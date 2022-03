Millennials und die Covid-19-Pandemie

Das digitale Informationszeitalter bringt große Macht und Chancen für kritische Denker mit sich. Millennials wissen am besten, wie man damit umgeht.

Gastbeitrag geschrieben von: Rachel J. Katz

„Mit großer Macht kommt große Verantwortung,“

wie Peter Parkers Onkel Ben sagte. Hoffentlich wird dieser Satz nicht wegen des Zitats einer fiktiven Figur „faktengeprüft“.

Als Millennials sind wir die erste Generation des digitalen Zeitalters. Wir sind auch die letzte Generation, die noch über das Festnetz anrufen, Einladungen zu Partys per Post verschicken und bei Freunden klingeln musste, um sie zum Ballspielen einzuladen. Manche mögen sagen, dass dies für uns verwirrend ist, aber ich denke, es ist ein unglaublicher Vorteil. Wir können zwischen der realen und der digitalen Welt hin- und herwechseln, als ob das nichts wäre. Und was hat das mit der Covid-19-Pandemie zu tun? Nun, wir sind in der Lage, im Internet zu recherchieren und das, was wir finden, auf reale Probleme anzuwenden. Meiner Meinung nach war diese Fähigkeit in den letzten zwei Jahren von entscheidender Bedeutung, vor allem, weil unsere Mainstream-Medien uns in epischer Breite im Stich gelassen haben. Wir wechseln mühelos von der Arbeit im Büro zur virtuellen Telearbeit zu Hause, ohne etwas zu verpassen. Wir können sehr gut mit Technologie umgehen; sie ist zu unserem sechsten Sinn geworden.

Millennials haben Zugang zu den unabhängigsten Nachrichtenquellen und verlassen sich auf diese – auf diejenigen, die nicht vom großen Geld der Globalisten finanziert und monopolisiert werden. Wir können durch technische Algorithmen schneiden wie ein heißes Messer durch Butter. Um das zu verdeutlichen, habe ich vor ein paar Wochen mein eigenes soziales Experiment durchgeführt. Ich habe einen Freund, der sich sehr wohl bewusst ist, dass die Gesellschaft durch die Medien manipuliert wird, aber er schwankt zwischen Anerkennung und Ignorieren; ein klassisches Red Pill/Blue Pill („Matrix“) Szenario. Eines Tages beschloss ich, sein Handy zu nehmen (ohne es ihm zu sagen) und mehrere verschiedene Nachrichtenquellen und Influencer-Seiten aufzurufen, die er nie anklicken würde. Die Idee war, dass, wenn ich diesen kleinen Test durchführe, in den kommenden Tagen seine gesamte beliebte Seite dieselbe Art von Inhalten empfehlen würde, die ich mir gerade auf seinem Profil angesehen habe, und dass er sie mir schicken würde, weil er weiß, dass ich diese Art von Inhalten gerne konsumiere. Und tatsächlich, innerhalb weniger Tage ist genau das passiert.

Dank der großen technischen Algorithmen leben wir in unseren eigenen Echokammern. Wir hören und sehen genau das, was wir gut verarbeiten können. Genau wie in der Matrix“ füttert uns die Technik mit dem, was sie glaubt, dass wir wollen, und was sie will, dass wir wollen. Mir war sofort klar, dass wir (als Gesellschaft) bis zu den Augäpfeln in eine psychologische Operation verwickelt sind, die uns kontrollieren soll. Aber ich sah auch, dass wir die Macht haben, selbst zu recherchieren und uns sogar in Themen zu vertiefen, mit denen wir vielleicht nicht einverstanden sind oder von denen die Technik denkt, dass sie uns nicht interessieren. Aber wir, die Menschen, haben die Macht. Manchmal müssen wir nur einen Moment innehalten und die Situation genau analysieren, über unsere eigenen Gedanken nachdenken und uns nicht auf die Algorithmen von Big Tech verlassen, was wir denken sollten. Andernfalls werden wir es den Globalisten überlassen, den kritischen Denkprozess der gesamten Menschheit zu löschen.

Beim Verfassen des vorigen Absatzes wurde mir klar, dass das Aufschreiben von Welten auf virtuellem Papier mich dem Verständnis näher gebracht hat, wie Big Tech, die Covid-19-Pandemie und Millennials zusammenhängen. Wir laufen Gefahr, unseren Individualismus und unsere Fähigkeit zum kritischen Denken zu verlieren, weil unsere Generation so behütet aufgewachsen ist. Wir dürfen nicht die Generation sein, die das gleiche Ergebnis für unsere Gesundheit zulässt. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass wir unsere eigenen Fakten sammeln und analysieren und uns dann unsere eigene Meinung bilden müssen, damit wir eine neue Generation heranziehen können, die widerstandsfähiger gegen Tyrannei ist und die Wert auf unsere natürlichen, gottgegebenen Freiheiten und Rechte legt.

Fotografiert von: Rachel J. Katz. Abgebildet sind (unter anderem): Dr. Robert Malone, Dr. Jill Glasspool Malone, Dr. Peter McCullough, Dr. Christina Parks, Dr. Pierre Kory, Dr. Paul Alexander, Dr. Heather Gosling, Dr. Paul Marik, Dr. Ryan Cole, Dr. Lynn Fynn, Dr. Richard Urso, Dr. Aaron Kheriaty, Ernest Ramirez, Hi-Rez, Jimmy Levy.

Das bringt mich zu einem anderen Thema, über das ich als 27-Jährige, die bald Mutter werden will, ständig nachdenke. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Millennial-Generation werden vielleicht sagen: „Wie konnte unsere Generation so werden? Wie hat die Generation der Babyboomer die Generation der Millennials beeinflusst? Lassen Sie mich dieses Bild für Sie malen. Unsere Eltern wuchsen mit Fernsehabendessen und zwei oder drei Kabelnachrichtensendern auf und hinterfragten nie den Wahrheitsgehalt oder die von diesen Sendern verwendeten Nachrichtenquellen (weil es so neu war – diese Art des Nachrichtenkonsums war damals ein soziales Experiment). Und ein wesentlicher Bestandteil der typischen Kindheit der Millennials ist, dass wir von Babyboomern erzogen wurden. Ich will damit nicht unsere Boomer-Eltern und ihre Generation angreifen, und ich liebe meine Familie sehr. Aber wir müssen die Fakten berücksichtigen. Unsere Großeltern zogen unsere Eltern nach einigen ernsthaften tyrannischen Zeiten auf. Dazu gehörten die Zeit nach dem Nationalsozialismus, das Ende der Jim-Crow-Ära, die Zeit des Vietnamkriegs, die Große Depression und viele andere extreme Ereignisse. Unsere Großeltern wussten, wie es war, für die Freiheit zu kämpfen. Sie wussten noch besser, wie es war, fast alles zu verlieren. Und dann haben wir die nachfolgende Generation, unsere Boomer-Eltern, die es wirklich gut hatten, weil ihre Eltern so viel für sie geopfert haben. Auf ihre Weise haben sie ein starkes Gefühl für ihre eigenen Privilegien entwickelt. Wäre es also ignorant oder naiv zu glauben, dass dieses Gefühl der Dringlichkeit, für die Freiheit zu kämpfen, eine oder zwei Generationen überspringen könnte? Ich spreche hier nur als einer von vielen Millennials mit vielen verschiedenen Standpunkten, aber für mich sieht es ganz so aus.

Wie gehen Freiheit und die COVID-19-Pandemie Hand in Hand? Wie Dr. Robert Malone in einem früheren Substack-Beitrag erklärte, hat das alles mit dem Overton-Fenster zu tun und damit, wie sehr es sich in den fast zwei Jahren der Pandemie verschoben hat. Wenn wir die Phasen dieser Pandemie diskutieren und wie Millennials auf jede Phase reagiert haben, können wir besser verstehen, wie wir langsamer werden, recherchieren und kritisch darüber nachdenken können, wie wir durch diese Situation navigieren können.

Fotografiert: Dr. Robert Malone, Dr. Jill Glasspool Malone. Foto: Rachel J. Katz

Ich komme aus Florida und bin es gewohnt, nach einem Sturm das Chaos aufzuräumen. Leider ist der Schlamassel, den unsere Eltern durch die Massenkonformität und das Vertrauen in die Medien hinterlassen haben, der größte Wirbelsturm von allen. Die frühen bis mittleren 1900er Jahre brachten viele Herausforderungen und Belastungen mit sich, und unsere Großeltern mussten wirklich die Ärmel hochkrempeln und mit ihrem eigenen Schweiß und harter Arbeit kämpfen, um diese Probleme zu bewältigen. Wären die frühen 1900er Jahre eine Aktie, die an der Wall Street notiert ist, wäre es für Regierungsbeamte wie Nancy Pelosi eine gute Zeit gewesen, sich einzukaufen, denn von da an ging es nur noch aufwärts. Umgekehrt haben unsere Großeltern eine sehr privilegierte Generation großgezogen, die nicht annähernd so viel zu kämpfen hatte wie sie selbst. Sie haben sie beschützt und gefördert, vielleicht ein bisschen zu sehr. Deshalb akzeptieren jetzt zu viele von ihnen einfach, was ihnen von Autoritätspersonen gesagt wird. Viele Menschen empfinden es als egoistisch, sich nicht nur an die Regeln der Talkshows und der örtlichen Gesundheitsbehörden zu halten. Im Gegensatz dazu halte ich es für egoistisch, jüngere Generationen zu zwingen, ihr Leben für ältere Generationen auf Eis zu legen. Robert F. Kennedy, Jr. sagte vor der Legislative des Staates Louisiana aus:

Niemals in der Geschichte der Menschheit haben alte Menschen von jungen Menschen verlangt, Risiken einzugehen, Opfer zu bringen und zu sterben, um ältere Menschen zu schützen. Wir haben eine treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kindern. Ältere Menschen opfern sich für Kinder in einer moralischen Gesellschaft, in einer robusten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, auf die wir stolz sind. Wir sagen den Kindern nicht, dass sie Risiken eingehen sollen, um ältere Menschen zu schützen. Wir müssen aufstehen und eine moralische und ethische Entscheidung für unsere Kinder treffen.

Die letzte Schlacht auf amerikanischem Boden fand 1890 statt, und die meisten von uns gehen einfach ihrem Alltag nach, als ob ein weiterer Krieg in unserem Hinterhof nicht möglich wäre. Bei all den Fortschritten, die wir in den 1900er Jahren gemacht haben, wurden viele von uns von dem abgeschirmt, was den Kämpfen eigentlich vorausging. Es ist an der Zeit, aufzuwachen und zu erkennen, dass ein Krieg auf unserem Boden stattfindet und stattgefunden hat. Ein Krieg gegen Religion, Kinder und Traditionen. Diesmal ist es ein kultureller, spiritueller, technologischer und biologischer Krieg. Die Babyboomer wurden in Unkenntnis dieser hinterhältigen Agenda der Regierung, großer Finanzinteressen und ihrer Verbündeten in den Geheimdiensten erzogen. Wir, die Millennials, kämpfen für die Chance, unsere Kinder nicht auf dieselbe Weise erziehen zu müssen. Wir können nicht zulassen, dass soziale Medien und Big-Tech-Algorithmen unser Denken und unsere Entscheidungen für uns übernehmen.

Jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Macht wieder in die Hände der Menschen legen. Die Erkenntnis, dass wir die Macht dazu haben, ist das einzige Hindernis zwischen dem, was wir jetzt haben, und dem Leben in dieser Realität. Wir müssen andere weiterhin auf liebevolle, mitfühlende und doch strenge Weise aufrütteln. Wir müssen Fakten liefern und diese Fakten mit Beweisen untermauern. Ich weiß, es ist nicht leicht, und manchmal fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, in der wir unseren Schwänzen hinterherlaufen, aber Revolutionen geschehen nicht über Nacht, und diese wird nicht im Fernsehen übertragen.

Als Millennials sind wir also an der Reihe, die Initiative zu ergreifen. Wir sind an der Reihe, eine ganz neue Generation freiheitsliebender, gottesfürchtiger Patrioten heranzuziehen, die kritisch denken, gründlich recherchieren, um die Wahrheit herauszufinden, und die Lügen nicht mehr für bare Münze nehmen, die uns die überkommenen Boomer-Medien so hartnäckig glauben machen wollen.