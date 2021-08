Biometrische Iris- und Gesichtserkennung für Zugangskontrollen sind weltweit auf dem Vormarsch

Zwei separate Marktstudien haben die zunehmende Bedeutung der Biometrie für Zugangskontrollanwendungen weltweit aufgezeigt.

Die erste Studie stammt von Future Market Insights und geht davon aus, dass der Markt für Zugangskontrollsysteme in den nächsten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,6 Prozent aufweisen wird, wobei die geschätzten Einnahmen einen Wert von über 15 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Dem Marktforschungsunternehmen zufolge wird dieses Wachstum durch die Einführung von Spitzentechnologien, einschließlich der Biometrie, angekurbelt werden.

Insbesondere die Iris-Erkennung wird Berichten zufolge das größte Wachstum bei Zugangskontrollanwendungen erfahren, wobei bis 2031 eine geschätzte Wachstumsrate von über 16 Prozent erwartet wird.

Das Gesundheitswesen wird der Hauptanwendungsbereich für Iriserkennungslösungen sein, da viele Einrichtungen den Einsatz von berührungslosen Zugangskontrollsystemen anstreben, in der Hoffnung, die Ausbreitung von Krankheiten, einschließlich COVID, einzudämmen.

Der Bericht über den Zutrittskontrollmarkt umfasst Komponenten, Industrie, Region und Systemtyp.

Letzterer untersucht insbesondere das Wachstum einer Reihe von biometrischen Lösungen für die Zugangskontrolle weltweit, darunter Fingerabdruckleser, Gesichtserkennungsgeräte, Iriserkennungsscanner und andere.

Der Markt für Iris-Biometrie wird bis 2026 4,3 Milliarden Dollar erreichen

Der zweite Bericht über Biometrie in der Zugangskontrolle in diesem Monat stammt von Global Industry Analysts und prognostiziert, dass der Markt für Iris-Biometrie bis 2026 einen Wert von 4,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

In Anlehnung an die Ergebnisse des Berichts von Future Market Insights wird in dem neuen Dokument die Pandemie als einziger Hauptgrund für das bevorstehende Wachstum der Iris-Biometrie auf der ganzen Welt genannt.

Der Global Iris Biometrics Market Report untersucht Zahlen von 40 verschiedenen Anbietern von Iriserkennungslösungen, darunter Anviz, HID Global und Thales.

Die Ergebnisse zeigen einen eindeutigen Trend des Marktes hin zu fortschrittlichen Sicherheitssystemen in Regierungsorganisationen und Industrien für Authentifizierungs- und Identifizierungszwecke.

Die neuen Daten erwähnen auch den zunehmenden Bedarf an biometrischer Überwachung in öffentlichen Bereichen sowie an Anwendungen zur Identifizierung von Straftätern und elektronischen Reisepässen.

E-Commerce und die Implementierung von gehosteten Sicherheitssystemen in der Cloud werden in dem Bericht ebenfalls als wichtige Wachstumsbereiche für den Einsatz von Iris-Biometrielösungen genannt.

Aus geografischer Sicht wird das bevorstehende Wachstum Berichten zufolge von den USA und China angeführt, gefolgt von Japan, Kanada und Deutschland.

Eine Liste aller erfassten Länder und Anwendungen finden Sie in der vollständigen Version des Berichts hier.