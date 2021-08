Jetzt kommen wieder die Terroristen

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Die Suche nach neuen Feinden wird weitergehen, egal wer Präsident ist oder welche Partei den Kongress dominiert, schreibt Phil Giraldi.

Präsident Joe Biden wird in manchen Kreisen gelobt, weil er endlich den Krieg in Afghanistan beendet hat, der höchstwahrscheinlich nie hätte begonnen werden dürfen. Präsident George W. Bush hatte den Konflikt mit einer Reihe von Lügen über den 11. September 2001 und die Rolle der Taliban bei diesem Angriff und den darauf folgenden Ereignissen ausgelöst. Nachdem er einen Regimewechsel herbeigeführt hatte, beschloss er, das Land in eine Demokratie westlichen Stils umzuwandeln. Präsident Barack Obama ließ daraufhin eine „Aufstockung“ zu, die die Militarisierung des Konflikts noch verstärkte und die Lage verschlimmerte. Der gemeinsame Einsatz führte nicht zu freien Wahlen, sondern zu Zehntausenden von Toten und einem riesigen Loch in der US-Schatzkammer. Auf Bush und Obama folgte Präsident Donald Trump, der eigentlich versprochen hatte, den Krieg zu beenden, dem aber die Überzeugung und die politische Unterstützung dafür fehlten, so dass er das Problem an Biden übergab, der das Endspiel verpatzte, aber schließlich das Richtige tat, indem er das Fiasko beendete. Biden hat auch recht daran getan, dass er einem Abzug der letzten US-Kampftruppen aus dem Irak bis zum Jahresende zugestimmt hat, ein Schritt, der die Spannungen mit der Regierung in Bagdad, die einen solchen Schritt seit Januar letzten Jahres gefordert hat, erheblich verringern wird.

Doch Amerikas Krieg gegen jene Teile der Welt, die sich der selbst definierten Führung widersetzen, wird nicht aufhören. In einem interessanten Artikel, der kürzlich in der außenpolitischen Fachzeitschrift The Hill erschien und von einem ehemaligen hochrangigen CIA-Offizier Douglas London verfasst wurde, wird ein nicht enden wollender Krieg im Orwellschen Sinne gegen die Hauptgegner Russland und China gesehen. Ausgehend von seinen eigenen Erfahrungen kommt er zu dem Schluss, dass anhaltende und verstärkte geheime Aktionen nun die Konfrontation mit konventionellen Streitkräften ersetzen sollten, die aufgrund der Entwicklung relativ billiger Raketentechnologien, die die klassischen konventionellen Waffen untergraben haben, als Option nicht mehr in Frage kommt. Einige der geheimen Aktivitäten, die er zu empfehlen scheint, würden zweifellos unter dem Deckmantel der klassischen Spionage „plausibles Leugnen“ fallen, d.h. dass das Weiße Haus jegliche Kenntnis der Vorgänge abstreiten könnte, aber Sabotage und Cyberangriffe, insbesondere wenn sie aggressiv durchgeführt würden, würden schnell als das erkannt werden, was sie sind, und würden angemessene oder sogar unverhältnismäßige Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen. Dies käme einem offenen, halb verdeckten Krieg gegen mächtige Gegner gleich, der leicht zu einem Schießkrieg eskalieren könnte.

Der Londoner Artikel gibt einen interessanten Einblick in die Denkweise derjenigen, die sowohl in der demokratischen als auch in der republikanischen Partei nach wie vor argumentieren, dass die Vereinigten Staaten durch eine weitgehend asymmetrische Kriegsführung bedroht sind, die von so genannten „autokratischen“ Regimen in Moskau und Peking sowie von nichtstaatlichen Terrorgruppen geführt wird und die darauf abzielt, das Vertrauen in die US-Politiker, das „demokratische“ Regierungssystem und die Stabilität der anderen Institutionen zu untergraben.

Dass das Weiße Haus zumindest einige der Klagen der Neokonservativen und Neoliberalen hört, die mehr „Demokratieförderung“ und „Regimewechsel“ fordern, scheint der Fall zu sein, denn in verschiedenen Foren wurden erneut Forderungen nach einem stärkeren Engagement laut, darunter auch von der NATO-Führung, die das Bündnis nun auffordert, sich der russischen „Aggression“ entgegenzustellen. Die USA haben inzwischen auch ihre „Freunde“ im Nahen Osten dazu aufgerufen, alle Versuche Chinas, „Militärbasen“ in dieser Region zu errichten, zu blockieren, wobei das Außenministerium erklärte: „Nach derzeitiger Einschätzung verfolgt China eine globale Strategie, die darauf abzielt, überall militärische Anlagen zu errichten, auch im Nahen Osten.“ Nach einer Schätzung verfügen die Vereinigten Staaten über fast 1100 Militärstützpunkte weltweit, während China nur einen in Dschibuti unterhält.

Zugegebenermaßen werden die USA dieses Mal ihr übliches Tyrannenverhalten ohne große Verbündete an den Tag legen müssen. Die Europäer werden nicht auftauchen, denn sie sind angewidert von der amerikanischen Unentschlossenheit und der Unfähigkeit, offensichtliche Entwicklungen vorauszusehen, wie es in Afghanistan der Fall war. Israel und Saudi-Arabien werden wahrscheinlich mitmachen oder so tun, als ob sie mitmachen würden, während sie gleichzeitig ihre Zusammenarbeit mit radikalen Gruppen fortsetzen, die Washington lieber vermeiden würde.

Sicherlich gibt es viele in Washington, die sich freuen würden, wenn die US-Marine im Südchinesischen Meer weiter aufgerüstet würde, während sie gleichzeitig Schiffe ins Schwarze Meer schickt, die trotzig vor der russischen Küste kreuzen. Und dann sind da noch der Iran und sein Verbündeter Syrien, die beide weiterhin Ziele für Sabotageakte, verdeckte Aktionen und die israelische Luftwaffe sind, die letzte Woche erneut Syrien angegriffen hat, nachdem sie in den libanesischen Luftraum eingedrungen war. Es gibt also immer Kriege und Kriegsgerüchte, und das ist genau das, was der militärisch-industrielle und kongressive Komplex der USA aufrechterhalten will. Und dabei wissen sie, dass sie die Mainstream-Medien an Bord haben, die das gleiche Ziel verfolgen.

Dennoch ist es wichtig, einen plausiblen, bedrohlichen Feind zu haben, und China ist in diesem Zusammenhang noch etwas zu weit weg. Also wendet man sich dem „internationalen Terrorismus“ zu, vorzugsweise dem islamischen, um die Zentralregierung weiter zu stärken und die eigenen Freunde in der nationalen Sicherheitsindustrie zu mästen. Und es schadet auch nicht, nebenbei einige inländische Gegner auf die gleiche Weise zu bezeichnen, um die eigene politische Vorherrschaft für die absehbare Zukunft zu sichern. Das ist eine Win-Win-Situation.

Die Biden-Administration bereitet also entweder versehentlich oder absichtlich das nächste Kapitel ihrer „Amerika zieht in den Krieg“-Erzählung vor, während sie noch nicht weiß, wie sie die Soldaten befreien soll, die sie zur Unterstützung der Evakuierung Kabuls entsandt hat und die nun als potenzielle Geiseln auf dem von schwer bewaffneten Taliban umzingelten Flughafen sitzen.

Aber Schlüsselfiguren in der Regierung und anderswo innerhalb und außerhalb der Regierung blicken bereits darüber hinaus und argumentieren, dass der neue afghanische Staat ein Zufluchtsort für Terroristen werden wird und diese Radikalen die Vereinigten Staaten als Ziel ansehen werden, wie es Al-Qaida angeblich getan hat. Jamil Jaffer, Gründer und geschäftsführender Direktor des National Security Institute an der George Mason University, argumentiert: „Es steht außer Frage, dass die Rückkehr der Taliban in diesem neuen islamischen Emirat Raum für die Rückkehr von Al-Qaida, die Wiederherstellung einer Basis und die Rückkehr anderer Gruppen, die mit Al-Qaida verbunden sind oder waren, wie ISIS, in die Region eröffnet. Dschihadisten aller Couleur werden Afghanistan wieder zu ihrer Heimat machen, so wie sie es im Vorfeld von 9/11 getan haben.“

In der Tat sehen einige dieser „Experten“ die zwanzig Jahre in Afghanistan als ein Plus an, da sie jene Extremisten in Schach hielten, die möglicherweise dazu geneigt gewesen wären, in Europa und den USA zu agieren. Dabei wird natürlich außer Acht gelassen, dass es nach wie vor viele andere unruhige Teile der Welt gibt, in denen Terroristen verschiedener Art erfolgreich gedeihen konnten, ohne das Bedürfnis zu verspüren, New York zu bombardieren. Die Senatoren Lindsey Graham und Mark Warner haben vor einem wahrscheinlichen Wiederaufleben des Terrorismus gewarnt, ebenso wie General Mark Milley, Vorsitzender der Generalstabschefs, und Verteidigungsminister Lloyd Austin. Graham beklagt, dass „die Wahrscheinlichkeit eines Anschlags von Afghanistan aus jetzt sehr hoch ist“. Auch das Heimatschutzministerium hat seinen Beitrag geleistet und davor gewarnt, dass mögliche von Afghanistan ausgehende Anschläge islamischer Extremisten am oder in der Nähe des 20.

Wie auch immer man es betrachtet, der Terrorismus wird im nächsten Jahr oder länger das Thema der nationalen Sicherheit sein. Die einzige Frage, die sich stellt, ist: „Wird er im Inland oder im Ausland stattfinden?“ So oder so werden die scheinbar endlosen Kriege in Afghanistan und im Irak der Vergangenheit angehören, aber die Suche nach neuen Feinden wird weitergehen, ganz gleich, wer Präsident ist oder welche Partei den Kongress dominiert.