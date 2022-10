Europaabgeordneter: Das ist der historisch größte Korruptionsskandal!

EU-Chefin Ursula von der Leyen kaufte 4,5 Milliarden Dosen des Covid-Impfstoffs von Pfizer. Sie weigert sich, die Kommunikation im Zusammenhang mit dem Zustandekommen des Abkommens offenzulegen.

Als sie den Vertrag abschloss, gab es noch keine Beweise für die Wirksamkeit des Impfstoffs. Auch über die mögliche Schädlichkeit des Impfstoffs sei noch nichts bekannt, so der Europaabgeordnete Mislav Kolakusic in einer Videobotschaft.

The purchase of 4.5 billion doses of the covid-19 vaccine for 450 million EU 🇪🇺 residents is the biggest CORRUPTION SCANDAL in the history of mankind. pic.twitter.com/pCBWJMhwhr