Der Krieg in Afghanistan ist tot. Lang lebe der Krieg gegen den Terror?

Von Harry Blain ist Doktorand der Politikwissenschaften am Graduate Center, CUNY (City University of New York). Nachdruck mit Genehmigung von Foreign Policy In Focus.

Mit der Beendigung des Krieges in Afghanistan hat Biden die Tür für mehr „Terrorismusbekämpfung“ offen gelassen – mit schwerwiegenden Folgen für unsere Außenpolitik, Politik und unser Rechtssystem.

Obwohl Präsident Biden an seiner Zusage, die amerikanischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen, festgehalten hat, hat er den Befürwortern der US-Machtprojektion ein paar Steine in den Weg gelegt. Besonders hervorzuheben ist Bidens Versprechen, unsere „Antiterrorismus-Fähigkeit über den Horizont hinaus“ in Afghanistan und der gesamten Region einzusetzen, wenn dies erforderlich ist.

Was ist damit gemeint? Auf der einen Seite klingt es so, als würden wir weiterhin Menschen mit Drohnen umbringen. Das scheint ja auch die reale Anwendung der „over-the-horizon capability“ an den anderen von Biden genannten Orten zu sein – Somalia, Syrien, Irak, Arabische Halbinsel.

Im weiteren Sinne versichert uns Biden jedoch, dass der „Krieg gegen den Terror“ weitergehen wird. Dies hat ernsthafte Auswirkungen nicht nur auf die amerikanische Außenpolitik, sondern auch auf unsere Gesellschaft, Politik und unser Rechtssystem.

Der globale Krieg

Die Verlockung des „eine Drohne hier, ein SEAL-Team dort“ besteht darin, dass die Vereinigten Staaten weiterhin ihre Feinde töten können, ohne dass die amerikanische Bevölkerung dies wirklich spürt.

In den letzten Jahren ist in Washington ein gewisser Lärm über den massiven und verschwenderischen Verteidigungshaushalt und die erheblichen langfristigen finanziellen Kosten des „Kriegs gegen den Terror“ entstanden. Aber das ist nicht dasselbe wie kriegsbedingte Steuererhöhungen oder eine steigende Zahl von toten, verstümmelten und traumatisierten amerikanischen Soldaten. Die Langlebigkeit des Krieges gegen den Terror ist zu einem großen Teil seiner relativen Distanz zum Leben der Amerikaner zu verdanken.

Die ferngesteuerte Kriegsführung ist jedoch nicht so risikofrei – oder fern – wie es scheint. Wir hören von den Gefahren von Drohnenangriffen, die nur einen Knopfdruck von einem Typen in Arizona erfordern, aber so einfach ist es nicht.

Findet der Schlag in einem Land mit einer funktionierenden Regierung statt, ist er unweigerlich politisch aufgeladen. Ist das Ziel eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten oder für diese Regierung? Gibt die Regierung zu, dass sie den Angriff genehmigt hat, oder gibt es eine geheime Vereinbarung hinter den Kulissen? Welche Folgen hat es für die Regierung, wenn ihre Zusammenarbeit mit dem US-Militär oder der Central Intelligence Agency (CIA) zu einem offenen Geheimnis wird?

Der Jemen ist ein tragisches Beispiel dafür, denn seine Regierung ist 2014 nach zwölf Jahren US-Drohnenangriffen, die mit ihrer vollen Komplizenschaft und Duldung durchgeführt wurden, völlig zusammengebrochen. Ganz zu schweigen von der allgemeinen Tendenz der Drohnenangriffe, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und die Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten zu schüren.

Ein weiteres Problem des ferngesteuerten Krieges ist seine unvermeidliche Abhängigkeit von Menschen. Ein Drohnenangriff erfordert Intelligenz, und menschliche Intelligenz ist immer besser als die so genannte „Signalintelligenz“, die von jedem Terroristen leicht getäuscht werden kann, der über die nötigen bescheidenen geistigen Fähigkeiten verfügt, um zu erkennen, dass seine Geräte geortet werden. Und vor allem in städtischen Gebieten kann ein physischer Überfall weniger riskant sein als ein Angriff aus der Luft.

Zu diesen und anderen Zwecken sind verschiedene Arten von US-Spezialkräften über die ganze Welt verstreut, insbesondere im Nahen Osten, in Südasien und Afrika. Es ist schwer, genau zu wissen, was sie tun, obwohl unerschrockene Journalisten wie Jeremy Scahill uns einen Eindruck davon vermittelt haben.

Trotz der Hollywood-Propaganda gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass sich diese Leute nicht immer durch ein hohes Maß an Zurückhaltung und moralischem Verhalten auszeichnen. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein SEAL- oder JSOC-Team in eine internationale Krise verwickelt wird, die entweder von ihnen selbst verursacht wurde oder wenn es einem kompetenten Gegner gelingt, sie als Geiseln zu nehmen.

Schließlich haben wir eine lange und unglückliche Geschichte von scheinbar harmlosen militärischen „Beratern“, die in eskalierende Konflikte hineingezogen wurden – oder sich selbst hineingezogen haben. Fragen Sie nur jeden, der mit Vietnam in den frühen 1960er Jahren vertraut ist.

Der innerstaatliche Krieg

Die ganze Sache mit den niedrigen Kosten, dem geringen Risiko und dem geringen Fußabdruck ist also nicht so einfach, wie sie klingt. In der Tat könnte es uns zu der Annahme verleiten, dass wir überall auf der Welt Menschen töten können, wann immer wir wollen, ohne nennenswerte politische Konsequenzen.

Es bleibt die Frage des „Kriegs gegen den Terror“ innerhalb der Vereinigten Staaten. Guantanamo mag sich nun im Endstadium des (wenn auch schmerzhaft langsamen) Niedergangs befinden, und der Kongress mag nun (wiederum langsam) seine kriegsentscheidenden Vorrechte gegenüber der Präsidentschaft wieder geltend machen. Aber die grundlegende rechtliche Architektur des „Kriegs gegen den Terror“ bleibt bestehen.

Man kann ins Gefängnis kommen, wenn man einer Organisation, die das Außenministerium für würdig hält, auf die Schwarze Liste des Terrorismus gesetzt zu werden, „sachkundigen Beistand und Rat“ gibt, selbst wenn dieser „Rat“ gewaltfreies Eintreten beinhaltet. Sie können weiterhin damit rechnen, dass überschüssige militärische Ausrüstung an die örtlichen Polizeikräfte geliefert wird. Ihre Kommunikation wird nach wie vor von der National Security Agency überwacht, wenn auch mit etwas geringerem Umfang als vor dem Eingreifen von Edward Snowden.

Teile des nationalen „Kriegs gegen den Terror“ wurden von der Justiz in Frage gestellt, darunter die No-Fly-Liste und die größere FBI-Beobachtungsliste. Wie der Fall des Trump’schen Einreiseverbots jedoch deutlich gezeigt hat, kann selbst ein offensichtlich erfundenes Argument zur Terrorismusbekämpfung vor Gericht noch lange nicht ausreichen.

Viele Wissenschaftler und Kommentatoren führen dies auf eine „unkontrollierte und unausgewogene“ Exekutive zurück, die sich an den Torheiten eines unfähigen Kongresses und eines untätigen Obersten Gerichtshofs bereichert hat. Die Realität ist schlimmer.

Ungeachtet der phantastischen Träume der Bush-Regierung von der Macht der Exekutive ist der innerstaatliche „Krieg gegen den Terror“ durch und durch in Gesetzen verankert – Gesetzen wie dem PATRIOT Act, aber auch dem Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act aus der Zeit vor dem 11. September, der erstmals die Bedeutung der „materiellen Unterstützung des Terrorismus“ als Straftatbestand ausweitete.

Die Gesetzgeber haben sich aktiv am nationalen und globalen „Krieg gegen den Terror“ beteiligt. Die Mitglieder der Geheimdienstausschüsse erhalten den ganzen geheimen Klatsch und Tratsch. Sie wussten lange vor uns von der NSA-Spionage, sie haben Drohnenmorde in Echtzeit miterlebt und sie haben sich für den nationalen Sicherheitsstaat eingesetzt, als dieser von Skandalen heimgesucht wurde. Sie beißen – Überraschung, Überraschung – nicht die Hand, die sie füttert.

Wann wird es enden?

Die Fäulnis ist, mit anderen Worten, tiefgreifend. Die Kriegspartei – in all ihrer Pracht und mit all ihrem Geld – regiert immer noch Washington.

Dennoch könnte das Ende des Krieges in Afghanistan ein entscheidender Schritt zum Ende des „Kriegs gegen den Terror“ sein. Dieser Moment und die Tatsache, dass der Präsident der Vereinigten Staaten effektiv sagt, „wir sind hier fertig“, und beinahe zugibt, „wir haben verloren“, hat eine rohe, kraftvolle Symbolik. In Verbindung mit der unmissverständlichen Botschaft der Jahre 2020 und 2021, dass wir uns mehr Sorgen um Krankheitserreger als um Terroristen machen sollten, könnte dies einen breiteren Wandel bewirken.

Die Zeit wird es zeigen. Im Moment sollten wir das Ende eines Krieges feiern und uns darauf vorbereiten, den größeren Krieg zu beenden.