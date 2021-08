Der Krieg in Afghanistan: Das wahre „Jahrhundertverbrechen“ hinter der Opioid-Krise

off-guardian.org

„Egal, wo der US-Interventionismus hingeht, scheint der Drogenmarkt zu folgen“.

Anmerkung der Off Guardian-Redaktion: Dieser Artikel wurde vor der Übernahme Kabuls durch die Taliban geschrieben und uns zugesandt.

Im Mai strahlte der Fernsehsender HBO einen neuen zweiteiligen Dokumentarfilm mit dem Titel „The Crime of the Century“ aus, der sich mit der anhaltenden Opioid-Epidemie in Amerika befasst. Die erste Folge fasste die Rolle der Pharmaindustrie in der Krise zusammen, insbesondere die des Arzneimittelherstellers „Purdue Pharma“ der Familie Sackler und seines tödlichen verschreibungspflichtigen Schmerzmittels „OxyContin“.

Im ersten Teil wurde auch die Komplizenschaft der „Food and Drug Administration“ (FDA) bei der irreführenden Vermarktung durch den Pharmakonzern gründlich untersucht, um die Zulassung der US-Regierung für „Oxycodon“ trotz des hohen Missbrauchs- und Abhängigkeitsrisikos zu erhalten und auch, wie die Pharma-Lobby die Gesetzgeber in Washington besticht. In der zweiten Hälfte der Serie wird der derzeitige Anstieg der Verwendung noch stärkerer synthetischer Opioide wie „Fentanyl“ dargestellt.

Während COVID-19 ist die Zahl der tödlichen Überdosierungen in einer Epidemie, die bereits schätzungsweise 50.000 Menschenleben pro Jahr fordert, in die Höhe geschnellt. Die HBO-Produktion reiht sich ein in eine Reihe von Filmen der letzten Zeit, wie z. B. „The Pharmacist“ von Netflix und „The Oxy Kingpins“ von den „Young Turks“, in denen die Verantwortung der Pharmaindustrie hervorgehoben wird, aber ein damit zusammenhängendes Thema, das für die Medien tabu geworden ist, nicht einmal erwähnt wird.

Während die vernichtende Anklage des Films gegen Big Pharma sicherlich relevant ist, vernachlässigt er leider einen anderen enormen, aber weniger bekannten Faktor in Amerikas eskalierendem Drogenproblem.

Die Konzernmedien wollen uns glauben machen, dass es einfach ein Zufall war, dass genau zu dem Zeitpunkt, als die Zahl der Todesfälle durch Opioid-Überdosierungen in den USA Anfang der 2000er Jahre anstieg, der so genannte Krieg gegen den Terror mit der Eroberung und Plünderung eines Landes im Ausland begann, das seitdem zum weltweiten Epizentrum der Opiumproduktion geworden ist.

Ende August sollen die amerikanischen Kampftruppen vollständig aus Afghanistan abgezogen werden, kurz vor dem zwanzigsten Jahrestag der Anschläge vom 11. September, die der Invasion im Oktober 2001 und der anschließenden zwei Jahrzehnte währenden Besetzung vorausgingen.

Entgegen der Ankündigung der Regierung Biden war die Zusage, die Truppen endlich aus dem längsten Krieg in der Geschichte der USA abzuziehen, in Wirklichkeit nur eine weitere Verschiebung, denn die Regierung Trump hatte sich zuvor mit den Taliban auf einen vollständigen Abzug bis Mai geeinigt.

Die Zeit wird zeigen, ob die neue Frist ein erneuter Versuch Washingtons ist, den endlosen Krieg zu beenden, aber der Abzug hat bereits die Kritik des überparteilichen außenpolitischen Establishments auf sich gezogen, wobei die ehemaligen Außenministerinnen Hillary Clinton und Condoleezza Rice ihre Einwände vor dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses äußerten.

Zum Pech für die Chickenhawks am Washingtoner Beltway zeigen Umfragen, dass die zunehmend kriegsmüde amerikanische Öffentlichkeit den Schritt einstimmig befürwortet – was kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass sie eine stille Epidemie ertragen hat, die zum Teil auf die konfliktgeplagte Nation zurückgeführt werden kann.

Obwohl die FDA „OxyContin“ sechs Jahre vor der Übernahme der Kontrolle über das südzentralasiatische Land durch die USA zugelassen hat, ist die Zunahme der Überdosen von Heroin im Lande mit dem Anstieg des Missbrauchs allgemein verschriebener und künstlich hergestellter Opioide verknüpft, die im neuen Jahrtausend zu Einstiegsdrogen für das aus Morphium gewonnene Opiat geworden sind.

Unterdessen hat sich Afghanistan unter der NATO-Besatzung zum weltweit führenden Drogenstaat entwickelt, auf den mehr als 90 % der weltweiten Opiumproduktion entfallen, die zur Herstellung von Heroin und anderen Rauschgiften verwendet wird.

Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ist der Mohnanbau in der Islamischen Republik allein im letzten Jahr um 37 % gestiegen. Gleichzeitig berichtet das „Center for Disease Control and Prevention“ (CDC), dass sich der Heroinkonsum in den USA unter jungen Erwachsenen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt hat, während 45 % der Heroinkonsumenten auch von verschreibungspflichtigen opioiden Schmerzmitteln abhängig sind.

Die Mainstream-Medien vermitteln jedoch den Eindruck, dass der Großteil des Heroins auf Amerikas Straßen ausschließlich von mexikanischen Kartellen stammt, was statistisch gesehen unmöglich ist, wenn man die Nachfrage der US-Konsumenten in Relation zu den in Lateinamerika produzierten Hektarzahlen setzt – während der Großteil zwangsläufig aus einem Land stammt, das das eigene Militär zwei Jahrzehnte lang kolonisiert hat.

Die vorherrschende Meinung ist, dass der illegale Handel die Haupteinnahmequelle der Taliban ist, mit der sie ihren Aufstand finanzieren, der die paschtunische Gruppe heute in eine fast ebenso starke Position gebracht hat wie vor ihrem Sturz, als sie drei Viertel des Landes beherrschte.

Auch wenn die blutige und intolerante Geschichte der neu benannten Bewegung nicht beschönigt werden kann, kann man sich kaum vorstellen, dass der niedrigste Stand des afghanischen Opiumanbaus in den letzten dreißig Jahren tatsächlich unter der fünfjährigen Herrschaft der Islamisten zu verzeichnen war, die den Mohnanbau ein Jahr vor der Machtübernahme durch die USA strikt verboten haben – auch wenn behauptet wird, dass sie die internationale Gemeinschaft nur getäuscht haben.

Die wirkliche Blütezeit des Opiumanbaus vor der NATO-Invasion lag jedoch in den Grenzgebieten, die von der Nordallianz kontrolliert wurden – derselben Koalition von Kriegsherren und Stämmen, die später von der CIA bewaffnet wurde, um die Taliban zu stürzen, während Beobachter der Vereinten Nationen sogar den Erfolg des auf der Scharia basierenden Verbots bis zu dessen Sturz anerkannten.

Ab 2001 wurde Afghanistan sofort zum weltweit wichtigsten Lieferanten von Heroin, das über die Türkei und den Balkan in die Europäische Union und über Tadschikistan nach Russland, China und darüber hinaus gelangt. Nach dem Abzug der USA herrscht allgemeines Einvernehmen darüber, dass die Tage der Regierung in Kabul gezählt sind, da die Taliban weiter auf dem Vormarsch sind.

Dennoch bleibt die Frage: Wenn das selbsternannte Islamische Emirat und seine asymmetrische Kriegsführung für den Opiumboom verantwortlich sind, wohin sind dann die Milliarden geflossen, die die NATO für ihre Drogenbekämpfungsstrategie bereitgestellt hat? Selbst in den seltenen Fällen, in denen große Nachrichtenagenturen über die Nichteinmischungspolitik des US-Militärs gegenüber dem Opiumanbau berichtet haben, wobei amerikanische Marinesoldaten verdächtigerweise den Befehl hatten, die Mohnfelder zu ignorieren, weigert sich die Boulevardpresse einfach, die Zusammenhänge zu erkennen.

Unter dem Deckmantel des angeblichen Schutzes der einzigen Existenzgrundlage für die verarmte einheimische Bevölkerung sichern die NATO-Truppen in Wirklichkeit das tödliche Produkt, das die Taschen der afghanischen Regierung füllt. Warum sonst sollte die westliche Koalition weiterhin die Haupteinnahmequelle der Taliban übersehen, wenn es doch nur die paschtunischen Nationalisten sind, die davon profitieren?

Die US-Marines sind jetzt mit der Bewachung der Opiumkulturen beauftragt. Wie immer dreht Geraldo die Geschichte so, dass es wirklich schlimm ist, aber getan werden müsse. Wer verdient das Geld mit dem Opium? Sind es die Bauern, die das ganze Geld mit diesen Pflanzen verdienen? Das bezweifle ich. Das ist nichts anderes als Krieg für Profit, und das wird einem vor die Nase gehalten.

In Wirklichkeit begannen die Drogenexporte unter dem anfänglichen Post-Taliban-Regime von Präsident Hamid Karzai anzusteigen, da genau das von der Bush-Regierung installierte Regime den illegalen Handel von den kosmetischen Verbotsbemühungen abschirmte. Obwohl es sowohl bei den Wahlen 2004 als auch bei den Wahlen 2009 in Afghanistan zu massiven Wahlfälschungen kam, wurde Karzai als erster „demokratisch gewählter“ Führer des Landes gefeiert, während er hinter den Kulissen zweistellige Millionenbeträge von der „Central Intelligence Agency“ erhielt.

Als langjähriger westlicher Aktivposten hatte Karzai zuvor während des afghanisch-sowjetischen Krieges in den 1980er Jahren im benachbarten Pakistan Gelder für die antikommunistischen Mudschaheddin gesammelt. Zu den islamischen „heiligen Kriegern“, die im Rahmen des CIA-Programms „Operation Cyclone“ bewaffnet und finanziert wurden, gehörten nicht nur Karzai und der spätere Kern der Taliban und von Al-Qaida – einschließlich Osama bin Laden selbst -, sondern es ist auch erwiesen, dass die Dschihadisten tief in den Drogenschmuggel verstrickt waren, während die USA wegschauten.

Der verstorbene, große Historiker William Blum schrieb:

Die von der CIA unterstützten Mudschaheddin-Rebellen betrieben einen regen Drogenhandel und bekämpften gleichzeitig die von der Sowjetunion unterstützte Regierung, die Pläne zur Reformierung der afghanischen Gesellschaft hatte. Der wichtigste Kunde der Agentur war Gulbuddin Hekmatyar, einer der führenden Drogenbarone und der größte Heroinverarbeiter, der auch der größte Empfänger der militärischen Unterstützung der CIA war. Von der CIA gelieferte Lastwagen und Kuriere, die Waffen nach Afghanistan gebracht hatten, wurden für den Transport von Opium zu Labors entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze eingesetzt. Die Produktion lieferte fast die Hälfte des jährlich in den Vereinigten Staaten konsumierten Heroins und drei Viertel des in Westeuropa verwendeten Heroins. US-Beamte gaben 1990 zu, dass sie es versäumt hatten, gegen die Drogenoperationen zu ermitteln oder vorzugehen, weil sie ihre pakistanischen und afghanischen Verbündeten nicht vor den Kopf stoßen wollten. 1993 bezeichnete ein Beamter der DEA Afghanistan als das neue Kolumbien der Drogenwelt.

Nach Angaben des UNODC fließt das aus Afghanistan und Zentralasien nach Westeuropa gelangende Heroin über die Balkanroute, die aus den unabhängigen ehemaligen jugoslawischen Staaten sowie Albanien und dem teilweise anerkannten Protektorat Kosovo besteht.

Es ist kein Zufall, dass dieser Transitkorridor nach dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien in den 90er Jahren und vor allem im Zuge des Kosovo-Konflikts, als die Clinton-Regierung die mit Al-Qaida verbundene Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) unterstützte, um die umstrittene Provinz von Serbien abzuspalten, durch den Drogenhandel stark anschwoll.

Obwohl das Außenministerium sie bis 1998 als terroristische Organisation eingestuft hatte, wurden die islamistischen Kämpfer sofort als Freiheitskämpfer dargestellt.

Abgesehen davon, dass die albanischen Separatisten erhebliche Verbindungen zu salafistischen Extremistennetzwerken hatten, finanzierten die von der CIA unterstützten kosovarischen Aufständischen ihren militärischen Feldzug, der mit schweren Kriegsverbrechen und ethnischen Säuberungen verbunden war, auch durch Drogenterrorismus und Drogenhandel mit albanischen Verbrechersyndikaten – vor allem mit Heroin.

Die Journalistin Diana Johnstone schreibt in ihrem Buch „Fools‘ Crusade: Jugoslavia, NATO and Western Delusions„:

Die US-Drogenbekämpfungsbehörde und andere westliche Behörden wussten sehr wohl um die engen Verbindungen zwischen der UCK und den kosovo-albanischen Drogenhändlern, die den Hauptstrom von Heroin aus Afghanistan über die Türkei nach Westeuropa kontrollieren. Die CIA betrachtet solche Gruppen seit langem als Mittel gegen Regierungen, die von den Vereinigten Staaten ins Visier genommen werden, sei es in Südostasien, Afrika oder Mittelamerika.

Kurz nach dem Rückzug der Roten Armee im Jahr 1989 wurde Afghanistan im folgenden Jahrzehnt erstmals zu einem der weltweit größten Opiumproduzenten, bis der Oberste Führer der Taliban, Mullah Omar, im Jahr 2000 eine Fatwa gegen den lukrativen Anbau erließ. Als der Komprador Karzai im darauffolgenden Jahr sein Amt antrat, wurde eine andere Familienfigur zu einem wichtigen Verbündeten der Koalition im Süden des Landes – der jüngere Halbbruder Ahmed Wali Karzai -, der bis zu seiner Ermordung im Jahr 2011 die mohnreiche Provinz Kandahar regieren sollte.

Erst ein Jahr zuvor wurde durch WikiLeaks-Botschaftsdokumente aufgedeckt, dass Washington sehr wohl wusste, dass der jüngere Karzai ein korrupter Drogenbaron war – nicht lange, nachdem die „New York Times“ seine Schlüsselrolle im Opiumhandel enthüllt hatte, während er gleichzeitig auf der Gehaltsliste der CIA stand.

Obwohl die „Old Gray Lady“ diesen Umstand öffentlich machte, machte sich die Zeitung nie die Mühe, die Verbindungen zwischen Langley und den tiefen Taschen der Karzai-Familie auf dem Drogenmarkt weiter zu untersuchen. Stattdessen wurde weiterhin der irreführende Eindruck erweckt, die Steuern auf den Mohnanbau in den von den Taliban kontrollierten Gebieten seien der Hauptgrund dafür, dass die illegale Industrie die afghanische Wirtschaft beherrscht und den nicht enden wollenden Krieg anheizt, an dessen Verlängerung Washington ein ureigenes Interesse hat.

Viele Kommentatoren haben Parallelen zwischen der jüngsten unorganisierten Aufgabe des Flugplatzes Bagram, des größten US-Stützpunktes in Afghanistan, und der endgültigen Evakuierung der amerikanischen Kampftruppen aus Südvietnam im Jahr 1973 gezogen. Das gebirgige Land an der Schnittstelle zwischen Zentral- und Südasien bildet zusammen mit Pakistan und (in geringerem Maße) dem Iran den so genannten „Goldenen Halbmond“, eines der beiden wichtigsten Zentren des Opiumanbaus auf dem Kontinent.

In der Vietnam-Ära stammte das meiste Heroin der Welt aus der anderen Hauptachse des Mohnanbaus, dem „Goldenen Dreieck“ in Südostasien, das an der Grenze zwischen Thailand, Laos und Myanmar liegt.

Dieses Dreieck war bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts die größte Anbauregion für die Blume, bis Afghanistan sie in Bezug auf die Erträge überholte. Zwar gibt es noch keinen eindeutigen Beweis, der die CIA in den Drogenhandel mit dem Goldenen Halbmond verwickelt, aber angesichts des Präzedenzfalls, den die CIA in ihrer 73-jährigen Geschichte geschaffen hat, ist dies zumindest ein Denkanstoß.

Seit Beginn des Kalten Krieges arbeitete Langley eng mit dem organisierten Verbrechen zusammen, um die außenpolitischen Ziele der USA zu erreichen. Nach der kubanischen Revolution 1959 zog die abtrünnige Spionagebehörde bei ihren zahlreichen gescheiterten Versuchen, Fidel Castro zu stürzen, häufig die Mafia hinzu, und noch Jahrzehnte später sind viele der Meinung, dass dieselben Elemente wahrscheinlich an der Ermordung von John F. Kennedy beteiligt waren.

Doch erst 1972, während des Vietnamkriegs, deckte der Historiker Alfred W. McCoy in seinem Buch „The Politics of Heroin“ in Southeast Asia auf, in welchem Ausmaß die CIA in den internationalen Drogenhandel verwickelt war. Die brisante Studie dokumentierte minutiös, wie die aus dem Goldenen Dreieck stammenden Rauschgifte mit einer Fluggesellschaft namens „Air America“ transportiert wurden, die vom US-Geheimdienst im Rahmen seiner verdeckten Operationen im angrenzenden Laos betrieben wurde.

Im laotischen Bürgerkrieg hatte die CIA heimlich eine 30.000 Mann starke Guerilla-Armee aus der einheimischen Hmong-Bevölkerung organisiert, um die mit Nordvietnam verbündeten kommunistischen Pathet Lao-Truppen zu bekämpfen, und die Hochlandbewohner waren wirtschaftlich vom Mohnanbau abhängig. Wenn das aus Laos exportierte Heroin nicht den Weg in die amerikanischen Städte fand, landete es im benachbarten Vietnam, wo der Opiatkonsum unter den GIs epidemische Ausmaße annahm – eines von vielen Beispielen für die „Rückwirkungen“ der Zusammenarbeit der USA mit dem weltweiten Drogenschmuggel.

Ob Sie es glauben oder nicht, dies war jedoch nicht der erste Zusammenhang zwischen einem amerikanischen Krieg und einer Opiat-Epidemie im eigenen Land, denn bereits während des Bürgerkriegs in den 1870er Jahren war die Morphiumsucht unter den Soldaten der Union und der Konföderation weit verbreitet.

Es scheint, dass fast überall, wo der US-Interventionismus hingeht, der Drogenmarkt zu folgen scheint.

Anfang der 1980er Jahre mobilisierte die CIA eine weitere konterrevolutionäre Kampftruppe in Mittelamerika als Teil des schmutzigen Krieges der Reagan-Regierung gegen die linke sandinistische Regierung in Nicaragua. Während des nicaraguanischen Bürgerkriegs hatte der Kongress gemäß dem Boland-Amendment jegliche Finanzierung oder Lieferung von Waffen an die rechtsgerichteten Contras untersagt.

Stattdessen nutzte Washington Mittelsmänner wie den panamaischen Diktator Manuel Noriega, einen langjährigen CIA-Agenten, der eng mit dem Drogenhandel durch Pablo Escobars Medellín-Kartell verbunden war, bis sich die USA später gegen den starken Mann wandten.

In der so genannten Iran-Contra-Affäre wurde das Weiße Haus von Reagan in einen Skandal verwickelt, nachdem bekannt wurde, dass die CIA eine Rattenlinie ausgearbeitet hatte, über die Waffen an eine höchst unwahrscheinliche Quelle in der Islamischen Republik Iran – einem eingeschworenen Feind der USA, gegen den ein Embargo verhängt worden war – geliefert und die Einnahmen an die Terroristen in Nicaragua weitergeleitet wurden.

Obwohl der offizielle Vorwand für das geheime Geschäft ein Waffentausch gegen amerikanische Geiseln war, die im Libanon festgehalten wurden, diente die Vereinbarung in Wirklichkeit dazu, die Contras zu finanzieren, deren andere Einkünfte zufällig aus einem anderen illegalen Geschäft stammten – Kokain.

Obwohl eine Untersuchung des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats im Jahr 1986 ergab, dass die CIA wusste, dass die antisandinistischen Rebellen in den Kokainhandel verwickelt waren, als der Konsum der stark süchtig machenden Freebase-Variante des Kokains in den Städten Amerikas in die Höhe schnellte, dauerte es noch ein Jahrzehnt, bis der Enthüllungsjournalist Gary Webb in seiner umstrittenen Serie „Dark Alliance“ die Verbindung zwischen den Contra-Drogenoperationen unter dem Schutz der CIA und der Crack-Epidemie im Inland vollständig aufdeckte.

Die öffentliche Empörung über die dreiteilige Untersuchung fand ihren stärksten Widerhall in der afroamerikanischen Gemeinschaft, deren innerstädtische Viertel von der Crack-Explosion verwüstet wurden, und gipfelte in einer Stadthalle in Los Angeles, wo eine große Zuhörerschaft den CIA-Direktor John Deutch zur Rede stellte.

In der Folge wurde Webb zur Zielscheibe einer von den Medien angeführten Verleumdungskampagne, die die Glaubwürdigkeit seines Exposés in Frage stellte, das sein Leben zerstörte und seine Karriere zum Scheitern brachte, obwohl seine Erkenntnisse auf umfangreichen Gerichtsdokumenten beruhten und von ehemaligen Crack-Königen wie „Freeway“ Rick Ross und dem ehemaligen LAPD-Drogenfahnder Michael C. Ruppert bestätigt wurden.

Leider starb der Journalist später durch einen höchst verdächtigen „Selbstmord“ im Jahr 2004, aber schließlich wurde Webbs Aufklärungsarbeit in dem Hollywood-Film „Kill The Messenger“ (2014) verfilmt. Am Ende wurde der furchtlose Reporter dafür bestraft, dass er aufgedeckt hatte, dass viele der Personen, die in den achtziger Jahren am meisten in den Kokainhandel verwickelt waren, genau die gleichen Personen waren, die die CIA beschäftigte, um Waffen an die Kontras zu liefern und so den Drogenfluss in die USA zu ermöglichen.

Obwohl es noch keine unumstößlichen Beweise auf dem Niveau von Vietnam oder Nicaragua gibt, die Uncle Sam im afghanischen Drogengeschäft belasten, könnte die Antwort darin liegen, wer die Truppen ersetzen wird.

Aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums von Anfang dieses Jahres geht hervor, dass in dem vom Krieg zerrissenen Land noch mindestens 18.000 Sicherheitskontraktoren tätig sind, die im Rahmen des 20-jährigen Krieges zunehmend an private Militärfirmen wie „Academi“ (früher „Blackwater“) ausgelagert wurden, unter anderem für sinnlose Drogenbekämpfungsmaßnahmen.

Als die Dienste von Auftragskillern mit einer Vorliebe für Menschenrechtsverletzungen während des langwierigen Konflikts zunahmen, nahmen Aufsicht und Rechenschaftspflicht so weit ab, dass das Pentagon nicht mehr in der Lage ist, einen genauen Überblick über die Verteidigungsunternehmen zu behalten oder darüber, was die Söldner überhaupt im Land tun. In der Zwischenzeit haben private Sicherheitsdienste ein Vermögen damit verdient, dass sie für die fehlgeschlagene Drogenbekämpfung unter Vertrag genommen wurden, während Afghanistan einen Rekord bei der Opiatproduktion aufstellte.

Alfred W. McCoy, der renommierte Historiker, der die Zusammenarbeit der CIA mit dem Opiathandel in Indochina aufdeckte, hat vor nicht allzu langer Zeit den bevorstehenden Untergang der USA als Supermacht in „In the Shadows of American History: The Rise and Decline of US Global Power“ chronologisch beschrieben.

In seinem Werk stellt McCoy fest, dass die USA sich auf den Weg gemacht haben, die „Heartland Theory“ zu verwirklichen, die der Architekt der modernen Geopolitik, Sir Halford Mackinder, in seinem einflussreichen Werk „The Geographical Pivot of History“ von 1904 entwickelt hat. Der englische Analytiker stellte die Kontinente als Pole miteinander verbundener globaler Macht dar und verwies auf die Art und Weise, in der sich das British Empire im 19. Jahrhundert mit den anderen westeuropäischen Nationen zusammentat, um die russische imperiale Expansion in „The Great Game“ zu verhindern, wobei Afghanistan als Schlachtfeld diente.

Aus Angst, das russische Reich könnte sich nach Süden ausdehnen, schickten die Briten Truppen nach Afghanistan, um es einzudämmen – eine Entscheidung, die sich letztlich als demütigende Niederlage für die „East India Company“ erwies, aber laut Mackinder den russischen Einflussbereich in Britisch-Indien blockierte. Er stellte die These auf, dass dasjenige Land, dem es gelingen wird, das eurasische „Kernland“ des russischen Kerns zu erobern, die Welt beherrschen wird.

Für den Strategen umfasste die geografische Vorstellung von Eurasien auch China, das die Briten mit Hilfe der Drogensucht destabilisiert und in den Opiumkriegen überwunden hatten.

1979 setzte der Nationale Sicherheitsberater der Regierung Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, Mackinders Plan in die Tat um, nachdem die USA gezwungen waren, sich aus Vietnam zurückzuziehen – indem sie die Sowjetunion in einem neuen „Great Game“ in ihren eigenen unüberwindbaren Sumpf lockten.

Der Plan funktionierte reibungslos, und nur wenige Monate, nachdem der in Polen geborene Russenhasser den 39. Präsidenten davon überzeugt hatte, die Mudschaheddin in Afghanistan heimlich zu unterstützen, bat die sozialistische Regierung in Kabul Moskau um Hilfe – und der Rest war Geschichte.

Wie das britische Imperium und Alexander der Große vor ihm sind die USA selbst auf dem „Friedhof der Imperien“ gelandet, nachdem sie die Lehren aus der Geschichte vergessen haben. Ob unbeabsichtigt oder nicht, eines der negativen Ergebnisse des amerikanischen Imperiums ist, dass es Öl ins Feuer einer ursprünglich hausgemachten Opioid-Krise gießt, die von Big Pharma ausgelöst wurde, indem es Afghanistan in eine Multi-Milliarden-Dollar-Narko-Wirtschaft verwandelte, in der Heroin für den Konsum auf der ganzen Welt in Umlauf gebracht wird.

Wie die „Pentagon Papers“, die während des Vietnamkriegs veröffentlicht wurden, beweisen auch die internen Memos der „Afghanistan Papers“, die 2019 an die Öffentlichkeit gelangten, dass Beamte das amerikanische Volk über die Realität der aussichtslosen Situation vor Ort getäuscht haben. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Übergabe der USA an das korrupte Kabuler Regime auf die Drogenverteilung auswirken wird, da eine Machtergreifung der Taliban nahe scheint, aber der jüngste Bericht des „Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction“ (SIGAR) stellte fest, dass die Beamten seit langem wussten, dass der Krieg von Anfang an unheilvoll war, und warnt davor, dass Washington die gleichen Fehler in Zukunft wiederholen wird.

Wenn nicht entscheidende Schritte unternommen werden, um den militärisch-industriellen Komplex zu zügeln, müssen wir davon ausgehen, dass mit einem weiteren ewigen Krieg eine neue von der CIA kontrollierte internationale Drogenroute eröffnet wird, deren Folgen die Amerikaner entweder mit ihrem Geldbeutel oder mit ihrem Leben bezahlen müssen.

