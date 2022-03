Der Krieg hat bereits vor acht Jahren durch die NATO begonnen

Die Vorgeschichte der russischen Invasion in der Ukraine wird in der gegenwärtigen Hysterie ausgeblendet. Von Manlio Dinucci, GlobalResearch

EU-Kommissarin Ursula von der Leyen kündigte an, dass die EU die russische Nachrichtenagentur Sputnik und den Sender Russia Today verbieten werde. Nur so könne die russische Regierung «ihre Lügen nicht mehr verbreiten, um Putins Krieg mit ihrer giftigen Desinformation in Europa zu rechtfertigen», begründete sie das Vorgehen.

Damit richtet die EU offiziell das Orwellsche Wahrheitsministerium ein. Durch das Löschen der Erinnerung wird die Geschichte neu geschrieben. Jeder wird geächtet, der nicht die von der Voice of America, der offiziellen Agentur der US-Regierung, übermittelte Wahrheit wiederholt. Das US-Portal beschuldigt Russland, einen «schrecklichen und völlig unprovozierten Angriff gegen die Ukraine» vom Zaun gerissen zu haben.

Da ich mich selbst bereits geächtet habe, berichte ich hier (…) über die Geschichte der letzten dreissig Jahre, die aus dem Kollektivgedächtnis gelöscht worden ist. Nach der Auflösung des Warschauer Pakts und der Sowjetunion hatte die US-Regierung mit dem Zwei