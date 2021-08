Während die Zahl der COVID-Erkrankungen unter den Geimpften steigt, gelingt es der CDC nicht, Durchbruchsfälle ordnungsgemäß zu verfolgen

childrenshealthdefense.org: Da immer mehr Prominente und gewählte Beamte verkünden, dass sie „wirklich krank“ sind, obwohl sie vollständig geimpft sind, stellt sich die Frage, ob die Impfstoffe wirken und warum die Centers of Disease Control and Prevention nicht mehr tun, um Durchbruchsfälle zu verfolgen.

Da die Zahl der COVID-Durchbruchsfälle weiter steigt, wächst die Besorgnis, dass vollständig geimpfte Menschen anfälliger für schwere Erkrankungen sein könnten als bisher angenommen – und einige vollständig geimpfte Menschen, die jetzt an dem Virus erkrankt sind, melden sich zu Wort.

Nach den jüngsten Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gab es bis zum 16. August 9.716 Fälle, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führten. Die Behörde gibt jedoch an, dass diese Zahlen zu niedrig angesetzt sind. Am 1. Mai beschloss die CDC, die Erfassung aller Durchbruchsfälle einzustellen und stattdessen nur noch die Fälle zu erfassen, die bei den vollständig Geimpften zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führten.

Damit fehlen den Gesundheitsbehörden die vollständigen Daten, die bei der Ausbreitung der neuen Delta-Variante Fragen beantworten können.

In einem Interview mit PBS News Hour sagte Jessica Malaty Rivera, eine Epidemiologin für Infektionskrankheiten und Forschungsstipendiatin am Bostoner Kinderkrankenhaus und frühere Leiterin der Wissenschaftskommunikation beim COVID Tracking Project, dass die Nichtverfolgung von Durchbruchsdaten mit der erhofften Granularität „im Grunde blinde Flecken in unserem Verständnis der wahren Auswirkungen des Virus schafft, insbesondere der Varianten, die in den Vereinigten Staaten so weit verbreitet sind.“

Rivera sagte, sie habe noch keine explizite Erklärung dafür gesehen, warum die CDC aufgehört hat, alle bahnbrechenden Fälle zu verfolgen. „Ich habe Gerüchte gehört, etwa über fehlende Ressourcen, fehlende Finanzierung oder fehlendes Personal. Aber aus epidemiologischer Sicht scheint mir das nicht zu rechtfertigen“, sagte sie.

Ein Durchbruchsfall ist eine Person, bei der COVID diagnostiziert wird, nachdem sie vollständig geimpft wurde. Als vollständig geimpft gilt eine Person 14 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer oder Moderna bzw. zwei Wochen nach Erhalt der Einzeldosis des Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Die New York Times veröffentlichte kürzlich Daten aus sieben Bundesstaaten – Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Oregon, Utah, Vermont und Virginia – die besonders detaillierte Aufzeichnungen über Durchbruchsfälle führen.

Die Analyse ergab, dass in sechs dieser Bundesstaaten 18 % bis 28 % aller in den letzten Wochen neu diagnostizierten COVID-Fälle und 12 % bis 24 % aller COVID-bedingten Krankenhausaufenthalte auf Durchbruchsinfektionen zurückzuführen sind, wobei die gemeldeten Todesfälle über der ursprünglichen Schätzung der CDC von 0,5 % liegen.

Die Zahlen zu den nicht hospitalisierten Durchbruchsinfektionen dürften ebenfalls zu niedrig angesetzt sein, da sich viele vollständig geimpfte Personen, die sich infizieren, möglicherweise nicht krank genug fühlen, um auf das Virus getestet zu werden, berichtet die Times.

Etwa 30 % der neuen COVID-Fälle in Los Angeles sind Durchbruchsfälle, berichtet Deadline. Die Zahl stieg von 13 % im Juli und 5 % im April.

Bis zum 17. August wurden mehr als 12.500 vollständig geimpfte Einwohner von Massachusetts positiv auf COVID getestet, und weitere 18 sind laut NBC Boston gestorben.

Vollständig geimpfte Prominente und Mandatsträger äußern sich nach ihrer COVID-Erkrankung

Melissa Joan Hart, der frühere „Sabrina the Teenage Witch“-Star, ist „wirklich wütend“, dass sie einen Durchbruchsfall hat. Hart teilte am 19. August auf Instagram, dass sie trotz Impfung COVID bekommen hat.

„Ich mache nie Videos, aber ich denke, dass dies wichtig ist“, sagte Hart, die vor kurzem nach Tennessee gezogen ist, ihren 1,6 Millionen Followern. „Ich habe COVID. Ich bin geimpft. Und ich habe COVID bekommen. And it’s bad. Es drückt auf meine Brust, es fällt mir schwer zu atmen.“

Der älteste Sohn von Heart, Mason, wurde ebenfalls positiv auf COVID getestet, ebenso wie ihr jüngster Sohn, der keine Symptome zeigte. Ihr mittleres Kind wurde negativ getestet, und ihr Mann wartet immer noch auf seine Ergebnisse.

Hart machte für den fehlenden Schutz durch den Impfstoff verantwortlich, dass ihre Kinder in der Schule keine Masken tragen mussten. Der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, unterzeichnete am 16. August eine Durchführungsverordnung, die es den Eltern erlaubt, selbst zu entscheiden, ob ihr Kind in der Schule eine Maske tragen soll.

„Ich bin wütend, wirklich wütend“, sagte Hart, „denn wir haben es versucht, wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen und wir haben unsere Exposition um einiges reduziert. Aber wir sind ein wenig faul geworden, und ich glaube, wir sind als Land faul geworden. Und ich bin wirklich wütend, dass meine Kinder in der Schule keine Masken tragen mussten, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass dies der Grund dafür ist.“

Die prominente Hilary Duff enthüllte am 20. August auf Instagram, dass sie COVID hatte. Duff sagte, sie leide unter starken Kopfschmerzen, Hirnnebel, Druck in den Nebenhöhlen und einem Verlust von Geschmack und Geruch, obwohl sie geimpft sei.

„That Delta … she’s a little b****“, schrieb Duff und bezog sich dabei auf die Variante, die laut den neuesten Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 98,8 % der aktuellen US-Infektionen ausmacht.

Slipknot-Sänger Corey Taylor, 47, war am Boden zerstört, nachdem er positiv auf COVID getestet worden war, und sah sich gezwungen, seinen bevorstehenden Auftritt bei einer Popkultur-Convention in Michigan an diesem Wochenende abzusagen, berichtete der Rolling Stone.

„Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten“, sagte Taylor letzte Woche in einer aufgezeichneten Videobotschaft auf Facebook. „Ich bin heute aufgewacht und habe mich positiv getestet und bin sehr, sehr krank.“

Der Sänger versicherte seinen Fans, dass es ihm „gut gehen sollte“, da es sich um eine Grippe handele und er geimpft sei.

Rev. Jesse Jackson und seine Frau Jacqueline blieben am Montag in einem Krankenhaus in Chicago unter ärztlicher Beobachtung, nachdem sie COVID bekommen hatten. Beide reagierten positiv auf die Behandlung“, berichtete Politico.

Das Paar wurde am 20. August in das Northwestern Memorial Hospital eingeliefert, damit die Ärzte ihren Zustand sorgfältig überwachen konnten, so eines der fünf Kinder des Paares in einer Erklärung.

Jackson, ein Bürgerrechtsführer aus Chicago, wurde vollständig geimpft und erhielt seine erste Dosis im Januar während einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung, bei der er andere dazu aufforderte, sich so bald wie möglich impfen zu lassen.

Drei US-Senatoren – John Hickenlooper (D-Colo.), Angus King (I-Maine) und Roger Wicker (R-Miss.) – gaben am 19. August bekannt, dass sie positiv auf COVID getestet wurden, obwohl sie vollständig geimpft sind, wie CBS News berichtete.

„Trotz Vorsichtsmaßnahmen und Impfung wurde ich heute Morgen positiv auf COVID-19 getestet“, twitterte King. „Ich fühle mich zwar nicht gut, aber auf jeden Fall viel besser, als ich es ohne den Impfstoff getan hätte.“

Die Nachricht kam einige Tage nachdem der texanische Gouverneur Greg Abbott, der ebenfalls vollständig geimpft war, positiv auf COVID getestet wurde.

Der Senator des Staates Illinois, Dan McConchie, gab am 21. August bekannt, dass er einen „bahnbrechenden“ Fall von COVID hatte. Der republikanische Vorsitzende des Senats von Illinois sagte in einer Erklärung, er habe sich im Frühjahr gegen das Virus impfen lassen, und rief andere dazu auf, sich impfen zu lassen.

COVID-Daten zeigen nachlassende Immunität

Von 514 Patienten in Israel, die bis zum 15. August mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren 59 % vollständig geimpft, so ein Artikel in Science. Der Artikel beruft sich auf nationale Daten, die von Israels größter Organisation für Gesundheitsmanagement erfasst werden. Die Zahlen deuten darauf hin, dass Durchbruchsinfektionen häufiger vorkommen als bisher angenommen.

Die meisten der geimpften Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, etwa 87 %, waren mindestens 60 Jahre alt.

„Dies ist ein deutliches Warnsignal für den Rest der Welt“, sagte Ran Balicer, CIO bei Clalit Health Services, Israels größtem Gesundheitsdienstleister. „Wenn es hier passieren kann, kann es wahrscheinlich überall passieren“, so Balicer gegenüber Science.

Israel hat eine der höchsten COVID-Impfquoten der Welt: 78 % der Bevölkerung über 12 Jahren sind vollständig geimpft – meist mit dem Impfstoff von Pfizer. Das Land hat jetzt eine der höchsten Infektionsraten der Welt.

Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense und Professor für Biologie an der Simpson University, sagte: „Was wir hier sehen, ist Virus-Evolution 101″.

Je mehr eine Variante von der für den Impfstoff verwendeten ursprünglichen Sequenz abweicht, desto weniger wirksam ist der Impfstoff gegen diese Variante, was erklären könnte, warum sich vollständig geimpfte Menschen mit der Delta-Variante infizieren.

Dies ist bei der natürlichen Immunität nicht der Fall, erklärte Hooker:

„Der Impfstoff konzentriert sich auf das Spike-Protein, während sich die natürliche Immunität auf das gesamte Virus konzentriert. Die natürliche Immunität – mit einem vielfältigeren Spektrum an Antikörpern und T-Zell-Rezeptoren – bietet insgesamt einen besseren Schutz, da sie mehr Angriffspunkte für das Virus hat, während sich die aus dem Impfstoff abgeleitete Immunität nur auf einen Teil des Virus konzentriert, in diesem Fall auf das Spike-Protein. Sobald dieser Teil des Virus ausreichend mutiert ist, ist der Impfstoff nicht mehr wirksam.“

Wie The Defender am 2. August berichtete, könnten geimpfte Personen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von COVID-Varianten spielen.

Nach den am 30. Juli in Scientific Reports veröffentlichten Forschungsergebnissen ist das Risiko für die Entstehung eines impfstoffresistenten Virusstamms am höchsten, wenn ein großer Teil der Bevölkerung bereits geimpft ist, die Übertragung aber nicht kontrolliert wird.

Die Daten stimmen mit einer ebenfalls am 30. Juli veröffentlichten CDC-Studie überein, aus der hervorgeht, dass geimpfte Menschen die Delta-Variante genauso leicht übertragen können wie ungeimpfte.

Laut einer Preprint-Studie, die am 10. August in der Zeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, tragen geimpfte Personen 251 Mal mehr SARS-CoV-2-Viren in ihren Nasenlöchern als ungeimpfte Personen.

Die von der Oxford University Clinical Research Group durchgeführte Studie zeigte ein weit verbreitetes Versagen des Impfstoffs und die Übertragung unter streng kontrollierten Bedingungen in einem geschlossenen Krankenhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam.