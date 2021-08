Frankreich: Gesundheitspass in Einkaufszentren wird in Yvelines ausgesetzt

Das Verwaltungsgericht von Versailles hat die Anordnung des Präfekten ausgesetzt, da es der Ansicht ist, dass die Pflicht, einen Gesundheitspass zu besitzen, um ein großes Einkaufszentrum (wie Vélizy 2) zu betreten, den Zugang zu lebenswichtigen Waren verhindern könnte.

Das Verwaltungsgericht von Versailles hat am 24. August eine Anordnung des Präfekten von Yvelines aufgehoben, die eine Gesundheitskarte in Einkaufszentren zwingend vorschreibt, mit der Begründung, dass Personen, die nicht im Besitz einer solchen Karte sind, der Zugang zu lebenswichtigen Waren verwehrt wird. Das Gericht stellte fest, dass diese Beschränkungen „allgemein und absolut für alle Geschäfte in den in der Verfügung aufgeführten Kaufhäusern und Einkaufszentren galten, ohne dass Vorkehrungen getroffen wurden, um Kunden ohne Passierschein den Zugang zu den Geschäften zu ermöglichen, die wesentliche Waren und Dienstleistungen verkaufen“.

Vierzehn Kaufhäuser und Einkaufszentren sind in den Yvelines von dem Präfekturdekret betroffen, darunter das emblematische Vélizy 2, eines der größten in Frankreich. „Wir haben die Geschäfte in den Einzugsgebieten berücksichtigt und nicht nur die in den Einkaufszentren“, erklärte die Präfektur von Yvelines gegenüber AFP und erklärte, sie prüfe „die Möglichkeit, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen“.

Anfang August forderte die Regierung die Präfekten auf, in den Departements, in denen die Epidemie in einer Woche mehr als 200 pro 100 000 Einwohner auftrat, für Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 20 000 m2 den Gesundheitspass einzuführen. „Das Gesetz ist etwas vage, aber wenn man sich ansieht, was der Staatsrat oder der Verfassungsrat gesagt hat, muss man sicherstellen, dass die Verbraucher Zugang zu einer ausreichenden Auswahl an Lebensmitteln und Apotheken haben“, sagte Jacques Creyssel, Generaldelegierter der Federation of Commerce and Distribution (FCD) gegenüber AFP. Er bedauerte, dass „einige Präfekten zu weit gegangen sind“ und begrüßte die Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Außerdem „gibt es eine Reihe von Abteilungen, in denen die Inzidenzrate jeden Tag sinkt“, so Jacques Creyssel. „Wenn wir die wirtschaftlichen Auswirkungen sehen, fordern wir, dass diese Verpflichtung automatisch endet, wenn die Inzidenzrate unter 200 pro 100.000 Einwohner liegt“, betonte er.