Robert F. Kennedy Jr.: 2 Dinge, die Ihnen die Mainstream-Medien über die FDA-Zulassung des Impfstoffs von Pfizer nicht gesagt haben

childrenshealthdefense.org: Im Kleingedruckten der am Montag erteilten Genehmigung des Impfstoffs COVID von Pfizer Comirnaty durch die US Food and Drug Administration finden sich zwei kritische Fakten, die sich darauf auswirken, ob der Impfstoff vorgeschrieben werden kann und ob Pfizer für Verletzungen haftbar gemacht werden kann.

Am Montag genehmigte die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) einen Zulassungsantrag für den Impfstoff Pfizer Comirnaty.

In der Presse war zu lesen, dass die Impfpflicht für das Militär, das Gesundheitspersonal, Studenten und Angestellte in vielen Branchen nun legal ist. Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, hat die Impfung nun für alle Lehrer und Schulangestellten vorgeschrieben. Das Pentagon setzt sein Mandat für alle Militärangehörigen fort.

Die FDA-Zulassung weist jedoch einige bizarre Aspekte auf, die für diejenigen verwirrend sein dürften, die nicht mit der weitreichenden Regulierung durch die FDA oder dem abgrundtiefen Zynismus der Behörde vertraut sind.

Erstens räumt die FDA ein, dass Pfizer zwar nicht über ausreichende Vorräte des neu zugelassenen Comirnaty-Impfstoffs verfügt, dass aber „eine erhebliche Menge“ des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech COVID – der unter einer Notfallgenehmigung (Emergency Use Authorization, EUA) hergestellt wurde – zur Verfügung steht.

Die FDA ordnet an, dass der Impfstoff von Pfizer-BioNTech im Rahmen der EUA nicht lizenziert werden sollte, aber „austauschbar“ (Seite 2, Fußnote 8) mit dem neu lizenzierten Comirnaty-Produkt verwendet werden kann.

Zweitens wies die FDA darauf hin, dass sowohl der zugelassene Impfstoff von Pfizer Comirnaty als auch der bestehende Impfstoff „rechtlich unterschiedlich“ sind, erklärt aber, dass ihre Unterschiede „keine Auswirkungen auf die Sicherheit oder Wirksamkeit“ haben.

In der Praxis gibt es einen großen Unterschied zwischen Produkten, die einer EUA unterliegen, und solchen, die von der FDA vollständig zugelassen wurden. EUA-Produkte sind nach amerikanischem Recht experimentell.

Sowohl der Nürnberger Kodex als auch die Bundesverordnungen sehen vor, dass niemand einen Menschen zwingen kann, an einem solchen Experiment teilzunehmen. Gemäß 21 U.S. Code Sec.360bbb-3(e)(1)(A)(ii)(III), „authorisation for medical products for use in emergencies“, ist es ungesetzlich, jemandem einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildung zu verweigern, weil er sich weigert, Versuchsperson zu sein. Stattdessen haben die potenziellen Empfänger ein absolutes Recht, EUA-Impfstoffe abzulehnen.

Die US-Gesetze erlauben es Arbeitgebern und Schulen jedoch, von Studenten und Arbeitnehmern zugelassene Impfstoffe zu verlangen.

Für EUA-zugelassene Impfstoffe besteht nach dem Public Readiness and Preparedness Act von 2005 ein außerordentlicher Haftungsschutz. Impfstoffhersteller, -vertreiber, -anbieter und staatliche Planer sind von der Haftung befreit. Ein Geschädigter kann nur dann klagen, wenn er oder sie ein vorsätzliches Fehlverhalten nachweisen kann und wenn die US-Regierung ebenfalls eine Vollstreckungsklage gegen die Partei wegen vorsätzlichen Fehlverhaltens erhoben hat. Eine solche Klage hatte noch nie Erfolg.

Die Regierung hat ein äußerst knauseriges Entschädigungsprogramm, das Countermeasures Injury Compensation Program, geschaffen, um Verletzungen durch alle EUA-Produkte zu entschädigen.

Die sparsamen Verwalter des Programms haben bisher weniger als 4 % der Antragsteller entschädigt – und nicht einen einzigen COVID-Impfstoffschaden – obwohl Ärzte, Familien und geschädigte Impflinge mehr als 600.000 COVID-Impfstoffschäden gemeldet haben.

Zumindest im Moment ist der Impfstoff von Pfizer Comirnaty nicht haftungsgeschützt. Die Fläschchen des Markenprodukts, auf deren Etikett „Comirnaty“ steht, unterliegen denselben Produkthaftungsgesetzen wie andere US-Produkte.

Wenn das Advisory Committee for Immunization Practices des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) einen Impfstoff in den obligatorischen Impfplan aufnimmt, profitiert ein Kinderimpfstoff von einem großzügigen Haftungsschutz.

Aber zugelassene Impfstoffe für Erwachsene, einschließlich des neuen Comirnaty, genießen keinen Haftungsschutz. Genau wie bei Fords explodierendem Pinto oder Monsantos Herbizid Roundup könnten Menschen, die durch den Comirnaty-Impfstoff geschädigt werden, potenziell auf Schadenersatz klagen.

Und da Erwachsene, die durch den Impfstoff geschädigt wurden, nachweisen können, dass der Hersteller von den Problemen mit dem Produkt wusste, könnten die Entschädigungen der Geschworenen astronomisch hoch sein.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass Pfizer einem Amerikaner erlaubt, sich mit dem Comirnaty-Impfstoff zu impfen, solange es nicht irgendwie eine Immunität für dieses Produkt erwirken kann.

Vor diesem Hintergrund entlarvt die Tatsache, dass die FDA in ihrem Zulassungsschreiben einräumt, dass der zugelassene Comirnaty-Impfstoff nicht in ausreichender Menge vorrätig ist, der EUA-Impfstoff von Pfizer BioNTech jedoch im Überfluss vorhanden ist, die „Zulassung“ als zynischen Versuch, Unternehmen und Schulen dazu zu bewegen, illegale Impfungen vorzuschreiben.

Die eindeutige Motivation der FDA besteht darin, Pfizer in die Lage zu versetzen, schnell die Bestände eines Impfstoffs abzubauen, den die Wissenschaft und das Vaccine Adverse Events Reporting System als unangemessen gefährlich entlarvt haben und der durch die Delta-Variante überflüssig geworden ist.

Die Amerikaner, die erfahren, dass der COVID-Impfstoff von Pfizer jetzt zugelassen ist, werden verständlicherweise davon ausgehen, dass die COVID-Impfvorschriften rechtmäßig sind. In den nächsten Wochen, in denen die Fristen für viele Schulimpfungen ablaufen, werden jedoch nur von der EUA zugelassene Impfstoffe verfügbar sein, für die niemand wirklich haftbar gemacht werden kann.

Die FDA scheint die amerikanischen Bürger absichtlich dazu zu bringen, auf ihr Recht zu verzichten, ein experimentelles Produkt abzulehnen.

Während die Medien verkündet haben, dass die FDA die COVID-Impfstoffe zugelassen hat, hat die FDA weder die BioNTech-Impfstoffe von Pfizer noch irgendwelche COVID-Impfstoffe für die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen oder Auffrischungsdosen für irgendjemanden zugelassen.

Und die FDA hat weder einen Moderna-Impfstoff noch einen Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen – die überwiegende Mehrheit der in den USA erhältlichen Impfstoffe, wenn nicht sogar alle, sind also weiterhin nicht zugelassene EUA-Produkte.

Das müssen Sie wissen, wenn jemand den Impfstoff bestellt: Lassen Sie sich das Fläschchen zeigen. Wenn „Comirnaty“ darauf steht, handelt es sich um ein zugelassenes Produkt. Steht „Pfizer-BioNTech“ drauf, handelt es sich um ein Versuchsprodukt, und gemäß 21 U.S. Code 360bbb haben Sie das Recht, es abzulehnen.

Wenn es von Moderna oder Johnson & Johnson (vermarktet als Janssen) kommt, haben Sie das Recht, es abzulehnen.

Die FDA spielt mit der amerikanischen Öffentlichkeit ein falsches Spiel – aber wir müssen nicht mitspielen. Wenn nicht „Comirnaty“ darauf steht, wurde Ihnen kein zugelassener Impfstoff angeboten.