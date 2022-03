Sieben Fake News aus der Ukraine

Viele Berichte, Bilder und Videos von angeblichen Kampfhandlungen in der Ukraine sind gefälscht. Kit Knightly, OffGuardian

Die russische Militäroperation in der Ukraine läuft erst seit wenigen Tagen, und schon drehen sich die Propagandazahnräder blitzschnell und produzieren «Nachrichten», Meinungen und Inhalte für die Medienmühlen.

Allein in den letzten 48 Stunden sind Dutzende von Berichten, Bildern, Erzählungen und Videos in Umlauf gebracht worden, die angeblich von den Kämpfen in der Ukraine stammen und von denen ein grosser Teil gefälscht ist.

Einiges davon könnte auf Missverständnisse, Verwechslungen oder falsche Zuordnungen zurückzuführen sein, doch oft sind es wahrscheinlich bewusste Täuschungen, die eine Reaktion hervorrufen sollen. Tauchen wir also gleich ein.

1. «Das Gespenst von Kiew»

Am frühen Morgen des 25. Februars wurde berichtet, dass ein einzelnes ukrainisches Flugzeug, eine MiG-29, am Himmel über Kiew patrouillierte. Die englischsprachige Presse nannte den Piloten «The Ghost of Kiev» (Der Geist von Kiew) und behauptete, er habe in weniger als zwei Tagen sechs russische Jets im Luftkampf abgeschossen, was ihn zu einem offiziellen «Fighter Ace» mache, und wahrscheinlich zu einem der schnellsten, die diesen Titel je errungen haben. Das Problem ist, dass es fast keine Beweise dafür gibt, dass dies überhaupt ge