben, ist Ivermectin eine wichtige Stütze. „Es ist die am häufigsten wirksame Therapie“, sagt Kory. „In meiner Praxis gibt es eine Minderheit von Patienten, die nicht auf Ivermectin ansprechen, aber die Mehrheit spricht entweder in kleiner oder großer Form darauf an. Wichtig ist, dass Ivermectin das wirksamste verfügbare Medikament ist, das an das Spike-Protein bindet.

Wenn also Spike-Protein in Ihrem Körper zirkuliert, sei es durch eine natürliche Infektion oder durch die Impfung, hilft Ivermectin, daran zu binden und so einen Großteil der negativen Auswirkungen von Spike zu verhindern.

Ivermectin bewirkt auch eine Umstellung der Makrophagen vom M1- auf den M2-Subtyp. M1 ist hyperinflammatorisch und M2 ist hypoinflammatorisch. Es reduziert also die Entzündung. Darüber hinaus verfügt Ivermectin über mindestens 18 weitere Wirkmechanismen und nachgeschaltete Effekte, die hilfreich sein können.

Bei Fernreisenden und Verletzten mit COVID-Impfung beginnt Kory in der Regel mit 0,3 mg pro Kilo Körpergewicht einmal täglich. Bei den meisten funktioniert diese Dosis gut. Es ist noch unklar, wie lange die Patienten diese Tagesdosis einhalten müssen. Oft kehren die Symptome zurück, wenn sie versuchen, die Dosis zu reduzieren, was darauf hindeutet, dass sie immer noch Spike-Protein in ihrem Körper haben. Erfreulicherweise ist das Sicherheitsprofil von Ivermectin, selbst bei Langzeitanwendung, sehr gut.

Merken Sie sich den Termin vor: Medizinische Konferenz in Orlando, Oktober 2022

Es bleibt zu hoffen, dass sich mehr Ärzte mit der Behandlung von Spike-Protein-Verletzungen befassen werden. Am 15. und 16. Oktober 2022 veranstaltet die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) eine medizinische Konferenz in Orlando, Florida, mit dem Titel „Understanding and Treating Spike Protein Induced Diseases“. Sie können sich für die Konferenz auf der Website der FLCCC anmelden.

„Wir haben eine Reihe von Referenten aus verschiedenen Fachbereichen, die sich mit der Behandlung komplexer chronischer Krankheiten auskennen. Es gibt viele Möglichkeiten, an diese Krankheit heranzugehen, daher ist es wirklich wichtig. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an die behandelnden Ärzte. Denn einer der vielen Misserfolge ist, dass sie Impfschäden buchstäblich nicht erkennen. Es gibt keine Klinik für die Impfgeschädigten. Sie werden aufgegeben, und ich werde hier einfach mal grob sein – sie verärgern die Ärzte, weil all diese Patienten auftauchen, von denen die Ärzte keine Ahnung haben, was mit ihnen los ist. Sie haben keine Kenntnis der Mechanismen. Sie wissen nicht, welche wirksamen Therapien es gibt. Also behandeln sie diese Patienten nicht. Sie werden im Stich gelassen und betäubt. Manche Ärzte werden sogar wütend, wenn die Patienten ihre Symptome mit dem Impfstoff in Verbindung bringen. Sie wollen es nicht hören. Sie wollen nicht, dass ein Impfstoff in ihrer Praxis verletzt wird. Ich habe eine Reihe von Patienten, denen der Arzt buchstäblich sagte: „Sie brauchen keinen Termin für eine Nachuntersuchung zu vereinbaren. Ich hoffe also, dass diejenigen [Ärzte], die noch ein Fünkchen Menschlichkeit, Einfühlungsvermögen und Verständnis dafür haben, dass das Spike-Protein ein Gift ist, das immense Mengen an Krankheiten verursacht, an den Vorträgen teilnehmen und/oder sich diese ansehen, die wir anschließend übertragen werden. Wir gehen sehr bescheiden an die Sache heran. Ich meine, es gibt nur sehr wenige Studien zu Therapien bei diesen beiden Syndromen. Es geht also wirklich um klinisches Wissen, Fachwissen und Erfahrungen mit dieser Krankheit und anderen Krankheiten. Ich freue mich darauf, weil ich etwas lernen möchte. Ich möchte den anderen Rednern zuhören und erfahren, was sie denken und wie sie an die Sache herangehen. Und ich glaube, es wird eine wirklich großartige Konferenz werden. Ich denke, es werden auch viele Laien kommen… Laien, die viel mehr studiert haben und besser wissen, was wirklich vor sich geht. Sie haben zwar nicht Medizin studiert, aber sie sind gut ausgebildet und lesen Zeitungen. Sie beobachten und lesen eine Menge Datenquellen. Ich denke also, dass es für Laien von Interesse ist, die lernen wollen, wie sie sich selbst oder ihren Freunden und Kollegen helfen können, so wie sie es mit COVID getan haben. Wissen Sie, wie viele Laien unsere Protokolle weitergegeben und versucht haben, ihren Freunden und Verwandten Zugang zu den Medikamenten in unserem Protokoll zu verschaffen? Sie haben Leben gerettet. Sie haben Leben gerettet, indem sie das taten.“

Mehr Informationen

In dem Interview geht Kory auch auf die eindeutige und gegenwärtige Gefahr ein, die die COVID-Impfung für Frauen darstellt, insbesondere wenn sie schwanger sind oder in Zukunft schwanger werden wollen. Wir gehen auch auf den eklatanten Betrug ein, den Pfizer begangen hat, um die enorme Anzahl von Fehlgeburten zu vertuschen, die in der Studie am Menschen aufgetreten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fehlgeburtenrate 87,5 % beträgt, was einfach erstaunlich ist. Keine Frau, die bei klarem Verstand ist, würde den Abzug betätigen, wenn sie diese Information hätte. Wir erörtern auch den weltweiten Rückgang der Geburtenraten (der nach der Einführung dieser experimentellen Impfungen einsetzte), das völlige Fehlen jeglicher unterstützender Daten für die Genehmigung von COVID-Impfungen für Kinder (was ein weiterer medizinischer Betrug am amerikanischen Volk ist) und die Lüge, dass COVID eine Pandemie der Ungeimpften ist (in Wirklichkeit ist es das genaue Gegenteil).

Um mehr über diese Themen zu erfahren, hören Sie sich bitte das vollständige Interview an oder lesen Sie die Abschrift. Sie können auch mehr von Korys Arbeit auf PierreKory.substack.com finden. Zu guter Letzt sollten Sie sich unbedingt ein Exemplar von „The War on Ivermectin“ besorgen: The Medicine That Saved Millions and Could Have Ended the COVID Pandemic“ (Das Medikament, das Millionen rettete und die COVID-Pandemie hätte beenden können), um alles darüber zu erfahren, wie das größte und tödlichste medizinische Desinformationsspiel direkt vor Ihren Augen durchgeführt wurde.

